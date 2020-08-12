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Таблица коэффициентов УЕФА. Сила одного - Украина обходит Нидерланды

Рейтинг УЕФА
(7 голосов)

Один за всех...

Таблица коэффициентов УЕФА. Сила одного - Украина обходит Нидерланды
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Смотря на разницу в классе между "Шахтером" и "Базелем", не возникало сомнений, что в этом противостоянии "горняки" добыли бы две победы. Две победы на стадии четвертьфинала в классическом формате – это пять очков в Таблицу коэффициентов (один балл), однако грех жаловаться и на нынешнюю ситуацию. Организаторы сделали так, что в каждой паре один из поединков реальный, а другой – воображаемый для рейтинга. В воображаемом расписывается ничья.

То есть, вчера "Шахтер" заработал два очка за победу в Гельзенкирхене, один бонусный балл, плюс одно очко за первый матч, который не состоялся (одно очко получил за него и "Базель"). Фактически – четыре очка. А если учесть тот нюанс, что "горняки" будут играть в полуфинале и даже при поражении от "Интера" получат одно очко, то получается и вообще классическая цена за четвертьфинал – пять очков, что равно одному баллу по конвертации Таблицы коэффициентов.

Таблица коэффициентов УЕФА. Сила одного - Украина обходит Нидерланды - изображение 1

Благодаря этому Украина вышла на уровень семи баллов – это позволило обойти Нидерланды в общей Таблице коэффициентов и подняться на девятую позицию. Бельгию не удастся достать ни при каких обстоятельствах, но успехом является и девятая ступенька, которая раньше от нас отдалилась. Стратегический успех – это приближение к Турции в стартовом графике Таблицы коэффициентов 2021. Украина там все еще двенадцатая, но отставание от Турции уже меньше балла. А в случае победы над "Интером"... Ну да ладно, подождем!

В сезонном рейтинге Украина закрепилась в топ-10. Оттуда уже не вылететь, но еще есть шанс подняться на одну ступеньку и обойти Бельгию. Задача чисто для души, потому что с точки зрения спортивного интереса можно констатировать уже сейчас – "Шахтер" вытащил этот сезон и превратил его для Украины с провального в успешный. "Горняки" набрали уже 21 очко, а на финише будут иметь как минимум 22 – это четвертый лучший показатель за всю историю выступлений команды на международной арене. Победа над "Интером" сделает его вторым лучшим.

Еще несколько слов – о сезоне следующем. То, что Украина текущий футбольный год завершит выше Нидерландов (на девятом, а не десятом месте), стратегического значения не имеет. Важно следующий сезон закончить выше двенадцатого места. Ведь двенадцатая позиция лишает чемпиона прямого попадания в группу Лиги чемпионов. Одиннадцатая дает такой шанс при определенных обстоятельствах (в зависимости от того, кто выиграет еврокубки), и только десятая (и выше) избавляет от необходимости проходить квалификацию. Поэтому бороться придется не только с Турцией, но и с Австрией, от которой отставание по состоянию на начало следующего сезона – более двух баллов.

Таблица коэффициентов УЕФА. Сила одного - Украина обходит Нидерланды - изображение 2

Поэтому каждая победа "Шахтера" в этой Лиге Европы улучшает стартовую позицию украинской Ассоциации в сезоне 2020/21. Сила одного действенная и продуктивная, но дальше определяющими будут только коллективные усилия.

