Таблица коэффициентов УЕФА. Финиш как новый старт

Переможець ЛЄ, який гарантував собі місце в групі ЛЧ через чемпіонат, вплинув на позиції Ренна і Краснодара. Ренн як третя команда 5-ї Асоціації в ТК перейшов з кваліфікації в групу, Краснодар як третя команда шостої Асоціації - з третього раунду відбору у четвертий. На позицію Аякса впливає те, хто виграє поточну Лігу чемпіонів, а не Лігу Європи. І Аякс ще має шанс опинитися у кваліфікації - це якщо ЛЧ візьме Ліон, який не пробився в групу через чемпіонат. Ось офіційна примітка: * if CL-TH qualifies for CL-GS via league, then Champion of country 11 goes to CL-GS Поки у Ліона є шанси взяти ЛЧ, до тих пір Аякс у кваліфікації.