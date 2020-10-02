Таблица коэффициентов УЕФА. Десятое место? Сохранить бы одиннадцатое. Конкурентов – двое, но сильные

Ничего экстраординарного на неделе не произошло – все довольно предсказуемо. Лишь одно событие, если честно, выбивается из ряда и не играет нам на руку...

Украина благодаря второй победе "Динамо" над "Гентом" взяла пять очков (одно за победу + четыре бонусных) и пополнила копилку Таблицы коэффициентов сразу на один балл. Это позволило опередить Турцию, которая на неделе зацепила лишь 0,5 очка (0,1 балла до ТК) за поражение "Галатасарая" от "Рейнджерс" и потеряла одну команду. Это позволило опередить также Шотландию. Эта страна усилиями "Рейнджерс" и "Селтика" одержала две победы (это три очка, которые делятся не на пять, а на четыре – 0,75 балла в ТК), но не получила бонуса за Лигу чемпионов – вообще никакого. Однако и Турцию, и Шотландию Украина опережает лишь на крохи – 02 и 0,225 балла соответственно. Радует, что у нас осталось на одну команду больше. Однако у Шотландии очки делятся не на пять, а на четыре. К тому же их зубры будут играть в группе ЛЕ, где можно легче набирать очки, нежели в группе Лиги чемпионов.

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Практически закрывается вопрос относительно Кипра. На неделе островитяне добыли одно очко (ничья "Омонии" + поражение АПОЭЛа) и потеряли одну команду. Теперь у них остался только один представитель и более двух баллов отставания от Украины. С Данией тоже проще. Несмотря на полученный "Мидтьюлланном" бонус за группу Лиги чемпионов (сразу 1,25 балла в ТК за победу над "Славией"), скандинавы ухудшили свое положение, ибо потеряли "Копенгаген". Теперь они отстают от Украины на 1,725 ​​и имеют только одну команду из четвертой корзины в сложной группе Лиги чемпионов. Уступить датчанам будет труднее, чем этого не сделать.

И вот теперь о том событии, которое путает карты – Австрия провела в группу четвертую команду. Неожиданно ЛАСК разгромил "Спортинг" в плей-офф ЛЕ и прибавил 0,3 балла до очка, добытого на неделе "Зальцбургом" (одно очко за победу над "Маккаби + четыре бонусных за выход в группу ЛЧ / пять участников). Получается, что мы не только не сократили отставание от австрийцев, а еще больше их отпустили – отстаем на 2,325 и имеем на одну команду меньше.

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Как отыграть это – загадка. И здесь еще важно не выпустить из-за спины Шотландию, которая, считаем, в отличие от Турции, будет штурмовать нашу одиннадцатую строчку. О возвращении в топ-10, пребывание в котором гарантирует чемпиону страны автоматический проход в группу ЛЧ, говорить пока не приходится. Одиннадцатое место при определенных обстоятельствах тоже может дать пропуск в группу ЛЧ без квалификации (например, как в этом сезоне – если победитель Лиги чемпионов выходит туда и через национальный чемпионат), поэтому стоит, как минимум, цепляться за него. А там поменяется цикл ("отвалится" неуспешный для нас показатель сезона 2016/17) и будет легче.

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В сезонном рейтинге Украина поднялась на четырнадцатую строчку – это очень неплохо. За спиной у нас – Россия, Австрия, Нидерланды, Турция и топ-страны Германия и Франция. Впереди "стоячая" Северная Ирландия, которую точно можно доставать. Также там Кипр и Сербия, которые будут набирать немного, потому что остались только с одной командой. А вот Шотландия – сейчас она вторая в сезонном рейтинге с двумя зубрами в игре.

К тем, кто потерял всех участников в еврокубках, добавились еще восемь стран (было девятнадцать "стоячих", сейчас – 27). Это Швеция, Беларусь, Босния и Герцеговина, Армения, Албания, Финляндия, Фарерские острова и Эстония.

Дальше - групповой этап.

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