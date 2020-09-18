Таблица коэффициентов УЕФА. Максимум, где не ждали. Динамо и Колос дают результат
Но конкуренты в большинстве своем держат темп
В такой ситуации считать очки просто и приятно – в течение недели Украина добыла максимум из возможного. Две победы – три балла в Таблицу коэффициентов (по полтора за каждую по "коронавирусной" системе начисления). По конвертации еврокоэффициентов это 0,6. Все нормально.
На этой неделе мы сделали все от себя зависящее. В остальном можно было полагаться только на судьбу. Имеем в виду выступления конкурентов. Здесь есть одна приятная новость: Австрия потерпела два поражения (при выступлении двух команд), потеряла шанс провести две команды в группу Лиги чемпионов, а значит – и шанс на двойной бонус, а также безвозвратно потеряла одного участника. "Хартберг" проиграл в Лиге Европы и оставил Австрию с четырьмя командами. За два поражения австрийцы получили одно очко, что равно 0,2 балла в Таблице коэффициентов. То есть, за неделю мы сократили отставание от них на 0,4 очка.
Турция на неделе была представлена лишь одной командой – "Галатасарай" победил "Нефтчи" и прошел в третий раунд квалификации ЛЕ. Успех этой команды пополнил копилку Турции на 0,3 балла, поэтому Украина сократила отставание и от этого конкурента. Нидерланды и Бельгию пока не рассматриваем как конкурентов, тем более они идут без потерь.
Отмечаем потерю Данией "Орхуса". Скандинавы у нас за спиной, но отстают ненамного. К тому же имеют меньший делитель – четыре. Поэтому вылет одного из датских полпредов – приятный для нас результат. Хотя "Мидтьюлланн" и "Копенгаген" взяли максимум, поэтому их Ассоциация немного приблизилась к Украине. Нельзя не считаться с Кипром: "Аполлон" и АПОЭЛ победили в Лиге Европы, "Омония" прошла в решающий раунд квалификации ЛЧ, хоть и потеряла 0,5 очка. Островитяне – в топ-10 сезонного рейтинга, а в рейтинге пятилетки отстают от Украины лишь на 1,45 очка. Опасно.
Но самая опасная из тех, кто за спиной, – Шотландия. "Рейнджерс", "Абердин" и "Матеруэлл" на неделе в сумме набрали четыре очка, что в Таблицу коэффициентов принесло целый балл (ведь делят шотландцы на четыре). Это означает, что отставание от Украины сократилось. Сейчас оно составляет лишь 0,575 балла. Важным в этой борьбе может стать бонус за выход в группу Лиги чемпионов, который стоит на кону матчей "Динамо" с "Гентом".
***
В сезонном рейтинге (2020/21) отмечаем высокие позиции Кипра (8) и Шотландии (12). Дания – 24-я, Украина – 32-я. Приятно, что за спиной – Турция. А Австрия вообще предпоследняя!
К Лихтенштейну, который первым прекратил борьбу в этом евросезоне, присоединились Казахстан, Люксембург, Северная Ирландия, Гибралтар, Уэльс, Исландия и Андорра. Эти команды остались без единого представителя. Среди этих стран только Казахстан входит в топ-30.
Россия – самая рейтинговая Ассоциация среди тех, кто уже потерпел потерю в этом сезоне. Шестой представитель "сильнее на две головы" чемпионата безвольно проиграл грузинам. Вторая страна из топ-10 Таблицы коэффициентов, которая потеряла участника – Австрия. Лишь двенадцать стран сохраняют максимальное представительство. Среди них – и Украина.
Уже на следующей неделе состоятся очередные еврокубковые матчи, а с ними – и очередные изменения в Таблицу коэффициентов.
