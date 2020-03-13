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Таблица коэффициентов УЕФА. Минимум пятилетки преодолен, или С перспективами бонуса

Рейтинг УЕФА
(5 голосов)

Но поломать перспективы может остановка сезона

Таблица коэффициентов УЕФА. Минимум пятилетки преодолен, или С перспективами бонуса
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Это уже сумбур. Одни матчи играют за закрытыми дверями, другие – на другой территории, третьи вообще не проводят. Структура еврокубков разрушена и далеко не факт, что удастся дойти до финиша и сформировать итоговый коэффициент... Это касается тех Ассоциаций, которые еще продолжают борьбу на международной арене.

Украина – среди них. На неделе не были сыграны матчи Лиги Европы "Севилья" - "Рома" и "Интер" - "Хетафе", однако Испания и Италия не являются нашими конкурентами в Таблице коэффициентов. Поэтому для себя более-менее целостную картину после очередной еврокубковой недели очертить можем. "Шахтер" одержал победу в Вольфсбурге, набрал два балла, что равно 0,4 очка в Таблице коэффициентов, и поспособствовал тому, что Украина повторила показатель прошлого сезона по общему набору коэффициента – 5,600. Меньше было в сезоне 2015/16, поэтому можем констатировать, что уже обезопасили себя от угрозы худшего за пятилетку показателя.

Таблица коэффициентов УЕФА. Минимум пятилетки преодолен, или С перспективами бонуса - изображение 1

Но важно оценивать ситуацию на фоне конкурентов. Турция, Австрия и Шотландия – главные из них. И сегодня все максимально просто. ЛАСК и "Рейнджерс" проиграли домашние поединки с максимально неудобными счетами, поэтому, наверное, сойдут с дистанции. Поэтому "Шахтер" способствовал тому, что Украина немного оторвалась от этих Ассоциаций, и сохраняет шансы наращивать отрыв. Это при условии, что "горняки" не преподнесут сюрпризов в домашнем поединке и что сезон продолжится.

А вот Турция... Никак не удается отцепить ее, "Башакшехир" постоянно хватается за соломинки. Был на грани не выходит из группы, но пролез в плей-офф, был близок к вылету от "Спортинга" в 1/16-й, но прошел дальше. А вчера на жилах дома одолел "Копенгаген" и отбил показатель "Шахтера". Хотя и в общей, и в сезонной Таблице мы все равно выше, однако при отсутствии прогресса у турок мы могли бы сокращать отставание в табличке, приведенной ниже. И это облегчало бы жизнь в будущем. Поэтому, кстати, важны поражения австрийского и шотландского представителей на фоне нашей победы – это позволяет прогрессировать в Таблице коэффициентов 2021.

Таблица коэффициентов УЕФА. Минимум пятилетки преодолен, или С перспективами бонуса - изображение 2

В общей Таблице текущего сезона почти ничего не изменилось. Только Швейцария благодаря победе "Базеля" над "Айнтрахтом" обошла Сербию.

В сезонном рейтинге мы закрепились в топ-15 с хорошими перспективами уже в ближайшее время обойти не только Швецию, которая рядом, но и Австрию, Румынию и Сербию и ворваться в топ-10. Это станет реальностью, если в ответном матче "Шахтер" снова победит "Вольфсбург" и получит, кроме всего прочего, еще и бонусный балл за четвертьфинал.

Не все так плохо с результатами. Плохо с другим... проклятый вирус.

Таблица коэффициентов УЕФА. Минимум пятилетки преодолен, или С перспективами бонуса - изображение 3
Страна
Клубы (турнир)		 Очки Осталось 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Общий +/-
1 Испания 112.5 5/7 23.928 20.142 19.714 19.571 16.071 99.426
Атлетико (ЛЧ) 21.0
Барселона (ЛЧ) 20.0
Реал (ЛЧ) 17.0
Валенсия (ЛЧ) 17.0 выбыл
Эспаньол (ЛЕ) 15.5 выбыл
Севилья (ЛЕ) 12.0
Хетафе (ЛЕ) 10.0
2 Англия 114 4/7 14.250 14.928 20.071 22.642 16.285 88.176
Манчестер Сити (ЛЧ) 21.0
Ливерпуль (ЛЧ) 18.0 выбыл
Вулверхэмптон (ЛЕ) 18.0
Челси (ЛЧ) 17.0
Тоттенхэм (ЛЧ) 16.0 выбыл
Манчестер Юнайтед (ЛЕ) 14.0
Арсенал (ЛЕ) 10.0 выбыл
3 Германия 109 5/7 16.428 14.571 9.857 15.214 15.571 71.641
Бавария (ЛЧ) 23.0
РБ Лейпциг (ЛЧ) 22.0
Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ) 18.0 выбыл
Байер (ЛЧ/ЛЕ) 14.0
Айнтрахт (ЛЕ) 14.0
Вольфсбург (ЛЕ) 12.0
Боруссия Менхенгладбах (ЛЕ) 6.0 выбыл
4 Италия 88.5 5/7 11.500 14.250 17.333 12.642 12.642 68.367
Ювентус (ЛЧ) 20.0
Наполи (ЛЧ) 19.0
Аталанта (ЛЧ) 19.0
Интер (ЛЧ/ЛЕ) 13.0
Рома (ЛЕ) 10.0
Лацио (ЛЕ) 4.0 выбыл
Торино (ЛЕ) 3.5 выбыл
5 Франция 56 2/6 11.083 14.416 11.500 10.583 9.333 56.915
ПСЖ (ЛЧ) 23.0
Лион (ЛЧ) 17.0
Лилль (ЛЧ) 5.0 выбыл
Страсбур (ЛЕ) 4.0 выбыл
Сент-Этьен (ЛЕ) 4.0 выбыл
Ренн (ЛЕ) 3.0 выбыл
6 Португалия 51.5 0/5 10.500 8.083 9.666 10.900 10.300 49.449
Брага (ЛЕ) 14.0 выбыл
Бенфика (ЛЧ/ЛЕ) 10.0 выбыл
Спортинг (ЛЕ) 10.0 выбыл
Гимарайнш (ЛЕ) 9.5 выбыл
Порто (ЛЧ/ЛЕ) 8.0 выбыл
7 Россия 28 0/6 11.500 9.200 12.600 7.583 4.666 45.549
Зенит (ЛЧ) 9.0 выбыл
Краснодар (ЛЧ/ЛЕ) 7.0 выбыл
Локомотив (Москва) (ЛЧ) 6.0 выбыл
ЦСКА (Москва) (ЛЕ) 4.0 выбыл
Спартак (ЛЕ) 2.0 выбыл
Арсенал Тула (ЛЕ) 0.0 выбыл
8 Бельгия 38 0/5 7.400 12.500 2.600 7.800 7.600 37.900
Гент (ЛЕ) 14.0 выбыл
Брюгге (ЛЧ/ЛЕ) 11.5 выбыл
Стандард (ЛЕ) 6.0 выбыл
Генк (ЛЧ) 5.0 выбыл
Антверпен (ЛЕ) 1.5 выбыл
9 Нидерланды 47 0/5 5.750 9.100 2.900 8.600 9.400 35.750
Аякс (ЛЧ/ЛЕ) 16.0 выбыл
АЗ (ЛЕ) 12.5 выбыл
ПСВ (ЛЧ/ЛЕ) 10.5 выбыл
Фейеноорд (ЛЕ) 7.5 выбыл
Утрехт (ЛЕ) 0.5 выбыл
10 Украина 28 1/5 9.800 5.500 8.000 5.600 5.600 34.500
Шахтер (ЛЧ/ЛЕ) 14.0
Динамо (Киев) (ЛЧ/ЛЕ) 6.5 выбыл
Заря (ЛЕ) 4.0 выбыл
ФК Александрия (ЛЕ) 3.0 выбыл
Мариуполь (ЛЕ) 0.5 выбыл
11 Турция 25 1/5 6.600 9.700 6.800 5.500 5.000 33.600
Истанмбул ББ (ЛЧ/ЛЕ) 11.0
Галатасарай (ЛЧ) 6.0 выбыл
Трабзонспор (ЛЕ) 3.5 выбыл
Ени Малатьяспор (ЛЕ) 2.5 выбыл
Бешикташ (ЛЕ) 2.0 выбыл
12 Австрия 29 1/5 3.800 7.375 9.750 6.200 5.800 32.925
ЛАСК (ЛЧ/ЛЕ) 14.0
Зальцбург (ЛЧ/ЛЕ) 10.0 выбыл
Вольфсбергер (ЛЕ) 4.0 выбыл
Штурм (ЛЕ) 1.0 выбыл
Аустрия (ЛЕ) 0.0 выбыл
13 Дания 16.5 1/4 5.500 8.500 5.250 4.875 4.125 28.250
