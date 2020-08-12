Таблица коэффициентов УЕФА. Сила одного - Украина обходит Нидерланды

Смотря на разницу в классе между "Шахтером" и "Базелем", не возникало сомнений, что в этом противостоянии "горняки" добыли бы две победы. Две победы на стадии четвертьфинала в классическом формате – это пять очков в Таблицу коэффициентов (один балл), однако грех жаловаться и на нынешнюю ситуацию. Организаторы сделали так, что в каждой паре один из поединков реальный, а другой – воображаемый для рейтинга. В воображаемом расписывается ничья.

То есть, вчера "Шахтер" заработал два очка за победу в Гельзенкирхене, один бонусный балл, плюс одно очко за первый матч, который не состоялся (одно очко получил за него и "Базель"). Фактически – четыре очка. А если учесть тот нюанс, что "горняки" будут играть в полуфинале и даже при поражении от "Интера" получат одно очко, то получается и вообще классическая цена за четвертьфинал – пять очков, что равно одному баллу по конвертации Таблицы коэффициентов.

Благодаря этому Украина вышла на уровень семи баллов – это позволило обойти Нидерланды в общей Таблице коэффициентов и подняться на девятую позицию. Бельгию не удастся достать ни при каких обстоятельствах, но успехом является и девятая ступенька, которая раньше от нас отдалилась. Стратегический успех – это приближение к Турции в стартовом графике Таблицы коэффициентов 2021. Украина там все еще двенадцатая, но отставание от Турции уже меньше балла. А в случае победы над "Интером"... Ну да ладно, подождем!

В сезонном рейтинге Украина закрепилась в топ-10. Оттуда уже не вылететь, но еще есть шанс подняться на одну ступеньку и обойти Бельгию. Задача чисто для души, потому что с точки зрения спортивного интереса можно констатировать уже сейчас – "Шахтер" вытащил этот сезон и превратил его для Украины с провального в успешный. "Горняки" набрали уже 21 очко, а на финише будут иметь как минимум 22 – это четвертый лучший показатель за всю историю выступлений команды на международной арене. Победа над "Интером" сделает его вторым лучшим.

Еще несколько слов – о сезоне следующем. То, что Украина текущий футбольный год завершит выше Нидерландов (на девятом, а не десятом месте), стратегического значения не имеет. Важно следующий сезон закончить выше двенадцатого места. Ведь двенадцатая позиция лишает чемпиона прямого попадания в группу Лиги чемпионов. Одиннадцатая дает такой шанс при определенных обстоятельствах (в зависимости от того, кто выиграет еврокубки), и только десятая (и выше) избавляет от необходимости проходить квалификацию. Поэтому бороться придется не только с Турцией, но и с Австрией, от которой отставание по состоянию на начало следующего сезона – более двух баллов.

Поэтому каждая победа "Шахтера" в этой Лиге Европы улучшает стартовую позицию украинской Ассоциации в сезоне 2020/21. Сила одного действенная и продуктивная, но дальше определяющими будут только коллективные усилия.