Все новости Таблицы коэффициентов - в телеграмм-канале >>>
|Страна
Клубы (турнир)
|Очки
|Осталось
|16/17
|17/18
|18/19
|19/20
|20/21
|Общий
|+/-
|1
|Испания
|17.5
|7/7
|20.142
|19.714
|19.571
|18.928
|2.500
|80.855
|Реал (ЛЧ)
|4.0
|Барселона (ЛЧ)
|4.0
|Атлетико (ЛЧ)
|4.0
|Севилья (ЛЧ)
|4.0
|Гранада (ЛЕ)
|1.5
|Вильярреал (ЛЕ)
|0.0
|Реал Сосьедад (ЛЕ)
|0.0
|2
|Англия
|17.5
|7/7
|14.928
|20.071
|22.642
|18.571
|2.500
|78.712
|Ливерпуль (ЛЧ)
|4.0
|Манчестер Сити (ЛЧ)
|4.0
|Манчестер Юнайтед (ЛЧ)
|4.0
|Челси (ЛЧ)
|4.0
|Тоттенхэм (ЛЕ)
|1.5
|Арсенал (ЛЕ)
|0.0
|Лестер (ЛЕ)
|0.0
|3
|Италия
|17.5
|7/7
|14.250
|17.333
|12.642
|14.928
|2.500
|61.653
|Ювентус (ЛЧ)
|4.0
|Интер (ЛЧ)
|4.0
|Аталанта (ЛЧ)
|4.0
|Лацио (ЛЧ)
|4.0
|Милан (ЛЕ)
|1.5
|Рома (ЛЕ)
|0.0
|Наполи (ЛЕ)
|0.0
|4
|Германия
|17.5
|7/7
|14.571
|9.857
|15.214
|18.714
|2.500
|60.856
|Бавария (ЛЧ)
|4.0
|Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ)
|4.0
|РБ Лейпциг (ЛЧ)
|4.0
|Боруссия Менхенгладбах (ЛЧ)
|4.0
|Вольфсбург (ЛЕ)
|1.5
|Байер (ЛЕ)
|0.0
|Хоффенхайм (ЛЕ)
|0.0
|5
|Франция
|13.5
|6/6
|14.416
|11.500
|10.583
|11.666
|2.250
|50.415
|ПСЖ (ЛЧ)
|4.0
|Марсель (ЛЧ)
|4.0
|Ренн (ЛЧ)
|4.0
|Реймс (ЛЕ)
|1.5
|Ницца (ЛЕ)
|0.0
|Лилль (ЛЕ)
|0.0
|6
|Португалия
|6
|5/5
|8.083
|9.666
|10.900
|10.300
|1.200
|40.149
|Порто (ЛЧ)
|4.0
|Рио Аве (ЛЕ)
|1.5
|Бенфика (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|Спортинг (ЛЕ)
|0.0
|Брага (ЛЕ)
|0.0
|7
|Россия
|8.5
|5/6
|9.200
|12.600
|7.583
|4.666
|1.416
|35.465
|Зенит (ЛЧ)
|4.0
|Локомотив (Москва) (ЛЧ)
|4.0
|Динамо (Москва) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Краснодар (ЛЧ)
|0.0
|Ростов (ЛЕ)
|0.0
|ЦСКА (Москва) (ЛЕ)
|0.0
|8
|Бельгия
|7
|5/5
|12.500
|2.600
|7.800
|7.600
|1.400
|31.900
|Брюгге (ЛЧ)
|4.0
|Гент (ЛЧ)
|1.5
|Стандард (ЛЕ)
|1.5
|Шарлеруа (ЛЕ)
|0.0
|Антверпен (ЛЕ)
|0.0
|9
|Нидерланды
|7.5
|5/5
|9.100
|2.900
|8.600
|9.400
|1.500
|31.500
|Аякс (ЛЧ)
|4.0
|АЗ (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Виллем II (ЛЕ)
|1.5
|ПСВ (ЛЕ)
|0.0
|Фейеноорд (ЛЕ)
|0.0
|10
|Австрия
|2.5
|4/5
|7.375
|9.750
|6.200
|5.800
|0.500
|29.625
|Рапид (Вена) (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|TSV Hartberg (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Зальцбург (ЛЧ)
|0.0
|ЛАСК (ЛЕ)
|0.0
|Вольфсбергер (ЛЕ)
|0.0
|11
|Турция
|6
|5/5
|9.700
|6.800
|5.500
|5.000
|1.200
|28.200
|Истанмбул ББ (ЛЧ)
|4.0
|Галатасарай (ЛЕ)
|1.5
|Бешикташ (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|Аланьяспор (ЛЕ)
|0.0
|Сивасспор (ЛЕ)
|0.0
|12
|Украина
|7
|5/5
|5.500
|8.000
|5.600
|7.200
|1.400
|27.700
|Шахтер (ЛЧ)
|4.0
|Динамо (Киев) (ЛЧ)
|1.5
|Колос (ЛЕ)
|1.5
|Десна (ЛЕ)
|0.0
|Заря (ЛЕ)
|0.0
|13
|Шотландия
|9
|4/4
|4.375
|4.000
|6.750
|9.750
|2.250
|27.125
|Абердин (ЛЕ)
|3.0
|Мазервел (ЛЕ)
|2.5
|Селтик (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Рейнджерс (ЛЕ)
|1.5
|14
|Кипр
|10
|4/4
|5.500
|7.000
|6.125
|5.125
|2.500
|26.250
|Омония (ЛЧ)
|4.0
|Аполлон (ЛЕ)
|3.0
|Апоэль (Никосиа) (ЛЕ)
|3.0
|Анортосис (ЛЕ)
|0.0
|15
|Дания
|6.5
|3/4
|8.500
|5.250
|4.875
|5.125
|1.625
|25.375
|Митьюлланд (ЛЧ)
|3.0
|Орхус (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Копенгаген (ЛЕ)
|1.5
|Сеннерйюск (ЛЕ)
|0.0
|16
|Сербия
|9.5
|3/4
|2.875
|6.375
|6.000
|6.000
|2.375
|23.625
|Црвена Звезда (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|Партизан (ЛЕ)
|3.0
|TSC Backa Topola (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Войводина (ЛЕ)
|0.0
|17
|Швейцария
|5.5
|3/4
|4.300
|6.500
|3.900
|6.400
|1.375
|22.475
|Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Серветт (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Базель (ЛЕ)
|1.5
|Санкт-Галлен (ЛЕ)
|0.0
|18
|Греция
|4
|3/5
|5.800
|5.100
|5.100
|4.900
|0.800
|21.700
|ПАОК (ЛЧ)
|3.0
|OFI Heraklion (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Арис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Олимпиакос (ЛЧ)
|0.0
|АЕК (ЛЕ)
|0.0
|19
|Хорватия
|4
|4/5
|5.125
|5.125
|5.750
|4.375
|0.800
|21.175
|Хайдук (ЛЕ)
|1.5
|Динамо (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|Локомотив (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|Осиек (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Риека (ЛЕ)
|0.0
|20
|Чехия
|2.5
|4/5
|5.500
|5.500
|6.500
|2.500
|0.500
|20.500
|Слован (ЛЕ)
|1.5
|Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|Яблонец (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Славия (ЛЧ)
|0.0
|Спарта (ЛЕ)
|0.0
|21
|Израиль
|11
|3/4
|6.750
|5.625
|2.625
|2.375
|2.750
|20.125
|Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ)
|4.5
|Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ)
|3.0
|Маккаби (Хайфа) (ЛЕ)
|3.0
|Бейтар (Иерусалим) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|22
|Швеция
|7.5
|2/4
|2.750
|5.375
|4.125
|5.750
|1.875
|19.875
|Мальме (ЛЕ)
|3.0
