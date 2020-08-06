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Таблица коэффициентов УЕФА. Шахтер втягивает Украину в топ-10 сезонного рейтинга

Рейтинг УЕФА
(8 голосов)

Шахтер продуктивнее всех остальных наших вместе взятых

Таблица коэффициентов УЕФА. Шахтер втягивает Украину в топ-10 сезонного рейтинга
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Важно, что этот матч состоялся. Важно, что "Шахтер" работал не просто для того, чтобы пройти в четвертьфинал, не отстаивал результат первого поединка, а играл в свой футбол. Как следствие – победа и плюс два балла в Таблице коэффициентов. И еще плюс один бонусный балл за выход в четвертьфинал.

Это означает, что Украина по итогам сезона 2019/20 не потеряет своего места в топ-10 общего рейтинга. "Истанбул" проиграл и вылетел, поэтому Турция остается у нас за спиной. ЛАСК хоть и достойно выглядел на "Олд Траффорд", но прекратил борьбу в Лиге Европы и оставил Австрию без активных участников. Дания еще в игре, но далеко позади. Поэтому важный итог вчерашнего дня: Украина не выпадет из топ-10 по итогам пятилетнего цикла, а благодаря "Шахтеру" может завершить сезон даже на восьмом / девятом месте. Для этого "Шахтеру" нужно победить "Базель" и зацепиться за что-то в полуфинале.

Таблица коэффициентов УЕФА. Шахтер втягивает Украину в топ-10 сезонного рейтинга - изображение 1

Приятно, что в сезонном рейтинге Украина поднялась в топ-10. Но здесь важная поправка: сегодня догнать нас может Швейцария, если "Базель" и во второй раз обыгрывает "Айнтрахт". Можно просчитать, что потенциальное четвертьфинальное противостояние между чемпионом Украины и бронзовым призером Швейцарии будет борьбой за место в элитарном клубе. Это интересно.

Грех не отметить, что в текущем сезоне рейтинг Украины полностью окрашен в оранжево-черные цвета. "Шахтер" уже добыл на три очка больше, чем остальные четыре команды вместе взятые. Благодаря такому темпу "горняков" можно улучшить стартовую позицию следующего сезона. Украина футбольный год 2020/21 начнет двенадцатой, но с каким отставанием от Турции, - минимальным или больше, - зависит от дальнейшего выступления "Шахтера".

Таблица коэффициентов УЕФА. Шахтер втягивает Украину в топ-10 сезонного рейтинга - изображение 2