Страна
Клубы (турнир)		 Очки Осталось 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Общий +/-
1 Испания 124.5 3/7 23.928 20.142 19.714 19.571 17.785 101.140
Барселона (ЛЧ) 23.0
Атлетико (ЛЧ) 21.0
Севилья (ЛЕ) 20.0
Реал (ЛЧ) 17.0 выбыл
Валенсия (ЛЧ) 17.0 выбыл
Эспаньол (ЛЕ) 15.5 выбыл
Хетафе (ЛЕ) 11.0 выбыл
2 Англия 128 2/7 14.250 14.928 20.071 22.642 18.285 90.176
Манчестер Сити (ЛЧ) 24.0
Вулверхэмптон (ЛЕ) 22.0 выбыл
Манчестер Юнайтед (ЛЕ) 21.0
Ливерпуль (ЛЧ) 18.0 выбыл
Челси (ЛЧ) 17.0 выбыл
Тоттенхэм (ЛЧ) 16.0 выбыл
Арсенал (ЛЕ) 10.0 выбыл
3 Германия 116 2/7 16.428 14.571 9.857 15.214 16.571 72.641
Бавария (ЛЧ) 26.0
РБ Лейпциг (ЛЧ) 22.0
Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ) 18.0 выбыл
Байер (ЛЧ/ЛЕ) 18.0 выбыл
Айнтрахт (ЛЕ) 14.0 выбыл
Вольфсбург (ЛЕ) 12.0 выбыл
Боруссия Менхенгладбах (ЛЕ) 6.0 выбыл
4 Италия 99.5 2/7 11.500 14.250 17.333 12.642 14.214 69.939
Ювентус (ЛЧ) 22.0 выбыл
Интер (ЛЧ/ЛЕ) 21.0
Аталанта (ЛЧ) 19.0
Наполи (ЛЧ) 19.0 выбыл
Рома (ЛЕ) 11.0 выбыл
Лацио (ЛЕ) 4.0 выбыл
Торино (ЛЕ) 3.5 выбыл
5 Франция 57 2/6 11.083 14.416 11.500 10.583 9.500 57.082
ПСЖ (ЛЧ) 23.0
Лион (ЛЧ) 18.0
Лилль (ЛЧ) 5.0 выбыл
Страсбур (ЛЕ) 4.0 выбыл
Сент-Этьен (ЛЕ) 4.0 выбыл
Ренн (ЛЕ) 3.0 выбыл
6 Португалия 51.5 0/5 10.500 8.083 9.666 10.900 10.300 49.449
Брага (ЛЕ) 14.0 выбыл
Бенфика (ЛЧ/ЛЕ) 10.0 выбыл
Спортинг (ЛЕ) 10.0 выбыл
Гимарайнш (ЛЕ) 9.5 выбыл
Порто (ЛЧ/ЛЕ) 8.0 выбыл
7 Россия 28 0/6 11.500 9.200 12.600 7.583 4.666 45.549
Зенит (ЛЧ) 9.0 выбыл
Краснодар (ЛЧ/ЛЕ) 7.0 выбыл
Локомотив (Москва) (ЛЧ) 6.0 выбыл
ЦСКА (Москва) (ЛЕ) 4.0 выбыл
Спартак (ЛЕ) 2.0 выбыл
Арсенал Тула (ЛЕ) 0.0 выбыл
8 Бельгия 38 0/5 7.400 12.500 2.600 7.800 7.600 37.900
Гент (ЛЕ) 14.0 выбыл
Брюгге (ЛЧ/ЛЕ) 11.5 выбыл
Стандард (ЛЕ) 6.0 выбыл
Генк (ЛЧ) 5.0 выбыл
Антверпен (ЛЕ) 1.5 выбыл
9 Украина 35 1/5 9.800 5.500 8.000 5.600 7.000 35.900
Шахтер (ЛЧ/ЛЕ) 21.0
Динамо (Киев) (ЛЧ/ЛЕ) 6.5 выбыл
Заря (ЛЕ) 4.0 выбыл
ФК Александрия (ЛЕ) 3.0 выбыл
Мариуполь (ЛЕ) 0.5 выбыл
10 Нидерланды 47 0/5 5.750 9.100 2.900 8.600 9.400 35.750
Аякс (ЛЧ/ЛЕ) 16.0 выбыл
АЗ (ЛЕ) 12.5 выбыл
ПСВ (ЛЧ/ЛЕ) 10.5 выбыл
Фейеноорд (ЛЕ) 7.5 выбыл
Утрехт (ЛЕ) 0.5 выбыл
11 Турция 25 0/5 6.600 9.700 6.800 5.500 5.000 33.600
Истанмбул ББ (ЛЧ/ЛЕ) 11.0 выбыл
Галатасарай (ЛЧ) 6.0 выбыл
Трабзонспор (ЛЕ) 3.5 выбыл
Ени Малатьяспор (ЛЕ) 2.5 выбыл
Бешикташ (ЛЕ) 2.0 выбыл
12 Австрия 29 0/5 3.800 7.375 9.750 6.200 5.800 32.925
ЛАСК (ЛЧ/ЛЕ) 14.0 выбыл
Зальцбург (ЛЧ/ЛЕ) 10.0 выбыл
Вольфсбергер (ЛЕ) 4.0 выбыл
Штурм (ЛЕ) 1.0 выбыл
Аустрия (ЛЕ) 0.0 выбыл
13 Дания 20.5 0/4 5.500 8.500 5.250 4.875 5.125 29.250
Копенгаген (ЛЧ/ЛЕ) 18.0 выбыл
Брондбю (ЛЕ) 2.0 выбыл
Эсбъерг (ЛЕ) 0.5 выбыл
Митьюлланд (ЛЕ) 0.0 выбыл
14 Шотландия 39 0/4 3.000 4.375 4.000 6.750 9.750 27.875
Рейнджерс (ЛЕ) 18.0 выбыл