|Юргорден (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Хаммарбю (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Гетеборг (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|23
|Болгария
|7.5
|2/4
|4.250
|4.000
|4.000
|4.125
|1.875
|18.250
|ЦСКА (София) (ЛЕ)
|3.0
|Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Локомотив Пловдив (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Славия (София) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|24
|Норвегия
|10.5
|3/4
|1.375
|4.000
|5.375
|3.750
|2.625
|17.125
|Мельде (ЛЧ)
|4.0
|Русенборг (ЛЕ)
|3.0
|Буде-Глимт ()
|3.0
|Викинг (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|25
|Румыния
|7.5
|2/4
|3.300
|2.900
|2.375
|5.875
|1.875
|16.325
|Клуж (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|Стяуа (ЛЕ)
|2.5
|Ботошани (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Университатя Крайова (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|26
|Азербайджан
|7.5
|1/4
|4.250
|4.375
|2.375
|3.375
|1.875
|16.250
|Карабах (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|Нефтчи (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Кешля (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Сумгаит (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|27
|Казахстан
|4
|0/4
|2.750
|4.250
|4.250
|3.375
|1.000
|15.625
|Кайрат (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Астана (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Ордабасы (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Kaysar Kyzylorda (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|28
|Беларусь
|5.5
|1/4
|3.000
|3.250
|5.000
|2.500
|1.375
|15.125
|Динамо Брест (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|Шахтер Солигорск (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Динамо (Минск) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|БАТЭ (Борисов) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|29
|Словения
|8
|2/4
|2.250
|4.625
|3.125
|2.000
|2.000
|14.000
|Мура (ЛЕ)
|3.0
|Целе (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Олимпия (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Марибор (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|30
|Венгрия
|9.5
|2/4
|1.875
|1.625
|3.250
|4.500
|2.375
|13.625
|Ференцварош (ЛЧ)
|4.5
|Фехервар (ЛЕ)
|2.5
|Гонвед (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Академия Пушкаша (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|31
|Словакия
|5.5
|1/4
|2.125
|1.875
|5.125
|3.000
|1.375
|13.500
|ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ)
|3.0
|Слован (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Жилина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ружемборок (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|32
|Польша
|8.5
|3/4
|3.875
|2.875
|2.250
|2.125
|2.125
|13.250
|Пяст (ЛЕ)
|3.0
|Лех (Познань) (ЛЕ)
|3.0
|Легия (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Краковия (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|33
|Лихтенштейн
|0.5
|0/1
|2.500
|2.000
|1.500
|2.500
|0.500
|9.000
|Вадуц (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|34
|Литва
|6
|1/4
|0.500
|2.375
|2.625
|1.625
|1.500
|8.625
|Тракай (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Жальгирис (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Судува (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|Жальгирис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|35
|Люксембург
|4
|0/4
|0.750
|0.875
|2.625
|3.000
|1.000
|8.250
|Прогрес (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Фола (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Дифферданж (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Union Titus Pétange (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|36
|Северная Македония
|6.5
|1/4
|1.250
|3.125
|1.000
|0.500
|1.625
|7.500
|Шкендия (ЛЕ)
|3.0
|Ренова (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Силекс (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Шкупи (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|37
|Босния-Герцеговина
|7.5
|2/4
|0.500
|1.375
|2.000
|1.500
|1.875
|7.250
|Зриньски (ЛЕ)
|3.0
|ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Борац Баня-Лука (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Железничар (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|38
|Ирландия
|5
|1/4
|2.625
|1.125
|1.000
|1.250
|1.250
|7.250
|Дандолк (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Шэмрок Роверс (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Богемианс (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Дерри Сити (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|39
|Албания
|7.5
|1/4
|0.875
|2.625
|1.000
|0.750
|1.875
|7.125
|Тирана (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Кукес (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Теута (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Лачи (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|40
