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Украина входит в групповой этап на одиннадцатой строчке в ТК. Но Австрия провела больше команд

Рейтинг УЕФА
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Вернуться в топ-10 будет очень сложно

Украина входит в групповой этап на одиннадцатой строчке в ТК. Но Австрия провела больше команд
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Завершились квалификационные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, можно подвести промежуточные итоги. Украина входит в групповой этап на одиннадцатой строчке Таблицы коэффициентов, хотя по ходу нынешнего сезона была даже тринадцатой. Обогнать Турцию и Шотландию, оторваться от Кипра, не подпустить Данию удалось в большей степени благодаря бонусу от "Динамо" за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Украина входит в групповой этап с тремя командами – "Шахтер", "Динамо" и "Заря". По две команды провели Турция ("Истанбул", "Сивасспор") и Шотландия ("Селтик", "Рейнджерс"). С одним представителем остались Дания ("Мидтьюлланн") и Кипр ("Омония"). А вот Австрия провела сразу четыре команды – "Зальцбург", "Рапид", "Вольфсбергер" и ЛАСК, который в борьбе за группу Лиги Европы одолел "Спортинг" (Лиссабон). Австрия десятая и опережает Украину более чем на два балла. Опередить ее в течение сезона будет очень сложно. Да и от посягательств Шотландии (отстает минимально) отразиться будет непросто.

Подробно о ситуации в Таблице коэффициентов читайте на нашем сайте утром. Также за новостями Таблицы коэффициентов можно следить в профильном телеграмм-канале >>>.

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В статье: Динамо (Киев) коэффициенты
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