Рейтинг клубов УЕФА. Еще один конкурент близок к опережению Шахтера, но это имеет небольшое значение
Борьба за прямую путевку в Лигу чемпионов 2025/26 практически проиграна
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Борьба за прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов 2025/26 для представителя Украины вышла на финишную прямую и уже приближается к ленточке. И нет никаких оснований считать, что эта борьба закончится или может закончиться положительно.
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Наоборот. Уже в ближайшее время Украина может потерять даже теоретические шансы на прямой выход в лиговый этап Лиги чемпионов 2025/26. Это может случиться из-за любого из этих событий:
- а) "Олимпиакос" станет чемпионом Греции;
- б) "Буде-Глимт" обойдет "Шахтер" в рейтинге клубов.
За "Олимпиакосом" следим - он может закрыть все вопросы уже в воскресенье. А пока подводим итоги недели для "Буде-Глимта" в контексте рейтинга клубов. Победа над "Лацио" позволила норвежцам еще на два балла приблизиться к "Шахтеру". Если через неделю удастся еще раз обыграть соперника, останется одно очко разницы. А это – еще хотя бы одна ничья в полуфинальных матчах.
Скриншот - kassiesa.net
Понятно, что Украина не будет представлена в следующей Лиге чемпионов, если не пройдет отбор. Фокус смещается на Лигу Европы, где можно оказаться без квалификации.
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