Таблица коэффициентов УЕФА. Минус две команды, минус одна позиция, но не безнадега
Это далеко не нокаут
На первый взгляд, все плохо. Плохи наши дела, если оценивать все поверхностно. За день мы потеряли две команды и одну позицию в общем рейтинге пятилетки. Но если разобраться, то оснований для паники нет. Борьба продолжается и в этой борьбе у Украины по-прежнему – рабочие шансы вернуться в десятку.
Итак, "Колос" и "Десна" сошли с поля с поражениями и покинули еврокубки. Обе получили по 0,5 очка за этот раунд и в сумме принесли стране 2,5 очка, что равно 0,5 балла по конвертации Таблицы коэффициентов (2/5). Если оценивать только последнюю неделю, что мы и делаем, то наша страна сдала на всех фронтах.
Очко от "Колоса" и "Десны", плюс одно очко от "Динамо" за победу над "Гентом". В сумме получаем два, или 0,4 балла в Таблице коэффициентов. Но все основные конкуренты набрали столько же или больше. Австрия благодаря победам "Зальцбурга" и ЛАСКа взяла 2,5 очка (0,5 в Таблице коэффициентов), Турция пополнилась тремя очками (0,6 в Таблице коэффициентов), Шотландия – четырьмя (один балл в Таблицу коэффициентов). Даже Кипр и тот не отстал – два очка, или 0,5 балла в Таблицу коэффициентов.
Благодаря такому раскладу Шотландия даже опередила нас в общем рейтинге пятилетки – теперь она двенадцатая, а мы тринадцатые. Однако с этой страной, как и с Турцией, борьба идет корпус в корпус – Ассоциации разделяет меньше одного балла. Кипр и Дания (кстати, на неделе набрала 2,5 очка – тоже больше, чем Украина) позади на 1,35 и 2,1 балла соответственно. Это все можно отыграть в течение сезона. Поэтому их считаем конкурентами, как и Австрию, которая впереди нас на 2,025 очка.
А вот теперь про не безнадегу. Все набрали больше Украины, но почти все потеряли бойцов. Турция лишилась "Аланьяспора" и "Бешикташа". Шотландия осталась без "Мотеруэлла" и "Абердина". Кипр будет двигаться дистанцией без "Аполлона" и "Анортосиса", Дания недосчиталась "Сендерюске" ("Орхус" выбыл еще раньше). Поэтому не все так критично. Обидно только, что АПОЭЛ выиграл серию пенальти у "Зриньски", а "Селтик" в конце основного игрового времени дожал "Ригу" – могли вылететь и эти команды.
На неделе не потеряла никого Австрия – вот здесь тревожно. Хотя эта страна лишилась одного участника во втором раунде квалификации ЛЕ, а в раунде плей-офф ЛАСК будет играть с грозным лиссабонским "Спортингом" на выезде. Поэтому на выходе можем получить все те же три команды в группах, что и у Украины. Важный момент: за группу Лиги Европы в одной паре поборются "Галатасарай" и "Рейнджерс". То есть, кто-то из пары наших конкурентов Турция / Шотландия гарантированно понесет еще как минимум одну потерю.
Не забываем, что на кону киевского матча "Динамо" с "Гентом" – четыре бонусных балла. Такой привилегии нет ни у Турции, ни у Шотландии. У Кипра остаются лишь призрачно-теоретические шансы на бонус ("Омония" проиграла первый матч ЛЧ "Олимпиакосу" 0:2), Дания может его (бонус) забрать, но это не угрожающе. Проблема в Австрии... Если "Динамо" победит "Гент", то опередим в Таблице и Шотландию, и Турцию. Вероятно, что оторвемся от Кипра и Дании. Но Австрия опасна. У нее есть "Зальцбург", которому тоже светит бонус. А еще ЛАСК. Отставание в два очка (приблизительно) сохранится, наверное, и на групповой раунд.
В сезонными рейтинге (2020/21) Украина 28-я. Мы идем на одном уровне с Турцией. Позади Австрия, которая вообще седьмая с конца (но еще подтянется). А вот Шотландия вторая – невероятный сезон выдает эта страна. В паре "Галатасарай" - "Рейнджерс" все же лучше болеть за турок. Кипр пятый в сезонном, но прогнозируем стране спад.
Максимальное представительство сохраняют перед заключительными матчами квалификации лишь шесть Ассоциаций – Испания, Англия, Италия, Германия, Португалия и Бельгия. Португальцы уже имеют солидный отрыв от России, у которой очки делятся на шесть, а команд уже только четыре ("Динамо" М и "Ростов" вылетели сразу, в сумме принесли стране 0,116 очка). От "на две головы сильнее" чемпионата ненамного уже отстает и Бельгия. Франция – единственная из топ-стран, которая потеряла участника ("Реймс"). К девяти странам, которые ранее уже потеряли всех участников еврокубков (Казахстан, Лихтенштейн, Люксембург, Северная Ирландия, Гибралтар, Уэльс, Исландия Андорра, Сан-Марино) добавились еще десять – Словения, Словакия, Литва, Северная Македония, Латвия, Грузия , Молдова, Мальта, Косово, Черногория.
Следующие еврокубковые матчи состоятся 29-го и 30-го сентября, первого октября. Это будет финиш квалификации.
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|Страна
Клубы (турнир)
|Очки
|Осталось
|16/17
|17/18
|18/19
|19/20
|20/21
|Общий
|+/-
|1
|Испания
|19
|7/7
|20.142
|19.714
|19.571
|18.928
|2.714
|81.069
|Реал (ЛЧ)
|4.0
|Барселона (ЛЧ)
|4.0
|Атлетико (ЛЧ)
|4.0
|Севилья (ЛЧ)
|4.0
|Гранада (ЛЕ)
|3.0
|Вильярреал (ЛЕ)
|0.0
|Реал Сосьедад (ЛЕ)
|0.0
|2
|Англия
|19
|7/7
|14.928
|20.071
|22.642
|18.571
|2.714
|78.926
|Ливерпуль (ЛЧ)
|4.0
|Манчестер Сити (ЛЧ)
|4.0
|Манчестер Юнайтед (ЛЧ)
|4.0
|Челси (ЛЧ)
|4.0
|Тоттенхэм (ЛЕ)
|3.0
|Арсенал (ЛЕ)
|0.0
|Лестер (ЛЕ)
|0.0
|3
|Италия
|19
|7/7
|14.250
|17.333
|12.642
|14.928
|2.714
|61.867
|Ювентус (ЛЧ)
|4.0
|Интер (ЛЧ)
|4.0
|Аталанта (ЛЧ)
|4.0
|Лацио (ЛЧ)
|4.0
|Милан (ЛЕ)
|3.0
|Рома (ЛЕ)
|0.0
|Наполи (ЛЕ)
|0.0
|4
|Германия
|19
|7/7
|14.571
|9.857
|15.214
|18.714
|2.714
|61.070
|Бавария (ЛЧ)
|4.0
|Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ)
|4.0
|РБ Лейпциг (ЛЧ)
|4.0
|Боруссия Менхенгладбах (ЛЧ)
|4.0
|Вольфсбург (ЛЕ)
|3.0
|Байер (ЛЕ)
|0.0
|Хоффенхайм (ЛЕ)
|0.0
|5
|Франция
|14.5
|5/6
|14.416
|11.500
|10.583
|11.666
|2.416
|50.581
|ПСЖ (ЛЧ)
|4.0
|Марсель (ЛЧ)
|4.0
|Ренн (ЛЧ)
|4.0
|Реймс (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Ницца (ЛЕ)
|0.0
|Лилль (ЛЕ)
|0.0
|6
|Португалия
|8.5
|5/5
|8.083
|9.666
|10.900
|10.300
|1.700
|40.649
|Порто (ЛЧ)
|4.0
|Рио Аве (ЛЕ)
|2.5
|Спортинг (ЛЕ)
|1.5
|Бенфика (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|Брага (ЛЕ)
|0.0
|7
|Россия
|10
|4/6
|9.200
|12.600
|7.583
|4.666
|1.666
|35.715
|Зенит (ЛЧ)
|4.0
|Локомотив (Москва) (ЛЧ)
|4.0
|Краснодар (ЛЧ)
|1.0
|Динамо (Москва) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ростов (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|ЦСКА (Москва) (ЛЕ)
|0.0
|8
|Бельгия
|10
|5/5
|12.500
|2.600
|7.800
|7.600
|2.000
|32.500
|Брюгге (ЛЧ)
|4.0
|Стандард (ЛЕ)
|3.0
|Шарлеруа (ЛЕ)
|1.5
|Гент (ЛЧ)
|1.5
|Антверпен (ЛЕ)
|0.0
|9
|Нидерланды
|9.5
|4/5
|9.100
|2.900
|8.600
|9.400
|1.900
|31.900
|Аякс (ЛЧ)
|4.0
|АЗ (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Виллем II (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|ПСВ (ЛЕ)
|1.5
|Фейеноорд (ЛЕ)
|0.0
|10
|Австрия
|5
|4/5
|7.375
|9.750
|6.200
|5.800
|1.000
|30.125
|Рапид (Вена) (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|ЛАСК (ЛЕ)
|1.5
|Зальцбург (ЛЧ)
|1.0
|TSV Hartberg (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Вольфсбергер (ЛЕ)
|0.0
|11
|Турция
|9
|3/5
|9.700
|6.800
|5.500
|5.000
|1.800
|28.800
|Истанмбул ББ (ЛЧ)
|4.0
|Галатасарай (ЛЕ)
|3.0
|Бешикташ (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Аланьяспор (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Сивасспор (ЛЕ)
|0.0
|12
|Шотландия
|13
|2/4
|4.375
|4.000
|6.750
|9.750
|3.250
|28.125
|Селтик (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|Абердин (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Рейнджерс (ЛЕ)
|3.0
|Мазервел (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|13
|Украина
|9
|3/5
|5.500
|8.000
|5.600
|7.200
|1.800
|28.100
|Шахтер (ЛЧ)
|4.0
|Динамо (Киев) (ЛЧ)
|2.5
|Колос (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Десна (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Заря (ЛЕ)
|0.0
|14
|Кипр
|12
|2/4
|5.500
|7.000
|6.125
|5.125
|3.000
|26.750
|Апоэль (Никосиа) (ЛЕ)
|4.0
|Омония (ЛЧ)
|4.0
|Аполлон (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Анортосис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|15
|Дания
|9
|2/4
|8.500
|5.250
|4.875
|5.125
|2.250
|26.000
|Митьюлланд (ЛЧ)
|3.5
|Копенгаген (ЛЕ)
|3.0
|Орхус (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Сеннерйюск (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|16
|Сербия
|10.5
|1/4
|2.875
|6.375
|6.000
|6.000
|2.625
|23.875
|Црвена Звезда (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|Партизан (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|TSC Backa Topola (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Войводина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|17
|Швейцария
|7.5
|2/4
|4.300
|6.500
|3.900
|6.400
|1.875
|22.975
|Базель (ЛЕ)
|3.0
|Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Серветт (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Санкт-Галлен (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|18
|Греция
|6.5
|3/5
|5.800
|5.100
|5.100
|4.900
|1.300
|22.200
|ПАОК (ЛЧ)
|3.0
|АЕК (ЛЕ)
|1.5
|Олимпиакос (ЛЧ)
|1.0
|OFI Heraklion (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Арис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|19
|Хорватия
|6.5
|2/5
|5.125
|5.125
|5.750
|4.375
|1.300
|21.675
|Хайдук (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Риека (ЛЕ)
|1.5
|Динамо (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|Локомотив (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Осиек (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|20
|Чехия
|6
|4/5
|5.500
|5.500
|6.500
|2.500
|1.200
|21.200
|Слован (ЛЕ)
|3.0
|Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Славия (ЛЧ)
|0.5
|Яблонец (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Спарта (ЛЕ)
|0.0
|21
|Израиль
|14
|3/4
|6.750
|5.625
|2.625
|2.375
|3.500
|20.875
|Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ)
|4.5
|Маккаби (Хайфа) (ЛЕ)
|4.5
|Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ)
|4.5
|Бейтар (Иерусалим) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|22
|Швеция
|9.5
|1/4
|2.750
|5.375
|4.125
|5.750
|2.375
|20.375
|Мальме (ЛЕ)
|4.5
|Юргорден (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Хаммарбю (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Гетеборг (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|23
|Болгария
|9
|2/4
|4.250
|4.000
|4.000
|4.125
|2.250
|18.625
|ЦСКА (София) (ЛЕ)
|4.5
|Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Локомотив Пловдив (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Славия (София) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|24
|Норвегия
|13
|2/4
|1.375
|4.000
|5.375
|3.750
|3.250
|17.750
|Русенборг (ЛЕ)
|4.5
|Мельде (ЛЧ)
|4.5
|Буде-Глимт ()
|3.5
|выбыл
|Викинг (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|25
|Румыния
|9.5
|1/4
|3.300
|2.900
|2.375
|5.875
|2.375
|16.825
|Клуж (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|Стяуа (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Ботошани (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Университатя Крайова (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|26
|Азербайджан
|7.5
|1/4
|4.250
|4.375
|2.375
|3.375
|1.875
|16.250
|Карабах (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|Нефтчи (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Кешля (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Сумгаит (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|27
|Казахстан
|4
|0/4
|2.750
|4.250
|4.250
|3.375
|1.000
|15.625
|Кайрат (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Астана (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Ордабасы (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Kaysar Kyzylorda (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|28
|Беларусь
|5.5
|1/4
|3.000
|3.250
|5.000
|2.500
|1.375
|15.125
|Динамо Брест (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|Шахтер Солигорск (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Динамо (Минск) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|БАТЭ (Борисов) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|29
|Словения
|9
|0/4
|2.250
|4.625
|3.125
|2.000
|2.250
|14.250
|Мура (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Целе (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Олимпия (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Марибор (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|30
|Польша
|12
|2/4
|3.875
|2.875
|2.250
|2.125
|3.000
|14.125
|Лех (Познань) (ЛЕ)
|4.5
|Легия (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|Пяст (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Краковия (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|31
|Венгрия
|11
|2/4
|1.875
|1.625
|3.250
|4.500
|2.750
|14.000
|Ференцварош (ЛЧ)
|5.0
|Фехервар (ЛЕ)
|3.5
|Гонвед (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Академия Пушкаша (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|32
|Словакия
|6
|0/4
|2.125
|1.875
|5.125
|3.000
|1.500
|13.625
|ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Слован (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Жилина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ружемборок (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|33
|Лихтенштейн
|0.5
|0/1
|2.500
|2.000
|1.500
|2.500
|0.500
|9.000
|Вадуц (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|34
|Литва
|6.5
|0/4
|0.500
|2.375
|2.625
|1.625
|1.625
|8.750
|Тракай (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Жальгирис (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Судува (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Жальгирис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|35
|Люксембург
|4
|0/4
|0.750
|0.875
|2.625
|3.000
|1.000
|8.250
|Прогрес (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Фола (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Дифферданж (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Union Titus Pétange (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|36
|Босния-Герцеговина
|10
|1/4
|0.500
|1.375
|2.000
|1.500
|2.500
|7.875
|Зриньски (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|Борац Баня-Лука (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Железничар (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|37
|Северная Македония
|7
|0/4
|1.250
|3.125
|1.000
|0.500
|1.750
|7.625
|Шкендия (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Ренова (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Силекс (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Шкупи (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|38
|Ирландия
|6
|1/4
|2.625
|1.125
|1.000
|1.250
|1.500
|7.500
|Дандолк (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|Шэмрок Роверс (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Богемианс (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Дерри Сити (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|39
|Латвия
|5.5
|0/4
|1.375
|0.750
|1.625
|2.250
|1.375
|7.375
|Рига (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Вентспилс (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Рига (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Valmieras FK (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|40
|Армения
|5
|1/4
|1.125
|0.625
|1.500
|2.750
|1.250
|7.250
|Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|Алашкерт (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ширак (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|FC Noah (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|41
|Албания
|7.5
|1/4
|0.875
|2.625
|1.000
|0.750
|1.875
|7.125
|Тирана (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Кукес (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Теута (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Лачи (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|42
|Северная Ирландия
|8.5
|0/3
|0.500
|0.750
|0.500
|2.375
|2.833
|6.958
|Колрейн (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Линфилд (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Гленторан (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|43
|Грузия
|7
|0/4
|1.125
|0.125
|1.625
|2.250
|1.750
|6.875
|Локомотив Тбилиси (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Динамо (Тбилиси) (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Динамо (Батуми) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Сабуртало (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|44
|Молдова
|5.5
|0/4
|0.875
|2.750
|1.125
|0.750
|1.375
|6.875
|Шериф (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Sfântul Gheorghe (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Динамо-Авто Тирасполь (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Петрокуб (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|45
|Финляндия
|5
|1/4
|1.750
|1.250
|0.875
|1.625
|1.250
|6.750
|Куопио (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|Ilves Tampere (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Интер (Турку) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Хонка (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|46
|Мальта
|6
|0/4
|1.250
|1.375
|1.500
|0.750
|1.500
|6.375
|Флориана (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Хайбернианс (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Валетта (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Sirens FC (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|47
|Фарерские острова
|10.5
|1/4
|0.375
|0.750
|1.125
|1.125
|2.625
|6.000
|Б-36 (ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Клаксвик (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|Рунавик (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Торсхавн (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|48
|Косово
|5.5
|0/3
|0.000
|0.000
|2.500
|1.500
|1.833
|5.833
|Дрита (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|SC Gjilani (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Приштина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|49
|Гибралтар
|5
|0/3
|1.500
|0.500
|1.000
|1.000
|1.666
|5.666
|Линкольн (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Европа (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|St Joseph's FC (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|50
|Черногория
|6.5
|0/4
|0.875
|1.125
|0.375
|1.000
|1.625
|5.000
|Будучность (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Зета (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Искра Даниловград (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Сутьеска (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|51
|Уэльс
|6
|0/4
|1.000
|0.500
|1.000
|1.000
|1.500
|5.000
|Нью Сэйнтс (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Бала Таун (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Connah's Quay (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Барри Таун (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|52
|Исландия
|2.5
|0/4
|1.000
|1.125
|1.500
|0.625
|0.625
|4.875
|Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Викингур (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Брейдаблик (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Хафнарфьордур (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|53
|Эстония
|5
|1/4
|1.375
|0.625
|0.500
|0.875
|1.250
|4.625
|Флора (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|Левадия (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Paide Linnameeskond (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Калью (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|54
|Андорра
|2
|0/3
|0.166
|0.166
|0.833
|1.500
|0.666
|3.331
|ФК Санта-Колома (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Энгордани (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Inter Club d'Escaldes (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|55
|Сан-Марино
|1.5
|0/3
|0.000
|0.166
|0.500
|0.000
|0.500
|1.166
|Тре Пенне (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Фиорита (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Тре Фиори (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|выбыл