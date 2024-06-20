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Украина опустилась на две позиции в обновленном рейтинге сборных от ФИФА

Рейтинг ФИФА

Ещё есть шанс исправить положение

Украина опустилась на две позиции в обновленном рейтинге сборных от ФИФА

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

ФИФА опубликовал мировой рейтинг национальных сборных после первого тура чемпионата Европы-2024.

Сборная Украины заняла в обновленном списке 24-е место. Вперед себя "сине-желтые" пропустили Южную Корею и Австралию.

После публикации предыдущего реестра в апреле Украина сыграла три товарищеских матча против Германии (0:0), Польши (1:3) и Молдовы (4:0), а также уступила на Евро-2024 в игре против Румынии (0:3).

Продолжает возглавлять рейтинг сборная Аргентина. Всего в топ-10 произошло лишь два изменения: Бразилия заняла четвертое место вместо Англии, а Хорватия опередила Италию в борьбе за девятую строчку.

Мировой рейтинг ФИФА по состоянию на 20.06.2024:

  • 1. Аргентина 1860,14
  • 2. Франция 1837,47
  • 3. Бельгия 1797,98
  • 4. Бразилия 1791,85
  • 5. Англия 1787,88
  • 6. Португалия 1747,04
  • 7. Нидерланды 1746,66
  • 8. Испания 1729,92
  • 9. Хорватия 1728,3
  • 10. Италия 1724,37
  • ...24. Украина 1565,37
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Источник:
inside FIFA
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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download1 (huyersk)
20.06.2024 в 12:27
була така нагода взлетіти, як ніколи..
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
20.06.2024 в 12:27
була така нагода взлетіти, як ніколи..
Ответить
0
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