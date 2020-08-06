Таблица коэффициентов УЕФА. Шахтер втягивает Украину в топ-10 сезонного рейтинга
Шахтер продуктивнее всех остальных наших вместе взятых
Важно, что этот матч состоялся. Важно, что "Шахтер" работал не просто для того, чтобы пройти в четвертьфинал, не отстаивал результат первого поединка, а играл в свой футбол. Как следствие – победа и плюс два балла в Таблице коэффициентов. И еще плюс один бонусный балл за выход в четвертьфинал.
Это означает, что Украина по итогам сезона 2019/20 не потеряет своего места в топ-10 общего рейтинга. "Истанбул" проиграл и вылетел, поэтому Турция остается у нас за спиной. ЛАСК хоть и достойно выглядел на "Олд Траффорд", но прекратил борьбу в Лиге Европы и оставил Австрию без активных участников. Дания еще в игре, но далеко позади. Поэтому важный итог вчерашнего дня: Украина не выпадет из топ-10 по итогам пятилетнего цикла, а благодаря "Шахтеру" может завершить сезон даже на восьмом / девятом месте. Для этого "Шахтеру" нужно победить "Базель" и зацепиться за что-то в полуфинале.
Приятно, что в сезонном рейтинге Украина поднялась в топ-10. Но здесь важная поправка: сегодня догнать нас может Швейцария, если "Базель" и во второй раз обыгрывает "Айнтрахт". Можно просчитать, что потенциальное четвертьфинальное противостояние между чемпионом Украины и бронзовым призером Швейцарии будет борьбой за место в элитарном клубе. Это интересно.
Грех не отметить, что в текущем сезоне рейтинг Украины полностью окрашен в оранжево-черные цвета. "Шахтер" уже добыл на три очка больше, чем остальные четыре команды вместе взятые. Благодаря такому темпу "горняков" можно улучшить стартовую позицию следующего сезона. Украина футбольный год 2020/21 начнет двенадцатой, но с каким отставанием от Турции, - минимальным или больше, - зависит от дальнейшего выступления "Шахтера".
|Страна
Клубы (турнир)
|Очки
|Осталось
|15/16
|16/17
|17/18
|18/19
|19/20
|Общий
|+/-
|1
|Испания
|113.5
|4/7
|23.928
|20.142
|19.714
|19.571
|16.214
|99.569
|Атлетико (ЛЧ)
|21.0
|Барселона (ЛЧ)
|20.0
|Реал (ЛЧ)
|17.0
|Валенсия (ЛЧ)
|17.0
|выбыл
|Эспаньол (ЛЕ)
|15.5
|выбыл
|Севилья (ЛЕ)
|12.0
|Хетафе (ЛЕ)
|11.0
|выбыл
|2
|Англия
|117
|4/7
|14.250
|14.928
|20.071
|22.642
|16.714
|88.605
|Манчестер Сити (ЛЧ)
|21.0
|Ливерпуль (ЛЧ)
|18.0
|выбыл
|Вулверхэмптон (ЛЕ)
|18.0
|Челси (ЛЧ)
|17.0
|Манчестер Юнайтед (ЛЕ)
|17.0
|Тоттенхэм (ЛЧ)
|16.0
|выбыл
|Арсенал (ЛЕ)
|10.0
|выбыл
|3
|Германия
|109
|4/7
|16.428
|14.571
|9.857
|15.214
|15.571
|71.641
|Бавария (ЛЧ)
|23.0
|РБ Лейпциг (ЛЧ)
|22.0
|Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ)
|18.0
|выбыл
|Байер (ЛЧ/ЛЕ)
|14.0
|Айнтрахт (ЛЕ)
|14.0
|Вольфсбург (ЛЕ)
|12.0
|выбыл
|Боруссия Менхенгладбах (ЛЕ)
|6.0
|выбыл
|4
|Италия
|92.5
|5/7
|11.500
|14.250
|17.333
|12.642
|13.214
|68.939
|Ювентус (ЛЧ)
|20.0
|Наполи (ЛЧ)
|19.0
|Аталанта (ЛЧ)
|19.0
|Интер (ЛЧ/ЛЕ)
|17.0
|Рома (ЛЕ)
|10.0
|Лацио (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Торино (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|5
|Франция
|56
|2/6
|11.083
|14.416
|11.500
|10.583
|9.333
|56.915
|ПСЖ (ЛЧ)
|23.0
|Лион (ЛЧ)
|17.0
|Лилль (ЛЧ)
|5.0
|выбыл
|Страсбур (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Сент-Этьен (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Ренн (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|6
|Португалия
|51.5
|0/5
|10.500
|8.083
|9.666
|10.900
|10.300
|49.449
|Брага (ЛЕ)
|14.0
|выбыл
|Бенфика (ЛЧ/ЛЕ)
|10.0
|выбыл
|Спортинг (ЛЕ)
|10.0
|выбыл
|Гимарайнш (ЛЕ)
|9.5
|выбыл
|Порто (ЛЧ/ЛЕ)
|8.0
|выбыл
|7
|Россия
|28
|0/6
|11.500
|9.200
|12.600
|7.583
|4.666
|45.549
|Зенит (ЛЧ)
|9.0
|выбыл
|Краснодар (ЛЧ/ЛЕ)
|7.0
|выбыл
|Локомотив (Москва) (ЛЧ)
|6.0
|выбыл
|ЦСКА (Москва) (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Спартак (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Арсенал Тула (ЛЕ)
|0.0
|выбыл
|8
|Бельгия
|38
|0/5
|7.400
|12.500
|2.600
|7.800
|7.600
|37.900
|Гент (ЛЕ)
|14.0
|выбыл
|Брюгге (ЛЧ/ЛЕ)
|11.5
|выбыл
|Стандард (ЛЕ)
|6.0
|выбыл
|Генк (ЛЧ)
|5.0
|выбыл
|Антверпен (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|9
|Нидерланды
|47
|0/5
|5.750
|9.100
|2.900
|8.600
|9.400
|35.750
|Аякс (ЛЧ/ЛЕ)
|16.0
|выбыл
|АЗ (ЛЕ)
|12.5
|выбыл
|ПСВ (ЛЧ/ЛЕ)
|10.5
|выбыл
|Фейеноорд (ЛЕ)
|7.5
|выбыл
