Таблица коэффициентов УЕФА. Осечка конкурента и помощь от Реброва

Новый еврокубковый сезон набирает обороты. Пока мы следили и отходили от развязки Лиги Европы и Лиги Чемпионов 2019/20, уже сыграны первые раунды квалификации турниров 2020/21. Украина, напомним, входит в новую кампанию на 12-м месте, отставая от Турции меньше, чем на бал, и от Австрии почти на два с половиной. Представители этих двух стран уже сыграли матчи второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. "Бешикташ" порадовал поражением от ПАОК, так что уже не сможет добавить в турецкую копилку четыре бонусных баллов за выход в групповой этап. А вот венский "Рапид" воспользовался благоприятным жребием и прошел загребскую "Локомотиву" (+1,5 балла для Австрии). На этом фоне оптимальным для нас было бы, если бы жребий свел "Динамо" именно с зелено-белыми. В случае победы команды Луческу, мы бы и очков получили, и конкурента из Лиги Чемпионов выбили. Впрочем, процесс перестройки киевской команды не дает никакой гарантии на положительный результат.

В конце концов, "Динамо" может встретиться с еще одним представителем конкурирующей ассоциации - АЗ героически выбил "Викторию" и заработал для Нидерландов первые полтора балла. Вместе с венцами и ПАОКом алкмаарцы попали в число не сеяных на пути представителей лиг.

В Лиге Европы пока были сыграны предыдущий и первый раунд квалификации. Четверг стал настоящим провалом для Беларуси. Если "Динамо" из Бреста прошло уже два этапа в ЛЧ, то "Динамо" из Минска и солигорский "Шахтер" сошли с дистанции сразу. Столичная команда проиграла польскому "Пясту", а Юрий Вернидуб опозорился в противостоянии с молдавским "Сфинтулом", уступив в серии пенальти. Успехи Милевского и компании позволяют Беларуси находиться на 24-м месте в сезонном рейтинге (в общем - 28 место).

Нельзя не отметить Венгрию. Сенсационный проход "Ференцварошем" "Селтика" (а перед этим "Юргордена"), а также победа по пенальти "Фехервара" и в овертайме "Гонведа" позволили венграм уже собрать шесть баллов, что равно 1,5 коэффициента. В сезонной таблице Венгрия занимает высокое 11-е место. К слову, вылет кельтов из ЛЧ - плюс для нас, если учесть, что Шотландия дышит в спину и отстает на один балл.

На сегодня в новом сезоне лидирует Северная Ирландия - два из трех ее представителей ("Колрейн" и "Линфилд") продолжают выступления в Лиге Европы. Далее пятерка топов с их обязательными баллами за группу ЛЧ и Фареры. Островитяне потеряли двух представителей, но остаются еще с двумя клубами.

Уже 31 августа состоится жеребьевка третьего раунда ЛЧ и второго раунда ЛЕ. О "Динамо" мы уже упоминали, а в Лиге Европы дебютирует "Колос". Высокий рейтинг украинской ассоциации позволяет Коваливке быть в числе сеяных, что делает невозможным встреча с такими командами как "Тоттенхэм", "Вольфсбург" или "Милан". А это, безусловно, повышает шансы команды Костишина затянуть свое пребывание на международной арене.