|Северная Ирландия
|8.5
|0/3
|0.500
|0.750
|0.500
|2.375
|2.833
|6.958
|Колрейн (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Линфилд (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Гленторан (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|41
|Армения
|3.5
|1/4
|1.125
|0.625
|1.500
|2.750
|0.875
|6.875
|Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Алашкерт (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ширак (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|FC Noah (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|42
|Латвия
|3.5
|1/4
|1.375
|0.750
|1.625
|2.250
|0.875
|6.875
|Вентспилс (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Рига (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|Рига (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Valmieras FK (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|43
|Грузия
|6
|2/4
|1.125
|0.125
|1.625
|2.250
|1.500
|6.625
|Локомотив Тбилиси (ЛЕ)
|3.0
|Динамо (Тбилиси) (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Динамо (Батуми) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Сабуртало (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|44
|Молдова
|4.5
|1/4
|0.875
|2.750
|1.125
|0.750
|1.125
|6.625
|Шериф (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Sfântul Gheorghe (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Динамо-Авто Тирасполь (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Петрокуб (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|45
|Финляндия
|3.5
|1/4
|1.750
|1.250
|0.875
|1.625
|0.875
|6.375
|Куопио (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|Ilves Tampere (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Интер (Турку) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Хонка (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|46
|Мальта
|5
|1/4
|1.250
|1.375
|1.500
|0.750
|1.250
|6.125
|Флориана (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Хайбернианс (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Валетта (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Sirens FC (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|47
|Косово
|5
|1/3
|0.000
|0.000
|2.500
|1.500
|1.666
|5.666
|Дрита (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|SC Gjilani (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Приштина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|48
|Гибралтар
|5
|0/3
|1.500
|0.500
|1.000
|1.000
|1.666
|5.666
|Линкольн (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Европа (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|St Joseph's FC (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|49
|Фарерские острова
|8.5
|2/4
|0.375
|0.750
|1.125
|1.125
|2.125
|5.500
|Б-36 (ЛЕ)
|4.0
|Клаксвик (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Рунавик (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Торсхавн (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|50
|Уэльс
|6
|0/4
|1.000
|0.500
|1.000
|1.000
|1.500
|5.000
|Нью Сэйнтс (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Бала Таун (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Connah's Quay (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Барри Таун (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|51
|Черногория
|6
|1/4
|0.875
|1.125
|0.375
|1.000
|1.500
|4.875
|Будучность (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Зета (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Искра Даниловград (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Сутьеска (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|52
|Исландия
|2.5
|0/4
|1.000
|1.125
|1.500
|0.625
|0.625
|4.875
|Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Викингур (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Брейдаблик (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Хафнарфьордур (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|53
|Эстония
|4
|1/4
|1.375
|0.625
|0.500
|0.875
|1.000
|4.375
|Флора (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|Левадия (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Paide Linnameeskond (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Калью (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|54
|Андорра
|2
|0/3
|0.166
|0.166
|0.833
|1.500
|0.666
|3.331
|ФК Санта-Колома (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Энгордани (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Inter Club d'Escaldes (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|55
|Сан-Марино
|1
|1/3
|0.000
|0.166
|0.500
|0.000
|0.333
|0.999
|Тре Пенне (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Фиорита (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Тре Фиори (ЛЧ/ЛЕ)
|0.0