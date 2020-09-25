  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рейтинг УЕФА
  4. Таблица коэффициентов УЕФА. Минус две команды, минус одна позиция, но не безнадега
В тренде

Таблица коэффициентов УЕФА. Минус две команды, минус одна позиция, но не безнадега

Рейтинг УЕФА
(1 голосов)

Это далеко не нокаут

Таблица коэффициентов УЕФА. Минус две команды, минус одна позиция, но не безнадега
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

На первый взгляд, все плохо. Плохи наши дела, если оценивать все поверхностно. За день мы потеряли две команды и одну позицию в общем рейтинге пятилетки. Но если разобраться, то оснований для паники нет. Борьба продолжается и в этой борьбе у Украины по-прежнему – рабочие шансы вернуться в десятку.

Итак, "Колос" и "Десна" сошли с поля с поражениями и покинули еврокубки. Обе получили по 0,5 очка за этот раунд и в сумме принесли стране 2,5 очка, что равно 0,5 балла по конвертации Таблицы коэффициентов (2/5). Если оценивать только последнюю неделю, что мы и делаем, то наша страна сдала на всех фронтах.

Таблица коэффициентов УЕФА. Минус две команды, минус одна позиция, но не безнадега - изображение 1

Очко от "Колоса" и "Десны", плюс одно очко от "Динамо" за победу над "Гентом". В сумме получаем два, или 0,4 балла в Таблице коэффициентов. Но все основные конкуренты набрали столько же или больше. Австрия благодаря победам "Зальцбурга" и ЛАСКа взяла 2,5 очка (0,5 в Таблице коэффициентов), Турция пополнилась тремя очками (0,6 в Таблице коэффициентов), Шотландия – четырьмя (один балл в Таблицу коэффициентов). Даже Кипр и тот не отстал – два очка, или 0,5 балла в Таблицу коэффициентов.

Благодаря такому раскладу Шотландия даже опередила нас в общем рейтинге пятилетки – теперь она двенадцатая, а мы тринадцатые. Однако с этой страной, как и с Турцией, борьба идет корпус в корпус – Ассоциации разделяет меньше одного балла. Кипр и Дания (кстати, на неделе набрала 2,5 очка – тоже больше, чем Украина) позади на 1,35 и 2,1 балла соответственно. Это все можно отыграть в течение сезона. Поэтому их считаем конкурентами, как и Австрию, которая впереди нас на 2,025 очка.

Читайте такжеЕще ниже. Шотландия обошла Украину в Таблице коэффициентов

А вот теперь про не безнадегу. Все набрали больше Украины, но почти все потеряли бойцов. Турция лишилась "Аланьяспора" и "Бешикташа". Шотландия осталась без "Мотеруэлла" и "Абердина". Кипр будет двигаться дистанцией без "Аполлона" и "Анортосиса", Дания недосчиталась "Сендерюске" ("Орхус" выбыл еще раньше). Поэтому не все так критично. Обидно только, что АПОЭЛ выиграл серию пенальти у "Зриньски", а "Селтик" в конце основного игрового времени дожал "Ригу" – могли вылететь и эти команды.

На неделе не потеряла никого Австрия – вот здесь тревожно. Хотя эта страна лишилась одного участника во втором раунде квалификации ЛЕ, а в раунде плей-офф ЛАСК будет играть с грозным лиссабонским "Спортингом" на выезде. Поэтому на выходе можем получить все те же три команды в группах, что и у Украины. Важный момент: за группу Лиги Европы в одной паре поборются "Галатасарай" и "Рейнджерс". То есть, кто-то из пары наших конкурентов Турция / Шотландия гарантированно понесет еще как минимум одну потерю.

Таблица коэффициентов УЕФА. Минус две команды, минус одна позиция, но не безнадега - изображение 2

Не забываем, что на кону киевского матча "Динамо" с "Гентом" – четыре бонусных балла. Такой привилегии нет ни у Турции, ни у Шотландии. У Кипра остаются лишь призрачно-теоретические шансы на бонус ("Омония" проиграла первый матч ЛЧ "Олимпиакосу" 0:2), Дания может его (бонус) забрать, но это не угрожающе. Проблема в Австрии... Если "Динамо" победит "Гент", то опередим в Таблице и Шотландию, и Турцию. Вероятно, что оторвемся от Кипра и Дании. Но Австрия опасна. У нее есть "Зальцбург", которому тоже светит бонус. А еще ЛАСК. Отставание в два очка (приблизительно) сохранится, наверное, и на групповой раунд.

В сезонными рейтинге (2020/21) Украина 28-я. Мы идем на одном уровне с Турцией. Позади Австрия, которая вообще седьмая с конца (но еще подтянется). А вот Шотландия вторая – невероятный сезон выдает эта страна. В паре "Галатасарай" - "Рейнджерс" все же лучше болеть за турок. Кипр пятый в сезонном, но прогнозируем стране спад.

Максимальное представительство сохраняют перед заключительными матчами квалификации лишь шесть Ассоциаций – Испания, Англия, Италия, Германия, Португалия и Бельгия. Португальцы уже имеют солидный отрыв от России, у которой очки делятся на шесть, а команд уже только четыре ("Динамо" М и "Ростов" вылетели сразу, в сумме принесли стране 0,116 очка). От "на две головы сильнее" чемпионата ненамного уже отстает и Бельгия. Франция – единственная из топ-стран, которая потеряла участника ("Реймс"). К девяти странам, которые ранее уже потеряли всех участников еврокубков (Казахстан, Лихтенштейн, Люксембург, Северная Ирландия, Гибралтар, Уэльс, Исландия Андорра, Сан-Марино) добавились еще десять – Словения, Словакия, Литва, Северная Македония, Латвия, Грузия , Молдова, Мальта, Косово, Черногория.

Следующие еврокубковые матчи состоятся 29-го и 30-го сентября, первого октября. Это будет финиш квалификации.

Другие новости Таблицы коэффициентов в телеграмм-канале >>>

Страна
Клубы (турнир)		 Очки Осталось 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Общий +/-
1 Испания 19 7/7 20.142 19.714 19.571 18.928 2.714 81.069
Реал (ЛЧ) 4.0
Барселона (ЛЧ) 4.0
Атлетико (ЛЧ) 4.0
Севилья (ЛЧ) 4.0
Гранада (ЛЕ) 3.0
Вильярреал (ЛЕ) 0.0
Реал Сосьедад (ЛЕ) 0.0
2 Англия 19 7/7 14.928 20.071 22.642 18.571 2.714 78.926
Ливерпуль (ЛЧ) 4.0
Манчестер Сити (ЛЧ) 4.0
Манчестер Юнайтед (ЛЧ) 4.0
Челси (ЛЧ) 4.0
Тоттенхэм (ЛЕ) 3.0
Арсенал (ЛЕ) 0.0
Лестер (ЛЕ) 0.0
3 Италия 19 7/7 14.250 17.333 12.642 14.928 2.714 61.867
Ювентус (ЛЧ) 4.0
Интер (ЛЧ) 4.0
Аталанта (ЛЧ) 4.0
Лацио (ЛЧ) 4.0
Милан (ЛЕ) 3.0
Рома (ЛЕ) 0.0
Наполи (ЛЕ) 0.0
4 Германия 19 7/7 14.571 9.857 15.214 18.714 2.714 61.070
Бавария (ЛЧ) 4.0
Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ) 4.0
РБ Лейпциг (ЛЧ) 4.0
Боруссия Менхенгладбах (ЛЧ) 4.0
Вольфсбург (ЛЕ) 3.0
Байер (ЛЕ) 0.0
Хоффенхайм (ЛЕ) 0.0
5 Франция 14.5 5/6 14.416 11.500 10.583 11.666 2.416 50.581
ПСЖ (ЛЧ) 4.0
Марсель (ЛЧ) 4.0
Ренн (ЛЧ) 4.0
Реймс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Ницца (ЛЕ) 0.0
Лилль (ЛЕ) 0.0
6 Португалия 8.5 5/5 8.083 9.666 10.900 10.300 1.700 40.649
Порто (ЛЧ) 4.0
Рио Аве (ЛЕ) 2.5
Спортинг (ЛЕ) 1.5
Бенфика (ЛЧ/ЛЕ) 0.5
Брага (ЛЕ) 0.0
7 Россия 10 4/6 9.200 12.600 7.583 4.666 1.666 35.715
Зенит (ЛЧ) 4.0
Локомотив (Москва) (ЛЧ) 4.0
Краснодар (ЛЧ) 1.0
Динамо (Москва) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ростов (ЛЕ) 0.5 выбыл
ЦСКА (Москва) (ЛЕ) 0.0
8 Бельгия 10 5/5 12.500 2.600 7.800 7.600 2.000 32.500
Брюгге (ЛЧ) 4.0
Стандард (ЛЕ) 3.0
Шарлеруа (ЛЕ) 1.5
Гент (ЛЧ) 1.5
Антверпен (ЛЕ) 0.0
9 Нидерланды 9.5 4/5 9.100 2.900 8.600 9.400 1.900 31.900
Аякс (ЛЧ) 4.0
АЗ (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Виллем II (ЛЕ) 2.0 выбыл
ПСВ (ЛЕ) 1.5
Фейеноорд (ЛЕ) 0.0
10 Австрия 5 4/5 7.375 9.750 6.200 5.800 1.000 30.125
Рапид (Вена) (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
ЛАСК (ЛЕ) 1.5
Зальцбург (ЛЧ) 1.0
TSV Hartberg (ЛЕ) 0.5 выбыл
Вольфсбергер (ЛЕ) 0.0
11 Турция 9 3/5 9.700 6.800 5.500 5.000 1.800 28.800
Истанмбул ББ (ЛЧ) 4.0
Галатасарай (ЛЕ) 3.0
Бешикташ (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Аланьяспор (ЛЕ) 0.5 выбыл
Сивасспор (ЛЕ) 0.0
12 Шотландия 13 2/4 4.375 4.000 6.750 9.750 3.250 28.125
Селтик (ЛЧ/ЛЕ) 3.5
Абердин (ЛЕ) 3.5 выбыл
Рейнджерс (ЛЕ) 3.0
Мазервел (ЛЕ) 3.0 выбыл
13 Украина 9 3/5 5.500 8.000 5.600 7.200 1.800 28.100
Шахтер (ЛЧ) 4.0
Динамо (Киев) (ЛЧ) 2.5
Колос (ЛЕ) 2.0 выбыл
Десна (ЛЕ) 0.5 выбыл
Заря (ЛЕ) 0.0
14 Кипр 12 2/4 5.500 7.000 6.125 5.125 3.000 26.750
Апоэль (Никосиа) (ЛЕ) 4.0
Омония (ЛЧ) 4.0
Аполлон (ЛЕ) 3.5 выбыл
Анортосис (ЛЕ) 0.5 выбыл
15 Дания 9 2/4 8.500 5.250 4.875 5.125 2.250 26.000
Митьюлланд (ЛЧ) 3.5
Копенгаген (ЛЕ) 3.0
Орхус (ЛЕ) 2.0 выбыл
Сеннерйюск (ЛЕ) 0.5 выбыл
16 Сербия 10.5 1/4 2.875 6.375 6.000 6.000 2.625 23.875
Црвена Звезда (ЛЧ/ЛЕ) 4.0
Партизан (ЛЕ) 3.5 выбыл
TSC Backa Topola (ЛЕ) 2.5 выбыл
Войводина (ЛЕ) 0.5 выбыл
17 Швейцария 7.5 2/4 4.300 6.500 3.900 6.400 1.875 22.975
Базель (ЛЕ) 3.0
Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Серветт (ЛЕ) 2.0 выбыл
Санкт-Галлен (ЛЕ) 0.5 выбыл
18 Греция 6.5 3/5 5.800 5.100 5.100 4.900 1.300 22.200
ПАОК (ЛЧ) 3.0
АЕК (ЛЕ) 1.5
Олимпиакос (ЛЧ) 1.0
OFI Heraklion (ЛЕ) 0.5 выбыл
Арис (ЛЕ) 0.5 выбыл
19 Хорватия 6.5 2/5 5.125 5.125 5.750 4.375 1.300 21.675
Хайдук (ЛЕ) 2.0 выбыл
Риека (ЛЕ) 1.5
Динамо (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ) 1.5
Локомотив (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Осиек (ЛЕ) 0.5 выбыл
20 Чехия 6 4/5 5.500 5.500 6.500 2.500 1.200 21.200
Слован (ЛЕ) 3.0
Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Славия (ЛЧ) 0.5
Яблонец (ЛЕ) 0.5 выбыл
Спарта (ЛЕ) 0.0
21 Израиль 14 3/4 6.750 5.625 2.625 2.375 3.500 20.875
Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ) 4.5
Маккаби (Хайфа) (ЛЕ) 4.5
Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ) 4.5
Бейтар (Иерусалим) (ЛЕ) 0.5 выбыл
22 Швеция 9.5 1/4 2.750 5.375 4.125 5.750 2.375 20.375
Мальме (ЛЕ) 4.5
Юргорден (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Хаммарбю (ЛЕ) 2.0 выбыл
Гетеборг (ЛЕ) 0.5 выбыл
23 Болгария 9 2/4 4.250 4.000 4.000 4.125 2.250 18.625
ЦСКА (София) (ЛЕ) 4.5
Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Локомотив Пловдив (ЛЕ) 2.0 выбыл
Славия (София) (ЛЕ) 0.5 выбыл
24 Норвегия 13 2/4 1.375 4.000 5.375 3.750 3.250 17.750
Русенборг (ЛЕ) 4.5
Мельде (ЛЧ) 4.5
Буде-Глимт () 3.5 выбыл
Викинг (ЛЕ) 0.5 выбыл
25 Румыния 9.5 1/4 3.300 2.900 2.375 5.875 2.375 16.825
Клуж (ЛЧ/ЛЕ) 4.0
Стяуа (ЛЕ) 3.0 выбыл
Ботошани (ЛЕ) 2.0 выбыл
Университатя Крайова (ЛЕ) 0.5 выбыл
26 Азербайджан 7.5 1/4 4.250 4.375 2.375 3.375 1.875 16.250
Карабах (ЛЧ/ЛЕ) 4.0
Нефтчи (ЛЕ) 2.0 выбыл
Кешля (ЛЕ) 1.0 выбыл
Сумгаит (ЛЕ) 0.5 выбыл
27 Казахстан 4 0/4 2.750 4.250 4.250 3.375 1.000 15.625
Кайрат (ЛЕ) 2.0 выбыл
Астана (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Ордабасы (ЛЕ) 0.5 выбыл
Kaysar Kyzylorda (ЛЕ) 0.5 выбыл
28 Беларусь 5.5 1/4 3.000 3.250 5.000 2.500 1.375 15.125
Динамо Брест (ЛЧ/ЛЕ) 3.5
Шахтер Солигорск (ЛЕ) 1.0 выбыл
Динамо (Минск) (ЛЕ) 0.5 выбыл
БАТЭ (Борисов) (ЛЕ) 0.5 выбыл
29 Словения 9 0/4 2.250 4.625 3.125 2.000 2.250 14.250
Мура (ЛЕ) 3.5 выбыл
Целе (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Олимпия (ЛЕ) 2.0 выбыл
Марибор (ЛЕ) 1.0 выбыл
30 Польша 12 2/4 3.875 2.875 2.250 2.125 3.000 14.125
Лех (Познань) (ЛЕ) 4.5
Легия (ЛЧ/ЛЕ) 3.5
Пяст (ЛЕ) 3.5 выбыл
Краковия (ЛЕ) 0.5 выбыл
31 Венгрия 11 2/4 1.875 1.625 3.250 4.500 2.750 14.000
Ференцварош (ЛЧ) 5.0
Фехервар (ЛЕ) 3.5
Гонвед (ЛЕ) 2.0 выбыл
Академия Пушкаша (ЛЕ) 0.5 выбыл
32 Словакия 6 0/4 2.125 1.875 5.125 3.000 1.500 13.625
ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ) 3.5 выбыл
Слован (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Жилина (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ружемборок (ЛЕ) 0.5 выбыл
33 Лихтенштейн 0.5 0/1 2.500 2.000 1.500 2.500 0.500 9.000
Вадуц (ЛЕ) 0.5 выбыл
34 Литва 6.5 0/4 0.500 2.375 2.625 1.625 1.625 8.750
Тракай (ЛЕ) 2.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 2.0 выбыл
Судува (ЛЧ/ЛЕ) 2.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 0.5 выбыл
35 Люксембург 4 0/4 0.750 0.875 2.625 3.000 1.000 8.250
Прогрес (ЛЕ) 2.0 выбыл
Фола (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Дифферданж (ЛЕ) 0.5 выбыл
Union Titus Pétange (ЛЕ) 0.5 выбыл
36 Босния-Герцеговина 10 1/4 0.500 1.375 2.000 1.500 2.500 7.875
Зриньски (ЛЕ) 4.0 выбыл
ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ) 3.5
Борац Баня-Лука (ЛЕ) 2.0 выбыл
Железничар (ЛЕ) 0.5 выбыл
37 Северная Македония 7 0/4 1.250 3.125 1.000 0.500 1.750 7.625
Шкендия (ЛЕ) 3.5 выбыл
Ренова (ЛЕ) 2.0 выбыл
Силекс (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Шкупи (ЛЕ) 0.5 выбыл
38 Ирландия 6 1/4 2.625 1.125 1.000 1.250 1.500 7.500
Дандолк (ЛЧ/ЛЕ) 3.0
Шэмрок Роверс (ЛЕ) 1.5 выбыл
Богемианс (ЛЕ) 1.0 выбыл
Дерри Сити (ЛЕ) 0.5 выбыл
39 Латвия 5.5 0/4 1.375 0.750 1.625 2.250 1.375 7.375
Рига (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Вентспилс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Рига (ЛЕ) 0.5 выбыл
Valmieras FK (ЛЕ) 0.5 выбыл
40 Армения 5 1/4 1.125 0.625 1.500 2.750 1.250 7.250
Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ) 3.5
Алашкерт (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ширак (ЛЕ) 0.5 выбыл
FC Noah (ЛЕ) 0.5 выбыл
41 Албания 7.5 1/4 0.875 2.625 1.000 0.750 1.875 7.125
Тирана (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Кукес (ЛЕ) 2.0 выбыл
Теута (ЛЕ) 2.0 выбыл
Лачи (ЛЕ) 1.5 выбыл
42 Северная Ирландия 8.5 0/3 0.500 0.750 0.500 2.375 2.833 6.958
Колрейн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Линфилд (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Гленторан (ЛЕ) 2.0 выбыл
43 Грузия 7 0/4 1.125 0.125 1.625 2.250 1.750 6.875
Локомотив Тбилиси (ЛЕ) 3.5 выбыл
Динамо (Тбилиси) (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Динамо (Батуми) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Сабуртало (ЛЕ) 0.5 выбыл
44 Молдова 5.5 0/4 0.875 2.750 1.125 0.750 1.375 6.875
Шериф (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Sfântul Gheorghe (ЛЕ) 1.5 выбыл
Динамо-Авто Тирасполь (ЛЕ) 0.5 выбыл
Петрокуб (ЛЕ) 0.5 выбыл
45 Финляндия 5 1/4 1.750 1.250 0.875 1.625 1.250 6.750
Куопио (ЛЧ/ЛЕ) 3.0
Ilves Tampere (ЛЕ) 1.0 выбыл
Интер (Турку) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Хонка (ЛЕ) 0.5 выбыл
46 Мальта 6 0/4 1.250 1.375 1.500 0.750 1.500 6.375
Флориана (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Хайбернианс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Валетта (ЛЕ) 0.5 выбыл
Sirens FC (ЛЕ) 0.5 выбыл
47 Фарерские острова 10.5 1/4 0.375 0.750 1.125 1.125 2.625 6.000
Б-36 (ЛЕ) 4.5 выбыл
Клаксвик (ЛЧ/ЛЕ) 3.5
Рунавик (ЛЕ) 2.0 выбыл
Торсхавн (ЛЕ) 0.5 выбыл
48 Косово 5.5 0/3 0.000 0.000 2.500 1.500 1.833 5.833
Дрита (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
SC Gjilani (ЛЕ) 2.0 выбыл
Приштина (ЛЕ) 0.5 выбыл
49 Гибралтар 5 0/3 1.500 0.500 1.000 1.000 1.666 5.666
Линкольн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Европа (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
St Joseph's FC (ЛЕ) 0.5 выбыл
50 Черногория 6.5 0/4 0.875 1.125 0.375 1.000 1.625 5.000
Будучность (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Зета (ЛЕ) 2.0 выбыл
Искра Даниловград (ЛЕ) 1.5 выбыл
Сутьеска (ЛЕ) 0.5 выбыл
51 Уэльс 6 0/4 1.000 0.500 1.000 1.000 1.500 5.000
Нью Сэйнтс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Бала Таун (ЛЕ) 2.0 выбыл
Connah's Quay (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Барри Таун (ЛЕ) 0.5 выбыл
52 Исландия 2.5 0/4 1.000 1.125 1.500 0.625 0.625 4.875
Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Викингур (ЛЕ) 0.5 выбыл
Брейдаблик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Хафнарфьордур (ЛЕ) 0.5 выбыл
53 Эстония 5 1/4 1.375 0.625 0.500 0.875 1.250 4.625
Флора (ЛЧ/ЛЕ) 3.5
Левадия (ЛЕ) 0.5 выбыл
Paide Linnameeskond (ЛЕ) 0.5 выбыл
Калью (ЛЕ) 0.5 выбыл
54 Андорра 2 0/3 0.166 0.166 0.833 1.500 0.666 3.331
ФК Санта-Колома (ЛЕ) 1.0 выбыл
Энгордани (ЛЕ) 0.5 выбыл
Inter Club d'Escaldes (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
55 Сан-Марино 1.5 0/3 0.000 0.166 0.500 0.000 0.500 1.166
Тре Пенне (ЛЕ) 0.5 выбыл
Фиорита (ЛЕ) 0.5 выбыл
Тре Фиори (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Лига Европы Десна (Чернигов) Динамо (Киев) коэффициенты Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
paramon7 (Запорожье)
25.09.2020 в 09:42
Объясните,почему колосу не засчитали ещё 0.5 за ничью в основное время?
Ответить
+1
0
avatar
beatles (Крижопіль)
25.09.2020 в 09:46
а вопрос резонный, кстати!
Ответить
0
0
avatar
Семйон Ігор (UA-Футбол)
25.09.2020 в 10:01
Правилами так визначено.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...