Таблица коэффициентов УЕФА. Минимум пятилетки преодолен, или С перспективами бонуса

Это уже сумбур. Одни матчи играют за закрытыми дверями, другие – на другой территории, третьи вообще не проводят. Структура еврокубков разрушена и далеко не факт, что удастся дойти до финиша и сформировать итоговый коэффициент... Это касается тех Ассоциаций, которые еще продолжают борьбу на международной арене.

Украина – среди них. На неделе не были сыграны матчи Лиги Европы "Севилья" - "Рома" и "Интер" - "Хетафе", однако Испания и Италия не являются нашими конкурентами в Таблице коэффициентов. Поэтому для себя более-менее целостную картину после очередной еврокубковой недели очертить можем. "Шахтер" одержал победу в Вольфсбурге, набрал два балла, что равно 0,4 очка в Таблице коэффициентов, и поспособствовал тому, что Украина повторила показатель прошлого сезона по общему набору коэффициента – 5,600. Меньше было в сезоне 2015/16, поэтому можем констатировать, что уже обезопасили себя от угрозы худшего за пятилетку показателя.

Но важно оценивать ситуацию на фоне конкурентов. Турция, Австрия и Шотландия – главные из них. И сегодня все максимально просто. ЛАСК и "Рейнджерс" проиграли домашние поединки с максимально неудобными счетами, поэтому, наверное, сойдут с дистанции. Поэтому "Шахтер" способствовал тому, что Украина немного оторвалась от этих Ассоциаций, и сохраняет шансы наращивать отрыв. Это при условии, что "горняки" не преподнесут сюрпризов в домашнем поединке и что сезон продолжится.

А вот Турция... Никак не удается отцепить ее, "Башакшехир" постоянно хватается за соломинки. Был на грани не выходит из группы, но пролез в плей-офф, был близок к вылету от "Спортинга" в 1/16-й, но прошел дальше. А вчера на жилах дома одолел "Копенгаген" и отбил показатель "Шахтера". Хотя и в общей, и в сезонной Таблице мы все равно выше, однако при отсутствии прогресса у турок мы могли бы сокращать отставание в табличке, приведенной ниже. И это облегчало бы жизнь в будущем. Поэтому, кстати, важны поражения австрийского и шотландского представителей на фоне нашей победы – это позволяет прогрессировать в Таблице коэффициентов 2021.

В общей Таблице текущего сезона почти ничего не изменилось. Только Швейцария благодаря победе "Базеля" над "Айнтрахтом" обошла Сербию.

В сезонном рейтинге мы закрепились в топ-15 с хорошими перспективами уже в ближайшее время обойти не только Швецию, которая рядом, но и Австрию, Румынию и Сербию и ворваться в топ-10. Это станет реальностью, если в ответном матче "Шахтер" снова победит "Вольфсбург" и получит, кроме всего прочего, еще и бонусный балл за четвертьфинал.

Не все так плохо с результатами. Плохо с другим... проклятый вирус.