Таблица коэффициентов УЕФА. Шахтер втягивает Украину в топ-10 сезонного рейтинга

Важно, что этот матч состоялся. Важно, что "Шахтер" работал не просто для того, чтобы пройти в четвертьфинал, не отстаивал результат первого поединка, а играл в свой футбол. Как следствие – победа и плюс два балла в Таблице коэффициентов. И еще плюс один бонусный балл за выход в четвертьфинал.

Это означает, что Украина по итогам сезона 2019/20 не потеряет своего места в топ-10 общего рейтинга. "Истанбул" проиграл и вылетел, поэтому Турция остается у нас за спиной. ЛАСК хоть и достойно выглядел на "Олд Траффорд", но прекратил борьбу в Лиге Европы и оставил Австрию без активных участников. Дания еще в игре, но далеко позади. Поэтому важный итог вчерашнего дня: Украина не выпадет из топ-10 по итогам пятилетнего цикла, а благодаря "Шахтеру" может завершить сезон даже на восьмом / девятом месте. Для этого "Шахтеру" нужно победить "Базель" и зацепиться за что-то в полуфинале.

Приятно, что в сезонном рейтинге Украина поднялась в топ-10. Но здесь важная поправка: сегодня догнать нас может Швейцария, если "Базель" и во второй раз обыгрывает "Айнтрахт". Можно просчитать, что потенциальное четвертьфинальное противостояние между чемпионом Украины и бронзовым призером Швейцарии будет борьбой за место в элитарном клубе. Это интересно.

Грех не отметить, что в текущем сезоне рейтинг Украины полностью окрашен в оранжево-черные цвета. "Шахтер" уже добыл на три очка больше, чем остальные четыре команды вместе взятые. Благодаря такому темпу "горняков" можно улучшить стартовую позицию следующего сезона. Украина футбольный год 2020/21 начнет двенадцатой, но с каким отставанием от Турции, - минимальным или больше, - зависит от дальнейшего выступления "Шахтера".