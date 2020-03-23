История еврокоэффициентов. Как Шахтер стал главным поставщиком очков для Украины, опередив Динамо

Еврокубки на протяжении своей длинной истории пережили не одно реформирование. Однако схема набора очков в Таблицу коэффициентов, если мы говорим о временах, в течение которых на арене выступают украинские команды, претерпела минимальные изменения. В начале девяностых и ближе к их завершению за победу в квалификации, как и в основной сетке турниров, насчитывали два балла, за ничью – одно очко. Нынешняя схема распределения очков, когда в основной сетке соревнований за победу присваивают два балла, за ничью – одно очко, а в квалификации победа равноценна одному очку, ничья – 0,5, появилась с сезона 1998/99 включительно.

Работает также система бонусов, которая сейчас предусматривает автоматическое начисление баллов за выход в группу и из группы Лиги чемпионов, а также добавляет очки клубам в соответствии с продвижением сеткой плей-офф – начиная с четвертьфинала. К сезону 2003/04 включительно выход в группу Лиги чемпионов и выход из группы Лиги чемпионов стимулировался одним баллом (для каждого события). Начиная с сезона 2004/05, за выход в групповой этап ЛЧ начали начислять три очка, а бонус за выход в плей-офф продолжал равняться единице. Начиная с сезона 2009/10, за выход в группу ЛЧ начали давать четыре балла, за выход в плей-офф – пять баллов.

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Лидером украинского коэффициента является "Шахтер". Но им он стал совсем недавно. И опережают "горняки" своего извечного врага и конкурента на йоту – 7 очков, что в разрезе еврокубков равно трем победам и ничьей на групповом этапе. Примечательно, что в лидеры "горняки" выбились только в этом сезоне. От начала кампании они набрали 14 баллов (5 – в группе Лиги чемпионов (победа и три ничьи), 3 – с "Бенфикой", 2 – с "Вольфсбургом" и четыре бонусных очка), тогда как "Динамо" удовлетворилось лишь 6,5 баллами (6 – в группе Лиги Европы и 0,5 балла за ничью с "Брюгге" в квалификации ЛЧ). В последние годы сезонное преимущество "Шахтера" над "Динамо" в плане набора евроочков – это тенденция, поэтому неудивительно, что дончане вышли вперед и в общей таблице.

Хотя на международной арене "Шахтер" провел на три сезона меньше, чем "Динамо". Киевляне, начиная с 1992-го года, когда Украина представлена ​​в Таблице коэффициентов как независимая и самостоятельная боевая единица, не пропустили ни одного розыгрыша. То есть, участвовали в 28-и кампаниях. У "Шахтера" таких кампаний только 25. "Горняки" не играли в еврокубках в сезонах 1992/93, 1993/94 и 1996/97. Но и "Динамо" в этих сезонах в сумме набило всего пять очков – не ушло в отрыв.

В первой пятилетке (1992/93 - 1996/97) наши гранды вообще выбивали мало очков. Рекордом "Шахтера" в течение этого времени являются пять баллов в сезоне 1995/96 (две победы над "Линфилдом" и ничья с "Брюгге") рекорд "Динамо" – шесть баллов (добытый годом ранее). Примечательно, что главным поставщиком очков для Украины в это время был... одесский "Черноморец". В сезоне 1992/93 (дебютном для нашей страны в еврокубках) одесситы выбили шесть баллов, а в сезоне 1995/96 – целых семь баллов. "Шахтер" сможет превзойти этот показатель лишь в начале двухтысячных, "Динамо" – в начале второй пятилетки.

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Вторая пятилетка Украины в Таблице коэффициентов началась в конце девяностых, и это было золотое время для киевского "Динамо". Невероятная команда Валерия Лобановского доходила до поздних стадий Лиги чемпионов и, естественно, приносила Украине высокий рейтинг. 17 баллов в сезоне 1997/98 – это столько же, сколько получил "Шахтер" от начала украинской истории коэффициентов до сезона 1999/00 включительно.

В сезоне 1998/99 ("Динамо" дошло до полуфинала ЛЧ, хотя в квалификации едва не вылетело от "Спарты") киевляне выбили 18 очков, что стало личным рекордом киевлян и сезонным рекордом Украины на долгие годы – вплоть до сезона 2008/09. Важно отметить, что в то время бонус за выход в группу Лиги чемпионов и за выход из нее в плей-офф составлял всего один балл (для каждого события), поэтому с 18-и очков киевлян 15 были "чистыми" (то есть без бонусов). Бонусными были только три балла – по одному за выход в группу ЛЧ, за выход из группы ЛЧ в четвертьфинал (1/8-й тогда не было) и за выход в полуфинал.

К тому времени у "Динамо" за спиной уже был один сезон, когда "Шахтер" набрал в еврокубках для Украины больше очков – это сезон 1995/96: пять очков "горняков" против четырех очков "динамовцев". Однако в то время это воспринималось как исключение из правила. И даже почти двойное преимущество дончан над киевлянами в сезоне 2000/01 (9 очков "Шахтера" против 5-и очков "Динамо") не расценивалось как конец эпохи доминирования "Динамо", хотя вместе с тем "горняки" наступали на позиции столичных и на внутренней арене. В трех сезонах после того (2001/02, 2002/03, 2003/04) "Динамо" приносило для Украины больше очков, чем "Шахтер". Но после этого отрезка (начиная с сезона 2004/05) "Шахтер" лишь раз (!) уступил "Динамо" в плоскости сезонного вклада в Таблицу коэффициентов – было это в прошлом году, в сезоне 2018/19.

Всего же "Шахтер" добыл для Украины 284,5 очка, "Динамо" – 277,5. Но в Европе "горняки" провели меньше сезонов. Поэтому логично, что средний показатель набора очков выше именно у "Шахтера" – 11,380 против 9,911.

Ни одна из команд не допускала ситуации, когда при выходе на международную арену ею не приобреталось бы хотя бы одно очко в Таблицу коэффициентов. Историческим минимумом и "Динамо" и "Шахтера" является один балл ("Шахтер" получил его в сезоне 1999/00, "Динамо" – в сезоне 1996/97), а историческим рекордом Ассоциации остаются 28 баллов "Шахтера" в сезоне 2008/09 (победа в Кубке УЕФА). В 16-и сезонах "Шахтер" набирал больше очков для Украины, чем "Динамо". "Динамо" опережало "Шахтер" по сезонному показателю одиннадцать раз. В одном сезоне было равенство (по восемь баллов в сезоне 2011/12).

Были сезоны, когда больше всего в копилку Украины приносили и не "Динамо", и не "Шахтер". Такое случалось семь раз (без учета сезона, когда "Динамо" набрало столько же, сколько "Днепр"). В сезоне 2013/14 состоялся уникальный случай – "Динамо" и "Шахтер" синхронно оказались за спинами сразу двух украинских команд. Об этом (а также о многом другом) подробно поговорим в отдельных выпусках позже.

Наконец, дополним информацию наибольшей сезонной разницей набора очков между "Динамо" и "Шахтером". Киевляне в сезоне 1999/00 набрали 16,5 очков в ТК, а дончане – одно очко. Разница – 15,5. "Шахтер" наибольше в своей истории опережал "Динамо" на 11 очков (11,5 против 0,5) – в сезоне 2005/06.

Продолжение следует...