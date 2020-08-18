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Таблица коэффициентов УЕФА. Финиш как новый старт

Рейтинг УЕФА
(1 голосов)

Главное, в сезоне 2020/21 выступить не хуже

Таблица коэффициентов УЕФА. Финиш как новый старт
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Поражение от "Интера" стало неприятностью и огорчением для "Шахтера" и всех болельщиков донецкой команды. Однако посыпать голову пеплом не стоит – это был славный сезон, в котором Украина в контексте Таблицы коэффициентов добилась, возможно, даже большего, чем заслуживала.

Вспомним, две команды прекратили выступления уже в квалификации Лиги Европы – "Мариуполь" и "Заря". Еще две скромно выступили в группе (одна вообще провалилась). Как итог – жалкие четырнадцать очков на четверых. И если бы не "Шахтер", то Украина была бы уже за пределами топ-10 в Таблице коэффициентов.

Вчерашний матч добавил в копилку "горняков" и Украины еще одно очко (0,2 балла) – это как компенсация за то, что команды проводят не по два, а по одному поединку на стадиях плей-офф. Поэтому "Шахтер" завершает сезон с 22-я очками, Украина в целом – с показателем 7,2000. В общей Таблице коэффициентов (пятилетний цикл) это позволило сохранить за собой девятое место – выше Нидерландов и Турции. Следующий евросезон мы начнем двенадцатыми, но с минимальным отставанием от турок. Задачей будет догнать Австрию, которая начнет сезон 2020/21 десятой с двумя баллами преимущества над Украиной. Ничего нереального.

Таблица коэффициентов УЕФА. Финиш как новый старт - изображение 1

В сезонном рейтинге 2019/20 Украина заняла высокое десятое место, уступив, кроме топ-чемпионатов и вечных конкурентов Бельгии с Нидерландами, только сенсационным шотландцам. 7,200 – это золотая середина пятилетки. В двух сезонах цикла мы набирали больше, в двух сезонах – меньше.

Новый сезон фактически уже стартовал, украинские команды вступят в бой через месяц. Это будет интересный футбольный год. Интересный и определяющий для нас – с риском потерять прямую путевку в группу Лиги чемпионов (чтобы этого не произошло, надо финишировать в десятке).

