  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рейтинг УЕФА
  4. Таблица коэффициентов УЕФА. Десятое место? Сохранить бы одиннадцатое. Конкурентов – двое, но сильные
В тренде

Таблица коэффициентов УЕФА. Десятое место? Сохранить бы одиннадцатое. Конкурентов – двое, но сильные

Рейтинг УЕФА
(4 голосов)

Есть угроза потерять прямое место в группе Лиги чемпионов

Таблица коэффициентов УЕФА. Десятое место? Сохранить бы одиннадцатое. Конкурентов – двое, но сильные
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Ничего экстраординарного на неделе не произошло – все довольно предсказуемо. Лишь одно событие, если честно, выбивается из ряда и не играет нам на руку...

Украина благодаря второй победе "Динамо" над "Гентом" взяла пять очков (одно за победу + четыре бонусных) и пополнила копилку Таблицы коэффициентов сразу на один балл. Это позволило опередить Турцию, которая на неделе зацепила лишь 0,5 очка (0,1 балла до ТК) за поражение "Галатасарая" от "Рейнджерс" и потеряла одну команду. Это позволило опередить также Шотландию. Эта страна усилиями "Рейнджерс" и "Селтика" одержала две победы (это три очка, которые делятся не на пять, а на четыре – 0,75 балла в ТК), но не получила бонуса за Лигу чемпионов – вообще никакого. Однако и Турцию, и Шотландию Украина опережает лишь на крохи – 02 и 0,225 балла соответственно. Радует, что у нас осталось на одну команду больше. Однако у Шотландии очки делятся не на пять, а на четыре. К тому же их зубры будут играть в группе ЛЕ, где можно легче набирать очки, нежели в группе Лиги чемпионов.

Читайте такжеУкраина входит в групповой этап на одиннадцатой строчке в ТК. Но Австрия провела больше команд

Практически закрывается вопрос относительно Кипра. На неделе островитяне добыли одно очко (ничья "Омонии" + поражение АПОЭЛа) и потеряли одну команду. Теперь у них остался только один представитель и более двух баллов отставания от Украины. С Данией тоже проще. Несмотря на полученный "Мидтьюлланном" бонус за группу Лиги чемпионов (сразу 1,25 балла в ТК за победу над "Славией"), скандинавы ухудшили свое положение, ибо потеряли "Копенгаген". Теперь они отстают от Украины на 1,725 ​​и имеют только одну команду из четвертой корзины в сложной группе Лиги чемпионов. Уступить датчанам будет труднее, чем этого не сделать.

Таблица коэффициентов УЕФА. Десятое место? Сохранить бы одиннадцатое. Конкурентов – двое, но сильные - изображение 1

И вот теперь о том событии, которое путает карты – Австрия провела в группу четвертую команду. Неожиданно ЛАСК разгромил "Спортинг" в плей-офф ЛЕ и прибавил 0,3 балла до очка, добытого на неделе "Зальцбургом" (одно очко за победу над "Маккаби + четыре бонусных за выход в группу ЛЧ / пять участников). Получается, что мы не только не сократили отставание от австрийцев, а еще больше их отпустили – отстаем на 2,325 и имеем на одну команду меньше.

Читайте такжеЗаре не хватило одной строчки для третьей корзины ЛЕ. Все возможные соперники

Как отыграть это – загадка. И здесь еще важно не выпустить из-за спины Шотландию, которая, считаем, в отличие от Турции, будет штурмовать нашу одиннадцатую строчку. О возвращении в топ-10, пребывание в котором гарантирует чемпиону страны автоматический проход в группу ЛЧ, говорить пока не приходится. Одиннадцатое место при определенных обстоятельствах тоже может дать пропуск в группу ЛЧ без квалификации (например, как в этом сезоне – если победитель Лиги чемпионов выходит туда и через национальный чемпионат), поэтому стоит, как минимум, цепляться за него. А там поменяется цикл ("отвалится" неуспешный для нас показатель сезона 2016/17) и будет легче.