Селтик (ЛЧ/ЛЕ) 16.5 выбыл
Абердин (ЛЕ) 3.5 выбыл
Килмарнок (ЛЕ) 1.0 выбыл
15 Чехия 12.5 0/5 7.300 5.500 5.500 6.500 2.500 27.300
Славия (ЛЧ) 8.0 выбыл
Млада (ЛЕ) 2.0 выбыл
Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Яблонец (ЛЕ) 0.5 выбыл
Спарта (ЛЕ) 0.5 выбыл
16 Кипр 20.5 0/4 3.000 5.500 7.000 6.125 5.125 26.750
Апоэль (Никосиа) (ЛЧ/ЛЕ) 10.5 выбыл
Аполлон (ЛЕ) 5.0 выбыл
АЕК (ЛЕ) 4.5 выбыл
АЕЛ (ЛЕ) 0.5 выбыл
17 Швейцария 32 0/5 5.300 4.300 6.500 3.900 6.400 26.400
Базель (ЛЧ/ЛЕ) 20.0 выбыл
Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ) 7.0 выбыл
Лугано (ЛЕ) 3.0 выбыл
Люцерн (ЛЕ) 2.0 выбыл
Тюн (ЛЕ) 0.0 выбыл
18 Греция 24.5 0/5 5.400 5.800 5.100 5.100 4.900 26.300
Олимпиакос (ЛЧ/ЛЕ) 15.5 выбыл
Атромитос (ЛЕ) 2.5 выбыл
Арис (ЛЕ) 2.5 выбыл
АЕК (ЛЕ) 2.5 выбыл
ПАОК (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
19 Сербия 24 0/4 4.250 2.875 6.375 6.000 6.000 25.500
Партизан (ЛЕ) 10.5 выбыл
Црвена Звезда (ЛЧ) 10.5 выбыл
Чукарички (ЛЕ) 2.5 выбыл
Раднички Ниш (ЛЕ) 0.5 выбыл
20 Хорватия 17.5 0/4 4.500 5.125 5.125 5.750 4.375 24.875
Динамо (Загреб) (ЛЧ) 13.0 выбыл
Риека (ЛЕ) 2.5 выбыл
Хайдук (ЛЕ) 1.0 выбыл
Осиек (ЛЕ) 1.0 выбыл
21 Швеция 23 0/4 4.750 2.750 5.375 4.125 5.750 22.750
Мальме (ЛЕ) 14.5 выбыл
Норрчепинг (ЛЕ) 4.5 выбыл
АИК (ЛЧ/ЛЕ) 3.5 выбыл
Хеккен (ЛЕ) 0.5 выбыл
22 Норвегия 15 0/4 7.250 1.375 4.000 5.375 3.750 21.750
Русенборг (ЛЧ/ЛЕ) 6.5 выбыл
Мельде (ЛЕ) 4.5 выбыл
Хеугесунн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Бранн (ЛЕ) 0.5 выбыл
23 Израиль 9.5 0/4 2.250 6.750 5.625 2.625 2.375 19.625
Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ) 4.5 выбыл
Маккаби (Хайфа) (ЛЕ) 3.0 выбыл
Бней-Йегуда (ЛЕ) 1.5 выбыл
Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
24 Казахстан 13.5 0/4 4.625 2.750 4.250 4.250 3.375 19.250
Астана (ЛЧ/ЛЕ) 7.5 выбыл
Ордабасы (ЛЕ) 2.5 выбыл
Кайрат (ЛЕ) 2.5 выбыл
Тобол (ЛЕ) 1.0 выбыл
25 Беларусь 10 0/4 5.125 3.000 3.250 5.000 2.500 18.875
БАТЭ (Борисов) (ЛЧ/ЛЕ) 5.0 выбыл
Шахтер Солигорск (ЛЕ) 4.0 выбыл
Витебск (ЛЕ) 0.5 выбыл
Динамо (Минск) (ЛЕ) 0.5 выбыл
26 Азербайджан 13.5 0/4 4.375 4.250 4.375 2.375 3.375 18.750
Qarabag FK (ЛЧ/ЛЕ) 9.0 выбыл
Нефтчи (ЛЕ) 4.5 выбыл
Сабаил (ЛЕ) 0.0 выбыл
Габала (ЛЕ) 0.0 выбыл
27 Болгария 16.5 0/4 1.000 4.250 4.000 4.000 4.125 17.375
Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ) 10.5 выбыл
ЦСКА (София) (ЛЕ) 3.0 выбыл
Левски (ЛЕ) 2.0 выбыл
Локомотив Пловдив (ЛЕ) 1.0 выбыл
28 Румыния 23.5 0/4 2.250 3.300 2.900 2.375 5.875 16.700
Клуж (ЛЧ/ЛЕ) 14.0 выбыл
Стяуа (ЛЕ) 5.0 выбыл
Университатя Крайова (ЛЕ) 3.5 выбыл
Виторул (ЛЕ) 1.0 выбыл
29 Польша 8.5 0/4 5.500 3.875 2.875 2.250 2.125 16.625
Легия (ЛЕ) 5.0 выбыл
Пяст (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Краковия (ЛЕ) 1.0 выбыл
Легия Гданск (ЛЕ) 1.0 выбыл