Таблица коэффициентов УЕФА. Финиш как новый старт - изображение 2

Страна
Клубы (турнир)		 Очки Осталось 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Общий +/-
1 Испания 130.5 1/7 23.928 20.142 19.714 19.571 18.642 101.997
Барселона (ЛЧ) 24.0 выбыл
Севилья (ЛЕ) 24.0
Атлетико (ЛЧ) 22.0 выбыл
Реал (ЛЧ) 17.0 выбыл
Валенсия (ЛЧ) 17.0 выбыл
Эспаньол (ЛЕ) 15.5 выбыл
Хетафе (ЛЕ) 11.0 выбыл
2 Англия 130 0/7 14.250 14.928 20.071 22.642 18.571 90.462
Манчестер Сити (ЛЧ) 25.0 выбыл
Манчестер Юнайтед (ЛЕ) 22.0 выбыл
Вулверхэмптон (ЛЕ) 22.0 выбыл
Ливерпуль (ЛЧ) 18.0 выбыл
Челси (ЛЧ) 17.0 выбыл
Тоттенхэм (ЛЧ) 16.0 выбыл
Арсенал (ЛЕ) 10.0 выбыл
3 Германия 124 2/7 16.428 14.571 9.857 15.214 17.714 73.784
Бавария (ЛЧ) 30.0
РБ Лейпциг (ЛЧ) 26.0
Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ) 18.0 выбыл
Байер (ЛЧ/ЛЕ) 18.0 выбыл
Айнтрахт (ЛЕ) 14.0 выбыл
Вольфсбург (ЛЕ) 12.0 выбыл
Боруссия Менхенгладбах (ЛЕ) 6.0 выбыл
4 Италия 104.5 1/7 11.500 14.250 17.333 12.642 14.928 70.653
Интер (ЛЧ/ЛЕ) 25.0
Ювентус (ЛЧ) 22.0 выбыл
Аталанта (ЛЧ) 20.0 выбыл
Наполи (ЛЧ) 19.0 выбыл
Рома (ЛЕ) 11.0 выбыл
Лацио (ЛЕ) 4.0 выбыл
Торино (ЛЕ) 3.5 выбыл
5 Франция 65 2/6 11.083 14.416 11.500 10.583 10.833 58.415
ПСЖ (ЛЧ) 27.0
Лион (ЛЧ) 22.0
Лилль (ЛЧ) 5.0 выбыл
Страсбур (ЛЕ) 4.0 выбыл
Сент-Этьен (ЛЕ) 4.0 выбыл
Ренн (ЛЕ) 3.0 выбыл
6 Португалия 51.5 0/5 10.500 8.083 9.666 10.900 10.300 49.449
Брага (ЛЕ) 14.0 выбыл
Бенфика (ЛЧ/ЛЕ) 10.0 выбыл
Спортинг (ЛЕ) 10.0 выбыл
Гимарайнш (ЛЕ) 9.5 выбыл
Порто (ЛЧ/ЛЕ) 8.0 выбыл
7 Россия 28 0/6 11.500 9.200 12.600 7.583 4.666 45.549
Зенит (ЛЧ) 9.0 выбыл
Краснодар (ЛЧ/ЛЕ) 7.0 выбыл
Локомотив (Москва) (ЛЧ) 6.0 выбыл
ЦСКА (Москва) (ЛЕ) 4.0 выбыл
Спартак (ЛЕ) 2.0 выбыл
Арсенал Тула (ЛЕ) 0.0 выбыл
8 Бельгия 38 0/5 7.400 12.500 2.600 7.800 7.600 37.900
Гент (ЛЕ) 14.0 выбыл
Брюгге (ЛЧ/ЛЕ) 11.5 выбыл
Стандард (ЛЕ) 6.0 выбыл
Генк (ЛЧ) 5.0 выбыл
Антверпен (ЛЕ) 1.5 выбыл
9 Украина 36 0/5 9.800 5.500 8.000 5.600 7.200 36.100
Шахтер (ЛЧ/ЛЕ) 22.0 выбыл
Динамо (Киев) (ЛЧ/ЛЕ) 6.5 выбыл
Заря (ЛЕ) 4.0 выбыл
ФК Александрия (ЛЕ) 3.0 выбыл
Мариуполь (ЛЕ) 0.5 выбыл
10 Нидерланды 47 0/5 5.750 9.100 2.900 8.600 9.400 35.750
Аякс (ЛЧ/ЛЕ) 16.0 выбыл
АЗ (ЛЕ) 12.5 выбыл
ПСВ (ЛЧ/ЛЕ) 10.5 выбыл
Фейеноорд (ЛЕ) 7.5 выбыл
Утрехт (ЛЕ) 0.5 выбыл
11 Турция 25 0/5 6.600 9.700 6.800 5.500 5.000 33.600
Истанмбул ББ (ЛЧ/ЛЕ) 11.0 выбыл
Галатасарай (ЛЧ) 6.0 выбыл
Трабзонспор (ЛЕ) 3.5 выбыл
Ени Малатьяспор (ЛЕ) 2.5 выбыл
Бешикташ (ЛЕ) 2.0 выбыл
12 Австрия 29 0/5 3.800 7.375 9.750 6.200 5.800 32.925
ЛАСК (ЛЧ/ЛЕ) 14.0 выбыл
Зальцбург (ЛЧ/ЛЕ) 10.0 выбыл
Вольфсбергер (ЛЕ) 4.0 выбыл
Штурм (ЛЕ) 1.0 выбыл
Аустрия (ЛЕ) 0.0 выбыл
13 Дания 20.5 0/4 5.500 8.500 5.250 4.875 5.125 29.250
Копенгаген (ЛЧ/ЛЕ) 18.0 выбыл
Брондбю (ЛЕ) 2.0 выбыл
Эсбъерг (ЛЕ) 0.5 выбыл
Митьюлланд (ЛЕ) 0.0 выбыл
14 Шотландия 39 0/4 3.000 4.375 4.000 6.750 9.750 27.875
Рейнджерс (ЛЕ) 18.0 выбыл
Селтик (ЛЧ/ЛЕ) 16.5 выбыл
Абердин (ЛЕ) 3.5 выбыл
Килмарнок (ЛЕ) 1.0 выбыл