|Утрехт (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|10
|Украина
|31
|1/5
|9.800
|5.500
|8.000
|5.600
|6.200
|35.100
|Шахтер (ЛЧ/ЛЕ)
|17.0
|Динамо (Киев) (ЛЧ/ЛЕ)
|6.5
|выбыл
|Заря (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|ФК Александрия (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Мариуполь (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|11
|Турция
|25
|0/5
|6.600
|9.700
|6.800
|5.500
|5.000
|33.600
|Истанмбул ББ (ЛЧ/ЛЕ)
|11.0
|выбыл
|Галатасарай (ЛЧ)
|6.0
|выбыл
|Трабзонспор (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Ени Малатьяспор (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Бешикташ (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|12
|Австрия
|29
|0/5
|3.800
|7.375
|9.750
|6.200
|5.800
|32.925
|ЛАСК (ЛЧ/ЛЕ)
|14.0
|выбыл
|Зальцбург (ЛЧ/ЛЕ)
|10.0
|выбыл
|Вольфсбергер (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Штурм (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Аустрия (ЛЕ)
|0.0
|выбыл
|13
|Дания
|19.5
|1/4
|5.500
|8.500
|5.250
|4.875
|4.875
|29.000
|Копенгаген (ЛЧ/ЛЕ)
|17.0
|Брондбю (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Эсбъерг (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Митьюлланд (ЛЕ)
|0.0
|выбыл
|14
|Шотландия
|39
|1/4
|3.000
|4.375
|4.000
|6.750
|9.750
|27.875
|Рейнджерс (ЛЕ)
|18.0
|Селтик (ЛЧ/ЛЕ)
|16.5
|выбыл
|Абердин (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Килмарнок (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|15
|Чехия
|12.5
|0/5
|7.300
|5.500
|5.500
|6.500
|2.500
|27.300
|Славия (ЛЧ)
|8.0
|выбыл
|Млада (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Яблонец (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Спарта (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|16
|Кипр
|20.5
|0/4
|3.000
|5.500
|7.000
|6.125
|5.125
|26.750
|Апоэль (Никосиа) (ЛЧ/ЛЕ)
|10.5
|выбыл
|Аполлон (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|АЕК (ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|АЕЛ (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|17
|Греция
|24.5
|1/5
|5.400
|5.800
|5.100
|5.100
|4.900
|26.300
|Олимпиакос (ЛЧ/ЛЕ)
|15.5
|Атромитос (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Арис (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|АЕК (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|ПАОК (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|18
|Швейцария
|28
|1/5
|5.300
|4.300
|6.500
|3.900
|5.600
|25.600
|Базель (ЛЧ/ЛЕ)
|16.0
|Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ)
|7.0
|выбыл
|Лугано (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Люцерн (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Тюн (ЛЕ)
|0.0
|выбыл
|19
|Сербия
|24
|0/4
|4.250
|2.875
|6.375
|6.000
|6.000
|25.500
|Партизан (ЛЕ)
|10.5
|выбыл
|Црвена Звезда (ЛЧ)
|10.5
|выбыл
|Чукарички (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Раднички Ниш (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|20
|Хорватия
|17.5
|0/4
|4.500
|5.125
|5.125
|5.750
|4.375
|24.875
|Динамо (Загреб) (ЛЧ)
|13.0
|выбыл
|Риека (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Хайдук (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Осиек (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|21
|Швеция
|23
|0/4
|4.750
|2.750
|5.375
|4.125
|5.750
|22.750
|Мальме (ЛЕ)
|14.5
|выбыл
|Норрчепинг (ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|АИК (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Хеккен (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|22
|Норвегия
|15
|0/4
|7.250
|1.375
|4.000
|5.375
|3.750
|21.750
|Русенборг (ЛЧ/ЛЕ)
|6.5
|выбыл
|Мельде (ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Хеугесунн (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Бранн (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|23
|Израиль
|9.5
|0/4
|2.250
|6.750
|5.625
|2.625
|2.375
|19.625
|Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Маккаби (Хайфа) (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Бней-Йегуда (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|24
|Казахстан
|13.5
|0/4
|4.625
|2.750
|4.250
|4.250
|3.375
|19.250
|Астана (ЛЧ/ЛЕ)
|7.5
|выбыл
|Ордабасы (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Кайрат (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Тобол (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|25
|Беларусь
