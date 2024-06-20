Украина опустилась на две позиции в обновленном рейтинге сборных от ФИФА
Ещё есть шанс исправить положение
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
ФИФА опубликовал мировой рейтинг национальных сборных после первого тура чемпионата Европы-2024.
Сборная Украины заняла в обновленном списке 24-е место. Вперед себя "сине-желтые" пропустили Южную Корею и Австралию.
После публикации предыдущего реестра в апреле Украина сыграла три товарищеских матча против Германии (0:0), Польши (1:3) и Молдовы (4:0), а также уступила на Евро-2024 в игре против Румынии (0:3).
Продолжает возглавлять рейтинг сборная Аргентина. Всего в топ-10 произошло лишь два изменения: Бразилия заняла четвертое место вместо Англии, а Хорватия опередила Италию в борьбе за девятую строчку.
Мировой рейтинг ФИФА по состоянию на 20.06.2024:
- 1. Аргентина 1860,14
- 2. Франция 1837,47
- 3. Бельгия 1797,98
- 4. Бразилия 1791,85
- 5. Англия 1787,88
- 6. Португалия 1747,04
- 7. Нидерланды 1746,66
- 8. Испания 1729,92
- 9. Хорватия 1728,3
- 10. Италия 1724,37
- ...24. Украина 1565,37
Популярное сейчас
- Мудрику нашли потенциальную замену в Челси
- Блеск Гюндогана, травма Мбаппе и первый соперник ДК в ЛЧ. Главные новости за 19 июня
- Черед Украины? Хорватия и Шотландия реабилитировались, подтвердив интересную статистику
- Тартановая армия сохраняет шансы на плей-офф. Шотландия – Швейцария 1:1. Видео голов и обзор матча
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
Комментарии 1