Таблица коэффициентов УЕФА. Десятое место? Сохранить бы одиннадцатое. Конкурентов – двое, но сильные - изображение 2

***

В сезонном рейтинге Украина поднялась на четырнадцатую строчку – это очень неплохо. За спиной у нас – Россия, Австрия, Нидерланды, Турция и топ-страны Германия и Франция. Впереди "стоячая" Северная Ирландия, которую точно можно доставать. Также там Кипр и Сербия, которые будут набирать немного, потому что остались только с одной командой. А вот Шотландия – сейчас она вторая в сезонном рейтинге с двумя зубрами в игре.

К тем, кто потерял всех участников в еврокубках, добавились еще восемь стран (было девятнадцать "стоячих", сейчас – 27). Это Швеция, Беларусь, Босния и Герцеговина, Армения, Албания, Финляндия, Фарерские острова и Эстония.

Дальше - групповой этап.

Новости Таблицы коэффициентов - в профильном телеграм-канале >>>

Страна
Клубы (турнир)		 Очки Осталось 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Общий +/-
1 Испания 20.5 7/7 20.142 19.714 19.571 18.928 2.928 81.283
Гранада (ЛЕ) 4.5
Реал (ЛЧ) 4.0
Севилья (ЛЧ) 4.0
Барселона (ЛЧ) 4.0
Атлетико (ЛЧ) 4.0
Вильярреал (ЛЕ) 0.0
Реал Сосьедад (ЛЕ) 0.0
2 Англия 20.5 7/7 14.928 20.071 22.642 18.571 2.928 79.140
Тоттенхэм (ЛЕ) 4.5
Ливерпуль (ЛЧ) 4.0
Манчестер Сити (ЛЧ) 4.0
Манчестер Юнайтед (ЛЧ) 4.0
Челси (ЛЧ) 4.0
Арсенал (ЛЕ) 0.0
Лестер (ЛЕ) 0.0
3 Италия 20 7/7 14.250 17.333 12.642 14.928 2.857 62.010
Ювентус (ЛЧ) 4.0
Интер (ЛЧ) 4.0
Лацио (ЛЧ) 4.0
Аталанта (ЛЧ) 4.0
Милан (ЛЕ) 4.0
Рома (ЛЕ) 0.0
Наполи (ЛЕ) 0.0
4 Германия 19.5 6/7 14.571 9.857 15.214 18.714 2.785 61.141
Бавария (ЛЧ) 4.0
Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ) 4.0
РБ Лейпциг (ЛЧ) 4.0
Боруссия Менхенгладбах (ЛЧ) 4.0
Вольфсбург (ЛЕ) 3.5 выбыл
Байер (ЛЕ) 0.0
Хоффенхайм (ЛЕ) 0.0
5 Франция 14.5 5/6 14.416 11.500 10.583 11.666 2.416 50.581
ПСЖ (ЛЧ) 4.0
Марсель (ЛЧ) 4.0
Ренн (ЛЧ) 4.0
Реймс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Ницца (ЛЕ) 0.0
Лилль (ЛЕ) 0.0
6 Португалия 10 3/5 8.083 9.666 10.900 10.300 2.000 40.949
Порто (ЛЧ) 4.0
Рио Аве (ЛЕ) 3.5 выбыл
Спортинг (ЛЕ) 2.0 выбыл
Бенфика (ЛЧ/ЛЕ) 0.5
Брага (ЛЕ) 0.0
7 Россия 15 4/6 9.200 12.600 7.583 4.666 2.500 36.549
Краснодар (ЛЧ) 6.0
Зенит (ЛЧ) 4.0
Локомотив (Москва) (ЛЧ) 4.0
Динамо (Москва) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ростов (ЛЕ) 0.5 выбыл
ЦСКА (Москва) (ЛЕ) 0.0
8 Бельгия 12 4/5 12.500 2.600 7.800 7.600 2.400 32.900
Стандард (ЛЕ) 4.5
Брюгге (ЛЧ) 4.0
Шарлеруа (ЛЕ) 2.0 выбыл
Гент (ЛЧ/ЛЕ) 1.5
Антверпен (ЛЕ) 0.0
9 Нидерланды 11 4/5 9.100 2.900 8.600 9.400 2.200 32.200
Аякс (ЛЧ) 4.0
ПСВ (ЛЕ) 3.0
АЗ (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Виллем II (ЛЕ) 2.0 выбыл
Фейеноорд (ЛЕ) 0.0
10 Австрия 11.5 4/5 7.375 9.750 6.200 5.800 2.300 31.425
Зальцбург (ЛЧ) 6.0
ЛАСК (ЛЕ) 3.0
Рапид (Вена) (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
TSV Hartberg (ЛЕ) 0.5 выбыл
Вольфсбергер (ЛЕ) 0.0
11 Украина 14 3/5 5.500 8.000 5.600 7.200 2.800 29.100
Динамо (Киев) (ЛЧ) 7.5
Шахтер (ЛЧ) 4.0
Колос (ЛЕ) 2.0 выбыл
Десна (ЛЕ) 0.5 выбыл
Заря (ЛЕ) 0.0
12 Турция 9.5 2/5 9.700 6.800 5.500 5.000 1.900 28.900
Истанмбул ББ (ЛЧ) 4.0
Галатасарай (ЛЕ) 3.5 выбыл
Бешикташ (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Аланьяспор (ЛЕ) 0.5 выбыл
Сивасспор (ЛЕ) 0.0
13 Шотландия 16 2/4 4.375 4.000 6.750 9.750 4.000 28.875
Селтик (ЛЧ/ЛЕ) 5.0
Рейнджерс (ЛЕ) 4.5
Абердин (ЛЕ) 3.5 выбыл
Мазервел (ЛЕ) 3.0 выбыл
14 Дания 14.5 1/4 8.500 5.250 4.875 5.125 3.625 27.375
Митьюлланд (ЛЧ) 8.5
Копенгаген (ЛЕ) 3.5 выбыл
Орхус (ЛЕ) 2.0 выбыл
Сеннерйюск (ЛЕ) 0.5 выбыл
15 Кипр 13 1/4 5.500 7.000 6.125 5.125 3.250 27.000
Апоэль (Никосиа) (ЛЕ) 4.5 выбыл
Омония (ЛЧ/ЛЕ) 4.5
Аполлон (ЛЕ) 3.5 выбыл
Анортосис (ЛЕ) 0.5 выбыл
16 Сербия 12 1/4 2.875 6.375 6.000 6.000 3.000 24.250
Црвена Звезда (ЛЧ/ЛЕ) 5.5
Партизан (ЛЕ) 3.5 выбыл
TSC Backa Topola (ЛЕ) 2.5 выбыл
Войводина (ЛЕ) 0.5 выбыл
17 Швейцария 9.5 1/4 4.300 6.500 3.900 6.400 2.375 23.475
Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ) 3.5
Базель (ЛЕ) 3.5 выбыл
Серветт (ЛЕ) 2.0 выбыл
Санкт-Галлен (ЛЕ) 0.5 выбыл
18 Греция 12.5 3/5 5.800 5.100 5.100 4.900 2.500 23.400
Олимпиакос (ЛЧ) 5.5
АЕК (ЛЕ) 3.0
ПАОК (ЛЧ/ЛЕ) 3.0
OFI Heraklion (ЛЕ) 0.5 выбыл
Арис (ЛЕ) 0.5 выбыл
19 Хорватия 9.5 2/5 5.125 5.125 5.750 4.375 1.900 22.275
Риека (ЛЕ) 3.0
Динамо (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ) 3.0
Хайдук (ЛЕ) 2.0 выбыл
Локомотив (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Осиек (ЛЕ) 0.5 выбыл
20 Чехия 8 3/5 5.500 5.500 6.500 2.500 1.600 21.600
Слован (ЛЕ) 4.5
Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Яблонец (ЛЕ) 0.5 выбыл
Славия (ЛЧ/ЛЕ) 0.5
Спарта (ЛЕ) 0.0
21 Израиль 16 2/4 6.750 5.625 2.625 2.375 4.000 21.375
Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ) 6.0
Маккаби (Хайфа) (ЛЕ) 5.0 выбыл
Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ/ЛЕ) 4.5
Бейтар (Иерусалим) (ЛЕ) 0.5 выбыл
22 Швеция 10 0/4 2.750 5.375 4.125 5.750 2.500 20.500
Мальме (ЛЕ) 5.0 выбыл
Юргорден (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Хаммарбю (ЛЕ) 2.0 выбыл
Гетеборг (ЛЕ) 0.5 выбыл
23 Болгария 12 2/4 4.250 4.000 4.000 4.125 3.000 19.375
ЦСКА (София) (ЛЕ) 6.0
Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ) 3.5
Локомотив Пловдив (ЛЕ) 2.0 выбыл
Славия (София) (ЛЕ) 0.5 выбыл
24 Норвегия 14 1/4 1.375 4.000 5.375 3.750 3.500 18.000
Русенборг (ЛЕ) 5.0 выбыл
Мельде (ЛЧ/ЛЕ) 5.0
Буде-Глимт () 3.5 выбыл
Викинг (ЛЕ) 0.5 выбыл
