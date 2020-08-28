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Таблица коэффициентов УЕФА. Осечка конкурента и помощь от Реброва

Рейтинг УЕФА
(2 голосов)

А также о противоречивом выступлении Беларуси и неожиданном лидере сезонного рейтинга

Таблица коэффициентов УЕФА. Осечка конкурента и помощь от Реброва
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Новый еврокубковый сезон набирает обороты. Пока мы следили и отходили от развязки Лиги Европы и Лиги Чемпионов 2019/20, уже сыграны первые раунды квалификации турниров 2020/21. Украина, напомним, входит в новую кампанию на 12-м месте, отставая от Турции меньше, чем на бал, и от Австрии почти на два с половиной. Представители этих двух стран уже сыграли матчи второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. "Бешикташ" порадовал поражением от ПАОК, так что уже не сможет добавить в турецкую копилку четыре бонусных баллов за выход в групповой этап. А вот венский "Рапид" воспользовался благоприятным жребием и прошел загребскую "Локомотиву" (+1,5 балла для Австрии). На этом фоне оптимальным для нас было бы, если бы жребий свел "Динамо" именно с зелено-белыми. В случае победы команды Луческу, мы бы и очков получили, и конкурента из Лиги Чемпионов выбили. Впрочем, процесс перестройки киевской команды не дает никакой гарантии на положительный результат.

В конце концов, "Динамо" может встретиться с еще одним представителем конкурирующей ассоциации - АЗ героически выбил "Викторию" и заработал для Нидерландов первые полтора балла. Вместе с венцами и ПАОКом алкмаарцы попали в число не сеяных на пути представителей лиг.

В Лиге Европы пока были сыграны предыдущий и первый раунд квалификации. Четверг стал настоящим провалом для Беларуси. Если "Динамо" из Бреста прошло уже два этапа в ЛЧ, то "Динамо" из Минска и солигорский "Шахтер" сошли с дистанции сразу. Столичная команда проиграла польскому "Пясту", а Юрий Вернидуб опозорился в противостоянии с молдавским "Сфинтулом", уступив в серии пенальти. Успехи Милевского и компании позволяют Беларуси находиться на 24-м месте в сезонном рейтинге (в общем - 28 место).

Нельзя не отметить Венгрию. Сенсационный проход "Ференцварошем" "Селтика" (а перед этим "Юргордена"), а также победа по пенальти "Фехервара" и в овертайме "Гонведа" позволили венграм уже собрать шесть баллов, что равно 1,5 коэффициента. В сезонной таблице Венгрия занимает высокое 11-е место. К слову, вылет кельтов из ЛЧ - плюс для нас, если учесть, что Шотландия дышит в спину и отстает на один балл.

На сегодня в новом сезоне лидирует Северная Ирландия - два из трех ее представителей ("Колрейн" и "Линфилд") продолжают выступления в Лиге Европы. Далее пятерка топов с их обязательными баллами за группу ЛЧ и Фареры. Островитяне потеряли двух представителей, но остаются еще с двумя клубами.

Уже 31 августа состоится жеребьевка третьего раунда ЛЧ и второго раунда ЛЕ. О "Динамо" мы уже упоминали, а в Лиге Европы дебютирует "Колос". Высокий рейтинг украинской ассоциации позволяет Коваливке быть в числе сеяных, что делает невозможным встреча с такими командами как "Тоттенхэм", "Вольфсбург" или "Милан". А это, безусловно, повышает шансы команды Костишина затянуть свое пребывание на международной арене.

