Таблица коэффициентов УЕФА. Десятое место? Сохранить бы одиннадцатое. Конкурентов – двое, но сильные
Есть угроза потерять прямое место в группе Лиги чемпионов
Ничего экстраординарного на неделе не произошло – все довольно предсказуемо. Лишь одно событие, если честно, выбивается из ряда и не играет нам на руку...
Украина благодаря второй победе "Динамо" над "Гентом" взяла пять очков (одно за победу + четыре бонусных) и пополнила копилку Таблицы коэффициентов сразу на один балл. Это позволило опередить Турцию, которая на неделе зацепила лишь 0,5 очка (0,1 балла до ТК) за поражение "Галатасарая" от "Рейнджерс" и потеряла одну команду. Это позволило опередить также Шотландию. Эта страна усилиями "Рейнджерс" и "Селтика" одержала две победы (это три очка, которые делятся не на пять, а на четыре – 0,75 балла в ТК), но не получила бонуса за Лигу чемпионов – вообще никакого. Однако и Турцию, и Шотландию Украина опережает лишь на крохи – 02 и 0,225 балла соответственно. Радует, что у нас осталось на одну команду больше. Однако у Шотландии очки делятся не на пять, а на четыре. К тому же их зубры будут играть в группе ЛЕ, где можно легче набирать очки, нежели в группе Лиги чемпионов.
Практически закрывается вопрос относительно Кипра. На неделе островитяне добыли одно очко (ничья "Омонии" + поражение АПОЭЛа) и потеряли одну команду. Теперь у них остался только один представитель и более двух баллов отставания от Украины. С Данией тоже проще. Несмотря на полученный "Мидтьюлланном" бонус за группу Лиги чемпионов (сразу 1,25 балла в ТК за победу над "Славией"), скандинавы ухудшили свое положение, ибо потеряли "Копенгаген". Теперь они отстают от Украины на 1,725 и имеют только одну команду из четвертой корзины в сложной группе Лиги чемпионов. Уступить датчанам будет труднее, чем этого не сделать.
И вот теперь о том событии, которое путает карты – Австрия провела в группу четвертую команду. Неожиданно ЛАСК разгромил "Спортинг" в плей-офф ЛЕ и прибавил 0,3 балла до очка, добытого на неделе "Зальцбургом" (одно очко за победу над "Маккаби + четыре бонусных за выход в группу ЛЧ / пять участников). Получается, что мы не только не сократили отставание от австрийцев, а еще больше их отпустили – отстаем на 2,325 и имеем на одну команду меньше.
Как отыграть это – загадка. И здесь еще важно не выпустить из-за спины Шотландию, которая, считаем, в отличие от Турции, будет штурмовать нашу одиннадцатую строчку. О возвращении в топ-10, пребывание в котором гарантирует чемпиону страны автоматический проход в группу ЛЧ, говорить пока не приходится. Одиннадцатое место при определенных обстоятельствах тоже может дать пропуск в группу ЛЧ без квалификации (например, как в этом сезоне – если победитель Лиги чемпионов выходит туда и через национальный чемпионат), поэтому стоит, как минимум, цепляться за него. А там поменяется цикл ("отвалится" неуспешный для нас показатель сезона 2016/17) и будет легче.
***
В сезонном рейтинге Украина поднялась на четырнадцатую строчку – это очень неплохо. За спиной у нас – Россия, Австрия, Нидерланды, Турция и топ-страны Германия и Франция. Впереди "стоячая" Северная Ирландия, которую точно можно доставать. Также там Кипр и Сербия, которые будут набирать немного, потому что остались только с одной командой. А вот Шотландия – сейчас она вторая в сезонном рейтинге с двумя зубрами в игре.
К тем, кто потерял всех участников в еврокубках, добавились еще восемь стран (было девятнадцать "стоячих", сейчас – 27). Это Швеция, Беларусь, Босния и Герцеговина, Армения, Албания, Финляндия, Фарерские острова и Эстония.
Дальше - групповой этап.
Новости Таблицы коэффициентов - в профильном телеграм-канале >>>
|Страна
Клубы (турнир)
|Очки
|Осталось
|16/17
|17/18
|18/19
|19/20
|20/21
|Общий
|+/-
|1
|Испания
|20.5
|7/7
|20.142
|19.714
|19.571
|18.928
|2.928
|81.283
|Гранада (ЛЕ)
|4.5
|Реал (ЛЧ)
|4.0
|Севилья (ЛЧ)
|4.0
|Барселона (ЛЧ)
|4.0
|Атлетико (ЛЧ)
|4.0
|Вильярреал (ЛЕ)
|0.0
|Реал Сосьедад (ЛЕ)
|0.0
|2
|Англия
|20.5
|7/7
|14.928
|20.071
|22.642
|18.571
|2.928
|79.140
|Тоттенхэм (ЛЕ)
|4.5
|Ливерпуль (ЛЧ)
|4.0
|Манчестер Сити (ЛЧ)
|4.0
|Манчестер Юнайтед (ЛЧ)
|4.0
|Челси (ЛЧ)
|4.0
|Арсенал (ЛЕ)
|0.0
|Лестер (ЛЕ)
|0.0
|3
|Италия
|20
|7/7
|14.250
|17.333
|12.642
|14.928
|2.857
|62.010
|Ювентус (ЛЧ)
|4.0
|Интер (ЛЧ)
|4.0
|Лацио (ЛЧ)
|4.0
|Аталанта (ЛЧ)
|4.0
|Милан (ЛЕ)
|4.0
|Рома (ЛЕ)
|0.0
|Наполи (ЛЕ)
|0.0
|4
|Германия
|19.5
|6/7
|14.571
|9.857
|15.214
|18.714
|2.785
|61.141
|Бавария (ЛЧ)
|4.0
|Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ)
|4.0
|РБ Лейпциг (ЛЧ)
|4.0
|Боруссия Менхенгладбах (ЛЧ)
|4.0
|Вольфсбург (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Байер (ЛЕ)
|0.0
|Хоффенхайм (ЛЕ)
|0.0
|5
|Франция
|14.5
|5/6
|14.416
|11.500
|10.583
|11.666
|2.416
|50.581
|ПСЖ (ЛЧ)
|4.0
|Марсель (ЛЧ)
|4.0
|Ренн (ЛЧ)
|4.0
|Реймс (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Ницца (ЛЕ)
|0.0
|Лилль (ЛЕ)
|0.0
|6
|Португалия
|10
|3/5
|8.083
|9.666
|10.900
|10.300
|2.000
|40.949
|Порто (ЛЧ)
|4.0