30 Словакия 12 0/4 3.750 2.125 1.875 5.125 3.000 15.875
Слован (ЛЧ/ЛЕ) 9.0 выбыл
Спартак (Трнава) (ЛЕ) 2.0 выбыл
ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ) 1.0 выбыл
Ружемборок (ЛЕ) 0.0 выбыл
31 Лихтенштейн 2.5 0/1 5.000 2.500 2.000 1.500 2.500 13.500
Вадуц (ЛЕ) 2.5 выбыл
32 Словения 8 0/4 1.000 2.250 4.625 3.125 2.000 13.000
Марибор (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Домжале (ЛЕ) 2.5 выбыл
Олимпия (ЛЕ) 1.5 выбыл
Мура (ЛЕ) 0.0 выбыл
33 Венгрия 18 0/4 1.625 1.875 1.625 3.250 4.500 12.875
Ференцварош (ЛЧ/ЛЕ) 11.5 выбыл
Фехервар (ЛЕ) 2.5 выбыл
Гонвед (ЛЕ) 2.5 выбыл
Дебрецен (ЛЕ) 1.5 выбыл
34 Люксембург 12 0/4 0.750 0.750 0.875 2.625 3.000 8.000
Дюделанж (ЛЧ/ЛЕ) 8.5 выбыл
Прогрес (ЛЕ) 2.5 выбыл
Женесс д`Эш (ЛЕ) 1.0 выбыл
Фола (ЛЕ) 0.0 выбыл
35 Литва 6.5 0/4 0.750 0.500 2.375 2.625 1.625 7.875
Судува (ЛЧ/ЛЕ) 5.0 выбыл
FK Riteriai (ЛЕ) 1.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 0.5 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 0.0 выбыл
36 Армения 11 0/4 1.625 1.125 0.625 1.500 2.750 7.625
Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ) 5.0 выбыл
Алашкерт (ЛЕ) 3.0 выбыл
Пюник (ЛЕ) 3.0 выбыл
Бананц (ЛЕ) 0.0 выбыл
37 Латвия 9 0/4 1.625 1.375 0.750 1.625 2.250 7.625
Рига (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Вентспилс (ЛЕ) 2.5 выбыл
ФК Лиепая (ЛЕ) 1.5 выбыл
Рига (ЛЕ) 1.0 выбыл
38 Албания 3 0/4 2.125 0.875 2.625 1.000 0.750 7.375
Теута (ЛЕ) 1.0 выбыл
Партизани (Тирана) (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Кукес (ЛЕ) 0.5 выбыл
Лачи (ЛЕ) 0.5 выбыл
39 Северная Македония 2 0/4 1.500 1.250 3.125 1.000 0.500 7.375
Шкендия (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Шкупи (ЛЕ) 0.5 выбыл
Академия Пандев (ЛЕ) 0.0 выбыл
Македония Гёрче Петров (ЛЕ) 0.0 выбыл
40 Босния-Герцеговина 6 0/4 1.500 0.500 1.375 2.000 1.500 6.875
Зриньски (ЛЕ) 4.5 выбыл
Радник Биелина (ЛЕ) 1.0 выбыл
ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
Широки Бриег (ЛЕ) 0.0 выбыл
41 Молдова 3 0/4 1.250 0.875 2.750 1.125 0.750 6.750
Шериф (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Милсами (ЛЕ) 0.0 выбыл
Сперанта (ЛЕ) 0.0 выбыл
Петрокуб (ЛЕ) 0.0 выбыл
42 Ирландия 5 0/4 0.700 2.625 1.125 1.000 1.250 6.700
Шэмрок Роверс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Дандолк (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Корк Сити (ЛЕ) 1.0 выбыл
Сент-Патрикс (ЛЕ) 0.0 выбыл
43 Финляндия 6.5 0/4 1.000 1.750 1.250 0.875 1.625 6.500
ХИК (ЛЧ/ЛЕ) 3.5 выбыл
Куопио (ЛЕ) 2.0 выбыл
Интер (Турку) (ЛЕ) 1.0 выбыл
RoPS Rovaniemi (ЛЕ) 0.0 выбыл
44 Грузия 9 0/4 0.625 1.125 0.125 1.625 2.250 5.750
Динамо (Тбилиси) (ЛЕ) 4.5 выбыл
Чихура (ЛЕ) 2.5 выбыл
Сабуртало (ЛЧ/ЛЕ) 2.0 выбыл
Торпедо Кутаиси (ЛЕ) 0.0 выбыл
45 Мальта 3 0/4 0.875 1.250 1.375 1.500 0.750 5.750
Гзира (ЛЕ) 1.5 выбыл