25 Румыния 11 1/4 3.300 2.900 2.375 5.875 2.750 17.200
Клуж (ЛЧ/ЛЕ) 5.5
Стяуа (ЛЕ) 3.0 выбыл
Ботошани (ЛЕ) 2.0 выбыл
Университатя Крайова (ЛЕ) 0.5 выбыл
26 Азербайджан 9 1/4 4.250 4.375 2.375 3.375 2.250 16.625
Карабах (ЛЧ/ЛЕ) 5.5
Нефтчи (ЛЕ) 2.0 выбыл
Кешля (ЛЕ) 1.0 выбыл
Сумгаит (ЛЕ) 0.5 выбыл
27 Казахстан 4 0/4 2.750 4.250 4.250 3.375 1.000 15.625
Кайрат (ЛЕ) 2.0 выбыл
Астана (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Ордабасы (ЛЕ) 0.5 выбыл
Kaysar Kyzylorda (ЛЕ) 0.5 выбыл
28 Венгрия 16 1/4 1.875 1.625 3.250 4.500 4.000 15.250
Ференцварош (ЛЧ) 9.5
Фехервар (ЛЕ) 4.0 выбыл
Гонвед (ЛЕ) 2.0 выбыл
Академия Пушкаша (ЛЕ) 0.5 выбыл
29 Беларусь 6 0/4 3.000 3.250 5.000 2.500 1.500 15.250
Динамо Брест (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Шахтер Солигорск (ЛЕ) 1.0 выбыл
Динамо (Минск) (ЛЕ) 0.5 выбыл
БАТЭ (Борисов) (ЛЕ) 0.5 выбыл
30 Польша 14 1/4 3.875 2.875 2.250 2.125 3.500 14.625
Лех (Познань) (ЛЕ) 6.0
Легия (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Пяст (ЛЕ) 3.5 выбыл
Краковия (ЛЕ) 0.5 выбыл
31 Словения 9 0/4 2.250 4.625 3.125 2.000 2.250 14.250
Мура (ЛЕ) 3.5 выбыл
Целе (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Олимпия (ЛЕ) 2.0 выбыл
Марибор (ЛЕ) 1.0 выбыл
32 Словакия 6 0/4 2.125 1.875 5.125 3.000 1.500 13.625
ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ) 3.5 выбыл
Слован (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Жилина (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ружемборок (ЛЕ) 0.5 выбыл
33 Лихтенштейн 0.5 0/1 2.500 2.000 1.500 2.500 0.500 9.000
Вадуц (ЛЕ) 0.5 выбыл
34 Литва 6.5 0/4 0.500 2.375 2.625 1.625 1.625 8.750
Тракай (ЛЕ) 2.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 2.0 выбыл
Судува (ЛЧ/ЛЕ) 2.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 0.5 выбыл
35 Люксембург 4 0/4 0.750 0.875 2.625 3.000 1.000 8.250
Прогрес (ЛЕ) 2.0 выбыл
Фола (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Дифферданж (ЛЕ) 0.5 выбыл
Union Titus Pétange (ЛЕ) 0.5 выбыл
36 Босния-Герцеговина 10.5 0/4 0.500 1.375 2.000 1.500 2.625 8.000
Зриньски (ЛЕ) 4.0 выбыл
ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Борац Баня-Лука (ЛЕ) 2.0 выбыл
Железничар (ЛЕ) 0.5 выбыл
37 Ирландия 7.5 1/4 2.625 1.125 1.000 1.250 1.875 7.875
Дандолк (ЛЧ/ЛЕ) 4.5
Шэмрок Роверс (ЛЕ) 1.5 выбыл
Богемианс (ЛЕ) 1.0 выбыл
Дерри Сити (ЛЕ) 0.5 выбыл
38 Северная Македония 7 0/4 1.250 3.125 1.000 0.500 1.750 7.625
Шкендия (ЛЕ) 3.5 выбыл
Ренова (ЛЕ) 2.0 выбыл
Силекс (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Шкупи (ЛЕ) 0.5 выбыл
39 Армения 5.5 0/4 1.125 0.625 1.500 2.750 1.375 7.375
Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Алашкерт (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ширак (ЛЕ) 0.5 выбыл
