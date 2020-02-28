Таблица коэффициентов УЕФА. С конкурентами трудно? Давайте бороться с собой

На прошлой неделе мы говорили о том, что для Украины крайне важно сохранить "Шахтер" в игре, важно задержаться в еврокубках как можно дольше. Первое задание выполнено – "Бенфика" пройдена, в двухматчевом противостоянии добыто три очка, или 0,6 балла в Таблицу коэффициентов. Однако не все сложилось благоприятно для нас в ответных матчах 1/16-й финала Лиги Европы в контексте конкурентов.

Важно было отцепить Турцию, а "Башакшехир" после поражения 1:3 в первом поединке, взял и прошел "Спортинг", принеся в копилку страны еще два балла (0,4 за конвертацией ТК). Австрия провела в следующий раунд ЛАСК, который в гостях одержал ничью, а дома победил АЗ. То есть, полностью компенсировал набранные "Шахтером" очки. Хорошо, что первый матч проиграл "Зальцбург". У него немного шансов на общий успех в противостоянии с "Айтрахтом", хотя хлопнуть дверью команда может. Но и без этого Австрия начнет следующий сезон в топ-10. И будет опережать Украину примерно на четыре очка.

В контексте следующего сезона интересует нас и Шотландия. Поэтому вылет "Селтика" не может не радовать, а вот "Рейнджерс" одолел "Брагу" с максимальным приростом к Таблице коэффициентов – плюс один балл. Свои позиции относительно Украины Шотландия укрепила и попытается удержать дистанцию. "Рейнджерс" может.

Кипрский АПОЭЛ вылетел с двумя поражениями и это на руку Украине, которая вынуждена будет считаться с островитянами в следующем сезоне. Посматриваем на Данию, хотя та отстает и не создает нам таких проблем как Шотландия, Австрия, Турция.

В сезонном рейтинге поднялись на четырнадцатое место, но добиться большего прогресса будет крайне непросто. В историческом разрезе показатель этого сезона худший для Украины за последние двенадцать лет, но есть шансы улучшить график сезона 2016/17. Если сложно тягаться с конкурентами, то нужно попробовать преодолеть себя.

По итогам недели семь стран потеряли последних представителей в еврокубках – Португалия, Бельгия, Нидерланды, Кипр, Швеция, Болгария и Румыния. Ни одна из ассоциаций не сохранила максимального представительства. Португалия потеряла сразу четырех участников, но по итогам сезона отвоевала шестую позицию. Нидерланды неожиданно оказались в зоне нашего достижения, но об этом пока говорить не будем. Нам бы просто ниже не упасть.