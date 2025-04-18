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Рейтинг клубов УЕФА. Буде-Глимт все еще в погоне за Шахтером. Но имеет ли это значение?

Рейтинг клубов УЕФА

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Рейтинг клубов УЕФА. Буде-Глимт все еще в погоне за Шахтером. Но имеет ли это значение?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Конкуренция "Буде-Глимта" и "Шахтера" в рейтинге клубов – не очень острая. Ну, то есть сама по себе заочная борьба между клубами – да, но значение итогов этой борьбы – довольно несущественное.

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Начнем с того, что в следующем сезоне "Буде-Глимт" как чемпион Норвегии точно начнет свой еврокубковый путь в Лиге чемпионов. То есть на перспективы "Шахтера" отобраться в основной этап Лиги Европы 2025/26 скандинавы никак не влияют. Теоретически "Буде-Глимт" может помешать "Шахтеру" напрямую отобраться в следующую Лигу чемпионов.

Однако шансы на ту Лигу чемпионов у "горняков" призрачные даже без "Буде-Глимта". Собственно, у "Шахтера" осталась только одна лазейка - если текущую Лигу Европы выиграет команда из зоны Лиги чемпионов своего внутреннего чемпионата. Например, "Атлетик" (Бильбао). Однако этого будет мало: нужно еще самому стать чемпионом УПЛ и дождаться фантастически-благоприятных результатов в других национальных лигах (чтобы в квалификацию Лиги чемпионов не вышла ни одна команда с более высоким личным рейтингом, чем у "Шахтера"). Например, чтобы в Португалии второе место заняла не "Бенфика", не "Порту", и не "Спортинг"; чтобы от Нидерландов в квалификацию Лиги чемпионов (третье место) пошел не АЗ, не "Фейенорд", не "Аякс" и не ПСВ; чтобы в Бельгии вторым был не "Брюгге" и т.д. (еще, например, имеет значение рейтинг четвертой команды Франции).

Рейтинг клубов УЕФА. Буде-Глимт все еще в погоне за Шахтером. Но имеет ли это значение? - изображение 1

Одним словом, выход "Шахтера" в Лигу чемпионов 2025/26 возможен только при фантастическом стечении обстоятельств, но опережение "Шахтера" "Буде-Глимтом" в рейтинге клубов нивелирует даже эти фантастические варианты.

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Норвежцам, чтобы опередить "Шахтер", нужно выходить в финал Лиги Европы по любому сценарию двухматчевого противостояния с "Тоттенхэмом".

Скриншот - kassiesa.net

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