15 Чехия 12.5 0/5 7.300 5.500 5.500 6.500 2.500 27.300
Славия (ЛЧ) 8.0 выбыл
Млада (ЛЕ) 2.0 выбыл
Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Яблонец (ЛЕ) 0.5 выбыл
Спарта (ЛЕ) 0.5 выбыл
16 Кипр 20.5 0/4 3.000 5.500 7.000 6.125 5.125 26.750
Апоэль (Никосиа) (ЛЧ/ЛЕ) 10.5 выбыл
Аполлон (ЛЕ) 5.0 выбыл
АЕК (ЛЕ) 4.5 выбыл
АЕЛ (ЛЕ) 0.5 выбыл
17 Швейцария 32 0/5 5.300 4.300 6.500 3.900 6.400 26.400
Базель (ЛЧ/ЛЕ) 20.0 выбыл
Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ) 7.0 выбыл
Лугано (ЛЕ) 3.0 выбыл
Люцерн (ЛЕ) 2.0 выбыл
Тюн (ЛЕ) 0.0 выбыл
18 Греция 24.5 0/5 5.400 5.800 5.100 5.100 4.900 26.300
Олимпиакос (ЛЧ/ЛЕ) 15.5 выбыл
Атромитос (ЛЕ) 2.5 выбыл
Арис (ЛЕ) 2.5 выбыл
АЕК (ЛЕ) 2.5 выбыл
ПАОК (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
19 Сербия 24 0/4 4.250 2.875 6.375 6.000 6.000 25.500
Партизан (ЛЕ) 10.5 выбыл
Црвена Звезда (ЛЧ) 10.5 выбыл
Чукарички (ЛЕ) 2.5 выбыл
Раднички Ниш (ЛЕ) 0.5 выбыл
20 Хорватия 17.5 0/4 4.500 5.125 5.125 5.750 4.375 24.875
Динамо (Загреб) (ЛЧ) 13.0 выбыл
Риека (ЛЕ) 2.5 выбыл
Хайдук (ЛЕ) 1.0 выбыл
Осиек (ЛЕ) 1.0 выбыл
21 Швеция 23 0/4 4.750 2.750 5.375 4.125 5.750 22.750
Мальме (ЛЕ) 14.5 выбыл
Норрчепинг (ЛЕ) 4.5 выбыл
АИК (ЛЧ/ЛЕ) 3.5 выбыл
Хеккен (ЛЕ) 0.5 выбыл
22 Норвегия 15 0/4 7.250 1.375 4.000 5.375 3.750 21.750
Русенборг (ЛЧ/ЛЕ) 6.5 выбыл
Мельде (ЛЕ) 4.5 выбыл
Хеугесунн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Бранн (ЛЕ) 0.5 выбыл
23 Израиль 9.5 0/4 2.250 6.750 5.625 2.625 2.375 19.625
Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ) 4.5 выбыл
Маккаби (Хайфа) (ЛЕ) 3.0 выбыл
Бней-Йегуда (ЛЕ) 1.5 выбыл
Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
24 Казахстан 13.5 0/4 4.625 2.750 4.250 4.250 3.375 19.250
Астана (ЛЧ/ЛЕ) 7.5 выбыл
Ордабасы (ЛЕ) 2.5 выбыл
Кайрат (ЛЕ) 2.5 выбыл
Тобол (ЛЕ) 1.0 выбыл
25 Беларусь 10 0/4 5.125 3.000 3.250 5.000 2.500 18.875
БАТЭ (Борисов) (ЛЧ/ЛЕ) 5.0 выбыл
Шахтер Солигорск (ЛЕ) 4.0 выбыл
Витебск (ЛЕ) 0.5 выбыл
Динамо (Минск) (ЛЕ) 0.5 выбыл
26 Азербайджан 13.5 0/4 4.375 4.250 4.375 2.375 3.375 18.750
Qarabag FK (ЛЧ/ЛЕ) 9.0 выбыл
Нефтчи (ЛЕ) 4.5 выбыл
Сабаил (ЛЕ) 0.0 выбыл
Габала (ЛЕ) 0.0 выбыл
27 Болгария 16.5 0/4 1.000 4.250 4.000 4.000 4.125 17.375
Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ) 10.5 выбыл
ЦСКА (София) (ЛЕ) 3.0 выбыл
Левски (ЛЕ) 2.0 выбыл
Локомотив Пловдив (ЛЕ) 1.0 выбыл
28 Румыния 23.5 0/4 2.250 3.300 2.900 2.375 5.875 16.700
Клуж (ЛЧ/ЛЕ) 14.0 выбыл
Стяуа (ЛЕ) 5.0 выбыл
Университатя Крайова (ЛЕ) 3.5 выбыл
Виторул (ЛЕ) 1.0 выбыл
29 Польша 8.5 0/4 5.500 3.875 2.875 2.250 2.125 16.625
Легия (ЛЕ) 5.0 выбыл
Пяст (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Краковия (ЛЕ) 1.0 выбыл
Легия Гданск (ЛЕ) 1.0 выбыл
30 Словакия 12 0/4 3.750 2.125 1.875 5.125 3.000 15.875
Слован (ЛЧ/ЛЕ) 9.0 выбыл
Спартак (Трнава) (ЛЕ) 2.0 выбыл
ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ) 1.0 выбыл
Ружемборок (ЛЕ) 0.0 выбыл
31 Лихтенштейн 2.5 0/1 5.000 2.500 2.000 1.500 2.500 13.500
Вадуц (ЛЕ) 2.5 выбыл