|10
|0/4
|5.125
|3.000
|3.250
|5.000
|2.500
|18.875
|БАТЭ (Борисов) (ЛЧ/ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Шахтер Солигорск (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Витебск (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Динамо (Минск) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|26
|Азербайджан
|13.5
|0/4
|4.375
|4.250
|4.375
|2.375
|3.375
|18.750
|Qarabag FK (ЛЧ/ЛЕ)
|9.0
|выбыл
|Нефтчи (ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Сабаил (ЛЕ)
|0.0
|выбыл
|Габала (ЛЕ)
|0.0
|выбыл
|27
|Болгария
|16.5
|0/4
|1.000
|4.250
|4.000
|4.000
|4.125
|17.375
|Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ)
|10.5
|выбыл
|ЦСКА (София) (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Левски (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Локомотив Пловдив (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|28
|Румыния
|23.5
|0/4
|2.250
|3.300
|2.900
|2.375
|5.875
|16.700
|Клуж (ЛЧ/ЛЕ)
|14.0
|выбыл
|Стяуа (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Университатя Крайова (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Виторул (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|29
|Польша
|8.5
|0/4
|5.500
|3.875
|2.875
|2.250
|2.125
|16.625
|Легия (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Пяст (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Краковия (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Легия Гданск (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|30
|Словакия
|12
|0/4
|3.750
|2.125
|1.875
|5.125
|3.000
|15.875
|Слован (ЛЧ/ЛЕ)
|9.0
|выбыл
|Спартак (Трнава) (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Ружемборок (ЛЕ)
|0.0
|выбыл
|31
|Лихтенштейн
|2.5
|0/1
|5.000
|2.500
|2.000
|1.500
|2.500
|13.500
|Вадуц (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|32
|Словения
|8
|0/4
|1.000
|2.250
|4.625
|3.125
|2.000
|13.000
|Марибор (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Домжале (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Олимпия (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Мура (ЛЕ)
|0.0
|выбыл
|33
|Венгрия
|18
|0/4
|1.625
|1.875
|1.625
|3.250
|4.500
|12.875
|Ференцварош (ЛЧ/ЛЕ)
|11.5
|выбыл
|Фехервар (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Гонвед (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Дебрецен (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|34
|Люксембург
|12
|0/4
|0.750
|0.750
|0.875
|2.625
|3.000
|8.000
|Дюделанж (ЛЧ/ЛЕ)
|8.5
|выбыл
|Прогрес (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Женесс д`Эш (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Фола (ЛЕ)
|0.0
|выбыл
|35
|Литва
|6.5
|0/4
|0.750
|0.500
|2.375
|2.625
|1.625
|7.875
|Судува (ЛЧ/ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|FK Riteriai (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Жальгирис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Жальгирис (ЛЕ)
|0.0
|выбыл
|36
|Армения
|11
|0/4
|1.625
|1.125
|0.625
|1.500
|2.750
|7.625
|Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Алашкерт (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Пюник (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Бананц (ЛЕ)
|0.0
|выбыл
|37
|Латвия
|9
|0/4
|1.625
|1.375
|0.750
|1.625
|2.250
|7.625
|Рига (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Вентспилс (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|ФК Лиепая (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Рига (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|38
|Албания
|3
|0/4
|2.125
|0.875
|2.625
|1.000
|0.750
|7.375
|Теута (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Партизани (Тирана) (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Кукес (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Лачи (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|39
|Северная Македония
|2
|0/4
|1.500
|1.250
|3.125
|1.000
|0.500
|7.375
|Шкендия (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Шкупи (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Академия Пандев (ЛЕ)
|0.0
|выбыл
|Македония Гёрче Петров (ЛЕ)
|0.0
|выбыл
|40
|Босния-Герцеговина
|6
|0/4
|1.500
|0.500
|1.375
|2.000
|1.500
|6.875
|Зриньски (ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Радник Биелина (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Широки Бриег (ЛЕ)
|0.0
|выбыл
|41
|Молдова
|3
|0/4
|1.250
|0.875
|2.750
|1.125
|0.750
|6.750
|Шериф (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Милсами (ЛЕ)
|0.0
|выбыл
|Сперанта (ЛЕ)
|0.0
|выбыл
|Петрокуб (ЛЕ)
|0.0
|выбыл
|42
|Ирландия
|5
|0/4
|0.700
|2.625
|1.125
|1.000
|1.250
|6.700
|Шэмрок Роверс (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Дандолк (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Корк Сити (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Сент-Патрикс (ЛЕ)
|0.0
|выбыл
|43
|Финляндия
|6.5
|0/4
|1.000
|1.750
|1.250
|0.875
|1.625
|6.500
|ХИК (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Куопио (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Интер (Турку) (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|RoPS Rovaniemi (ЛЕ)
|0.0
|выбыл
|44
|Грузия
|9
|0/4
|0.625
|1.125
|0.125
|1.625
|2.250
|5.750
|Динамо (Тбилиси) (ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Чихура (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Сабуртало (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Торпедо Кутаиси (ЛЕ)
|0.0
|выбыл
|45
|Мальта
|3
|0/4
|0.875
|1.250
|1.375
|1.500
|0.750
|5.750
|Гзира (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Валетта (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Хайбернианс (ЛЕ)
|0.0
|выбыл
|Бальцан (ЛЕ)
|0.0
|выбыл
|46
|Исландия
|2.5
|0/4
|1.125
|1.000
|1.125
|1.500
|0.625
|5.375
|Стьярнан (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Брейдаблик (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Рейкьявик (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Валюр Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|47
|Уэльс
|4
|0/4
|1.500
|1.000
|0.500
|1.000
|1.000
|5.000
|Нью Сэйнтс (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Кардифф МЮ (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Connah's Quay (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Барри Таун (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|48
|Северная Ирландия
|9.5
|0/4
|0.750
|0.500
|0.750
|0.500
|2.375
|4.875
|Линфилд (ЛЧ/ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Крусейдерс (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Баллимена Юнайтед (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Клифтонвилль (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|49
|Гибралтар
|3
|0/3
|0.750
|1.500
|0.500
|1.000
|1.000
|4.750
|Европа (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|St Joseph's FC (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Линкольн (ЛЧ/ЛЕ)
|0.0
|выбыл
|50
|Черногория
|4
|0/4
|1.000
|0.875
|1.125
|0.375
|1.000
|4.375
|Будучность (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Сутьеска (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Титоград (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Зета (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|51
|Эстония
|3.5
|0/4
|1.000
|1.375
|0.625
|0.500
|0.875
|4.375
|Флора (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Левадия (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Калью (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Транс (ЛЕ)
|0.0
|выбыл
|52
|Косово
|3
|0/2
|0.000
|0.000
|0.000
|2.500
|1.500
|4.000
|Фероникели (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Приштина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|53
|Фарерские острова
|4.5
|0/4
|0.375
|0.375
|0.750
|1.125
|1.125
|3.750
|Клаксвик (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Торсхавн (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Рунавик (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Б-36 (ЛЕ)
|0.0
|выбыл
|54
|Андорра
|4.5
|0/3
|0.166
|0.166
|0.166
|0.833
|1.500
|2.831
|Энгордани (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|ФК Санта-Колома (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Сан-Хулиа (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|55
|Сан-Марино
|0
|0/3
|0.000
|0.000
|0.166
|0.500
|0.000
|0.666
|Фиорита (ЛЕ)
|0.0
|выбыл
|Тре Фиори (ЛЕ)
|0.0
|выбыл
|Тре Пенне (ЛЧ/ЛЕ)
|0.0
|выбыл
Новости по теме
- 09:40 Украинские Таблица коэффициентов УЕФА. Еврокубки – на паузе, но судьба украинской Ассоциации почти решена
- 08:11 Украинские Таблица коэффициентов УЕФА. Минимум пятилетки преодолен, или С перспективами бонуса
- 04:16 Украинские Таблица коэффициентов УЕФА. С конкурентами трудно? Давайте бороться с собой