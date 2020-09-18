Гибралтар, Люксембург... Но Исландия с Казахстаном тоже. Восемь стран уже завершили евросезон

Лихтенштейн быстрее всех из 55-и Ассоциаций в Таблице коэффициентов прекратил борьбу. Однако эта страна была представлена ​​в Европе только одной командой. После второго раунда квалификации Лиги Европы завершили евросезон для себя еще семь стран. Среди них одна – довольно солидная как для такого уровня соревнований (второго квалификационного раунда).

Андорра, Гибралтар и Северная Ирландия имели по трех представителей, теперь – ни одного. Люксембург и Уэльс потеряли всех четырех представителей. Как и Исландия. Как и Казахстан. Страна гейзеров – четвертая с конца в Таблице коэффициентов, клубный футбол в упадке. А вот Казахстан – статусный. Это представитель топ-30 (27-е место на данный момент). Единственный представитель топ-30, который сошел с дистанции так быстро.

Все страны, которые уже завершили евросезон 2020/21: