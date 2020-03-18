Таблица коэффициентов УЕФА. Еврокубки – на паузе, но судьба украинской Ассоциации почти решена

Приостановление еврокубков – это еще и приостановление борьбы в Таблице коэффициентов. Крайне острой для Украины борьбы. Ведь благодаря продвижению "Шахтера" сеткой Лиги Европы, украинская Ассоциация остается активным участником евротурниров.

Как, собственно, и наши главные конкуренты – Турция, Австрия, Шотландия. Впрочем... Сыграны первые матчи 1/8-й финала, по итогам которых австрийский ЛАСК и шотландский "Рейнджерс" повисли над пропастью. Обе команды проиграли домашние поединки с большими счетами, поэтому для обоих ответные матчи 1/8-й финала, вероятно, стали бы (или станут) последними в сезоне.

А вот "Шахтер" победил. К тому же, на выезде. Как и турецкий "Башакшехир" (но он победил дома), который то и делает, что хватается за соломинки в текущем сезоне. Австрия, Шотландия, Дания нас не догонят, даже если турниры продлят. А вот Турция может – гарантии того, что "Башакшехир" не отыграет у "Шахтера" 0,9 "ассоциационного" отставания – нет. Но есть так называемая комфортная уверенность. Уверенность в том, что текущий сезон Украина все же завершит в топ-10 (можно догнать еще Нидерланды, которые впереди, но уже потеряли всех участников), а, следовательно, сохранит квоту и на сезон 2021/22. А вот дальше...

Следующий сезон (по его итогам будет определяться еврокубковая квота 2022/23) мы точно начнем вне топ-10. Однако это может быть одиннадцатое или тринадцатое места в таблице – согласитесь, есть разница. Если текущий сезон продолжится, то "Шахтеру" достаточно добыть хотя бы одну ничью для того, чтобы Украина обошла Шотландию (при условии, что "Рейнджерс" проиграет и второй свой матч "Байеру"). Вероятность выхода на двенадцатую позиции – высока.

К десятой Австрии в этом сезоне не дотянемся ни при каких обстоятельствах, но есть шанс потеснить Турцию с одиннадцатого места. Это для того, чтобы в розыгрыше ЛЧ и ЛЕ 2020/21 непосредственно штурмовать десятую позицию Австрии, на которую эта Ассоциация выйдет за счет стремительного прогресса последних лет. Но для опережения Турции "Шахтеру" нужно доходить до финала Лиги Европы, и чтобы "Башакшехир" сошел с дистанции в ближайшее время. Вероятно, это из разряда фантастики.

Итак, можно спрогнозировать развитие событий: независимо от того, в каком формате продолжится этот сезон (если продолжится вообще), Украина, скорее всего, завершит его на десятом месте. Если удастся сыграть ответный матч 1/8-й финала ЛЕ, то этого, с высокой долей вероятности, будет достаточно для того, чтобы следующий сезон начать на двенадцатом месте в рейтинге Ассоциаций. Выше удастся подняться только в ходе кампании 2020/21.

Важно отметить, что с сезона 2021/22 в еврокубках будет третий турнир – Лига Конфедераций. А, следовательно, претерпит изменения схема еврокубковых квот в привязке к месту в Таблице коэффициентов. Важно быть как можно выше.