Страна
Клубы (турнир)		 Очки Осталось 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Общий +/-
1 Испания 113.5 4/7 23.928 20.142 19.714 19.571 16.214 99.569
Атлетико (ЛЧ) 21.0
Барселона (ЛЧ) 20.0
Реал (ЛЧ) 17.0
Валенсия (ЛЧ) 17.0 выбыл
Эспаньол (ЛЕ) 15.5 выбыл
Севилья (ЛЕ) 12.0
Хетафе (ЛЕ) 11.0 выбыл
2 Англия 117 4/7 14.250 14.928 20.071 22.642 16.714 88.605
Манчестер Сити (ЛЧ) 21.0
Ливерпуль (ЛЧ) 18.0 выбыл
Вулверхэмптон (ЛЕ) 18.0
Челси (ЛЧ) 17.0
Манчестер Юнайтед (ЛЕ) 17.0
Тоттенхэм (ЛЧ) 16.0 выбыл
Арсенал (ЛЕ) 10.0 выбыл
3 Германия 109 4/7 16.428 14.571 9.857 15.214 15.571 71.641
Бавария (ЛЧ) 23.0
РБ Лейпциг (ЛЧ) 22.0
Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ) 18.0 выбыл
Байер (ЛЧ/ЛЕ) 14.0
Айнтрахт (ЛЕ) 14.0
Вольфсбург (ЛЕ) 12.0 выбыл
Боруссия Менхенгладбах (ЛЕ) 6.0 выбыл
4 Италия 92.5 5/7 11.500 14.250 17.333 12.642 13.214 68.939
Ювентус (ЛЧ) 20.0
Наполи (ЛЧ) 19.0
Аталанта (ЛЧ) 19.0
Интер (ЛЧ/ЛЕ) 17.0
Рома (ЛЕ) 10.0
Лацио (ЛЕ) 4.0 выбыл
Торино (ЛЕ) 3.5 выбыл
5 Франция 56 2/6 11.083 14.416 11.500 10.583 9.333 56.915
ПСЖ (ЛЧ) 23.0
Лион (ЛЧ) 17.0
Лилль (ЛЧ) 5.0 выбыл
Страсбур (ЛЕ) 4.0 выбыл
Сент-Этьен (ЛЕ) 4.0 выбыл
Ренн (ЛЕ) 3.0 выбыл
6 Португалия 51.5 0/5 10.500 8.083 9.666 10.900 10.300 49.449
Брага (ЛЕ) 14.0 выбыл
Бенфика (ЛЧ/ЛЕ) 10.0 выбыл
Спортинг (ЛЕ) 10.0 выбыл
Гимарайнш (ЛЕ) 9.5 выбыл
Порто (ЛЧ/ЛЕ) 8.0 выбыл
7 Россия 28 0/6 11.500 9.200 12.600 7.583 4.666 45.549
Зенит (ЛЧ) 9.0 выбыл
Краснодар (ЛЧ/ЛЕ) 7.0 выбыл
Локомотив (Москва) (ЛЧ) 6.0 выбыл
ЦСКА (Москва) (ЛЕ) 4.0 выбыл
Спартак (ЛЕ) 2.0 выбыл
Арсенал Тула (ЛЕ) 0.0 выбыл
8 Бельгия 38 0/5 7.400 12.500 2.600 7.800 7.600 37.900
Гент (ЛЕ) 14.0 выбыл
Брюгге (ЛЧ/ЛЕ) 11.5 выбыл
Стандард (ЛЕ) 6.0 выбыл
Генк (ЛЧ) 5.0 выбыл
Антверпен (ЛЕ) 1.5 выбыл
9 Нидерланды 47 0/5 5.750 9.100 2.900 8.600 9.400 35.750
Аякс (ЛЧ/ЛЕ) 16.0 выбыл
АЗ (ЛЕ) 12.5 выбыл
ПСВ (ЛЧ/ЛЕ) 10.5 выбыл
Фейеноорд (ЛЕ) 7.5 выбыл
Утрехт (ЛЕ) 0.5 выбыл
10 Украина 31 1/5 9.800 5.500 8.000 5.600 6.200 35.100
Шахтер (ЛЧ/ЛЕ) 17.0
Динамо (Киев) (ЛЧ/ЛЕ) 6.5 выбыл
Заря (ЛЕ) 4.0 выбыл
ФК Александрия (ЛЕ) 3.0 выбыл
Мариуполь (ЛЕ) 0.5 выбыл
11 Турция 25 0/5 6.600 9.700 6.800 5.500 5.000 33.600
Истанмбул ББ (ЛЧ/ЛЕ) 11.0 выбыл
Галатасарай (ЛЧ) 6.0 выбыл
Трабзонспор (ЛЕ) 3.5 выбыл
Ени Малатьяспор (ЛЕ) 2.5 выбыл
Бешикташ (ЛЕ) 2.0 выбыл
12 Австрия 29 0/5 3.800 7.375 9.750 6.200 5.800 32.925
ЛАСК (ЛЧ/ЛЕ) 14.0 выбыл
Зальцбург (ЛЧ/ЛЕ) 10.0 выбыл
Вольфсбергер (ЛЕ) 4.0 выбыл
Штурм (ЛЕ) 1.0 выбыл
Аустрия (ЛЕ) 0.0 выбыл
13 Дания 19.5 1/4 5.500 8.500 5.250 4.875 4.875 29.000
Копенгаген (ЛЧ/ЛЕ) 17.0
Брондбю (ЛЕ) 2.0 выбыл
Эсбъерг (ЛЕ) 0.5 выбыл
Митьюлланд (ЛЕ) 0.0 выбыл
14 Шотландия 39 1/4 3.000 4.375 4.000 6.750 9.750 27.875
Рейнджерс (ЛЕ) 18.0
Селтик (ЛЧ/ЛЕ) 16.5 выбыл
Абердин (ЛЕ) 3.5 выбыл
Килмарнок (ЛЕ) 1.0 выбыл
15 Чехия 12.5 0/5 7.300 5.500 5.500 6.500 2.500 27.300
