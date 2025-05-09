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Рейтинг клубов УЕФА. Финал ЛК способствует. Шахтер может воспользоваться рейтингом для выхода в основной этап Лиги Европы

Рейтинг клубов УЕФА

Но для этого нужно самому выиграть Кубок Украины или добыть серебро УПЛ

Рейтинг клубов УЕФА. Финал ЛК способствует. Шахтер может воспользоваться рейтингом для выхода в основной этап Лиги Европы

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Буде-Глимт" не обошел "Шахтер" в рейтинге клубов – но это не имеет уже никакого значения. Вспоминаем норвежцев лишь в контексте того, что они были единственным активным конкурентом представителя Украины, который может воспользоваться высоким рейтингом.

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Важнее то, что "Шахтер" остается в активной борьбе за прямое место в основном этапе Лиги Европы 2025/26 через ребаланс (сдвиг сетки). Этот ребаланс произойдет, если текущую Лигу конференций выиграет команда из зоны Лиги чемпионов/Лиги Европы своего внутреннего чемпионата. "Бетис" - "Челси". Имена финалистов этому способствуют. Оба сейчас находятся в "нужной" зоне в своих лигах. Есть смысл болеть за то, чтобы "Бетис" и "Челси" не регрессировали в Примере и АПЛ соответственно.

Но "Шахтеру" нужно выполнить свое обязательное условие: отобраться в Лигу Европы. То есть, или выиграть Кубок Украины, или финишировать вторым в УПЛ. Без этого все эти расклады будут бесполезными.

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Третье условие – это отсутствие в квалификации Лиги Европы более рейтинговых конкурентов. Сейчас перспективам "Шахтера" угрожает загребское "Динамо", которое является первым в очереди на ребаланс по состоянию на это время. Также проблемой могут быть "Порту", "Брюгге" и "Фейеноорд".

решится в ближайшее время.

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