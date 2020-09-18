Таблица коэффициентов УЕФА. Максимум, где не ждали. Динамо и Колос дают результат

В такой ситуации считать очки просто и приятно – в течение недели Украина добыла максимум из возможного. Две победы – три балла в Таблицу коэффициентов (по полтора за каждую по "коронавирусной" системе начисления). По конвертации еврокоэффициентов это 0,6. Все нормально.

На этой неделе мы сделали все от себя зависящее. В остальном можно было полагаться только на судьбу. Имеем в виду выступления конкурентов. Здесь есть одна приятная новость: Австрия потерпела два поражения (при выступлении двух команд), потеряла шанс провести две команды в группу Лиги чемпионов, а значит – и шанс на двойной бонус, а также безвозвратно потеряла одного участника. "Хартберг" проиграл в Лиге Европы и оставил Австрию с четырьмя командами. За два поражения австрийцы получили одно очко, что равно 0,2 балла в Таблице коэффициентов. То есть, за неделю мы сократили отставание от них на 0,4 очка.

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Турция на неделе была представлена ​​лишь одной командой – "Галатасарай" победил "Нефтчи" и прошел в третий раунд квалификации ЛЕ. Успех этой команды пополнил копилку Турции на 0,3 балла, поэтому Украина сократила отставание и от этого конкурента. Нидерланды и Бельгию пока не рассматриваем как конкурентов, тем более они идут без потерь.

Отмечаем потерю Данией "Орхуса". Скандинавы у нас за спиной, но отстают ненамного. К тому же имеют меньший делитель – четыре. Поэтому вылет одного из датских полпредов – приятный для нас результат. Хотя "Мидтьюлланн" и "Копенгаген" взяли максимум, поэтому их Ассоциация немного приблизилась к Украине. Нельзя не считаться с Кипром: "Аполлон" и АПОЭЛ победили в Лиге Европы, "Омония" прошла в решающий раунд квалификации ЛЧ, хоть и потеряла 0,5 очка. Островитяне – в топ-10 сезонного рейтинга, а в рейтинге пятилетки отстают от Украины лишь на 1,45 очка. Опасно.

Но самая опасная из тех, кто за спиной, – Шотландия. "Рейнджерс", "Абердин" и "Матеруэлл" на неделе в сумме набрали четыре очка, что в Таблицу коэффициентов принесло целый балл (ведь делят шотландцы на четыре). Это означает, что отставание от Украины сократилось. Сейчас оно составляет лишь 0,575 балла. Важным в этой борьбе может стать бонус за выход в группу Лиги чемпионов, который стоит на кону матчей "Динамо" с "Гентом".

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В сезонном рейтинге (2020/21) отмечаем высокие позиции Кипра (8) и Шотландии (12). Дания – 24-я, Украина – 32-я. Приятно, что за спиной – Турция. А Австрия вообще предпоследняя!

К Лихтенштейну, который первым прекратил борьбу в этом евросезоне, присоединились Казахстан, Люксембург, Северная Ирландия, Гибралтар, Уэльс, Исландия и Андорра. Эти команды остались без единого представителя. Среди этих стран только Казахстан входит в топ-30.

Россия – самая рейтинговая Ассоциация среди тех, кто уже потерпел потерю в этом сезоне. Шестой представитель "сильнее на две головы" чемпионата безвольно проиграл грузинам. Вторая страна из топ-10 Таблицы коэффициентов, которая потеряла участника – Австрия. Лишь двенадцать стран сохраняют максимальное представительство. Среди них – и Украина.

Уже на следующей неделе состоятся очередные еврокубковые матчи, а с ними – и очередные изменения в Таблицу коэффициентов.

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