Валетта (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Хайбернианс (ЛЕ) 0.0 выбыл
Бальцан (ЛЕ) 0.0 выбыл
46 Исландия 2.5 0/4 1.125 1.000 1.125 1.500 0.625 5.375
Стьярнан (ЛЕ) 1.0 выбыл
Брейдаблик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Рейкьявик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Валюр Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
47 Уэльс 4 0/4 1.500 1.000 0.500 1.000 1.000 5.000
Нью Сэйнтс (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Кардифф МЮ (ЛЕ) 1.0 выбыл
Connah's Quay (ЛЕ) 1.0 выбыл
Барри Таун (ЛЕ) 0.5 выбыл
48 Северная Ирландия 9.5 0/4 0.750 0.500 0.750 0.500 2.375 4.875
Линфилд (ЛЧ/ЛЕ) 4.5 выбыл
Крусейдерс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Баллимена Юнайтед (ЛЕ) 1.5 выбыл
Клифтонвилль (ЛЕ) 1.5 выбыл
49 Гибралтар 3 0/3 0.750 1.500 0.500 1.000 1.000 4.750
Европа (ЛЕ) 1.5 выбыл
St Joseph's FC (ЛЕ) 1.5 выбыл
Линкольн (ЛЧ/ЛЕ) 0.0 выбыл
50 Черногория 4 0/4 1.000 0.875 1.125 0.375 1.000 4.375
Будучность (ЛЕ) 2.0 выбыл
Сутьеска (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Титоград (ЛЕ) 0.5 выбыл
Зета (ЛЕ) 0.5 выбыл
51 Эстония 3.5 0/4 1.000 1.375 0.625 0.500 0.875 4.375
Флора (ЛЕ) 1.5 выбыл
Левадия (ЛЕ) 1.0 выбыл
Калью (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Транс (ЛЕ) 0.0 выбыл
52 Косово 3 0/2 0.000 0.000 0.000 2.500 1.500 4.000
Фероникели (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Приштина (ЛЕ) 0.5 выбыл
53 Фарерские острова 4.5 0/4 0.375 0.375 0.750 1.125 1.125 3.750
Клаксвик (ЛЕ) 3.0 выбыл
Торсхавн (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Рунавик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Б-36 (ЛЕ) 0.0 выбыл
54 Андорра 4.5 0/3 0.166 0.166 0.166 0.833 1.500 2.831
Энгордани (ЛЕ) 2.0 выбыл
ФК Санта-Колома (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Сан-Хулиа (ЛЕ) 1.0 выбыл
55 Сан-Марино 0 0/3 0.000 0.000 0.166 0.500 0.000 0.666
Фиорита (ЛЕ) 0.0 выбыл
Тре Фиори (ЛЕ) 0.0 выбыл
Тре Пенне (ЛЧ/ЛЕ) 0.0 выбыл
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В статье: коэффициенты Шахтер (Донецк)
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Комментарии (11)
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Матч Футболович
12.08.2020 в 10:18
у людей слишком короткая память, что бы через сезон вспомнить кто затащил страну в таблице и вице-чемпиона сразу в 3 раунд отбора ЛЧ. Будут также дыряво лаять и плеваться желчью, и тихонечко пользоваться результатом труда конкурента.
Ответить
+6
-1
beaver_penetrator (Meiringen)
12.08.2020 в 10:41
Это тролли. Не стоит на них обращать внимание.
Ответить
+2
0
alexfc (Киев)
12.08.2020 в 09:47
Надеюсь, что Динамо одумается и сможет набрать больше 6 балов в новом сезоне. А то так Шахтеру ещё прийдется и квалификацию играть в ЛЧ)
Ответить
+7
0
Saturn (Киев)
12.08.2020 в 09:34
Сложная ситуация
Ответить
+1
0
Vantala (Kharkiv)
12.08.2020 в 09:06
"Бельгию не удастся достать ни при каких обстоятельствах... но еще есть шанс подняться на одну ступеньку и обойти Бельгию. "П - последовательность.
Ответить
+1
-4
Konomist@mail.ru (Запорожье)
12.08.2020 в 09:10
Там речь о разных рейтингах, рейтинг сезона и рейтинг пятилетки
Ответить
+5
-1
Vantala (Kharkiv)
12.08.2020 в 09:13
В первом случае текст начинался "Благодаря этому Украина вышла на сезонный уровень семи баллов – это позволило..." - я это читаю дословно, как про сезонный рейтинг. Или автору нужно лучше слова подбирать, чтобы его понимали.
+2
-5
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Семйон Ігор (UA-Футбол)
12.08.2020 в 09:22
Так в сезоні набрали сім балів, все правильно. Це дозволило піднятися на одну сходинку й обійти Нідерланди. Але Бельгію вже не дістати. Але в рейтингу суто цього сезону бельгійців ще можна наздогнати - все там так і написао) Ще й фото додані з виділеними зонами - зумисно для таких як ви тугодумів. Але все одно треба було ляпнути...)
+5
-3
Vantala (Kharkiv)
12.08.2020 в 10:25
Ребята, цифры в таблице я понимаю получше многих, не волнуйтесь. Мой вопрос был не к таблице, а к тексту. Все первые абзацы посвящены сезонному рейтингу, и только следующий (после тех, которые я цитировал) начинается словами «Еще несколько слов – о сезоне следующем…». Так что не надо меня лечить, глазастые вы мои. Что б я без вас делал. Написал я вообще не вам, а с наивной надеждой, что это замечание попадется на глаза автору статьи и он в следующий раз будет чуть внимательнее в размазывании своей мысли по древу. И не будет переносить свои заключения из абзаца в абзац так, что это будет выглядеть смешно. Тем кто, внимательно читает, конечно.
+1
-2
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Семйон Ігор (UA-Футбол)
12.08.2020 в 10:32
Що ви мелете? Якому сезонному, якому "следующему"? В тексті тут йдеться про два рейтинги - загальний і сезонний. Загальний - це те, що маємо за п'ять років і в якому Україна обійшла Нідерланди. Про це і йдеться в перших абзацах. А сезонний - це хто скільки набрав конкретно в кампанії 2019/20. Про нього йдеться в одному абзаці. А наступний сезон, якщо вже ви приплели його в своєму дописі - це взагалі лише про загальний, бо сезонного рейтингу не може бути в сезоні, який ще не почався) Не розумієте, то ліпше помовчіть)
+2
0
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Семйон Ігор (UA-Футбол)
12.08.2020 в 10:42
p.s.Vantala (Kharkiv) Якщо Ви не розумієте, що Україна може наздогнати Бельгію в сезонному рейтингу, але не може дістати її цього сезону у загальному, то не треба звинувачувати інших. Не розумієте - буває, але нащо крутитися наче в'ю)
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