Страна
Клубы (турнир)		 Очки Осталось 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Общий +/-
1 Испания 16 7/7 20.142 19.714 19.571 18.928 2.285 80.640
Реал (ЛЧ) 4.0
Барселона (ЛЧ) 4.0
Атлетико (ЛЧ) 4.0
Севилья (ЛЧ) 4.0
Гранада (ЛЕ) 0.0
Вильярреал (ЛЕ) 0.0
Реал Сосьедад (ЛЕ) 0.0
2 Англия 16 7/7 14.928 20.071 22.642 18.571 2.285 78.497
Ливерпуль (ЛЧ) 4.0
Манчестер Сити (ЛЧ) 4.0
Манчестер Юнайтед (ЛЧ) 4.0
Челси (ЛЧ) 4.0
Тоттенхэм (ЛЕ) 0.0
Арсенал (ЛЕ) 0.0
Лестер (ЛЕ) 0.0
3 Италия 16 7/7 14.250 17.333 12.642 14.928 2.285 61.438
Ювентус (ЛЧ) 4.0
Интер (ЛЧ) 4.0
Аталанта (ЛЧ) 4.0
Лацио (ЛЧ) 4.0
Милан (ЛЕ) 0.0
Рома (ЛЕ) 0.0
Наполи (ЛЕ) 0.0
4 Германия 16 7/7 14.571 9.857 15.214 18.714 2.285 60.641
Бавария (ЛЧ) 4.0
Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ) 4.0
РБ Лейпциг (ЛЧ) 4.0
Боруссия Менхенгладбах (ЛЧ) 4.0
Вольфсбург (ЛЕ) 0.0
Байер (ЛЕ) 0.0
Хоффенхайм (ЛЕ) 0.0
5 Франция 12 6/6 14.416 11.500 10.583 11.666 2.000 50.165
ПСЖ (ЛЧ) 4.0
Марсель (ЛЧ) 4.0
Ренн (ЛЧ) 4.0
Реймс (ЛЕ) 0.0
Ницца (ЛЕ) 0.0
Лилль (ЛЕ) 0.0
6 Португалия 4 5/5 8.083 9.666 10.900 10.300 0.800 39.749
Порто (ЛЧ) 4.0
Бенфика (ЛЧ) 0.0
Рио Аве (ЛЕ) 0.0
Спортинг (ЛЕ) 0.0
Брага (ЛЕ) 0.0
7 Россия 8 6/6 9.200 12.600 7.583 4.666 1.333 35.382
Зенит (ЛЧ) 4.0
Локомотив (Москва) (ЛЧ) 4.0
Краснодар (ЛЧ) 0.0
Динамо (Москва) (ЛЕ) 0.0
Ростов (ЛЕ) 0.0
ЦСКА (Москва) (ЛЕ) 0.0
8 Бельгия 4 5/5 12.500 2.600 7.800 7.600 0.800 31.300
Брюгге (ЛЧ) 4.0
Гент (ЛЧ) 0.0
Стандард (ЛЕ) 0.0
Шарлеруа (ЛЕ) 0.0
Антверпен (ЛЕ) 0.0
9 Нидерланды 5.5 5/5 9.100 2.900 8.600 9.400 1.100 31.100
Аякс (ЛЧ) 4.0
АЗ (ЛЧ) 1.5
Виллем II (ЛЕ) 0.0
ПСВ (ЛЕ) 0.0
Фейеноорд (ЛЕ) 0.0
10 Австрия 1.5 5/5 7.375 9.750 6.200 5.800 0.300 29.425
Рапид (Вена) (ЛЧ) 1.5
Зальцбург (ЛЧ) 0.0
TSV Hartberg (ЛЕ) 0.0
ЛАСК (ЛЕ) 0.0
Вольфсбергер (ЛЕ) 0.0
11 Турция 4.5 5/5 9.700 6.800 5.500 5.000 0.900 27.900
Истанмбул ББ (ЛЧ) 4.0
Бешикташ (ЛЧ/ЛЕ) 0.5
Галатасарай (ЛЕ) 0.0
Аланьяспор (ЛЕ) 0.0
Сивасспор (ЛЕ) 0.0
12 Украина 4 5/5 5.500 8.000 5.600 7.200 0.800 27.100
Шахтер (ЛЧ) 4.0
Динамо (Киев) (ЛЧ) 0.0
Колос (ЛЕ) 0.0
Десна (ЛЕ) 0.0
Заря (ЛЕ) 0.0
13 Шотландия 5 4/4 4.375 4.000 6.750 9.750 1.250 26.125
Селтик (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Абердин (ЛЕ) 1.5
Мазервел (ЛЕ) 1.5
Рейнджерс (ЛЕ) 0.0
14 Кипр 6 4/4 5.500 7.000 6.125 5.125 1.500 25.250
Омония (ЛЧ) 3.0
Аполлон (ЛЕ) 1.5
Апоэль (Никосиа) (ЛЕ) 1.5
Анортосис (ЛЕ) 0.0
15 Дания 3 4/4 8.500 5.250 4.875 5.125 0.750 24.500
Митьюлланд (ЛЧ) 1.5
Орхус (ЛЕ) 1.5
Копенгаген (ЛЕ) 0.0
Сеннерйюск (ЛЕ) 0.0
16 Сербия 6 4/4 2.875 6.375 6.000 6.000 1.500 22.750
Црвена Звезда (ЛЧ) 3.0
Партизан (ЛЕ) 1.5
TSC Backa Topola (ЛЕ) 1.5
Войводина (ЛЕ) 0.0
17 Швейцария 3 4/4 4.300 6.500 3.900 6.400 0.750 21.850
Янг Бойз (ЛЧ) 1.5
Серветт (ЛЕ) 1.5
Базель (ЛЕ) 0.0
Санкт-Галлен (ЛЕ) 0.0
18 Греция 1.5 5/5 5.800 5.100 5.100 4.900 0.300 21.200
ПАОК (ЛЧ) 1.5
Олимпиакос (ЛЧ) 0.0
Арис (ЛЕ) 0.0
OFI Heraklion (ЛЕ) 0.0
АЕК (ЛЕ) 0.0
19 Хорватия 1.5 5/5 5.125 5.125 5.750 4.375 0.300 20.675
Динамо (Загреб) (ЛЧ) 1.0
Локомотив (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ) 0.5
Хайдук (ЛЕ) 0.0
Осиек (ЛЕ) 0.0
Риека (ЛЕ) 0.0
20 Чехия 0.5 5/5 5.500 5.500 6.500 2.500 0.100 20.100
Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ) 0.5
Славия (ЛЧ) 0.0
Слован (ЛЕ) 0.0
Яблонец (ЛЕ) 0.0
Спарта (ЛЕ) 0.0
21 Швеция 3.5 4/4 2.750 5.375 4.125 5.750 0.875 18.875
Хаммарбю (ЛЕ) 1.5
Мальме (ЛЕ) 1.5
Юргорден (ЛЧ/ЛЕ) 0.5
Гетеборг (ЛЕ) 0.0
22 Израиль 5 3/4 6.750 5.625 2.625 2.375 1.250 18.625
Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ) 3.0
Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ) 1.5
Бейтар (Иерусалим) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Маккаби (Хайфа) (ЛЕ) 0.0
23 Болгария 5.5 3/4 4.250 4.000 4.000 4.125 1.375 17.750
Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
ЦСКА (София) (ЛЕ) 1.5
Локомотив Пловдив (ЛЕ) 1.5
Славия (София) (ЛЕ) 0.5 выбыл
24 Норвегия 6 4/4 1.375 4.000 5.375 3.750 1.500 16.000
Мельде (ЛЧ) 3.0
Русенборг (ЛЕ) 1.5
Буде-Глимт () 1.5
Викинг (ЛЕ) 0.0
25 Румыния 6 3/4 3.300 2.900 2.375 5.875 1.500 15.950
Клуж (ЛЧ/ЛЕ) 2.5
Ботошани (ЛЕ) 1.5
Стяуа (ЛЕ) 1.5
Университатя Крайова (ЛЕ) 0.5 выбыл
26 Азербайджан 6 2/4 4.250 4.375 2.375 3.375 1.500 15.875
Карабах (ЛЧ) 3.0
Нефтчи (ЛЕ) 1.5
Кешля (ЛЕ) 1.0 выбыл
Сумгаит (ЛЕ) 0.5 выбыл
27 Казахстан 2.5 3/4 2.750 4.250 4.250 3.375 0.625 15.250
Кайрат (ЛЕ) 1.5
Астана (ЛЧ/ЛЕ) 0.5
Ордабасы (ЛЕ) 0.5 выбыл
Kaysar Kyzylorda (ЛЕ) 0.0
28 Беларусь 4.5 2/4 3.000 3.250 5.000 2.500 1.125 14.875