Славия (ЛЧ) 8.0 выбыл
Млада (ЛЕ) 2.0 выбыл
Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Яблонец (ЛЕ) 0.5 выбыл
Спарта (ЛЕ) 0.5 выбыл
16 Кипр 20.5 0/4 3.000 5.500 7.000 6.125 5.125 26.750
Апоэль (Никосиа) (ЛЧ/ЛЕ) 10.5 выбыл
Аполлон (ЛЕ) 5.0 выбыл
АЕК (ЛЕ) 4.5 выбыл
АЕЛ (ЛЕ) 0.5 выбыл
17 Греция 24.5 1/5 5.400 5.800 5.100 5.100 4.900 26.300
Олимпиакос (ЛЧ/ЛЕ) 15.5
Атромитос (ЛЕ) 2.5 выбыл
Арис (ЛЕ) 2.5 выбыл
АЕК (ЛЕ) 2.5 выбыл
ПАОК (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
18 Швейцария 28 1/5 5.300 4.300 6.500 3.900 5.600 25.600
Базель (ЛЧ/ЛЕ) 16.0
Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ) 7.0 выбыл
Лугано (ЛЕ) 3.0 выбыл
Люцерн (ЛЕ) 2.0 выбыл
Тюн (ЛЕ) 0.0 выбыл
19 Сербия 24 0/4 4.250 2.875 6.375 6.000 6.000 25.500
Партизан (ЛЕ) 10.5 выбыл
Црвена Звезда (ЛЧ) 10.5 выбыл
Чукарички (ЛЕ) 2.5 выбыл
Раднички Ниш (ЛЕ) 0.5 выбыл
20 Хорватия 17.5 0/4 4.500 5.125 5.125 5.750 4.375 24.875
Динамо (Загреб) (ЛЧ) 13.0 выбыл
Риека (ЛЕ) 2.5 выбыл
Хайдук (ЛЕ) 1.0 выбыл
Осиек (ЛЕ) 1.0 выбыл
21 Швеция 23 0/4 4.750 2.750 5.375 4.125 5.750 22.750
Мальме (ЛЕ) 14.5 выбыл
Норрчепинг (ЛЕ) 4.5 выбыл
АИК (ЛЧ/ЛЕ) 3.5 выбыл
Хеккен (ЛЕ) 0.5 выбыл
22 Норвегия 15 0/4 7.250 1.375 4.000 5.375 3.750 21.750
Русенборг (ЛЧ/ЛЕ) 6.5 выбыл
Мельде (ЛЕ) 4.5 выбыл
Хеугесунн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Бранн (ЛЕ) 0.5 выбыл
23 Израиль 9.5 0/4 2.250 6.750 5.625 2.625 2.375 19.625
Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ) 4.5 выбыл
Маккаби (Хайфа) (ЛЕ) 3.0 выбыл
Бней-Йегуда (ЛЕ) 1.5 выбыл
Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
24 Казахстан 13.5 0/4 4.625 2.750 4.250 4.250 3.375 19.250
Астана (ЛЧ/ЛЕ) 7.5 выбыл
Ордабасы (ЛЕ) 2.5 выбыл
Кайрат (ЛЕ) 2.5 выбыл
Тобол (ЛЕ) 1.0 выбыл
25 Беларусь 10 0/4 5.125 3.000 3.250 5.000 2.500 18.875
БАТЭ (Борисов) (ЛЧ/ЛЕ) 5.0 выбыл
Шахтер Солигорск (ЛЕ) 4.0 выбыл
Витебск (ЛЕ) 0.5 выбыл
Динамо (Минск) (ЛЕ) 0.5 выбыл
26 Азербайджан 13.5 0/4 4.375 4.250 4.375 2.375 3.375 18.750
Qarabag FK (ЛЧ/ЛЕ) 9.0 выбыл
Нефтчи (ЛЕ) 4.5 выбыл
Сабаил (ЛЕ) 0.0 выбыл
Габала (ЛЕ) 0.0 выбыл
27 Болгария 16.5 0/4 1.000 4.250 4.000 4.000 4.125 17.375
Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ) 10.5 выбыл
ЦСКА (София) (ЛЕ) 3.0 выбыл
Левски (ЛЕ) 2.0 выбыл
Локомотив Пловдив (ЛЕ) 1.0 выбыл
28 Румыния 23.5 0/4 2.250 3.300 2.900 2.375 5.875 16.700
Клуж (ЛЧ/ЛЕ) 14.0 выбыл
Стяуа (ЛЕ) 5.0 выбыл
Университатя Крайова (ЛЕ) 3.5 выбыл
Виторул (ЛЕ) 1.0 выбыл
29 Польша 8.5 0/4 5.500 3.875 2.875 2.250 2.125 16.625
Легия (ЛЕ) 5.0 выбыл
Пяст (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Краковия (ЛЕ) 1.0 выбыл
Легия Гданск (ЛЕ) 1.0 выбыл
30 Словакия 12 0/4 3.750 2.125 1.875 5.125 3.000 15.875
Слован (ЛЧ/ЛЕ) 9.0 выбыл
Спартак (Трнава) (ЛЕ) 2.0 выбыл
ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ) 1.0 выбыл
Ружемборок (ЛЕ) 0.0 выбыл
31 Лихтенштейн 2.5 0/1 5.000 2.500 2.000 1.500 2.500 13.500
Вадуц (ЛЕ) 2.5 выбыл
32 Словения 8 0/4 1.000 2.250 4.625 3.125 2.000 13.000
Марибор (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Домжале (ЛЕ) 2.5 выбыл
Олимпия (ЛЕ) 1.5 выбыл
Мура (ЛЕ) 0.0 выбыл
33 Венгрия 18 0/4 1.625 1.875 1.625 3.250 4.500 12.875
Ференцварош (ЛЧ/ЛЕ) 11.5 выбыл
Фехервар (ЛЕ) 2.5 выбыл
Гонвед (ЛЕ) 2.5 выбыл
Дебрецен (ЛЕ) 1.5 выбыл
34 Люксембург 12 0/4 0.750 0.750 0.875 2.625 3.000 8.000
Дюделанж (ЛЧ/ЛЕ) 8.5 выбыл
Прогрес (ЛЕ) 2.5 выбыл
Женесс д`Эш (ЛЕ) 1.0 выбыл
Фола (ЛЕ) 0.0 выбыл
35 Литва 6.5 0/4 0.750 0.500 2.375 2.625 1.625 7.875
Судува (ЛЧ/ЛЕ) 5.0 выбыл
FK Riteriai (ЛЕ) 1.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 0.5 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 0.0 выбыл
36 Армения 11 0/4 1.625 1.125 0.625 1.500 2.750 7.625
Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ) 5.0 выбыл
Алашкерт (ЛЕ) 3.0 выбыл
Пюник (ЛЕ) 3.0 выбыл
Бананц (ЛЕ) 0.0 выбыл
37 Латвия 9 0/4 1.625 1.375 0.750 1.625 2.250 7.625
Рига (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Вентспилс (ЛЕ) 2.5 выбыл
ФК Лиепая (ЛЕ) 1.5 выбыл
Рига (ЛЕ) 1.0 выбыл
38 Албания 3 0/4 2.125 0.875 2.625 1.000 0.750 7.375
Теута (ЛЕ) 1.0 выбыл
Партизани (Тирана) (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Кукес (ЛЕ) 0.5 выбыл
Лачи (ЛЕ) 0.5 выбыл
39 Северная Македония 2 0/4 1.500 1.250 3.125 1.000 0.500 7.375
Шкендия (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Шкупи (ЛЕ) 0.5 выбыл
Академия Пандев (ЛЕ) 0.0 выбыл
Македония Гёрче Петров (ЛЕ) 0.0 выбыл
40 Босния-Герцеговина 6 0/4 1.500 0.500 1.375 2.000 1.500 6.875
Зриньски (ЛЕ) 4.5 выбыл
Радник Биелина (ЛЕ) 1.0 выбыл
ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
Широки Бриег (ЛЕ) 0.0 выбыл
41 Молдова 3 0/4 1.250 0.875 2.750 1.125 0.750 6.750
Шериф (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Милсами (ЛЕ) 0.0 выбыл
Сперанта (ЛЕ) 0.0 выбыл
Петрокуб (ЛЕ) 0.0 выбыл
42 Ирландия 5 0/4 0.700 2.625 1.125 1.000 1.250 6.700
Шэмрок Роверс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Дандолк (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Корк Сити (ЛЕ) 1.0 выбыл
Сент-Патрикс (ЛЕ) 0.0 выбыл
43 Финляндия 6.5 0/4 1.000 1.750 1.250 0.875 1.625 6.500
ХИК (ЛЧ/ЛЕ) 3.5 выбыл
Куопио (ЛЕ) 2.0 выбыл
Интер (Турку) (ЛЕ) 1.0 выбыл
RoPS Rovaniemi (ЛЕ) 0.0 выбыл
44 Грузия 9 0/4 0.625 1.125 0.125 1.625 2.250 5.750
Динамо (Тбилиси) (ЛЕ) 4.5 выбыл
Чихура (ЛЕ) 2.5 выбыл
Сабуртало (ЛЧ/ЛЕ) 2.0 выбыл
Торпедо Кутаиси (ЛЕ) 0.0 выбыл
45 Мальта 3 0/4 0.875 1.250 1.375 1.500 0.750 5.750
Гзира (ЛЕ) 1.5 выбыл
Валетта (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Хайбернианс (ЛЕ) 0.0 выбыл
Бальцан (ЛЕ) 0.0 выбыл
46 Исландия 2.5 0/4 1.125 1.000 1.125 1.500 0.625 5.375
Стьярнан (ЛЕ) 1.0 выбыл
