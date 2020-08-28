Таблица коэффициентов УЕФА. Осечка конкурента и помощь от Реброва
А также о противоречивом выступлении Беларуси и неожиданном лидере сезонного рейтинга
Новый еврокубковый сезон набирает обороты. Пока мы следили и отходили от развязки Лиги Европы и Лиги Чемпионов 2019/20, уже сыграны первые раунды квалификации турниров 2020/21. Украина, напомним, входит в новую кампанию на 12-м месте, отставая от Турции меньше, чем на бал, и от Австрии почти на два с половиной. Представители этих двух стран уже сыграли матчи второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. "Бешикташ" порадовал поражением от ПАОК, так что уже не сможет добавить в турецкую копилку четыре бонусных баллов за выход в групповой этап. А вот венский "Рапид" воспользовался благоприятным жребием и прошел загребскую "Локомотиву" (+1,5 балла для Австрии). На этом фоне оптимальным для нас было бы, если бы жребий свел "Динамо" именно с зелено-белыми. В случае победы команды Луческу, мы бы и очков получили, и конкурента из Лиги Чемпионов выбили. Впрочем, процесс перестройки киевской команды не дает никакой гарантии на положительный результат.
В конце концов, "Динамо" может встретиться с еще одним представителем конкурирующей ассоциации - АЗ героически выбил "Викторию" и заработал для Нидерландов первые полтора балла. Вместе с венцами и ПАОКом алкмаарцы попали в число не сеяных на пути представителей лиг.
В Лиге Европы пока были сыграны предыдущий и первый раунд квалификации. Четверг стал настоящим провалом для Беларуси. Если "Динамо" из Бреста прошло уже два этапа в ЛЧ, то "Динамо" из Минска и солигорский "Шахтер" сошли с дистанции сразу. Столичная команда проиграла польскому "Пясту", а Юрий Вернидуб опозорился в противостоянии с молдавским "Сфинтулом", уступив в серии пенальти. Успехи Милевского и компании позволяют Беларуси находиться на 24-м месте в сезонном рейтинге (в общем - 28 место).
Нельзя не отметить Венгрию. Сенсационный проход "Ференцварошем" "Селтика" (а перед этим "Юргордена"), а также победа по пенальти "Фехервара" и в овертайме "Гонведа" позволили венграм уже собрать шесть баллов, что равно 1,5 коэффициента. В сезонной таблице Венгрия занимает высокое 11-е место. К слову, вылет кельтов из ЛЧ - плюс для нас, если учесть, что Шотландия дышит в спину и отстает на один балл.
На сегодня в новом сезоне лидирует Северная Ирландия - два из трех ее представителей ("Колрейн" и "Линфилд") продолжают выступления в Лиге Европы. Далее пятерка топов с их обязательными баллами за группу ЛЧ и Фареры. Островитяне потеряли двух представителей, но остаются еще с двумя клубами.
Уже 31 августа состоится жеребьевка третьего раунда ЛЧ и второго раунда ЛЕ. О "Динамо" мы уже упоминали, а в Лиге Европы дебютирует "Колос". Высокий рейтинг украинской ассоциации позволяет Коваливке быть в числе сеяных, что делает невозможным встреча с такими командами как "Тоттенхэм", "Вольфсбург" или "Милан". А это, безусловно, повышает шансы команды Костишина затянуть свое пребывание на международной арене.
