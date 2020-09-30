Украина поднимается на две строчки в Таблице коэффициентов. Благодаря бонусу от Динамо

На прошлой неделе Украина потеряла две команды в еврокубках и одну позицию в Таблице коэффициентов. Мы были тринадцатыми, пропустив вперед Шотландию. Но припасли в рукаве серьезный козырь - домашнюю игру "Динамо" против "Гента" на последнем этапе квалификации Лиги чемпионов.

Этот козырь мы использовали на сто процентов. На кону стояло пять очков (одно за победу + четыре бонусных за выход в групповой этап ЛЧ) и всех их забрало киевское "Динамо". По конвертации Таблицы коэффициентов (5 очков / 5 команд) это целый балл. А значит – взлет сразу на две ступени.

Теперь Украина одиннадцатая, хотя на неделе нас может догнать (но не опередить) Турция – если "Галатасарай" победит "Рейнджерс" в матче Лиги Европы. А вот Шотландия зайдет в групповой этап у нас за спиной – даже если "Селтик" и "Рейнджерс" на неделе получат две победы.

Украина существенно оторвалась от Кипра и Дании. И сократила отставание от Австрии, однако последняя может взять те же пять очков (один балл в ТК) благодаря "Зальцбургу". Также у нее в квалификации ЛЕ есть ЛАСК.

Подробнее обо всех нюансах относительно Таблицы коэффициентов поговорим после последних матчей квалификации Лиги Европы. Добавим, что следить за новостями Таблицы коэффициентов вы также можете в профильном телеграмм-канале >>>.