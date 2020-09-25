Таблица коэффициентов УЕФА. Минус две команды, минус одна позиция, но не безнадега

На первый взгляд, все плохо. Плохи наши дела, если оценивать все поверхностно. За день мы потеряли две команды и одну позицию в общем рейтинге пятилетки. Но если разобраться, то оснований для паники нет. Борьба продолжается и в этой борьбе у Украины по-прежнему – рабочие шансы вернуться в десятку.

Итак, "Колос" и "Десна" сошли с поля с поражениями и покинули еврокубки. Обе получили по 0,5 очка за этот раунд и в сумме принесли стране 2,5 очка, что равно 0,5 балла по конвертации Таблицы коэффициентов (2/5). Если оценивать только последнюю неделю, что мы и делаем, то наша страна сдала на всех фронтах.

Очко от "Колоса" и "Десны", плюс одно очко от "Динамо" за победу над "Гентом". В сумме получаем два, или 0,4 балла в Таблице коэффициентов. Но все основные конкуренты набрали столько же или больше. Австрия благодаря победам "Зальцбурга" и ЛАСКа взяла 2,5 очка (0,5 в Таблице коэффициентов), Турция пополнилась тремя очками (0,6 в Таблице коэффициентов), Шотландия – четырьмя (один балл в Таблицу коэффициентов). Даже Кипр и тот не отстал – два очка, или 0,5 балла в Таблицу коэффициентов.

Благодаря такому раскладу Шотландия даже опередила нас в общем рейтинге пятилетки – теперь она двенадцатая, а мы тринадцатые. Однако с этой страной, как и с Турцией, борьба идет корпус в корпус – Ассоциации разделяет меньше одного балла. Кипр и Дания (кстати, на неделе набрала 2,5 очка – тоже больше, чем Украина) позади на 1,35 и 2,1 балла соответственно. Это все можно отыграть в течение сезона. Поэтому их считаем конкурентами, как и Австрию, которая впереди нас на 2,025 очка.

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А вот теперь про не безнадегу. Все набрали больше Украины, но почти все потеряли бойцов. Турция лишилась "Аланьяспора" и "Бешикташа". Шотландия осталась без "Мотеруэлла" и "Абердина". Кипр будет двигаться дистанцией без "Аполлона" и "Анортосиса", Дания недосчиталась "Сендерюске" ("Орхус" выбыл еще раньше). Поэтому не все так критично. Обидно только, что АПОЭЛ выиграл серию пенальти у "Зриньски", а "Селтик" в конце основного игрового времени дожал "Ригу" – могли вылететь и эти команды.

На неделе не потеряла никого Австрия – вот здесь тревожно. Хотя эта страна лишилась одного участника во втором раунде квалификации ЛЕ, а в раунде плей-офф ЛАСК будет играть с грозным лиссабонским "Спортингом" на выезде. Поэтому на выходе можем получить все те же три команды в группах, что и у Украины. Важный момент: за группу Лиги Европы в одной паре поборются "Галатасарай" и "Рейнджерс". То есть, кто-то из пары наших конкурентов Турция / Шотландия гарантированно понесет еще как минимум одну потерю.

Не забываем, что на кону киевского матча "Динамо" с "Гентом" – четыре бонусных балла. Такой привилегии нет ни у Турции, ни у Шотландии. У Кипра остаются лишь призрачно-теоретические шансы на бонус ("Омония" проиграла первый матч ЛЧ "Олимпиакосу" 0:2), Дания может его (бонус) забрать, но это не угрожающе. Проблема в Австрии... Если "Динамо" победит "Гент", то опередим в Таблице и Шотландию, и Турцию. Вероятно, что оторвемся от Кипра и Дании. Но Австрия опасна. У нее есть "Зальцбург", которому тоже светит бонус. А еще ЛАСК. Отставание в два очка (приблизительно) сохранится, наверное, и на групповой раунд.

В сезонными рейтинге (2020/21) Украина 28-я. Мы идем на одном уровне с Турцией. Позади Австрия, которая вообще седьмая с конца (но еще подтянется). А вот Шотландия вторая – невероятный сезон выдает эта страна. В паре "Галатасарай" - "Рейнджерс" все же лучше болеть за турок. Кипр пятый в сезонном, но прогнозируем стране спад.

Максимальное представительство сохраняют перед заключительными матчами квалификации лишь шесть Ассоциаций – Испания, Англия, Италия, Германия, Португалия и Бельгия. Португальцы уже имеют солидный отрыв от России, у которой очки делятся на шесть, а команд уже только четыре ("Динамо" М и "Ростов" вылетели сразу, в сумме принесли стране 0,116 очка). От "на две головы сильнее" чемпионата ненамного уже отстает и Бельгия. Франция – единственная из топ-стран, которая потеряла участника ("Реймс"). К девяти странам, которые ранее уже потеряли всех участников еврокубков (Казахстан, Лихтенштейн, Люксембург, Северная Ирландия, Гибралтар, Уэльс, Исландия Андорра, Сан-Марино) добавились еще десять – Словения, Словакия, Литва, Северная Македония, Латвия, Грузия , Молдова, Мальта, Косово, Черногория.

Следующие еврокубковые матчи состоятся 29-го и 30-го сентября, первого октября. Это будет финиш квалификации.

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