|Страна
Клубы (турнир)
|Очки
|Осталось
|16/17
|17/18
|18/19
|19/20
|20/21
|Общий
|+/-
|1
|Испания
|16
|7/7
|20.142
|19.714
|19.571
|18.928
|2.285
|80.640
|Реал (ЛЧ)
|4.0
|Барселона (ЛЧ)
|4.0
|Атлетико (ЛЧ)
|4.0
|Севилья (ЛЧ)
|4.0
|Гранада (ЛЕ)
|0.0
|Вильярреал (ЛЕ)
|0.0
|Реал Сосьедад (ЛЕ)
|0.0
|2
|Англия
|16
|7/7
|14.928
|20.071
|22.642
|18.571
|2.285
|78.497
|Ливерпуль (ЛЧ)
|4.0
|Манчестер Сити (ЛЧ)
|4.0
|Манчестер Юнайтед (ЛЧ)
|4.0
|Челси (ЛЧ)
|4.0
|Тоттенхэм (ЛЕ)
|0.0
|Арсенал (ЛЕ)
|0.0
|Лестер (ЛЕ)
|0.0
|3
|Италия
|16
|7/7
|14.250
|17.333
|12.642
|14.928
|2.285
|61.438
|Ювентус (ЛЧ)
|4.0
|Интер (ЛЧ)
|4.0
|Аталанта (ЛЧ)
|4.0
|Лацио (ЛЧ)
|4.0
|Милан (ЛЕ)
|0.0
|Рома (ЛЕ)
|0.0
|Наполи (ЛЕ)
|0.0
|4
|Германия
|16
|7/7
|14.571
|9.857
|15.214
|18.714
|2.285
|60.641
|Бавария (ЛЧ)
|4.0
|Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ)
|4.0
|РБ Лейпциг (ЛЧ)
|4.0
|Боруссия Менхенгладбах (ЛЧ)
|4.0
|Вольфсбург (ЛЕ)
|0.0
|Байер (ЛЕ)
|0.0
|Хоффенхайм (ЛЕ)
|0.0
|5
|Франция
|12
|6/6
|14.416
|11.500
|10.583
|11.666
|2.000
|50.165
|ПСЖ (ЛЧ)
|4.0
|Марсель (ЛЧ)
|4.0
|Ренн (ЛЧ)
|4.0
|Реймс (ЛЕ)
|0.0
|Ницца (ЛЕ)
|0.0
|Лилль (ЛЕ)
|0.0
|6
|Португалия
|4
|5/5
|8.083
|9.666
|10.900
|10.300
|0.800
|39.749
|Порто (ЛЧ)
|4.0
|Бенфика (ЛЧ)
|0.0
|Рио Аве (ЛЕ)
|0.0
|Спортинг (ЛЕ)
|0.0
|Брага (ЛЕ)
|0.0
|7
|Россия
|8
|6/6
|9.200
|12.600
|7.583
|4.666
|1.333
|35.382
|Зенит (ЛЧ)
|4.0
|Локомотив (Москва) (ЛЧ)
|4.0
|Краснодар (ЛЧ)
|0.0
|Динамо (Москва) (ЛЕ)
|0.0
|Ростов (ЛЕ)
|0.0
|ЦСКА (Москва) (ЛЕ)
|0.0
|8
|Бельгия
|4
|5/5
|12.500
|2.600
|7.800
|7.600
|0.800
|31.300
|Брюгге (ЛЧ)
|4.0
|Гент (ЛЧ)
|0.0
|Стандард (ЛЕ)
|0.0
|Шарлеруа (ЛЕ)
|0.0
|Антверпен (ЛЕ)
|0.0
|9
|Нидерланды
|5.5
|5/5
|9.100
|2.900
|8.600
|9.400
|1.100
|31.100
|Аякс (ЛЧ)
|4.0
|АЗ (ЛЧ)
|1.5
|Виллем II (ЛЕ)
|0.0
|ПСВ (ЛЕ)
|0.0
|Фейеноорд (ЛЕ)
|0.0
|10
|Австрия
|1.5
|5/5
|7.375
|9.750
|6.200
|5.800
|0.300
|29.425
|Рапид (Вена) (ЛЧ)
|1.5
|Зальцбург (ЛЧ)
|0.0
|TSV Hartberg (ЛЕ)
|0.0
|ЛАСК (ЛЕ)
|0.0
|Вольфсбергер (ЛЕ)
|0.0
|11
|Турция
|4.5
|5/5
|9.700
|6.800
|5.500
|5.000
|0.900
|27.900
|Истанмбул ББ (ЛЧ)
|4.0
|Бешикташ (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|Галатасарай (ЛЕ)
|0.0
|Аланьяспор (ЛЕ)
|0.0
|Сивасспор (ЛЕ)
|0.0
|12
|Украина
|4
|5/5
|5.500
|8.000
|5.600
|7.200
|0.800
|27.100
|Шахтер (ЛЧ)
|4.0
|Динамо (Киев) (ЛЧ)
|0.0
|Колос (ЛЕ)
|0.0
|Десна (ЛЕ)
|0.0
|Заря (ЛЕ)
|0.0
|13
|Шотландия
|5
|4/4
|4.375
|4.000
|6.750
|9.750
|1.250
|26.125
|Селтик (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Абердин (ЛЕ)
|1.5
|Мазервел (ЛЕ)
|1.5
|Рейнджерс (ЛЕ)
|0.0
|14
|Кипр
|6
|4/4
|5.500
|7.000
|6.125
|5.125
|1.500
|25.250
|Омония (ЛЧ)
|3.0
|Аполлон (ЛЕ)
|1.5
|Апоэль (Никосиа) (ЛЕ)
|1.5
|Анортосис (ЛЕ)
|0.0
|15
|Дания
|3
|4/4
|8.500
|5.250
|4.875
|5.125
|0.750
|24.500
|Митьюлланд (ЛЧ)
|1.5
|Орхус (ЛЕ)
|1.5
|Копенгаген (ЛЕ)
|0.0
|Сеннерйюск (ЛЕ)
|0.0
|16
|Сербия
|6
|4/4
|2.875
|6.375
|6.000
|6.000
|1.500
|22.750
|Црвена Звезда (ЛЧ)
|3.0
|Партизан (ЛЕ)
|1.5
|TSC Backa Topola (ЛЕ)
|1.5
|Войводина (ЛЕ)
|0.0
|17
|Швейцария
|3
|4/4
|4.300
|6.500
|3.900
|6.400
|0.750
|21.850
|Янг Бойз (ЛЧ)
|1.5
