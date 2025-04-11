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Рейтинг клубов УЕФА. Еще один конкурент близок к опережению Шахтера, но это имеет небольшое значение

Рейтинг клубов УЕФА

Борьба за прямую путевку в Лигу чемпионов 2025/26 практически проиграна

Рейтинг клубов УЕФА. Еще один конкурент близок к опережению Шахтера, но это имеет небольшое значение

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Борьба за прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов 2025/26 для представителя Украины вышла на финишную прямую и уже приближается к ленточке. И нет никаких оснований считать, что эта борьба закончится или может закончиться положительно.

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Наоборот. Уже в ближайшее время Украина может потерять даже теоретические шансы на прямой выход в лиговый этап Лиги чемпионов 2025/26. Это может случиться из-за любого из этих событий:

  • а) "Олимпиакос" станет чемпионом Греции;
  • б) "Буде-Глимт" обойдет "Шахтер" в рейтинге клубов.

За "Олимпиакосом" следим - он может закрыть все вопросы уже в воскресенье. А пока подводим итоги недели для "Буде-Глимта" в контексте рейтинга клубов. Победа над "Лацио" позволила норвежцам еще на два балла приблизиться к "Шахтеру". Если через неделю удастся еще раз обыграть соперника, останется одно очко разницы. А это – еще хотя бы одна ничья в полуфинальных матчах.

Рейтинг клубов УЕФА. Еще один конкурент близок к опережению Шахтера, но это имеет небольшое значение - изображение 1

Скриншот - kassiesa.net

Понятно, что Украина не будет представлена в следующей Лиге чемпионов, если не пройдет отбор. Фокус смещается на Лигу Европы, где можно оказаться без квалификации.

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