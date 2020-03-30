История еврокоэффициентов. Нулевой уровень победителя Кубка, бронзового призера УПЛ и дебютанта еврокубков

За всю историю украинская Ассоциация была представлена ​​на международной арене семнадцатью клубами (это если не разделять ЦСКА (Киев) и "Арсенал" (Киев)). В сумме было набрано более восьмисот очков, и крайне редко бывали случаи, когда та или иная команда сходила с дистанции без всякого вклада в Таблицу коэффициентов.

Было больше случаев, когда команды довольствовались минимальным достижением – 0,5 балла. Не редкостью, собственно, есть и финиш на международной арене с одним баллом, но ноль напротив наших полпредов видеть приходилось не так уж часто. Если быть точным и конкретным – то лишь трижды.

"Кривбасс", "Таврия" и "Александрия"... Избежать неприятного участия удавалось даже совсем скромным участникам ЛЕ вроде "Олимпика" или "Мариуполя", но первый чемпион, а также два бронзовых призера украинского первенства, вляпались в историю. Правда, "Александрия", когда не набрала ни одного очка в еврокампании, еще не обладала статусом третьей команды Украины. Горожане впервые выступали в Лиге Европы в сезоне 2016/17 как шестая команда УПЛ и дважды проиграли хорватскому "Хайдук" - 0:3 и 1:3. После этого "Александрия" еще дважды играла в еврокубках (по состоянию на сегодня) и больше подобных неприятностей не допускала. В следующем сезоне (2017/18) команда добавила в Таблицу коэффициентов два очка и едва не пробилась в группу ЛЕ (победа и ничья в противостоянии с "Астрой", ничья с БАТЭ), а в сезоне 2019/20 подопечные Владимира Шарана трижды сыграли вничью уже в группе евротурнира.

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У "Кривбасса" – другая история. Команда из Кривого Рога только дважды участвовала в еврокубках, и один из этих сезонов ознаменовался неприятным нулем. Было это в сезоне 2000/01, когда "Кривбасс" как раз и носил статус третьей команды чемпионата Украины. Уже был опыт сражений с "Шамкиром" (Азербайджан) и "Пармой" (Италия), датированный прошлым годом, но против "Нанта" он не помог – два поражения даже без забитого мяча: 0:1 и 0:5. К слову, это был первый "нулевой" случай в истории украинской Таблицы коэффициентов. Шел уже девятый сезон...

"Таврия" свой ноль получила не в начале девяностых, нет. Тогда, в сезоне 1992/93, крымчане в статусе чемпиона Украины принесли Ассоциации три балла. А это был сезон 2010/11 – второй классический и последний в истории симферопольской команды на международной арене. Классический, потому как в 2008-симферопольцы еще играли в Кубке Интертото, но после победы над "Тирасполем", не смогли пройти в группу Кубка УЕФА, драматически уступив "Ренну" в серии пенальти.

Так вот, в сезоне 2010/11 "Таврия" стартовала с четвертого квалификационного раунда Лиги Европы как победитель национального Кубка (и одновременно – шестой призер чемпионата) и наткнулась на грозного соперника – "Байер". Шансов у крымчан не было – 0:3 и 1:3. Голом в домашнем поединке отличился Лаки Идахор, "Таврия" даже 45 минут вела в счете, пока не пропустила от тогда еще не звездного, а сегодня – вполне, Артуро Видаля.

Примечательно, что "Кривбасс" и "Таврия" после своих "нулевых" сезонов так и не получили шансов для реабилитации. А потом и вовсе исчезли из футбольной карты Украины. "Александрия" же, которая из этого трио "нулячков" была с наименее важным статусом, в дальнейшем не просто выходила на международную арену, но и получала очки. И, наверное, своего последнего слова еще не сказала.

Продолжение следует...