|Серветт (ЛЕ)
|1.5
|Базель (ЛЕ)
|0.0
|Санкт-Галлен (ЛЕ)
|0.0
|18
|Греция
|1.5
|5/5
|5.800
|5.100
|5.100
|4.900
|0.300
|21.200
|ПАОК (ЛЧ)
|1.5
|Олимпиакос (ЛЧ)
|0.0
|Арис (ЛЕ)
|0.0
|OFI Heraklion (ЛЕ)
|0.0
|АЕК (ЛЕ)
|0.0
|19
|Хорватия
|1.5
|5/5
|5.125
|5.125
|5.750
|4.375
|0.300
|20.675
|Динамо (Загреб) (ЛЧ)
|1.0
|Локомотив (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|Хайдук (ЛЕ)
|0.0
|Осиек (ЛЕ)
|0.0
|Риека (ЛЕ)
|0.0
|20
|Чехия
|0.5
|5/5
|5.500
|5.500
|6.500
|2.500
|0.100
|20.100
|Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|Славия (ЛЧ)
|0.0
|Слован (ЛЕ)
|0.0
|Яблонец (ЛЕ)
|0.0
|Спарта (ЛЕ)
|0.0
|21
|Швеция
|3.5
|4/4
|2.750
|5.375
|4.125
|5.750
|0.875
|18.875
|Хаммарбю (ЛЕ)
|1.5
|Мальме (ЛЕ)
|1.5
|Юргорден (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|Гетеборг (ЛЕ)
|0.0
|22
|Израиль
|5
|3/4
|6.750
|5.625
|2.625
|2.375
|1.250
|18.625
|Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ)
|3.0
|Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ)
|1.5
|Бейтар (Иерусалим) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Маккаби (Хайфа) (ЛЕ)
|0.0
|23
|Болгария
|5.5
|3/4
|4.250
|4.000
|4.000
|4.125
|1.375
|17.750
|Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|ЦСКА (София) (ЛЕ)
|1.5
|Локомотив Пловдив (ЛЕ)
|1.5
|Славия (София) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|24
|Норвегия
|6
|4/4
|1.375
|4.000
|5.375
|3.750
|1.500
|16.000
|Мельде (ЛЧ)
|3.0
|Русенборг (ЛЕ)
|1.5
|Буде-Глимт ()
|1.5
|Викинг (ЛЕ)
|0.0
|25
|Румыния
|6
|3/4
|3.300
|2.900
|2.375
|5.875
|1.500
|15.950
|Клуж (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|Ботошани (ЛЕ)
|1.5
|Стяуа (ЛЕ)
|1.5
|Университатя Крайова (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|26
|Азербайджан
|6
|2/4
|4.250
|4.375
|2.375
|3.375
|1.500
|15.875
|Карабах (ЛЧ)
|3.0
|Нефтчи (ЛЕ)
|1.5
|Кешля (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Сумгаит (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|27
|Казахстан
|2.5
|3/4
|2.750
|4.250
|4.250
|3.375
|0.625
|15.250
|Кайрат (ЛЕ)
|1.5
|Астана (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|Ордабасы (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Kaysar Kyzylorda (ЛЕ)
|0.0
|28
|Беларусь
|4.5
|2/4
|3.000
|3.250
|5.000
|2.500
|1.125
|14.875
|Динамо Брест (ЛЧ)
|3.0
|Шахтер Солигорск (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Динамо (Минск) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|БАТЭ (Борисов) (ЛЕ)
|0.0
|29
|Словения
|4.5
|3/4
|2.250
|4.625
|3.125
|2.000
|1.125
|13.125
|Целе (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Олимпия (ЛЕ)
|1.5
|Марибор (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Мура (ЛЕ)
|0.0
|30
|Словакия
|3
|2/4
|2.125
|1.875
|5.125
|3.000
|0.750
|12.875
|ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ)
|1.5
|Слован (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|Жилина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ружемборок (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|31
|Венгрия
|6
|3/4
|1.875
|1.625
|3.250
|4.500
|1.500
|12.750
|Ференцварош (ЛЧ)
|3.0
|Гонвед (ЛЕ)
|1.5
|Фехервар (ЛЕ)
