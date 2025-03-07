Рейтинг клубов УЕФА. Один из конкурентов приблизился к Шахтеру
Но определенный запас еще есть
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Относительно недавно "Олимпиакос" был позади "Шахтера" и было выгодно, чтобы там и оставался. Но греки опередили действующего чемпиона Украины, чем усложнили "горнякам" борьбу за прямую путевку в лиговый этап Лиги чемпионов 2025/26.
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Когда уже "Олимпиакос" впереди, а "Шахтер" – статичен, выгодно, чтобы греки сдержали другого конкурента "горняков" "Буде-Глимт". Но именно сейчас "Олимпиакос" проиграл – да еще и с треском (0:3). Два очка, набранные норвежцами, приблизили их к "Шахтеру" на расстояние семи баллов. Если "Буде-Глимт" в итоге окажется выше, это станет еще одной проблемой для "Шахтера" в контексте борьбы за элиту Лиги чемпионов через клубный рейтинг (по сути, не решенной проблемой).
Хотя самая большая проблема, как представляется сейчас, это позиция в УПЛ – для шансов на Лигу чемпионов нужно финишировать исключительно на первом месте. А сейчас "Шахтер" значительно ближе к Лиге Европы (или даже Лиге конференций), чем к Лиге чемпионов. На прямое место в основном этапе второго по престижности еврокубка тоже можно претендовать благодаря рейтингу клуба, но тоже нужно стечение обстоятельств. Не выигрыш "Фенербахче" у "Рейнджерса" на неделе (поражение 1:2 дома) положительному стечению способствует.
Еще один локальный позитив для "Шахтера" – это поражение "Копенгагена" от "Челси". Если через неделю соперники конкурентов "горняков" довершат дело, останется только "Буде-Глимт".
Вообще, такая борьба не очень приятна (потому что представители Украины – статичны), но это то, что часто случается у нашей Ассоциации на таких стадиях сезона. Последствия слабенькой осени.
Скриншот - kassiesa.net
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