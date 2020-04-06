История еврокоэффициентов. Противоречивая серия Зари

"Заря" уже сейчас выделяется среди большого количества украинских полпредов в еврокубках. Луганчане играли на международной арене шесть сезонов подряд – начиная с сезона 2014/15 и до сих пор. Такие серии имеют в своем активе лишь "Динамо", "Шахтер", "Металлист" и "Днепр". Если луганчане выйдут на международную арену в текущем сезоне, а шансы на это весьма высоки, то оставят за спиной "Днепр". Если пробуются в еврокубки в нынешнем году и в следующем, то войдут в топ-3 по продолжительности международной серии. Солидный показатель.

Однако это тот случай, когда поражает количество, но не качество. Несмотря на достаточное количество шансов, "Заря" ни разу не набирала в течение сезона более четырех очков в Таблицу коэффициентов. Несмотря на тот факт, что дважды команда играла в группе Лиги Европы. Оба раза проходила туда автоматически – не через квалификацию. В сезоне 2016/17 команда Юрия Вернидуба удовлетворилась лишь двумя очками – две ничьи с "Фенербахче" и "Фейеноордом". А вот в сезоне 2017/18 уже было лучше: по-прежнему, "Заря" проиграла четыре поединка в группе, но два выиграла, поэтому добавила в украинскую копилку четыре очка.

Это и является историческим максимумом луганчан. В сезоне 2017/18 "Заря" его повторила, а впервые установила в сезоне 2014/15, когда четыре очка удалось добыть исключительно в квалификации Лиги Европы: две победы над "Лачи", ничья и победы в противостоянии с "Мольде", ничья с "Фейеноордом".

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В сезонах 2015/16 и 2016/17 "Заря" набирала по два балла. В сезоне 2018/19 не прошла квалификацию, и не одержала ни одной победы. Но и проиграла лишь раз, да и по качеству игры с грозными соперниками выглядели очень достойно: две ничьи (с большим количеством забитых на выезде голов) с "Брагой", ничья с "Лейпцигом" на своем поле в меньшинстве, а затем драматическое поражение в Германии. Команда набрала всего 1,5 балла – исторический минимум "Зари", но заслужила уважение болельщиков.

Итак, в итоге имеем довольно противоречивую серию. Шесть подряд еврокампаний – это уровень "Днепра" и "Металлиста", которые были реальной третьей силой Украины в борьбе за коэффициент. Впрочем, ни в одном из шести сезонов "Заря" не дотягивалась до исторического максимума "Ворсклы", "Карпат", "Черноморца" и даже донецкого "Металлурга". В среднем "Заря" набирает по 2,917 балла, что дает команде право находиться на седьмом месте в таблице украинских полпредов по шкале среднего вклада в ТК. По общему количеству очков, принесенных Украине, "Заря" также седьмая. Имеет в своем активе десять побед; следующая ничья в Европе также станет юбилейной – десятой. Но больше поражений – тринадцать.

Сегодня "Заря" претендует на то, чтобы стать шестым в истории Украины участником Лиги чемпионов. Луганчане борются с опытным киевским "Динамо" и если выйдут победителями из этого забега, то будут проходить отбор в ЛЧ по рейтингу Ассоциации. Но второе место УПЛ гарантирует "Зари" минимум группу Лиги Европы, поэтому будет еще один шанс наконец-то преодолеть сезонную отметку в четыре очка Таблицы коэффициентов.