FC Noah (ЛЕ) 0.5 выбыл
40 Латвия 5.5 0/4 1.375 0.750 1.625 2.250 1.375 7.375
Рига (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Вентспилс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Рига (ЛЕ) 0.5 выбыл
Valmieras FK (ЛЕ) 0.5 выбыл
41 Албания 8 0/4 0.875 2.625 1.000 0.750 2.000 7.250
Тирана (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Кукес (ЛЕ) 2.0 выбыл
Теута (ЛЕ) 2.0 выбыл
Лачи (ЛЕ) 1.5 выбыл
42 Северная Ирландия 8.5 0/3 0.500 0.750 0.500 2.375 2.833 6.958
Колрейн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Линфилд (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Гленторан (ЛЕ) 2.0 выбыл
43 Грузия 7 0/4 1.125 0.125 1.625 2.250 1.750 6.875
Локомотив Тбилиси (ЛЕ) 3.5 выбыл
Динамо (Тбилиси) (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Динамо (Батуми) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Сабуртало (ЛЕ) 0.5 выбыл
44 Финляндия 5.5 0/4 1.750 1.250 0.875 1.625 1.375 6.875
Куопио (ЛЧ/ЛЕ) 3.5 выбыл
Ilves Tampere (ЛЕ) 1.0 выбыл
Интер (Турку) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Хонка (ЛЕ) 0.5 выбыл
45 Молдова 5.5 0/4 0.875 2.750 1.125 0.750 1.375 6.875
Шериф (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Sfântul Gheorghe (ЛЕ) 1.5 выбыл
Динамо-Авто Тирасполь (ЛЕ) 0.5 выбыл
Петрокуб (ЛЕ) 0.5 выбыл
46 Мальта 6 0/4 1.250 1.375 1.500 0.750 1.500 6.375
Флориана (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Хайбернианс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Валетта (ЛЕ) 0.5 выбыл
Sirens FC (ЛЕ) 0.5 выбыл
47 Фарерские острова 11 0/4 0.375 0.750 1.125 1.125 2.750 6.125
Б-36 (ЛЕ) 4.5 выбыл
Клаксвик (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Рунавик (ЛЕ) 2.0 выбыл
Торсхавн (ЛЕ) 0.5 выбыл
48 Косово 5.5 0/3 0.000 0.000 2.500 1.500 1.833 5.833
Дрита (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
SC Gjilani (ЛЕ) 2.0 выбыл
Приштина (ЛЕ) 0.5 выбыл
49 Гибралтар 5 0/3 1.500 0.500 1.000 1.000 1.666 5.666
Линкольн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Европа (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
St Joseph's FC (ЛЕ) 0.5 выбыл
50 Черногория 6.5 0/4 0.875 1.125 0.375 1.000 1.625 5.000
Будучность (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Зета (ЛЕ) 2.0 выбыл
Искра Даниловград (ЛЕ) 1.5 выбыл
Сутьеска (ЛЕ) 0.5 выбыл
51 Уэльс 6 0/4 1.000 0.500 1.000 1.000 1.500 5.000
Нью Сэйнтс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Бала Таун (ЛЕ) 2.0 выбыл
Connah's Quay (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Барри Таун (ЛЕ) 0.5 выбыл
52 Исландия 2.5 0/4 1.000 1.125 1.500 0.625 0.625 4.875
Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Викингур (ЛЕ) 0.5 выбыл
Брейдаблик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Хафнарфьордур (ЛЕ) 0.5 выбыл
53 Эстония 5.5 0/4 1.375 0.625 0.500 0.875 1.375 4.750
Флора (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Левадия (ЛЕ) 0.5 выбыл
Paide Linnameeskond (ЛЕ) 0.5 выбыл
Калью (ЛЕ) 0.5 выбыл
54 Андорра 2 0/3 0.166 0.166 0.833 1.500 0.666 3.331
ФК Санта-Колома (ЛЕ) 1.0 выбыл
Энгордани (ЛЕ) 0.5 выбыл
Inter Club d'Escaldes (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
55 Сан-Марино 1.5 0/3 0.000 0.166 0.500 0.000 0.500 1.166
Тре Пенне (ЛЕ) 0.5 выбыл
Фиорита (ЛЕ) 0.5 выбыл
Тре Фиори (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) коэффициенты Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
spinfloid (Kherson)
02.10.2020 в 10:22
Вот нафига этим странам, стоячим, (выбывшим),эти евро кубки.Как бедные родственники на свадьбе.
Ответить
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.10.2020 в 10:25
Вот поэтому и вводят Лигу Конфедераций
Ответить
0
0
Golfik25 (Киев)
02.10.2020 в 09:42
Надо в группу к заре конкурентов, АЗ Рейнжерс , Селтик, Ласк и т д. И надеятся что Заря сможет отбирать у них очки.
Ответить
0
0
octavi4 (Warszawa)
02.10.2020 в 10:01
Заре по любому нужны соперники сильнее, с ними она играет. Со слабыми фиг поймёшь чего ожидать...
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
02.10.2020 в 09:23
А какая разница между 10 и 11-м местом?
Ответить
0
0
alktus (Хмельницкий)
02.10.2020 в 09:39
Статью прочитать не пробовал?
Ответить
+1
0
Golfik25 (Киев)
02.10.2020 в 09:41
10 место дает чемпиону прямую путевку в группу, 11 чемпион играет в 4 плей офф.
Ответить
0
0
Александр Фесенко (Dnipropetrovsk)
02.10.2020 в 09:45
ну или если сильно потфартит и одна команда из топ10 стран возьмет в предыдущем сезоне и чемпионство и лигу чемпионов. Тогда ее место отдается 11й стране. Тогда только нет разницы ;)
0
0
Szalony Chomik (Донецьк)
02.10.2020 в 10:18
Александр Фесенко, не чемпионство нужно победителю ЛЧ, прямая путевка в ЛЧ добытая через чемпионат, что в 95 % случаев и так происходит.Т.е должно сильно НЕ повезти, чтобы 11-е не дало прямого места в ЛЧ.И если не повезет то стартовать он будет не с раунда плей-офф, а с 3-го квалифайя
0
0
Szalony Chomik (Донецьк)
02.10.2020 в 10:13
Если ЛЧ 21/22 не выиграет условный Лион, т.е. клуб не пробившийся в ЛЧ (а в этой роли можно представить разве что одного из 6 английских грандов) - то никакой разницы.Лично для меня практической разницы между 9 и 10 местами больше чем между 10 и 11
Ответить
0
0
ablabar1 (Хмельницкий)
02.10.2020 в 10:22
Має сильно НЕпофартить щоб 11 асоціація втратила гарантоване місце в групі. Складно собі уявити щоб жодна з 25 кращих команд, за результатами своїх чемпіонатів, не виграла ЛЧ або ЛЄ.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...