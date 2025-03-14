Рейтинг клубов УЕФА. У Шахтера есть рабочие шансы на выход в основной этап Лиги Европы

У "Шахтера" есть вполне рабочие шансы на прямой выход в основной этап Лиги Европы 2025/26 благодаря рейтингу клуба. Механизм там тот же, что и в отношении Лиги чемпионов – нужно быть самым рейтинговым участником квалификации. Но если с Лигой чемпионов у "Шахтера" все сложно по нескольким причинам (в том числе из-за существенного отставания от первого места в УПЛ), то с Лигой Европы – проще.

Итак, для прямого попадания в основной раунд второго по рангу евротурнира нужно:

чтобы текущую Лигу конференций выиграла команда из зоны Лиги чемпионов или Лиги Европы своего внутреннего чемпионата; иметь самый высокий личный рейтинг среди всех участников квалификации Лиги Европы.

По состоянию на сейчас "Шахтер" – первый в списке ребаланса. На прошедшей еврокубковой неделе состоялось несколько матчей, результаты которых способствовали укреплению позиций "Шахтера" в этой борьбе. В первую очередь отмечаем вылет "Фенербахче", и то, что турки не обойдут "Шахтер" в рейтинге клубов – это большой плюс.

Не обойдет пока еще действующего чемпиона Украины и "Копенгаген" (вылетел от "Челси"), но это более важно в контексте Лиги чемпионов, потому что в Дании эта команда претендует на первое место турнирной таблицы. Хотя там острая конкуренция с "Мидтьюлланном" и уже есть полуфинал Кубка для "Копенгагена" (победитель турнира выходит в квалификацию Лиги Европы), поэтому вылет датчан однозначно нам на руку.

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Активным среди конкурентов "Шахтера" остается только "Буде-Глимт", но он уже гарантированно будет стартовать в квалификации Лиги чемпионов, не Лиги Европы. И он ниже "Шахтера" на шесть баллов, а дальше играет с "Лацио" – перспективы обойти представителя Украины не очень светлые. Однако если "Буде-Глимт" таки опередит "Шахтер", на прямое место в Лиге чемпионов исчезнут даже теоретические шансы.

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По сути, теперь очень важное значение приобретает имя победителя Лиги конференций. "Челси" – идеальный вариант. Но есть еще сильные "Бетис" и «Фиорентина». Если кто-то из них возьмет трофей, тогда нужен их финиш в зоне Лиги Европы (или Лиги чемпионов) в своем национальном чемпионате.