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Таблица коэффициентов УЕФА. Максимум, где не ждали. Динамо и Колос дают результат

Рейтинг УЕФА
(1 голосов)

Но конкуренты в большинстве своем держат темп

Таблица коэффициентов УЕФА. Максимум, где не ждали. Динамо и Колос дают результат
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В такой ситуации считать очки просто и приятно – в течение недели Украина добыла максимум из возможного. Две победы – три балла в Таблицу коэффициентов (по полтора за каждую по "коронавирусной" системе начисления). По конвертации еврокоэффициентов это 0,6. Все нормально.

На этой неделе мы сделали все от себя зависящее. В остальном можно было полагаться только на судьбу. Имеем в виду выступления конкурентов. Здесь есть одна приятная новость: Австрия потерпела два поражения (при выступлении двух команд), потеряла шанс провести две команды в группу Лиги чемпионов, а значит – и шанс на двойной бонус, а также безвозвратно потеряла одного участника. "Хартберг" проиграл в Лиге Европы и оставил Австрию с четырьмя командами. За два поражения австрийцы получили одно очко, что равно 0,2 балла в Таблице коэффициентов. То есть, за неделю мы сократили отставание от них на 0,4 очка.

Читайте такжеБлагодаря Динамо Украина приблизилась к Турции и Австрии в Таблице коэффициентов

Турция на неделе была представлена ​​лишь одной командой – "Галатасарай" победил "Нефтчи" и прошел в третий раунд квалификации ЛЕ. Успех этой команды пополнил копилку Турции на 0,3 балла, поэтому Украина сократила отставание и от этого конкурента. Нидерланды и Бельгию пока не рассматриваем как конкурентов, тем более они идут без потерь.

Отмечаем потерю Данией "Орхуса". Скандинавы у нас за спиной, но отстают ненамного. К тому же имеют меньший делитель – четыре. Поэтому вылет одного из датских полпредов – приятный для нас результат. Хотя "Мидтьюлланн" и "Копенгаген" взяли максимум, поэтому их Ассоциация немного приблизилась к Украине. Нельзя не считаться с Кипром: "Аполлон" и АПОЭЛ победили в Лиге Европы, "Омония" прошла в решающий раунд квалификации ЛЧ, хоть и потеряла 0,5 очка. Островитяне – в топ-10 сезонного рейтинга, а в рейтинге пятилетки отстают от Украины лишь на 1,45 очка. Опасно.

Таблица коэффициентов УЕФА. Максимум, где не ждали. Динамо и Колос дают результат - изображение 1

Но самая опасная из тех, кто за спиной, – Шотландия. "Рейнджерс", "Абердин" и "Матеруэлл" на неделе в сумме набрали четыре очка, что в Таблицу коэффициентов принесло целый балл (ведь делят шотландцы на четыре). Это означает, что отставание от Украины сократилось. Сейчас оно составляет лишь 0,575 балла. Важным в этой борьбе может стать бонус за выход в группу Лиги чемпионов, который стоит на кону матчей "Динамо" с "Гентом".

***

В сезонном рейтинге (2020/21) отмечаем высокие позиции Кипра (8) и Шотландии (12). Дания – 24-я, Украина – 32-я. Приятно, что за спиной – Турция. А Австрия вообще предпоследняя!

К Лихтенштейну, который первым прекратил борьбу в этом евросезоне, присоединились Казахстан, Люксембург, Северная Ирландия, Гибралтар, Уэльс, Исландия и Андорра. Эти команды остались без единого представителя. Среди этих стран только Казахстан входит в топ-30.

Россия – самая рейтинговая Ассоциация среди тех, кто уже потерпел потерю в этом сезоне. Шестой представитель "сильнее на две головы" чемпионата безвольно проиграл грузинам. Вторая страна из топ-10 Таблицы коэффициентов, которая потеряла участника – Австрия. Лишь двенадцать стран сохраняют максимальное представительство. Среди них – и Украина.

Таблица коэффициентов УЕФА. Максимум, где не ждали. Динамо и Колос дают результат - изображение 2

Уже на следующей неделе состоятся очередные еврокубковые матчи, а с ними – и очередные изменения в Таблицу коэффициентов.

Все новости Таблицы коэффициентов - в телеграмм-канале >>>

Страна
Клубы (турнир)		 Очки Осталось 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Общий +/-
1 Испания 17.5 7/7 20.142 19.714 19.571 18.928 2.500 80.855
Реал (ЛЧ) 4.0
Барселона (ЛЧ) 4.0
Атлетико (ЛЧ) 4.0
Севилья (ЛЧ) 4.0
Гранада (ЛЕ) 1.5
Вильярреал (ЛЕ) 0.0
Реал Сосьедад (ЛЕ) 0.0
2 Англия 17.5 7/7 14.928 20.071 22.642 18.571 2.500 78.712
Ливерпуль (ЛЧ) 4.0
Манчестер Сити (ЛЧ) 4.0
Манчестер Юнайтед (ЛЧ) 4.0
Челси (ЛЧ) 4.0
Тоттенхэм (ЛЕ) 1.5
Арсенал (ЛЕ) 0.0
Лестер (ЛЕ) 0.0
3 Италия 17.5 7/7 14.250 17.333 12.642 14.928 2.500 61.653
Ювентус (ЛЧ) 4.0
Интер (ЛЧ) 4.0
Аталанта (ЛЧ) 4.0
Лацио (ЛЧ) 4.0
Милан (ЛЕ) 1.5
Рома (ЛЕ) 0.0
Наполи (ЛЕ) 0.0
4 Германия 17.5 7/7 14.571 9.857 15.214 18.714 2.500 60.856
Бавария (ЛЧ) 4.0
Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ) 4.0
РБ Лейпциг (ЛЧ) 4.0
Боруссия Менхенгладбах (ЛЧ) 4.0
Вольфсбург (ЛЕ) 1.5
Байер (ЛЕ) 0.0
Хоффенхайм (ЛЕ) 0.0
5 Франция 13.5 6/6 14.416 11.500 10.583 11.666 2.250 50.415
ПСЖ (ЛЧ) 4.0
Марсель (ЛЧ) 4.0
Ренн (ЛЧ) 4.0
Реймс (ЛЕ) 1.5
Ницца (ЛЕ) 0.0
Лилль (ЛЕ) 0.0
6 Португалия 6 5/5 8.083 9.666 10.900 10.300 1.200 40.149
Порто (ЛЧ) 4.0
Рио Аве (ЛЕ) 1.5
Бенфика (ЛЧ/ЛЕ) 0.5
Спортинг (ЛЕ) 0.0
Брага (ЛЕ) 0.0
7 Россия 8.5 5/6 9.200 12.600 7.583 4.666 1.416 35.465
Зенит (ЛЧ) 4.0
Локомотив (Москва) (ЛЧ) 4.0
Динамо (Москва) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Краснодар (ЛЧ) 0.0
Ростов (ЛЕ) 0.0
ЦСКА (Москва) (ЛЕ) 0.0
8 Бельгия 7 5/5 12.500 2.600 7.800 7.600 1.400 31.900
Брюгге (ЛЧ) 4.0
Гент (ЛЧ) 1.5
Стандард (ЛЕ) 1.5
Шарлеруа (ЛЕ) 0.0
Антверпен (ЛЕ) 0.0
9 Нидерланды 7.5 5/5 9.100 2.900 8.600 9.400 1.500 31.500
Аякс (ЛЧ) 4.0
АЗ (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Виллем II (ЛЕ) 1.5
ПСВ (ЛЕ) 0.0
Фейеноорд (ЛЕ) 0.0
10 Австрия 2.5 4/5 7.375 9.750 6.200 5.800 0.500 29.625
Рапид (Вена) (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
TSV Hartberg (ЛЕ) 0.5 выбыл
Зальцбург (ЛЧ) 0.0
ЛАСК (ЛЕ) 0.0
Вольфсбергер (ЛЕ) 0.0
11 Турция 6 5/5 9.700 6.800 5.500 5.000 1.200 28.200
Истанмбул ББ (ЛЧ) 4.0
Галатасарай (ЛЕ) 1.5
Бешикташ (ЛЧ/ЛЕ) 0.5
Аланьяспор (ЛЕ) 0.0
Сивасспор (ЛЕ) 0.0
12 Украина 7 5/5 5.500 8.000 5.600 7.200 1.400 27.700
Шахтер (ЛЧ) 4.0
Динамо (Киев) (ЛЧ) 1.5
Колос (ЛЕ) 1.5
Десна (ЛЕ) 0.0
Заря (ЛЕ) 0.0
13 Шотландия 9 4/4 4.375 4.000 6.750 9.750 2.250 27.125
Абердин (ЛЕ) 3.0
Мазервел (ЛЕ) 2.5
Селтик (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Рейнджерс (ЛЕ) 1.5
14 Кипр 10 4/4 5.500 7.000 6.125 5.125 2.500 26.250
Омония (ЛЧ) 4.0
Аполлон (ЛЕ) 3.0
Апоэль (Никосиа) (ЛЕ) 3.0
Анортосис (ЛЕ) 0.0
15 Дания 6.5 3/4 8.500 5.250 4.875 5.125 1.625 25.375
Митьюлланд (ЛЧ) 3.0
Орхус (ЛЕ) 2.0 выбыл
Копенгаген (ЛЕ) 1.5
Сеннерйюск (ЛЕ) 0.0
16 Сербия 9.5 3/4 2.875 6.375 6.000 6.000 2.375 23.625
Црвена Звезда (ЛЧ/ЛЕ) 4.0
Партизан (ЛЕ) 3.0
TSC Backa Topola (ЛЕ) 2.5 выбыл
Войводина (ЛЕ) 0.0
17 Швейцария 5.5 3/4 4.300 6.500 3.900 6.400 1.375 22.475
Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Серветт (ЛЕ) 2.0 выбыл
Базель (ЛЕ) 1.5
Санкт-Галлен (ЛЕ) 0.0
18 Греция 4 3/5 5.800 5.100 5.100 4.900 0.800 21.700
ПАОК (ЛЧ) 3.0
OFI Heraklion (ЛЕ) 0.5 выбыл
Арис (ЛЕ) 0.5 выбыл
Олимпиакос (ЛЧ) 0.0
АЕК (ЛЕ) 0.0
19 Хорватия 4 4/5 5.125 5.125 5.750 4.375 0.800 21.175
Хайдук (ЛЕ) 1.5
Динамо (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ) 1.5
Локомотив (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ) 0.5
Осиек (ЛЕ) 0.5 выбыл
Риека (ЛЕ) 0.0
20 Чехия 2.5 4/5 5.500 5.500 6.500 2.500 0.500 20.500
Слован (ЛЕ) 1.5
Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ) 0.5
Яблонец (ЛЕ) 0.5 выбыл
Славия (ЛЧ) 0.0
Спарта (ЛЕ) 0.0
21 Израиль 11 3/4 6.750 5.625 2.625 2.375 2.750 20.125
Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ) 4.5
Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ) 3.0
Маккаби (Хайфа) (ЛЕ) 3.0
Бейтар (Иерусалим) (ЛЕ) 0.5 выбыл
22 Швеция 7.5 2/4 2.750 5.375 4.125 5.750 1.875 19.875
Мальме (ЛЕ) 3.0
Юргорден (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Хаммарбю (ЛЕ) 2.0 выбыл
Гетеборг (ЛЕ) 0.5 выбыл
23 Болгария 7.5 2/4 4.250 4.000 4.000 4.125 1.875 18.250
ЦСКА (София) (ЛЕ) 3.0
Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Локомотив Пловдив (ЛЕ) 2.0 выбыл
Славия (София) (ЛЕ) 0.5 выбыл
24 Норвегия 10.5 3/4 1.375 4.000 5.375 3.750 2.625 17.125
Мельде (ЛЧ) 4.0
Русенборг (ЛЕ) 3.0
Буде-Глимт () 3.0
Викинг (ЛЕ) 0.5 выбыл
25 Румыния 7.5 2/4 3.300 2.900 2.375 5.875 1.875 16.325
Клуж (ЛЧ/ЛЕ) 2.5
Стяуа (ЛЕ) 2.5
Ботошани (ЛЕ) 2.0 выбыл
Университатя Крайова (ЛЕ) 0.5 выбыл
26 Азербайджан 7.5 1/4 4.250 4.375 2.375 3.375 1.875 16.250
Карабах (ЛЧ/ЛЕ) 4.0
Нефтчи (ЛЕ) 2.0 выбыл
Кешля (ЛЕ) 1.0 выбыл
Сумгаит (ЛЕ) 0.5 выбыл
27 Казахстан 4 0/4 2.750 4.250 4.250 3.375 1.000 15.625
Кайрат (ЛЕ) 2.0 выбыл
Астана (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Ордабасы (ЛЕ) 0.5 выбыл
Kaysar Kyzylorda (ЛЕ) 0.5 выбыл
28 Беларусь 5.5 1/4 3.000 3.250 5.000 2.500 1.375 15.125
Динамо Брест (ЛЧ/ЛЕ) 3.5
Шахтер Солигорск (ЛЕ) 1.0 выбыл
Динамо (Минск) (ЛЕ) 0.5 выбыл
БАТЭ (Борисов) (ЛЕ) 0.5 выбыл
29 Словения 8 2/4 2.250 4.625 3.125 2.000 2.000 14.000
Мура (ЛЕ) 3.0
Целе (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Олимпия (ЛЕ) 2.0 выбыл
Марибор (ЛЕ) 1.0 выбыл
30 Венгрия 9.5 2/4 1.875 1.625 3.250 4.500 2.375 13.625
Ференцварош (ЛЧ) 4.5
Фехервар (ЛЕ) 2.5
Гонвед (ЛЕ) 2.0 выбыл
Академия Пушкаша (ЛЕ) 0.5 выбыл
31 Словакия 5.5 1/4 2.125 1.875 5.125 3.000 1.375 13.500
ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ) 3.0
Слован (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Жилина (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ружемборок (ЛЕ) 0.5 выбыл
32 Польша 8.5 3/4 3.875 2.875 2.250 2.125 2.125 13.250
Пяст (ЛЕ) 3.0
Лех (Познань) (ЛЕ) 3.0
Легия (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Краковия (ЛЕ) 0.5 выбыл
33 Лихтенштейн 0.5 0/1 2.500 2.000 1.500 2.500 0.500 9.000
Вадуц (ЛЕ) 0.5 выбыл
34 Литва 6 1/4 0.500 2.375 2.625 1.625 1.500 8.625
Тракай (ЛЕ) 2.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 2.0 выбыл
Судува (ЛЧ/ЛЕ) 1.5
Жальгирис (ЛЕ) 0.5 выбыл
35 Люксембург 4 0/4 0.750 0.875 2.625 3.000 1.000 8.250
Прогрес (ЛЕ) 2.0 выбыл
Фола (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Дифферданж (ЛЕ) 0.5 выбыл
Union Titus Pétange (ЛЕ) 0.5 выбыл
36 Северная Македония 6.5 1/4 1.250 3.125 1.000 0.500 1.625 7.500
Шкендия (ЛЕ) 3.0
Ренова (ЛЕ) 2.0 выбыл
Силекс (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Шкупи (ЛЕ) 0.5 выбыл
37 Босния-Герцеговина 7.5 2/4 0.500 1.375 2.000 1.500 1.875 7.250
Зриньски (ЛЕ) 3.0
ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Борац Баня-Лука (ЛЕ) 2.0 выбыл
Железничар (ЛЕ) 0.5 выбыл
38 Ирландия 5 1/4 2.625 1.125 1.000 1.250 1.250 7.250
Дандолк (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Шэмрок Роверс (ЛЕ) 1.5 выбыл
Богемианс (ЛЕ) 1.0 выбыл
Дерри Сити (ЛЕ) 0.5 выбыл
39 Албания 7.5 1/4 0.875 2.625 1.000 0.750 1.875 7.125
Тирана (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Кукес (ЛЕ) 2.0 выбыл
Теута (ЛЕ) 2.0 выбыл
Лачи (ЛЕ) 1.5 выбыл
40 Северная Ирландия 8.5 0/3 0.500 0.750 0.500 2.375 2.833 6.958
Колрейн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Линфилд (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Гленторан (ЛЕ) 2.0 выбыл
41 Армения 3.5 1/4 1.125 0.625 1.500 2.750 0.875 6.875
Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Алашкерт (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ширак (ЛЕ) 0.5 выбыл
FC Noah (ЛЕ) 0.5 выбыл
42 Латвия 3.5 1/4 1.375 0.750 1.625 2.250 0.875 6.875
Вентспилс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Рига (ЛЧ/ЛЕ) 0.5
Рига (ЛЕ) 0.5 выбыл
Valmieras FK (ЛЕ) 0.5 выбыл
43 Грузия 6 2/4 1.125 0.125 1.625 2.250 1.500 6.625
Локомотив Тбилиси (ЛЕ) 3.0
Динамо (Тбилиси) (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Динамо (Батуми) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Сабуртало (ЛЕ) 0.5 выбыл
44 Молдова 4.5 1/4 0.875 2.750 1.125 0.750 1.125 6.625
Шериф (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Sfântul Gheorghe (ЛЕ) 1.5 выбыл
Динамо-Авто Тирасполь (ЛЕ) 0.5 выбыл
Петрокуб (ЛЕ) 0.5 выбыл
45 Финляндия 3.5 1/4 1.750 1.250 0.875 1.625 0.875 6.375
Куопио (ЛЧ/ЛЕ) 1.5
Ilves Tampere (ЛЕ) 1.0 выбыл
Интер (Турку) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Хонка (ЛЕ) 0.5 выбыл
46 Мальта 5 1/4 1.250 1.375 1.500 0.750 1.250 6.125
Флориана (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Хайбернианс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Валетта (ЛЕ) 0.5 выбыл
Sirens FC (ЛЕ) 0.5 выбыл
47 Косово 5 1/3 0.000 0.000 2.500 1.500 1.666 5.666
Дрита (ЛЧ/ЛЕ) 2.5
SC Gjilani (ЛЕ) 2.0 выбыл
Приштина (ЛЕ) 0.5 выбыл
48 Гибралтар 5 0/3 1.500 0.500 1.000 1.000 1.666 5.666
Линкольн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Европа (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
St Joseph's FC (ЛЕ) 0.5 выбыл
49 Фарерские острова 8.5 2/4 0.375 0.750 1.125 1.125 2.125 5.500
Б-36 (ЛЕ) 4.0
Клаксвик (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Рунавик (ЛЕ) 2.0 выбыл
Торсхавн (ЛЕ) 0.5 выбыл
50 Уэльс 6 0/4 1.000 0.500 1.000 1.000 1.500 5.000
Нью Сэйнтс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Бала Таун (ЛЕ) 2.0 выбыл
Connah's Quay (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Барри Таун (ЛЕ) 0.5 выбыл
51 Черногория 6 1/4 0.875 1.125 0.375 1.000 1.500 4.875
Будучность (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Зета (ЛЕ) 2.0 выбыл
Искра Даниловград (ЛЕ) 1.5 выбыл
Сутьеска (ЛЕ) 0.5 выбыл
52 Исландия 2.5 0/4 1.000 1.125 1.500 0.625 0.625 4.875
Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Викингур (ЛЕ) 0.5 выбыл
Брейдаблик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Хафнарфьордур (ЛЕ) 0.5 выбыл
53 Эстония 4 1/4 1.375 0.625 0.500 0.875 1.000 4.375
Флора (ЛЧ/ЛЕ) 2.5
Левадия (ЛЕ) 0.5 выбыл
Paide Linnameeskond (ЛЕ) 0.5 выбыл
Калью (ЛЕ) 0.5 выбыл
54 Андорра 2 0/3 0.166 0.166 0.833 1.500 0.666 3.331
ФК Санта-Колома (ЛЕ) 1.0 выбыл
Энгордани (ЛЕ) 0.5 выбыл
Inter Club d'Escaldes (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
55 Сан-Марино 1 1/3 0.000 0.166 0.500 0.000 0.333 0.999
Тре Пенне (ЛЕ) 0.5 выбыл
Фиорита (ЛЕ) 0.5 выбыл
Тре Фиори (ЛЧ/ЛЕ) 0.0
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В статье: Динамо (Киев) коэффициенты Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
18.09.2020 в 08:01
Две победы это отлично, плюс австрияки от ляхов отгребли, что не может не радовать. Турки и австрийцы пока впереди нас, но групповые турниры многое решат. Скотты тоже опасные с их делкнием коэфа на 4 команды. В этом сезоне заруба за 10 место обещает быть очень интересной.
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