Динамо Брест (ЛЧ) 3.0
Шахтер Солигорск (ЛЕ) 1.0 выбыл
Динамо (Минск) (ЛЕ) 0.5 выбыл
БАТЭ (Борисов) (ЛЕ) 0.0
29 Словения 4.5 3/4 2.250 4.625 3.125 2.000 1.125 13.125
Целе (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Олимпия (ЛЕ) 1.5
Марибор (ЛЕ) 1.0 выбыл
Мура (ЛЕ) 0.0
30 Словакия 3 2/4 2.125 1.875 5.125 3.000 0.750 12.875
ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ) 1.5
Слован (ЛЧ/ЛЕ) 0.5
Жилина (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ружемборок (ЛЕ) 0.5 выбыл
31 Венгрия 6 3/4 1.875 1.625 3.250 4.500 1.500 12.750
Ференцварош (ЛЧ) 3.0
Гонвед (ЛЕ) 1.5
Фехервар (ЛЕ) 1.0
Академия Пушкаша (ЛЕ) 0.5 выбыл
32 Польша 5.5 3/4 3.875 2.875 2.250 2.125 1.375 12.500
Легия (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Пяст (ЛЕ) 1.5
Лех (Познань) (ЛЕ) 1.5
Краковия (ЛЕ) 0.5 выбыл
33 Лихтенштейн 0.5 0/1 2.500 2.000 1.500 2.500 0.500 9.000
Вадуц (ЛЕ) 0.5 выбыл
34 Литва 5 3/4 0.500 2.375 2.625 1.625 1.250 8.375
Тракай (ЛЕ) 1.5
Жальгирис (ЛЕ) 1.5
Судува (ЛЧ/ЛЕ) 1.5
Жальгирис (ЛЕ) 0.5 выбыл
35 Люксембург 3 2/4 0.750 0.875 2.625 3.000 0.750 8.000
Прогрес (ЛЕ) 1.5
Фола (ЛЧ/ЛЕ) 0.5
Дифферданж (ЛЕ) 0.5 выбыл
Union Titus Pétange (ЛЕ) 0.5 выбыл
36 Северная Македония 4 3/4 1.250 3.125 1.000 0.500 1.000 6.875
Ренова (ЛЕ) 1.5
Шкендия (ЛЕ) 1.5
Силекс (ЛЧ/ЛЕ) 0.5
Шкупи (ЛЕ) 0.5 выбыл
37 Албания 6 4/4 0.875 2.625 1.000 0.750 1.500 6.750
Тирана (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Кукес (ЛЕ) 1.5
Теута (ЛЕ) 1.5
Лачи (ЛЕ) 1.0
38 Латвия 3 2/4 1.375 0.750 1.625 2.250 0.750 6.750
Вентспилс (ЛЕ) 1.5
Рига (ЛЧ/ЛЕ) 0.5
Рига (ЛЕ) 0.5 выбыл
Valmieras FK (ЛЕ) 0.5 выбыл
39 Ирландия 3 2/4 2.625 1.125 1.000 1.250 0.750 6.750
Шэмрок Роверс (ЛЕ) 1.0
Богемианс (ЛЕ) 1.0 выбыл
Дандолк (ЛЧ/ЛЕ) 0.5
Дерри Сити (ЛЕ) 0.5 выбыл
40 Босния-Герцеговина 5 4/4 0.500 1.375 2.000 1.500 1.250 6.625
ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Зриньски (ЛЕ) 1.5
Борац Баня-Лука (ЛЕ) 1.5
Железничар (ЛЕ) 0.0
41 Молдова 4 2/4 0.875 2.750 1.125 0.750 1.000 6.500
Шериф (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Sfântul Gheorghe (ЛЕ) 1.0
Динамо-Авто Тирасполь (ЛЕ) 0.5 выбыл
Петрокуб (ЛЕ) 0.5 выбыл
42 Армения 2 1/4 1.125 0.625 1.500 2.750 0.500 6.500
Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ) 0.5
Алашкерт (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ширак (ЛЕ) 0.5 выбыл
FC Noah (ЛЕ) 0.5 выбыл
43 Северная Ирландия 7 2/3 0.500 0.750 0.500 2.375 2.333 6.458
Колрейн (ЛЕ) 2.5
Линфилд (ЛЧ/ЛЕ) 2.5
Гленторан (ЛЕ) 2.0 выбыл
44 Финляндия 2.5 1/4 1.750 1.250 0.875 1.625 0.625 6.125
Ilves Tampere (ЛЕ) 1.0 выбыл
Куопио (ЛЧ/ЛЕ) 0.5
Интер (Турку) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Хонка (ЛЕ) 0.5 выбыл
45 Грузия 3 2/4 1.125 0.125 1.625 2.250 0.750 5.875
Локомотив Тбилиси (ЛЕ) 1.5
Динамо (Тбилиси) (ЛЧ/ЛЕ) 0.5
Динамо (Батуми) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Сабуртало (ЛЕ) 0.5 выбыл
46 Мальта 3 2/4 1.250 1.375 1.500 0.750 0.750 5.625
Хайбернианс (ЛЕ) 1.5
Флориана (ЛЧ/ЛЕ) 0.5
Валетта (ЛЕ) 0.5 выбыл
Sirens FC (ЛЕ) 0.5 выбыл
47 Гибралтар 4 2/3 1.500 0.500 1.000 1.000 1.333 5.333
Линкольн (ЛЕ) 3.0
Европа (ЛЧ/ЛЕ) 0.5
St Joseph's FC (ЛЕ) 0.5 выбыл
48 Фарерские острова 7.5 2/4 0.375 0.750 1.125 1.125 1.875 5.250
Б-36 (ЛЕ) 3.0
Клаксвик (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Рунавик (ЛЕ) 2.0 выбыл
Торсхавн (ЛЕ) 0.5 выбыл
49 Косово 3.5 1/3 0.000 0.000 2.500 1.500 1.166 5.166
SC Gjilani (ЛЕ) 2.0 выбыл
Дрита (ЛЧ/ЛЕ) 1.0
Приштина (ЛЕ) 0.5 выбыл
50 Исландия 2 1/4 1.000 1.125 1.500 0.625 0.500 4.750
Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ) 0.5
Викингур (ЛЕ) 0.5 выбыл
Брейдаблик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Хафнарфьордур (ЛЕ) 0.5 выбыл
51 Черногория 4.5 1/4 0.875 1.125 0.375 1.000 1.125 4.500
Зета (ЛЕ) 2.0 выбыл
Искра Даниловград (ЛЕ) 1.5 выбыл
Будучность (ЛЧ/ЛЕ) 0.5
Сутьеска (ЛЕ) 0.5 выбыл
52 Уэльс 4 3/4 1.000 0.500 1.000 1.000 1.000 4.500
Бала Таун (ЛЕ) 1.5
Нью Сэйнтс (ЛЕ) 1.5
Connah's Quay (ЛЧ/ЛЕ) 0.5
Барри Таун (ЛЕ) 0.5 выбыл
53 Эстония 2 2/4 1.375 0.625 0.500 0.875 0.500 3.875
Флора (ЛЧ/ЛЕ) 1.0
Левадия (ЛЕ) 0.5 выбыл
Paide Linnameeskond (ЛЕ) 0.5 выбыл
Калью (ЛЕ) 0.0
54 Андорра 1.5 1/3 0.166 0.166 0.833 1.500 0.500 3.165
ФК Санта-Колома (ЛЕ) 1.0 выбыл
Энгордани (ЛЕ) 0.5 выбыл
Inter Club d'Escaldes (ЛЧ/ЛЕ) 0.0
55 Сан-Марино 1 1/3 0.000 0.166 0.500 0.000 0.333 0.999
Тре Пенне (ЛЕ) 0.5 выбыл
Фиорита (ЛЕ) 0.5 выбыл
Тре Фиори (ЛЧ/ЛЕ) 0.0
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