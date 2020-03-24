История еврокоэффициентов. Когда Черноморец был полезнее Динамо и Шахтера

В общем графике вклада очков в Таблицу коэффициентов одесский "Черноморец" занимает среди украинских команд лишь пятую позицию, однако, несмотря на это, можно говорить о довольно высокой эффективности одесситов в еврокубках.

"Моряки" провели на международной арене семь кампаний и в трех из них становились главными поставщиками евроочков для Украины. Впрочем, средний показатель набора командой очков равный 4,571 – довольно низкое значение. Все портят два сезона, во время которых одесситы удовлетворялись плинтусным минимумом.

Это сезоны 2006/07 и 2014/15. Второй стал вообще трагическим для клуба "Черноморец", однако об этом – позже. Сначала скажем о неудачном сезоне 2006/07, который стал для Одессы первым и единственным еврокубковым на промежутке времени от 1997-го до 2013-го годов. "Моряки" стали в Украине третьими и получили право стартовать в квалификации Кубка УЕФА. Соперник во втором раунде был вполне приемлемым, однако ни разу победить "Вадуц" так и не удалось. Две ничьих по 0,5 балла и сформировали тогдашний вклад "Черноморца" в Таблицу коэффициентов. Ведь в двух поединках с тель-авивским "Хапоэлем" в первом основном раунде турнира одесская команда потерпела два поражения.

Ну а сезон 2014/15 оказался еще хуже – но на это были объективные причины. Это было болезненное падение после невероятного взлета. Это было начало кризиса в одесской команде в частности и в украинском футболе в целом. Оказавшись на международной арене как пятая команда УПЛ, "Черноморец" проиграл на первой же своей стадии – "Сплиту" в третьем квалификационном раунде ЛЕ. Удалось зацепиться за домашнюю ничью и 0,5 балла в ТК.

Немного "Черноморец" набрал и в сезоне 1994/95, но тогда трудно было от кого-то, кроме "Динамо", требовать прорыва. С "Грассхоппером" одесситы обменялись победами в 1/16-й финала Кубка Кубков, и тогдашняя схема начисления евроочков позволила обогатиться сразу двумя баллами. Это был третий исторический минимум "моряков" и первое звено уникальной для команды цепочки. Цепочки из трех сезонов подряд (1994/95, 1995/96, 1996/97), во время которых "Черноморец" играл в еврокубках и приносил Украине очки. Ни до того, ни после того связать вместе больше двух сезонов не удавалось.

Сезон 2013/14 выдался уникальным для "Черноморца" благодаря прорыву на международной арене. Команда начала свой путь со второго квалификационного раунда Лиги Европы, а завершила его аж в 1/16-й финала турнира, драматически уступив французскому "Лиону" с минимальным счетом 0:1 в двух поединках. Тогда "моряки" одержали шесть побед и трижды сыграли вничью, набив рекордные для себя 11,5 баллов. Солидно, но могло быть и лучше, учитывая тот факт, что в квалификации одесситы проиграли гостевые игры "Дачии" и "Скендербеу" – командам, которые были ниже по потенциалу, нежели коллектив Романа Григорчука.

Собственно, не хватило хотя бы одной ничьей в двух поединках, чтобы записать в свой актив и четвертый сезон с передовой позицией в ТК в плоскости украинской Ассоциации. 11,5 хватило для того, чтобы оставить за спиной "Динамо" и "Шахтер", но на 0,5 балла больше набрал "Днепр". Кстати, "Днепр" – одна из трех украинских команд (еще – "Динамо" и "Шахтер"), которые опережают "Черноморец" по показателю количества сезонных побед относительно вклада в Таблицу коэффициентов.

Остальные три сезона (1992/93, 1995/96 и 1996/97) оказались для Одессы памятными в том плане, что команда становилась сезонным лидером по показателю вклада в украинскую долю Таблицы коэффициентов (6, 7 и 4 балла соответственно). Более того, семь очков, набитых "Черноморцем" в сезоне 1995/96 (две победы над "Хибернианс" в квалификации, победа над "Видзев" в 1/32-й и ничья с "Лансом" в 1/16-й Кубка УЕФА) остались в истории как национальный рекорд первой пятилетки. Впоследствии, через два года, его превзойдет "Динамо", в начале двухтысячных – "Шахтер", и только потом – "Днепр", "Металлист" и "Ворскла".

В истории Украины на международной арене было двенадцать сезонов, в которых одна из команд приносила Ассоциации более половины общего сезонного рейтинга. "Динамо" делало это пять раз, "Шахтер" – четыре раза (но с шансами догнать "Динамо" уже в этом году), а на третьем месте расположился "Черноморец", имея в активе два таких сезона (1992/93 и 1996/97). Кроме грандов и одесских "моряков", быть "монополистом" сезона удавалось "Днепру", у которого один такой футбольный год.

Под флагом независимой Украины "Черноморец" по состоянию на сегодня провел на международной арене 36 матчей, четырнадцать раз победил, девять раз сыграл вничью (тринадцать поражений). 32 набранных очка в Таблицу коэффициентов позволяют одесситам уверенно удерживать пятую строчку в графике лучших евробойцов Украины и в ближайшее время позиция одесситов не изменится.

Продолжение следует...