|1.0
|Академия Пушкаша (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|32
|Польша
|5.5
|3/4
|3.875
|2.875
|2.250
|2.125
|1.375
|12.500
|Легия (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Пяст (ЛЕ)
|1.5
|Лех (Познань) (ЛЕ)
|1.5
|Краковия (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|33
|Лихтенштейн
|0.5
|0/1
|2.500
|2.000
|1.500
|2.500
|0.500
|9.000
|Вадуц (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|34
|Литва
|5
|3/4
|0.500
|2.375
|2.625
|1.625
|1.250
|8.375
|Тракай (ЛЕ)
|1.5
|Жальгирис (ЛЕ)
|1.5
|Судува (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|Жальгирис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|35
|Люксембург
|3
|2/4
|0.750
|0.875
|2.625
|3.000
|0.750
|8.000
|Прогрес (ЛЕ)
|1.5
|Фола (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|Дифферданж (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Union Titus Pétange (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|36
|Северная Македония
|4
|3/4
|1.250
|3.125
|1.000
|0.500
|1.000
|6.875
|Ренова (ЛЕ)
|1.5
|Шкендия (ЛЕ)
|1.5
|Силекс (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|Шкупи (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|37
|Албания
|6
|4/4
|0.875
|2.625
|1.000
|0.750
|1.500
|6.750
|Тирана (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Кукес (ЛЕ)
|1.5
|Теута (ЛЕ)
|1.5
|Лачи (ЛЕ)
|1.0
|38
|Латвия
|3
|2/4
|1.375
|0.750
|1.625
|2.250
|0.750
|6.750
|Вентспилс (ЛЕ)
|1.5
|Рига (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|Рига (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Valmieras FK (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|39
|Ирландия
|3
|2/4
|2.625
|1.125
|1.000
|1.250
|0.750
|6.750
|Шэмрок Роверс (ЛЕ)
|1.0
|Богемианс (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Дандолк (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|Дерри Сити (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|40
|Босния-Герцеговина
|5
|4/4
|0.500
|1.375
|2.000
|1.500
|1.250
|6.625
|ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Зриньски (ЛЕ)
|1.5
|Борац Баня-Лука (ЛЕ)
|1.5
|Железничар (ЛЕ)
|0.0
|41
|Молдова
|4
|2/4
|0.875
|2.750
|1.125
|0.750
|1.000
|6.500
|Шериф (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Sfântul Gheorghe (ЛЕ)
|1.0
|Динамо-Авто Тирасполь (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Петрокуб (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|42
|Армения
|2
|1/4
|1.125
|0.625
|1.500
|2.750
|0.500
|6.500
|Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|Алашкерт (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ширак (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|FC Noah (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|43
|Северная Ирландия
|7
|2/3
|0.500
|0.750
|0.500
|2.375
|2.333
|6.458
|Колрейн (ЛЕ)
|2.5
|Линфилд (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|Гленторан (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|44
|Финляндия
|2.5
|1/4
|1.750
|1.250
|0.875
|1.625
|0.625
|6.125