Копенгаген (ЛЧ/ЛЕ) 14.0
Брондбю (ЛЕ) 2.0 выбыл
Эсбъерг (ЛЕ) 0.5 выбыл
Митьюлланд (ЛЕ) 0.0 выбыл
14 Шотландия 39 1/4 3.000 4.375 4.000 6.750 9.750 27.875
Рейнджерс (ЛЕ) 18.0
Селтик (ЛЧ/ЛЕ) 16.5 выбыл
Абердин (ЛЕ) 3.5 выбыл
Килмарнок (ЛЕ) 1.0 выбыл
15 Чехия 12.5 0/5 7.300 5.500 5.500 6.500 2.500 27.300
Славия (ЛЧ) 8.0 выбыл
Млада (ЛЕ) 2.0 выбыл
Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Яблонец (ЛЕ) 0.5 выбыл
Спарта (ЛЕ) 0.5 выбыл
16 Кипр 20.5 0/4 3.000 5.500 7.000 6.125 5.125 26.750
Апоэль (Никосиа) (ЛЧ/ЛЕ) 10.5 выбыл
Аполлон (ЛЕ) 5.0 выбыл
АЕК (ЛЕ) 4.5 выбыл
АЕЛ (ЛЕ) 0.5 выбыл
17 Греция 24.5 1/5 5.400 5.800 5.100 5.100 4.900 26.300
Олимпиакос (ЛЧ/ЛЕ) 15.5
Атромитос (ЛЕ) 2.5 выбыл
Арис (ЛЕ) 2.5 выбыл
АЕК (ЛЕ) 2.5 выбыл
ПАОК (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
18 Швейцария 28 1/5 5.300 4.300 6.500 3.900 5.600 25.600
Базель (ЛЧ/ЛЕ) 16.0
Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ) 7.0 выбыл
Лугано (ЛЕ) 3.0 выбыл
Люцерн (ЛЕ) 2.0 выбыл
Тюн (ЛЕ) 0.0 выбыл
19 Сербия 24 0/4 4.250 2.875 6.375 6.000 6.000 25.500
Партизан (ЛЕ) 10.5 выбыл
Црвена Звезда (ЛЧ) 10.5 выбыл
Чукарички (ЛЕ) 2.5 выбыл
Раднички Ниш (ЛЕ) 0.5 выбыл
20 Хорватия 17.5 0/4 4.500 5.125 5.125 5.750 4.375 24.875
Динамо (Загреб) (ЛЧ) 13.0 выбыл
Риека (ЛЕ) 2.5 выбыл
Хайдук (ЛЕ) 1.0 выбыл
Осиек (ЛЕ) 1.0 выбыл
21 Швеция 23 0/4 4.750 2.750 5.375 4.125 5.750 22.750
Мальме (ЛЕ) 14.5 выбыл
Норрчепинг (ЛЕ) 4.5 выбыл
АИК (ЛЧ/ЛЕ) 3.5 выбыл
Хеккен (ЛЕ) 0.5 выбыл
22 Норвегия 15 0/4 7.250 1.375 4.000 5.375 3.750 21.750
Русенборг (ЛЧ/ЛЕ) 6.5 выбыл
Мельде (ЛЕ) 4.5 выбыл
Хеугесунн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Бранн (ЛЕ) 0.5 выбыл
23 Израиль 9.5 0/4 2.250 6.750 5.625 2.625 2.375 19.625
Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ) 4.5 выбыл
Маккаби (Хайфа) (ЛЕ) 3.0 выбыл
Бней-Йегуда (ЛЕ) 1.5 выбыл
Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
24 Казахстан 13.5 0/4 4.625 2.750 4.250 4.250 3.375 19.250
Астана (ЛЧ/ЛЕ) 7.5 выбыл
Ордабасы (ЛЕ) 2.5 выбыл
Кайрат (ЛЕ) 2.5 выбыл
Тобол (ЛЕ) 1.0 выбыл
25 Беларусь 10 0/4 5.125 3.000 3.250 5.000 2.500 18.875
БАТЭ (Борисов) (ЛЧ/ЛЕ) 5.0 выбыл
Шахтер Солигорск (ЛЕ) 4.0 выбыл
Витебск (ЛЕ) 0.5 выбыл
Динамо (Минск) (ЛЕ) 0.5 выбыл
26 Азербайджан 13.5 0/4 4.375 4.250 4.375 2.375 3.375 18.750
Карабах (ЛЧ/ЛЕ) 9.0 выбыл
Нефтчи (ЛЕ) 4.5 выбыл
Сабаил (ЛЕ) 0.0 выбыл
Габала (ЛЕ) 0.0 выбыл
27 Болгария 16.5 0/4 1.000 4.250 4.000 4.000 4.125 17.375
Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ) 10.5 выбыл
ЦСКА (София) (ЛЕ) 3.0 выбыл
Левски (ЛЕ) 2.0 выбыл
Локомотив Пловдив (ЛЕ) 1.0 выбыл
28 Румыния 23.5 0/4 2.250 3.300 2.900 2.375 5.875 16.700
Клуж (ЛЧ/ЛЕ) 14.0 выбыл
Стяуа (ЛЕ) 5.0 выбыл
Университатя Крайова (ЛЕ) 3.5 выбыл
Виторул (ЛЕ) 1.0 выбыл
29 Польша 8.5 0/4 5.500 3.875 2.875 2.250 2.125 16.625
Легия (ЛЕ) 5.0 выбыл
Пяст (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Краковия (ЛЕ) 1.0 выбыл
Легия Гданск (ЛЕ) 1.0 выбыл
30 Словакия 12 0/4 3.750 2.125 1.875 5.125 3.000 15.875
Слован (ЛЧ/ЛЕ) 9.0 выбыл
Спартак (Трнава) (ЛЕ) 2.0 выбыл
ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ) 1.0 выбыл
Ружемборок (ЛЕ) 0.0 выбыл
31 Лихтенштейн 2.5 0/1 5.000 2.500 2.000 1.500 2.500 13.500
Вадуц (ЛЕ) 2.5 выбыл
32 Словения 8 0/4 1.000 2.250 4.625 3.125 2.000 13.000
Марибор (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Домжале (ЛЕ) 2.5 выбыл
Олимпия (ЛЕ) 1.5 выбыл
Мура (ЛЕ) 0.0 выбыл
33 Венгрия 18 0/4 1.625 1.875 1.625 3.250 4.500 12.875
Ференцварош (ЛЧ/ЛЕ) 11.5 выбыл
Фехервар (ЛЕ) 2.5 выбыл
Гонвед (ЛЕ) 2.5 выбыл
Дебрецен (ЛЕ) 1.5 выбыл
34 Люксембург 12 0/4 0.750 0.750 0.875 2.625 3.000 8.000
Дюделанж (ЛЧ/ЛЕ) 8.5 выбыл
Прогрес (ЛЕ) 2.5 выбыл
Женесс д`Эш (ЛЕ) 1.0 выбыл
Фола (ЛЕ) 0.0 выбыл
35 Литва 6.5 0/4 0.750 0.500 2.375 2.625 1.625 7.875
Судува (ЛЧ/ЛЕ) 5.0 выбыл
FK Riteriai (ЛЕ) 1.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 0.5 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 0.0 выбыл
36 Армения 11 0/4 1.625 1.125 0.625 1.500 2.750 7.625
Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ) 5.0 выбыл
Алашкерт (ЛЕ) 3.0 выбыл
Пюник (ЛЕ) 3.0 выбыл
Бананц (ЛЕ) 0.0 выбыл
37 Латвия 9 0/4 1.625 1.375 0.750 1.625 2.250 7.625
Рига (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Вентспилс (ЛЕ) 2.5 выбыл
ФК Лиепая (ЛЕ) 1.5 выбыл
Рига (ЛЕ) 1.0 выбыл
38 Албания 3 0/4 2.125 0.875 2.625 1.000 0.750 7.375
Теута (ЛЕ) 1.0 выбыл
Партизани (Тирана) (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Кукес (ЛЕ) 0.5 выбыл
Лачи (ЛЕ) 0.5 выбыл
39 Северная Македония 2 0/4 1.500 1.250 3.125 1.000 0.500 7.375
Шкендия (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Шкупи (ЛЕ) 0.5 выбыл
Академия Пандев (ЛЕ) 0.0 выбыл
Македония Гёрче Петров (ЛЕ) 0.0 выбыл
40 Босния-Герцеговина 6 0/4 1.500 0.500 1.375 2.000 1.500 6.875
Зриньски (ЛЕ) 4.5 выбыл
Радник Биелина (ЛЕ) 1.0 выбыл
ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
Широки Бриег (ЛЕ) 0.0 выбыл
41 Молдова 3 0/4 1.250 0.875 2.750 1.125 0.750 6.750
Шериф (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Милсами (ЛЕ) 0.0 выбыл
Сперанта (ЛЕ) 0.0 выбыл
Петрокуб (ЛЕ) 0.0 выбыл
42 Ирландия 5 0/4 0.700 2.625 1.125 1.000 1.250 6.700
Шэмрок Роверс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Дандолк (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Корк Сити (ЛЕ) 1.0 выбыл
