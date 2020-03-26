История еврокоэффициентов. Уникальный сезон 2013/14: гранды оказались за спиной сразу двух клубов

Конечно, перед началом рассказа о сезоне 2013/14 есть смысл вспомнить сезоны 1992/93 и 1996/97, когда две команды не из числа признанных градов (хотя тогда "Шахтер" еще не был грандом) набирали наибольше очков для украинской Ассоциации на евроарене. Сначала постарались "Таврия" и "Черноморец", затем – "Черноморец" и "Нива". Однако в тех сезонах на международной арене не выступал "Шахтер" – только киевское "Динамо". Поэтому футбольный год 2013/14 действительно уникальный для Украины: единственный случай, когда и "Динамо", и "Шахтер" как активные участники еврокубков на финише оказались за спиной сразу двух украинских команд.

С точки зрения общего набора евроочков это был обычный сезон. В конченом итоге Украина получила 47 баллов (7,833 коэффициента), что стало вторым наименьшим показателем за период с сезона 2010/11 до сезона 2015/16 включительно. Украина была представлена ​​шестью клубами, но "Металлург" Донецк (о нем поговорим в отдельном выпуске рубрики) стал обузой, вылетев из Лиги Европы с одним жалким очком. Если бы делить приходилось на пять, то в Таблице коэффициентов у Украины было бы 9,4.

С другой стороны, затормозил отечественный коэффициент не только "Металлург". Мало набрал и "Металлист", но связано это с дисквалификацией из Лиги чемпионов после победы в квалификации над ПАОКом. Таким образом, несмотря делитель "6", вся тяжесть еврокоэффициентов легла на плечи четырех клубов: "Динамо", "Шахтера", "Днепра" и "Черноморца".

Дончане и киевляне не провалились – стоит это понимать. Первые набрали для Украины одиннадцать очков, вторые – десять. Вполне приличные показатели, хотя обе команды могли проходить дальше 1/16-й финала Лиги Европы. Особенно это касается "Шахтера", который сенсационно проиграл "Виктории" Пльзень ("Динамо" вылетело от "Валенсии" с домашним матчем на нейтральной территории). Но еще более мощными были "Днепр" и "Черноморец". Первый стал лидером украинского сезонного коэффициента с двенадцатью баллами, второй отстал лишь на 0,5 очка.

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О "Черноморце" мы рассказывали в отдельном материале. Отметим лишь, что одесситы также недобрали очки, если учитывать потенциал команды Романа Григорчука и ее соперников. Например, в квалификации ЛЕ было два поражения от "Дачии" и Скендербеу "(по одном от каждой из команд), чего явно можно было бы избежать. Но и 11,5 стали серьезным подспорьем для украинской Ассоциации.

Но лучшим был "Днепр" – двенадцать очков. Примечательно, что в Лиге Европы команда Хуанде Рамоса дошла туда же, куда и "Динамо" с "Шахтером" – до 1/16-й финала. Проиграла там "Тоттенхэму". Но в группе и в квалификации днепряне минимизировали потери.

В четвертом раунде отбора дважды была бита эстонская "Нымме Калью", а в группе ЛЕ "Днепр" одержал четыре победы из шести возможных, дважды проиграв лишь "Фиорентине". Кроме того, в проигранной дуэли с "Тоттенхэмом" удалось взять два очка за домашнюю победу 1 0. Этот сезон стал вторым лучшим в истории "Днепра" в контексте вклада в Таблицу коэффициентов, однако лучший ждал еще впереди. О нем также поговорим отдельно.

Это был период, когда гранды получали реальную поддержку от представителей "третьей силы" в Таблице коэффициентов. И тогда Украина спокойно держалась на 7-8 местах. Сейчас же идет борьба за то, чтобы не вылететь из топ-10. В текущей пятилетке (последние пять сезонов, включая нынешний) ни одна из украинских команд, кроме "Динамо" и "Шахтера", в одном сезоне не набирала более пяти очков в Таблицу коэффициентов.

Продолжение следует...