|Ilves Tampere (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Куопио (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|Интер (Турку) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Хонка (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|45
|Грузия
|3
|2/4
|1.125
|0.125
|1.625
|2.250
|0.750
|5.875
|Локомотив Тбилиси (ЛЕ)
|1.5
|Динамо (Тбилиси) (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|Динамо (Батуми) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Сабуртало (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|46
|Мальта
|3
|2/4
|1.250
|1.375
|1.500
|0.750
|0.750
|5.625
|Хайбернианс (ЛЕ)
|1.5
|Флориана (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|Валетта (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Sirens FC (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|47
|Гибралтар
|4
|2/3
|1.500
|0.500
|1.000
|1.000
|1.333
|5.333
|Линкольн (ЛЕ)
|3.0
|Европа (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|St Joseph's FC (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|48
|Фарерские острова
|7.5
|2/4
|0.375
|0.750
|1.125
|1.125
|1.875
|5.250
|Б-36 (ЛЕ)
|3.0
|Клаксвик (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Рунавик (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Торсхавн (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|49
|Косово
|3.5
|1/3
|0.000
|0.000
|2.500
|1.500
|1.166
|5.166
|SC Gjilani (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Дрита (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|Приштина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|50
|Исландия
|2
|1/4
|1.000
|1.125
|1.500
|0.625
|0.500
|4.750
|Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|Викингур (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Брейдаблик (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Хафнарфьордур (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|51
|Черногория
|4.5
|1/4
|0.875
|1.125
|0.375
|1.000
|1.125
|4.500
|Зета (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Искра Даниловград (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Будучность (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|Сутьеска (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|52
|Уэльс
|4
|3/4
|1.000
|0.500
|1.000
|1.000
|1.000
|4.500
|Бала Таун (ЛЕ)
|1.5
|Нью Сэйнтс (ЛЕ)
|1.5
|Connah's Quay (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|Барри Таун (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|53
|Эстония
|2
|2/4
|1.375
|0.625
|0.500
|0.875
|0.500
|3.875
|Флора (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|Левадия (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Paide Linnameeskond (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Калью (ЛЕ)
|0.0
|54
|Андорра
|1.5
|1/3
|0.166
|0.166
|0.833
|1.500
|0.500
|3.165
|ФК Санта-Колома (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Энгордани (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Inter Club d'Escaldes (ЛЧ/ЛЕ)
|0.0
|55
|Сан-Марино
|1
|1/3
|0.000
|0.166
|0.500
|0.000
|0.333
|0.999
|Тре Пенне (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Фиорита (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Тре Фиори (ЛЧ/ЛЕ)
|0.0