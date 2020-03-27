История еврокоэффициентов. Как Динамо вернулось на уровень начала 90-х

О киевском "Динамо" много говорят в контексте понижение уровня. Говорят о невыразительном рисунке игры, о низком индивидуальном качестве игроков, о проблемах с психологией и тренерском кризисе. Несмотря на это, команда продолжает бороться за зону Лиги чемпионов и не лишилась статуса гранда и одного из претендентов на высокие места.

Однако если проанализировать картину набора еврокоэффициентов, то для "Динамо" найдется мало оправданий. Факты лишь подчеркивают кризис и отмечают, что по итогам сезона 2019/20 столичные вернулись к уровню начала и середины девяностых – туда, где нынешние 6,5 баллов выглядели бы естественно и органично.

Итак, 6,5 (ничьи с "Брюгге", "Лугано" (дважды) и "Копенгагеном" (дважды), победа над "Мальме") – это исторический минимум киевлян за последние двенадцать лет. Меньше в Таблицу коэффициентов столичные добавляли в последний раз в сезоне 2007/08, когда были две уверенные победы над "Сараево" в квалификации ЛЧ, бонус за выход в группу (три балла) и... шесть поражений в квартете. Благодаря бонусу и квалификации "Динамо" выбило пять баллов – немногим меньше, чем в текущем сезоне. Но тогда, еще раз подчеркнем, проиграло шесть из шести поединков в группе. Соперниками были не "Мальме", "Лугано" и "Копенгаген", а МЮ, "Рома" и "Спортинг".

Реальный провал был в сезоне 2005/06, когда "Динамо" вылетело из еврокубков с 0,5 баллами за ничью и поражение в противостоянии с "Туном". В сезоне 2001/02 также было меньше нынешнего показателя (5,5), ведь, пройдя в квалификации "Стяуа" (победа и ничья), столичные в группе с "Боруссией" Дортмунд, "Боавиштой" и "Ливерпулем" набрали всего три очка (ничья и победа). Бонус за выход в группу тогда давали скромный – всего один балл. Поэтому в итоге сформировались 5,5 очка в Таблицу коэффициентов.

Сезоном ранее были пять баллов за две ничьих в квалификации Лиги чемпионов (с "Црвеной Звездой", по 0,5 балла за каждую), победу над "Андерлехтом" в группе и ничью с МЮ (еще был один бонусный балл). Те пять баллов, вместе с пятью очками, выбитыми в сезоне 2007/08, остаются вторым историческим минимум "Динамо" с 1997-го года. Нынешние 6,5 баллов – пятый худший результат за последние 23 года выступлений "Динамо" на международной арене.

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Почему, собственно, в заголовке говорим о начале и середине девяностых? Потому что 6,5 балла гармонично вписались бы в картину первой "динамовской" (и украинской в целом) пятилетки в еврокубках. Начиная с сезона 1992/93 (дебютного для нашей Ассоциации) и до сезона 1996/97 включительно "Динамо" набирало в среднем по три балла (максимум – шесть, минимум – один). "Черноморец" во время этого периода выбивал семь и шесть баллов, "Днепр" – шесть баллов. А уже с сезона 1997/98 включительно в Таблице коэффициентов напротив наших команд стали появляться поистине гроссмейстерские показатели – 17; 18; 19,5; 9; 10,5 и так далее. Пятилетку еврокубковой "бедности" прервало именно "Динамо", которое в настоящее время, будучи участником группового этапа, еле-еле опередил по итогам "Зарю" (4 балла), не продвинувшуюся дальше квалификационных раундов.

Кстати, неудачным выступлением в Лиге Европы "Динамо" перечеркнуло теорию о том, что для клубов посредственного уровня с точки зрения набора очков в Таблицу коэффициентов выгоднее выступать во втором по престижности клубном международном турнире. Мол, легче набирать очки. Если предположить, что "Динамо" прошло бы "Брюгге" с ничьей и победой (1,5 балла), а затем преодолело бы ЛАСК в раунде плей-офф (соперник того же "Брюгге") с одной победой и поражением, или же с двумя ничьими и более выгодной разницей мячей (один балл), то даже шесть поражений в группе ЛЧ гарантировали бы киевлянам те самые 6,5 очка (1,5+1+4 бонусных).

Хотя это, пожалуй, исключение из правила. В Лиге Европы командам уровня "Динамо" таки легче набирать очки.

Именно это скромное выступление в еврокубках стало одной из причин того, что "Шахтер" по итогам текущего сезона обошел "Динамо" в плоскости общего вклада в украинскую Таблицу коэффициентов. Этот сезон стал вторым за последнюю пятилетку, когда "горняки" набрали вдвое больше, чем "Динамо". И четвертым таким сезоном в истории в целом. "Динамо" шесть раз превосходило "Шахтер" более чем вдвое, но за последние шестнадцать сезонов только раз набрало больше "Шахтера".

Продолжение следует...