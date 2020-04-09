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История еврокоэффициентов. Три сезона совместной славы, или Как большое количество клубов вредило коэффициенту

Рейтинг УЕФА
(1 голосов)

Кто-то приносил очки, а кто-то просто увеличивал делитель

История еврокоэффициентов. Три сезона совместной славы, или Как большое количество клубов вредило коэффициенту
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В предыдущих материалах цикла мы говорили о личных достижениях или антидостижениях клубов, а сейчас пора выделить отдельным абзацем три сезона совместной славы. Сезоны, которые выделяются пышностью своего коэффициента среди остальных кампаний.

Оцените сами: за 28 лет, в течение которых украинские команды выступают в Европе, есть только десять сезонов с суммарным количеством очков более 30-и. Из этих десяти сезонов восемь были такими, которые преодолели отметку в сорок очков. Лишь в четырех сезонах Украина набирала более чем пятьдесят очков в Таблицу коэффициентов, и лишь трижды в нашей истории количество очков достигало шестидесяти или больше. Это – уникальные годы нашего выступления в еврокубках.

История еврокоэффициентов. Три сезона совместной славы, или Как большое количество клубов вредило коэффициенту - изображение 1

Было это в сезонах 2008/09, 2010/11 и 2014/15. В сезоне 2008/09 Украина была представлена ​​в Европе только четырьмя клубами, поэтому, с учетом низкого делителя, этот сезон до сих пор остается единственным в нашей истории с коэффициентом больше 15-и – 16,625 (коэффициент рассчитывается делением количества набранных очков на количество клубов). Два других сезона из серии 60+ принесли стране коэффициент в районе десяти, ведь 60 (2014/15) и 60,5 (2010/11) очков делились на шесть. Хотя фактически очки стране приносили меньше клубов.

Например, сезон 2014/15. Три из шести клубов, которые представляли Украину в том году в еврокубках, набрали в сумме лишь шесть очков: это "Черноморец" (0,5), "Металлист" (1,5) и "Заря" (4). 54 балла, соответственно, легли на плечи трех клубов – "Шахтера", "Динамо" и "Днепра". Если бы Украина была представлена ​​в Европе только этими командами, и делитель был бы "32, то коэффициент (54/3) достиг бы показателя 18 – потенциально исторический максимум Украины. Справедливо будет сказать, что половина полпредов того сезона были для Украины обузой.

История еврокоэффициентов. Три сезона совместной славы, или Как большое количество клубов вредило коэффициенту - изображение 2

Очень похожая ситуация – и в сезоне 2010/11. Это был первый футбольный год в истории, когда Украина была представлена ​​в Европе шестью клубами. Но "Таврия" завершила сезон с нулем (один из трех подобных случаев в нашей истории), "Днепр" набрал всего 1,5 очка, да и без шести баллов "Карпат" можно было обойтись (хотя этот показатель – достойный). В результате, если бы суммировались только очки "Шахтера", "Динамо" и "Металлиста" и делились на три, то коэффициент Украины был бы равен 17,666. И снова – потенциально исторический максимум.

В сезоне 2008/09 Украину представляли на международной арене только четыре клуба, поэтому и удалось построить фундамент, на который ассоциация опиралась в течение многих лет. Бременем стал лишь "Днепр" с жалким одним очком, а вот "Металлист" (15), "Динамо" (22,5) и "Шахтер" (28) выдали поистине исторические результаты (победа "горняков" в Кубке УЕФА, полуфинал "Динамо" против "Шахтера", первое украинское дерби в еврокубках – "Динамо" - "Металлист ). С другой стороны, если бы не "Днепр", то коэффициент Украины был бы равен почти 22-м баллам (21,833).

История еврокоэффициентов. Три сезона совместной славы, или Как большое количество клубов вредило коэффициенту - изображение 3В двух из этих трех сезонов представитель Украины доходил до финала Кубка УЕФА / Лиги Европы. Еще в одном сезоне максимумом стал четвертьфинал, но до него дошли сразу две команды. Причем, одна из них – в Лиге чемпионов, что принесло сразу десять бонусных очков (тогда как выход в четвертьфинал Лиги Европы дал только один бонусный балл). Критерий определить несложно: для количества очков 60+ в сезоне нужно доходить до поздних стадий еврокубков. И чтобы были прикрыты тылы.

В течение последней пятилетки Украина ни разу не смогла дотянуться хотя бы до показателя 50-и совместных очков в Таблице коэффициентов. Поэтому остается только ностальгирова
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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков) Днепр история еврокоэффициентов
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Комментарии (4)
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Будєм разбіратся (Київ)
09.04.2020 в 16:24
Так в чому тоді ціль набирати коефіцієнти якщо не для мотивації клубів і футболістів? Єврокубки розширились до участі більшої кількості клубів, це збільшило доходи УЄФА, а УЄФА відповідно збільшило виплати клубам-учасникам своїх турнірів.
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0
0
Hanter44 (Baburka)
09.04.2020 в 13:20
"Справедливо будет сказать, что половина полпредов ------были для Украины обузой."И это факт и ответ на тот"опыт",который клубы набираются в еврокубках.Где сейчас многие из тех ,кто там побывал?
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Vantala (Kharkiv)
09.04.2020 в 13:10
Количество вредилА. Я всё о грамотеях на этом сайте.
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0
avatar
Spokoyno (Киев)
09.04.2020 в 12:46
Чудова добірка... Але сліпиші та інші "обожнювачі Динамо" цього не зрозуміють. Для них те що без балів ДК ми давно були місць на десять нижче... а без ШД могли і із другої десятки вивалитися не аргумент! Головне своє л... (айно / ють) вивалити... Дивимось на прикладі цього сезону Динамо принесло менше 10 балів... то дійсно провал! Дійсно ЖАХ! Встановивши власний антирекорд! Утім три клуби набрали не набагато більше, але винувате все одно Динамо.
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