Сент-Патрикс (ЛЕ) 0.0 выбыл
43 Финляндия 6.5 0/4 1.000 1.750 1.250 0.875 1.625 6.500
ХИК (ЛЧ/ЛЕ) 3.5 выбыл
Куопио (ЛЕ) 2.0 выбыл
Интер (Турку) (ЛЕ) 1.0 выбыл
RoPS Rovaniemi (ЛЕ) 0.0 выбыл
44 Грузия 9 0/4 0.625 1.125 0.125 1.625 2.250 5.750
Динамо (Тбилиси) (ЛЕ) 4.5 выбыл
Чихура (ЛЕ) 2.5 выбыл
Сабуртало (ЛЧ/ЛЕ) 2.0 выбыл
Торпедо Кутаиси (ЛЕ) 0.0 выбыл
45 Мальта 3 0/4 0.875 1.250 1.375 1.500 0.750 5.750
Гзира (ЛЕ) 1.5 выбыл
Валетта (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Хайбернианс (ЛЕ) 0.0 выбыл
Бальцан (ЛЕ) 0.0 выбыл
46 Исландия 2.5 0/4 1.125 1.000 1.125 1.500 0.625 5.375
Стьярнан (ЛЕ) 1.0 выбыл
Брейдаблик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Рейкьявик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Валюр Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
47 Уэльс 4 0/4 1.500 1.000 0.500 1.000 1.000 5.000
Нью Сэйнтс (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Кардифф МЮ (ЛЕ) 1.0 выбыл
Connah's Quay (ЛЕ) 1.0 выбыл
Барри Таун (ЛЕ) 0.5 выбыл
48 Северная Ирландия 9.5 0/4 0.750 0.500 0.750 0.500 2.375 4.875
Линфилд (ЛЧ/ЛЕ) 4.5 выбыл
Крусейдерс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Баллимена Юнайтед (ЛЕ) 1.5 выбыл
Клифтонвилль (ЛЕ) 1.5 выбыл
49 Гибралтар 3 0/3 0.750 1.500 0.500 1.000 1.000 4.750
Европа (ЛЕ) 1.5 выбыл
St Joseph's FC (ЛЕ) 1.5 выбыл
Линкольн (ЛЧ/ЛЕ) 0.0 выбыл
50 Черногория 4 0/4 1.000 0.875 1.125 0.375 1.000 4.375
Будучность (ЛЕ) 2.0 выбыл
Сутьеска (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Титоград (ЛЕ) 0.5 выбыл
Зета (ЛЕ) 0.5 выбыл
51 Эстония 3.5 0/4 1.000 1.375 0.625 0.500 0.875 4.375
Флора (ЛЕ) 1.5 выбыл
Левадия (ЛЕ) 1.0 выбыл
Калью (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Транс (ЛЕ) 0.0 выбыл
52 Косово 3 0/2 0.000 0.000 0.000 2.500 1.500 4.000
Фероникели (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Приштина (ЛЕ) 0.5 выбыл
53 Фарерские острова 4.5 0/4 0.375 0.375 0.750 1.125 1.125 3.750
Клаксвик (ЛЕ) 3.0 выбыл
Торсхавн (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Рунавик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Б-36 (ЛЕ) 0.0 выбыл
54 Андорра 4.5 0/3 0.166 0.166 0.166 0.833 1.500 2.831
Энгордани (ЛЕ) 2.0 выбыл
ФК Санта-Колома (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Сан-Хулиа (ЛЕ) 1.0 выбыл
55 Сан-Марино 0 0/3 0.000 0.000 0.166 0.500 0.000 0.666
Фиорита (ЛЕ) 0.0 выбыл
Тре Фиори (ЛЕ) 0.0 выбыл
Тре Пенне (ЛЧ/ЛЕ) 0.0 выбыл
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В статье: коэффициенты Шахтер (Донецк)
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