Брейдаблик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Рейкьявик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Валюр Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
47 Уэльс 4 0/4 1.500 1.000 0.500 1.000 1.000 5.000
Нью Сэйнтс (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Кардифф МЮ (ЛЕ) 1.0 выбыл
Connah's Quay (ЛЕ) 1.0 выбыл
Барри Таун (ЛЕ) 0.5 выбыл
48 Северная Ирландия 9.5 0/4 0.750 0.500 0.750 0.500 2.375 4.875
Линфилд (ЛЧ/ЛЕ) 4.5 выбыл
Крусейдерс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Баллимена Юнайтед (ЛЕ) 1.5 выбыл
Клифтонвилль (ЛЕ) 1.5 выбыл
49 Гибралтар 3 0/3 0.750 1.500 0.500 1.000 1.000 4.750
Европа (ЛЕ) 1.5 выбыл
St Joseph's FC (ЛЕ) 1.5 выбыл
Линкольн (ЛЧ/ЛЕ) 0.0 выбыл
50 Черногория 4 0/4 1.000 0.875 1.125 0.375 1.000 4.375
Будучность (ЛЕ) 2.0 выбыл
Сутьеска (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Титоград (ЛЕ) 0.5 выбыл
Зета (ЛЕ) 0.5 выбыл
51 Эстония 3.5 0/4 1.000 1.375 0.625 0.500 0.875 4.375
Флора (ЛЕ) 1.5 выбыл
Левадия (ЛЕ) 1.0 выбыл
Калью (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Транс (ЛЕ) 0.0 выбыл
52 Косово 3 0/2 0.000 0.000 0.000 2.500 1.500 4.000
Фероникели (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Приштина (ЛЕ) 0.5 выбыл
53 Фарерские острова 4.5 0/4 0.375 0.375 0.750 1.125 1.125 3.750
Клаксвик (ЛЕ) 3.0 выбыл
Торсхавн (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Рунавик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Б-36 (ЛЕ) 0.0 выбыл
54 Андорра 4.5 0/3 0.166 0.166 0.166 0.833 1.500 2.831
Энгордани (ЛЕ) 2.0 выбыл
ФК Санта-Колома (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Сан-Хулиа (ЛЕ) 1.0 выбыл
55 Сан-Марино 0 0/3 0.000 0.000 0.166 0.500 0.000 0.666
Фиорита (ЛЕ) 0.0 выбыл
Тре Фиори (ЛЕ) 0.0 выбыл
Тре Пенне (ЛЧ/ЛЕ) 0.0 выбыл
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В статье: коэффициенты Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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Comment06 (Украина)
06.08.2020 в 08:20
Риторический с привкусом горечи вопрос:" Где бы был украинский клубный футбол без Шахтера?" Так футбольная страна Украина или нет?
Ответить
0
0
Oлeкcин (Н.)
06.08.2020 в 08:12
Надеюсь табор со следующего сезона тоже начнет приносить очки в копилку страны!
Ответить
+1
0
Saturn (Киев)
06.08.2020 в 08:16
Прикольно про Динаму
Ответить
0
0
Hanter44 (Baburka)
06.08.2020 в 07:35
Совсем не понятна реакция редакции по отношению к шахтеру.Когда она искренняя? Когда с восторгом исходит желчью вспоминая прошедшую неудачу в кубке.?Или когда изливает елей в адрес Шахтера,за их вклад в копилку коэффициентов?Вы уж как то определитесь(если это от вас зависит)
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+7
0
Saturn (Киев)
06.08.2020 в 07:07
Хорошо
Ответить
+4
0


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