Таблица коэффициентов УЕФА. Финиш как новый старт

Поражение от "Интера" стало неприятностью и огорчением для "Шахтера" и всех болельщиков донецкой команды. Однако посыпать голову пеплом не стоит – это был славный сезон, в котором Украина в контексте Таблицы коэффициентов добилась, возможно, даже большего, чем заслуживала.

Вспомним, две команды прекратили выступления уже в квалификации Лиги Европы – "Мариуполь" и "Заря". Еще две скромно выступили в группе (одна вообще провалилась). Как итог – жалкие четырнадцать очков на четверых. И если бы не "Шахтер", то Украина была бы уже за пределами топ-10 в Таблице коэффициентов.

Вчерашний матч добавил в копилку "горняков" и Украины еще одно очко (0,2 балла) – это как компенсация за то, что команды проводят не по два, а по одному поединку на стадиях плей-офф. Поэтому "Шахтер" завершает сезон с 22-я очками, Украина в целом – с показателем 7,2000. В общей Таблице коэффициентов (пятилетний цикл) это позволило сохранить за собой девятое место – выше Нидерландов и Турции. Следующий евросезон мы начнем двенадцатыми, но с минимальным отставанием от турок. Задачей будет догнать Австрию, которая начнет сезон 2020/21 десятой с двумя баллами преимущества над Украиной. Ничего нереального.

В сезонном рейтинге 2019/20 Украина заняла высокое десятое место, уступив, кроме топ-чемпионатов и вечных конкурентов Бельгии с Нидерландами, только сенсационным шотландцам. 7,200 – это золотая середина пятилетки. В двух сезонах цикла мы набирали больше, в двух сезонах – меньше.

Новый сезон фактически уже стартовал, украинские команды вступят в бой через месяц. Это будет интересный футбольный год. Интересный и определяющий для нас – с риском потерять прямую путевку в группу Лиги чемпионов (чтобы этого не произошло, надо финишировать в десятке).