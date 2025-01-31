Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер проиграл почти всем конкурентам

Параллельно с окончанием борьбы в Таблице коэффициентов, закончилась для украинских команд и борьба в рейтинге клубов. Точнее, закончилась возможность исправить положение, а вот у конкурентов еще есть шансы опередить наших. Хотя в контексте "Шахтера" (нас это интересует из-за возможности прямого выхода в основной раунд какого-то из еврокубков) все уже более-менее понятно – большинство конкурентов уже опередили "горняков".

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"Рейнджерс" – впереди, "Динамо" (Загреб) – впереди, "Олимпиакос" – впереди. Удалось обойти лишь "Зальцбург" и "Црвену Звезду". Позади также "Копенгаген", но он продолжает борьбу в этом еврокубковом сезоне.

Теперь для прямого выхода в основной этап Лиги чемпионов или Лиги Европы "Шахтеру" нужно "не пересекаться" в квалификации с теми конкурентами, которые выше. Например, если "Шахтер" выиграет УПЛ, важно, чтобы чемпионат Греции не выиграл "Олимпиакос", чемпионат Шотландии – "Рейнджерс", а чемпионат Хорватии – "Динамо". Для попадания в основной этап Лиги Европы нужно, чтобы эти команды не были в одном квалификационном слоте с "Шахтером". Ситуация и так была непростой, а стала еще сложнее.

Больше ясности по поводу шансов на прямой выход в основной этап еврокубков будет появляться с течением второй части сезона 2024/25.

Скриншот - kassiesa.net