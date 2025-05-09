Рейтинг клубов УЕФА. Финал ЛК способствует. Шахтер может воспользоваться рейтингом для выхода в основной этап Лиги Европы

"Буде-Глимт" не обошел "Шахтер" в рейтинге клубов – но это не имеет уже никакого значения. Вспоминаем норвежцев лишь в контексте того, что они были единственным активным конкурентом представителя Украины, который может воспользоваться высоким рейтингом.

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Важнее то, что "Шахтер" остается в активной борьбе за прямое место в основном этапе Лиги Европы 2025/26 через ребаланс (сдвиг сетки). Этот ребаланс произойдет, если текущую Лигу конференций выиграет команда из зоны Лиги чемпионов/Лиги Европы своего внутреннего чемпионата. "Бетис" - "Челси". Имена финалистов этому способствуют. Оба сейчас находятся в "нужной" зоне в своих лигах. Есть смысл болеть за то, чтобы "Бетис" и "Челси" не регрессировали в Примере и АПЛ соответственно.

Но "Шахтеру" нужно выполнить свое обязательное условие: отобраться в Лигу Европы. То есть, или выиграть Кубок Украины, или финишировать вторым в УПЛ. Без этого все эти расклады будут бесполезными.

Третье условие – это отсутствие в квалификации Лиги Европы более рейтинговых конкурентов. Сейчас перспективам "Шахтера" угрожает загребское "Динамо", которое является первым в очереди на ребаланс по состоянию на это время. Также проблемой могут быть "Порту", "Брюгге" и "Фейеноорд".

решится в ближайшее время.