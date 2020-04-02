История еврокоэффициентов. Сезоны славы Ворсклы и Карпат

"Ворскла" по количеству принесенных для Украины в Таблицу коэффициентов очков уступает только пяти именитым командам – ​​"Динамо", "Шахтеру", "Днепру", "Металлисту", "Черноморцу". "Карпаты" пропустили вперед себя, кроме них и "Ворсклы", еще и "Зарю" и донецкий "Металлург". Можно говорить, что у полтавчан и львовян были (и, наверное, остаются) перспективы стать для Украины своеобразным оплотом – усиливать показатели еврокоэффициентов. Впрочем, обе команды в настоящее время могут похвастаться лишь одним удачным сезоном.

"Ворскла" в группе играла дважды, "Карпаты" – лишь однажды. Впрочем, попытку полтавчан в сезоне 2018/19 нельзя считать удачной. Коллектив Василия Сачко прошел в группу Лиги Европы автоматически как третья команда УПЛ и в борьбе с "Арсеналом", "Спортингом" и "Карабахом" смог принести Украине лишь два очка. Другое дело – сезон 2011/12, когда в группу полтавчан вывел Николай Павлов. Важный момент – тогда "Ворскла" в группе выбила также только два очка (две ничьих), но благодаря раннему старту в квалификации и успешной игре в отборе удалось довести коэффициент до солидного показателя 7,5. Пять побед и ничья в шести поединках отбора – суперэффективный результат. Это эффективность, которой могла бы позавидовать любая украинская команда. Но это была лишь вспышка, односезонные прозрение. Потому что после этого в квалификации "Ворскла" проигрывала и загребской "Локомотиве", и словацкой "Жилине".

В целом же полтавчане провели семь сезонов в еврокубках, и кампания 2011/12 резко выделяется среди других. Только в этом сезоне "Ворскла" набрала 7,5 очка, тогда как в шести других в сумме – 10,5. Средний показатель набора очков низкий – лишь 2,571.

У "Карпат" – высокая эффективность, но меньше общее количество набранных очков. В четырех сезонах львовяне принесли Украине в сумме 12,5 балла, половину из которых выбила команда Олега Кононова в сезоне 2010/11. И основу этого показателя также формирует коэффициент, полученный в матчах квалификации – по две победы над "Рейкьявиком" и "Зестафони", две ничьи с "Галатасараем" – пять очков.

В группе "Карпаты" не были успешными, но можно ли было требовать что-то в борьбе с ПСЖ, "Боруссией" (Дортмунд) и "Севильей"? В последнем туре "Карпаты" зацепились за домашнюю ничью с ПСЖ, избежав шести нулей в группе, зато перед тем достойно по игре выглядели в поединках с "Боруссией", да и "Севильи" во Львове не было легко.

Собственно, благодаря этому сезону "Карпаты" держатся на высоком шестом месте в общей таблице украинских евробойцов по показателю среднего набора очков – 3,125. А по личному сезонному рекордом (шесть очков) с ними не может пока конкурировать, например, "Заря", у которой максимум – четыре очка за сезон. Надо отметить и тот факт, что шесть баллов, добытых львовянами, помогли Украине в сезоне 2010/11 установить второй личный максимум – 60,5. Больше Ассоциация в течение одного футбольного года набивала только в сезоне 2008/09, о котором нельзя не поговорить отдельно.

Продолжение следует...