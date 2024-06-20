Украина опустилась на две позиции в обновленном рейтинге сборных от ФИФА

ФИФА опубликовал мировой рейтинг национальных сборных после первого тура чемпионата Европы-2024.

Сборная Украины заняла в обновленном списке 24-е место. Вперед себя "сине-желтые" пропустили Южную Корею и Австралию.

После публикации предыдущего реестра в апреле Украина сыграла три товарищеских матча против Германии (0:0), Польши (1:3) и Молдовы (4:0), а также уступила на Евро-2024 в игре против Румынии (0:3).

Продолжает возглавлять рейтинг сборная Аргентина. Всего в топ-10 произошло лишь два изменения: Бразилия заняла четвертое место вместо Англии, а Хорватия опередила Италию в борьбе за девятую строчку.

Мировой рейтинг ФИФА по состоянию на 20.06.2024: