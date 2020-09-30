За три матча при Луческу Динамо набрало больший еврокоэффициент, чем за весь прошлый сезон

"Динамо" без единой потери прошло квалификацию Лиги чемпионов 2020/21, одержав три победы в трех матчах над АЗ и "Гентом". Успех с вице-чемпионом Бельгии, кроме того, гарантировал клубу и стране в целом еще четыре балла за выход в групповой этап Лиги чемпионов. В сумме "Динамо" набрало 7,5 евроочков (1,5 балла в Таблицу коэффициентов страны), что на одно очко больше, чем достижение команды за весь прошлый сезон.

Тогда был провал сначала в квалификации Лиги чемпионов, а затем и в группе Лиги Европы (третье место). Как итог, два тренера (Хацкевич и Михайличенко) выбили за сезон всего 6,5 очка (1,3 балла в Таблицу коэффициентов) – это был худший показатель за последние двенадцать сезонов.

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