32 Словения 8 0/4 1.000 2.250 4.625 3.125 2.000 13.000
Марибор (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Домжале (ЛЕ) 2.5 выбыл
Олимпия (ЛЕ) 1.5 выбыл
Мура (ЛЕ) 0.0 выбыл
33 Венгрия 18 0/4 1.625 1.875 1.625 3.250 4.500 12.875
Ференцварош (ЛЧ/ЛЕ) 11.5 выбыл
Фехервар (ЛЕ) 2.5 выбыл
Гонвед (ЛЕ) 2.5 выбыл
Дебрецен (ЛЕ) 1.5 выбыл
34 Люксембург 12 0/4 0.750 0.750 0.875 2.625 3.000 8.000
Дюделанж (ЛЧ/ЛЕ) 8.5 выбыл
Прогрес (ЛЕ) 2.5 выбыл
Женесс д`Эш (ЛЕ) 1.0 выбыл
Фола (ЛЕ) 0.0 выбыл
35 Литва 6.5 0/4 0.750 0.500 2.375 2.625 1.625 7.875
Судува (ЛЧ/ЛЕ) 5.0 выбыл
FK Riteriai (ЛЕ) 1.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 0.5 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 0.0 выбыл
36 Армения 11 0/4 1.625 1.125 0.625 1.500 2.750 7.625
Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ) 5.0 выбыл
Алашкерт (ЛЕ) 3.0 выбыл
Пюник (ЛЕ) 3.0 выбыл
Бананц (ЛЕ) 0.0 выбыл
37 Латвия 9 0/4 1.625 1.375 0.750 1.625 2.250 7.625
Рига (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Вентспилс (ЛЕ) 2.5 выбыл
ФК Лиепая (ЛЕ) 1.5 выбыл
Рига (ЛЕ) 1.0 выбыл
38 Албания 3 0/4 2.125 0.875 2.625 1.000 0.750 7.375
Теута (ЛЕ) 1.0 выбыл
Партизани (Тирана) (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Кукес (ЛЕ) 0.5 выбыл
Лачи (ЛЕ) 0.5 выбыл
39 Северная Македония 2 0/4 1.500 1.250 3.125 1.000 0.500 7.375
Шкендия (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Шкупи (ЛЕ) 0.5 выбыл
Академия Пандев (ЛЕ) 0.0 выбыл
Македония Гёрче Петров (ЛЕ) 0.0 выбыл
40 Босния-Герцеговина 6 0/4 1.500 0.500 1.375 2.000 1.500 6.875
Зриньски (ЛЕ) 4.5 выбыл
Радник Биелина (ЛЕ) 1.0 выбыл
ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
Широки Бриег (ЛЕ) 0.0 выбыл
41 Молдова 3 0/4 1.250 0.875 2.750 1.125 0.750 6.750
Шериф (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Милсами (ЛЕ) 0.0 выбыл
Сперанта (ЛЕ) 0.0 выбыл
Петрокуб (ЛЕ) 0.0 выбыл
42 Ирландия 5 0/4 0.700 2.625 1.125 1.000 1.250 6.700
Шэмрок Роверс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Дандолк (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Корк Сити (ЛЕ) 1.0 выбыл
Сент-Патрикс (ЛЕ) 0.0 выбыл
43 Финляндия 6.5 0/4 1.000 1.750 1.250 0.875 1.625 6.500
ХИК (ЛЧ/ЛЕ) 3.5 выбыл
Куопио (ЛЕ) 2.0 выбыл
Интер (Турку) (ЛЕ) 1.0 выбыл
RoPS Rovaniemi (ЛЕ) 0.0 выбыл
44 Грузия 9 0/4 0.625 1.125 0.125 1.625 2.250 5.750
Динамо (Тбилиси) (ЛЕ) 4.5 выбыл
Чихура (ЛЕ) 2.5 выбыл
Сабуртало (ЛЧ/ЛЕ) 2.0 выбыл
Торпедо Кутаиси (ЛЕ) 0.0 выбыл
45 Мальта 3 0/4 0.875 1.250 1.375 1.500 0.750 5.750
Гзира (ЛЕ) 1.5 выбыл
Валетта (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Хайбернианс (ЛЕ) 0.0 выбыл
Бальцан (ЛЕ) 0.0 выбыл
46 Исландия 2.5 0/4 1.125 1.000 1.125 1.500 0.625 5.375
Стьярнан (ЛЕ) 1.0 выбыл
Брейдаблик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Рейкьявик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Валюр Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
47 Уэльс 4 0/4 1.500 1.000 0.500 1.000 1.000 5.000
