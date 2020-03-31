История еврокоэффициентов. Стремительный взлет и стремительное затухание Металлиста

История набора евроочков харьковского "Металлиста" для Таблицы коэффициентов – довольно нетипичная для украинских широт. "Шахтер" и "Динамо" – это долгие годы стабильности, "Днепр" – это периоды взлета и падения, растянутые на долгие годы, "Черноморец", "Карпаты", "Ворскла" – единичные вспышки. "Металлист" же стремительно ворвался в когорту украинских добывающих очки команд, и за восемь сезонов выдал показатель 62,5 балла. 7,812 в среднем за сезон – безальтернативно четвертое место в общей таблице вклада.

Хотя из восьми проведенных на международной арене сезонов сразу четыре можно отмечать как неудачные. В дебютной кампании 2007/08 харьковчане сошли с дистанции после первого же раунда, драматически проиграв "Эвертону" в Кубке УЕФА (с гостевой ничьей – один балл). В сезоне 2009/10 "Металлист" уже не был новичком, но допустил досадную осечку: пропустил "Штурм" в группу Лиги Европы после победы в третьем раунде квалификации над "Риекой". В том футбольном году харьковчане довольствовались 2,5 баллами.

Сезон 2013/14 – это еще был пик игровой мощности "Металлиста", однако кулуарные внутренне-украинские игры серьезно ударили не только по амбициям клуба Ярославского, но и по позициям Украины в Таблице коэффициентов. "Металлист" прошел в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов ПАОК (ничья + победа = 1,5 балла) и должен был скрестить оружие с "Шальке" за выход в группу ЛЧ, за четыре бонусных очка, за возможность сыграть с лучшими командами Европы. В конце концов, даже в случае поражения "Металлист" мог бы приносить Украине очки в Лиге Европы, но дисквалификация из еврокубков, обусловлена ​​давними грехами, прервала поход. Это было начало краха клуба и команды.

В следующем сезоне команда еще по инерции сыграла в еврокубках. Вымучила победу над "Рухом" в квалификации ЛЕ (1,5 очка), а в слабенькой группе ("Локерен", "Трабзонспор", "Легия") проиграла все шесть поединков. Получается, что в четырех сезонах из восьми в еврокубках "Металлист" не набирал в Таблицу коэффициентов более двух с половиной балла. В сумме четыре сезона принесли в копилку 6,5 балла, а остальные четыре – солидных 56 очков.

Оцените прогресс: во втором своем сезоне на международной арене (2008/09) "Металлист" выбил сразу 15 очков (сезон шального гола Жажа "Бешикташу" и украинского дерби в 1/8-й финала Кубка УЕФА). Ни одной украинской команде ни до того, ни после этого не удавалось так резко ворваться в список главных поставщиков очков.

9,5 очка в сезоне 2010/11 и 12 очков в сезоне 2012/13 в контексте этой серии "Металлиста" выглядят вполне обычно, хотя это показатели, которые далеко не всегда покорялись и покоряются украинским полпредам. В обоих тех сезонах харьковчане выходили в 1/16-ю финала ЛЕ с уверенной игрой в группе и поражением в плей-офф от представителей топ-чемпионатов. А уже сезон 2011/12 – исторический и для самого "Металлиста", и для украинской Ассоциации в целом.

Это рекорд харьковчан на международной арене – 19,5 балла за выход в четвертьфинал. Первое и единственное бонусное очко "Металлиста" на международной арене. Первый и единственный четвертьфинал, в котором харьковчанам по силам было одолеть "Спортинг" и выйти в полуфинал (помним о незабитом пенальти Клейтоном в домашнем поединке после поражения 1:2 в Лиссабоне). Только два матча из четырнадцати в той кампании завершились без набранных в ТК очков. А итоговые 19,5 стали до сих пор остаются шестым индивидуально наибольшим вкладом в истории украинского еврокоэффициента. Больше в течение одного сезона набирали только "Шахтер" (трижды), "Динамо" и "Днепр".

В четырех сезонах из восьми "Металлист" выходил в еврокубковую весну. Стал четвертой командой Украины по количеству проведенных в Европе матчей – 60. Одной победы не хватило харьковчанам для того, чтобы округлить показатель побед – 29. Команда показала среди украинских клубов лучший прогресс за всю истории еврокоэффициентов – 15 очков во втором сезоне в Европе. 19,5 – топовый индивидуальный показатель вклада в ТК. И так же стремительно харьковский клуб затух, больше никогда не принося Украине очков...

Продолжение следует...