История еврокоэффициентов. Хронические неудачи донецкого Металлурга

В течение нескольких сезонов подряд на донецкий "Металлург" возлагались надежды как на команду, которая может усилить украинский еврокоэффициент. Хотя бы по примеру "Черноморца", "Ворсклы" или "Карпат", у которых были яркие вспышки. Впрочем, дончане шли другим путем. Стабильно занимая в Украине высокие позиции, "Металлург" никак не мог преодолеть проклятие квалификаций. Так и ушел в небытие с клеймом неудачники отбора.

В семи сезонах на международной арене "Металлург" добыл лишь шестнадцать очков. По показателю среднего вклада – это очень низкий результат (2,286). Ниже только те команды, которые не более трех раз выходили на международную арену.

Максимум семисезонной каденции в Европе являются 4,5 балла. Трижды донецкая команда довольствовалась одним добытым в Таблицу коэффициентов очком. Провела 24 матча и добыла одиннадцать побед, но большинство из них – на самых ранних этапах отбора. Проклятие "Металлурга" – это незрелость и отсутствие класса, который позволил бы дорасти до уровня группы Кубка УЕФА / Лиги Европы.

Ближе всего к группе дончане были в сезоне 2009/10, когда провели в целом достойную квалификационную кампанию. Поочередно было добыто по две победы над "МТЗ-РИПО" и "Интерблоком", а в четвертом раунде отбора "Металлург" достойно сражался с "Аустрией". Основное время обоих матчей завершалось со счетом 2:2, и лишь в овертайме гостевого поединка тогда четвертая команда Украины пропустила разрушительный гол. В общий вклад Таблицы коэффициентов тогда донецкая команда добавила 4,5 балла, а в сезоне 2005/06 было четыре балла за две победы над "Шопроном" в квалификации и две ничьи с ПАОКом в первом основном раунде Кубка УЕФА. Эти два сезона формируют более половины от общего вклада дончан до украинской доли в Таблице коэффициентов.

Читайте также История еврокоэффициентов. Сезоны славы Ворсклы и Карпат

В остальных сезонах – мало приятных воспоминаний. Футбольный год 2004/05 отметился двумя победами над тираспольским "Шерифом" в квалификации Кубка УЕФА и двумя разгромными поражениями от "Лацио". В сезоне 2012/13 "Металлург" с размахом прошел "Челик", но неожиданно уступил дорогу "Мольде" с 0,5 баллами по гостевую ничью. Эти два сезона можно и нужно считать неудачными, но дна "Металлург" достигал в другое время.

Сезоны 2002/03, 2003/04 и 2013/14 – по одному баллу в Таблицу коэффициентов и статус якоря для украинской Ассоциации. Здесь еще и всеукраинский антирекорд поместился – крупнейшее украинское поражение на международной арене: 0:8 от "Вердера" во втором матче 1/64-й финала Кубка УЕФА. В другом сезоне было поражение от "Пармы" 0:3, но в обоих случаях, что интересно, "Металлург" добывал ничью на своем поле. В сезоне 2013/14 дончане и вообще выиграли дома, но не перекрыли негативную разницу мячей, обусловленную поражением в гостях. И уже не от "Вердера" или "Пармы", а от скромного "Кукеса". Это был последний аккорд дончан на евроарене – больше "Металлург" там не играл и играть не будет.

Команда, которая имела множество шансов стать хотя бы на один год реальной третьей (или четвертой) силой Украины в еврокубках, но ни разу своим шансом так и не воспользовалась.