Нью Сэйнтс (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Кардифф МЮ (ЛЕ) 1.0 выбыл
Connah's Quay (ЛЕ) 1.0 выбыл
Барри Таун (ЛЕ) 0.5 выбыл
48 Северная Ирландия 9.5 0/4 0.750 0.500 0.750 0.500 2.375 4.875
Линфилд (ЛЧ/ЛЕ) 4.5 выбыл
Крусейдерс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Баллимена Юнайтед (ЛЕ) 1.5 выбыл
Клифтонвилль (ЛЕ) 1.5 выбыл
49 Гибралтар 3 0/3 0.750 1.500 0.500 1.000 1.000 4.750
Европа (ЛЕ) 1.5 выбыл
St Joseph's FC (ЛЕ) 1.5 выбыл
Линкольн (ЛЧ/ЛЕ) 0.0 выбыл
50 Черногория 4 0/4 1.000 0.875 1.125 0.375 1.000 4.375
Будучность (ЛЕ) 2.0 выбыл
Сутьеска (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Титоград (ЛЕ) 0.5 выбыл
Зета (ЛЕ) 0.5 выбыл
51 Эстония 3.5 0/4 1.000 1.375 0.625 0.500 0.875 4.375
Флора (ЛЕ) 1.5 выбыл
Левадия (ЛЕ) 1.0 выбыл
Калью (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Транс (ЛЕ) 0.0 выбыл
52 Косово 3 0/2 0.000 0.000 0.000 2.500 1.500 4.000
Фероникели (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Приштина (ЛЕ) 0.5 выбыл
53 Фарерские острова 4.5 0/4 0.375 0.375 0.750 1.125 1.125 3.750
Клаксвик (ЛЕ) 3.0 выбыл
Торсхавн (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Рунавик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Б-36 (ЛЕ) 0.0 выбыл
54 Андорра 4.5 0/3 0.166 0.166 0.166 0.833 1.500 2.831
Энгордани (ЛЕ) 2.0 выбыл
ФК Санта-Колома (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Сан-Хулиа (ЛЕ) 1.0 выбыл
55 Сан-Марино 0 0/3 0.000 0.000 0.166 0.500 0.000 0.666
Фиорита (ЛЕ) 0.0 выбыл
Тре Фиори (ЛЕ) 0.0 выбыл
Тре Пенне (ЛЧ/ЛЕ) 0.0 выбыл
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В статье: коэффициенты Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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vizoro (Київ)
18.08.2020 в 09:40
Таблиця представництва на 2020/2021 роки не актуальна.Чемпіон Нідерландів отримав пряму путівку в груповий турнір за рахунок того, що ЛЄ може виграти тільки команда, що вже має право виступу у ЛЧ на наступний сезон.Це ситуативно, але можливо.
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Семйон Ігор (UA-Футбол)
18.08.2020 в 09:52
Переможець ЛЄ, який гарантував собі місце в групі ЛЧ через чемпіонат, вплинув на позиції Ренна і Краснодара. Ренн як третя команда 5-ї Асоціації в ТК перейшов з кваліфікації в групу, Краснодар як третя команда шостої Асоціації - з третього раунду відбору у четвертий. На позицію Аякса впливає те, хто виграє поточну Лігу чемпіонів, а не Лігу Європи. І Аякс ще має шанс опинитися у кваліфікації - це якщо ЛЧ візьме Ліон, який не пробився в групу через чемпіонат. Ось офіційна примітка: * if CL-TH qualifies for CL-GS via league, then Champion of country 11 goes to CL-GS Поки у Ліона є шанси взяти ЛЧ, до тих пір Аякс у кваліфікації.
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alext1467 (Kiev)
18.08.2020 в 09:38
Через год у всех конкурентов (особенно у Бельгии 12) отвалятся успешные сезоны - так что опять будем на 9-10 месте без проблем.
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