|Рио Аве (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Спортинг (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Бенфика (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|Брага (ЛЕ)
|0.0
|7
|Россия
|15
|4/6
|9.200
|12.600
|7.583
|4.666
|2.500
|36.549
|Краснодар (ЛЧ)
|6.0
|Зенит (ЛЧ)
|4.0
|Локомотив (Москва) (ЛЧ)
|4.0
|Динамо (Москва) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ростов (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|ЦСКА (Москва) (ЛЕ)
|0.0
|8
|Бельгия
|12
|4/5
|12.500
|2.600
|7.800
|7.600
|2.400
|32.900
|Стандард (ЛЕ)
|4.5
|Брюгге (ЛЧ)
|4.0
|Шарлеруа (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Гент (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|Антверпен (ЛЕ)
|0.0
|9
|Нидерланды
|11
|4/5
|9.100
|2.900
|8.600
|9.400
|2.200
|32.200
|Аякс (ЛЧ)
|4.0
|ПСВ (ЛЕ)
|3.0
|АЗ (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|Виллем II (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Фейеноорд (ЛЕ)
|0.0
|10
|Австрия
|11.5
|4/5
|7.375
|9.750
|6.200
|5.800
|2.300
|31.425
|Зальцбург (ЛЧ)
|6.0
|ЛАСК (ЛЕ)
|3.0
|Рапид (Вена) (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|TSV Hartberg (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Вольфсбергер (ЛЕ)
|0.0
|11
|Украина
|14
|3/5
|5.500
|8.000
|5.600
|7.200
|2.800
|29.100
|Динамо (Киев) (ЛЧ)
|7.5
|Шахтер (ЛЧ)
|4.0
|Колос (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Десна (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Заря (ЛЕ)
|0.0
|12
|Турция
|9.5
|2/5
|9.700
|6.800
|5.500
|5.000
|1.900
|28.900
|Истанмбул ББ (ЛЧ)
|4.0
|Галатасарай (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Бешикташ (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Аланьяспор (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Сивасспор (ЛЕ)
|0.0
|13
|Шотландия
|16
|2/4
|4.375
|4.000
|6.750
|9.750
|4.000
|28.875
|Селтик (ЛЧ/ЛЕ)
|5.0
|Рейнджерс (ЛЕ)
|4.5
|Абердин (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Мазервел (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|14
|Дания
|14.5
|1/4
|8.500
|5.250
|4.875
|5.125
|3.625
|27.375
|Митьюлланд (ЛЧ)
|8.5
|Копенгаген (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Орхус (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Сеннерйюск (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|15
|Кипр
|13
|1/4
|5.500
|7.000
|6.125
|5.125
|3.250
|27.000
|Апоэль (Никосиа) (ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Омония (ЛЧ/ЛЕ)
|4.5
|Аполлон (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Анортосис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|16
|Сербия
|12
|1/4
|2.875
|6.375
|6.000
|6.000
|3.000
|24.250
|Црвена Звезда (ЛЧ/ЛЕ)
|5.5
|Партизан (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|TSC Backa Topola (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Войводина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|17
|Швейцария
|9.5
|1/4
|4.300
|6.500
|3.900
|6.400
|2.375
|23.475
|Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|Базель (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Серветт (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Санкт-Галлен (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|18
|Греция
|12.5
|3/5
|5.800
|5.100
|5.100
|4.900
|2.500
|23.400
|Олимпиакос (ЛЧ)
|5.5
|АЕК (ЛЕ)
|3.0
|ПАОК (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|OFI Heraklion (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Арис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|19
|Хорватия
|9.5
|2/5
|5.125
|5.125
|5.750
|4.375
|1.900
|22.275
|Риека (ЛЕ)
|3.0
|Динамо (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|Хайдук (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Локомотив (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Осиек (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|20
|Чехия
|8
|3/5
|5.500
|5.500
|6.500
|2.500
|1.600
|21.600
|Слован (ЛЕ)
|4.5
|Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Яблонец (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Славия (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|Спарта (ЛЕ)
|0.0
|21
|Израиль
|16
|2/4
|6.750
|5.625
|2.625
|2.375
|4.000
|21.375
|Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ)
|6.0
|Маккаби (Хайфа) (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ/ЛЕ)
|4.5
|Бейтар (Иерусалим) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|22
|Швеция
|10
|0/4
|2.750
|5.375
|4.125
|5.750
|2.500
|20.500
|Мальме (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Юргорден (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Хаммарбю (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Гетеборг (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|23
|Болгария
|12
|2/4
|4.250
|4.000
|4.000
|4.125
|3.000
|19.375
|ЦСКА (София) (ЛЕ)
|6.0
|Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|Локомотив Пловдив (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Славия (София) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|24
|Норвегия
|14
|1/4
|1.375
|4.000
|5.375
|3.750
|3.500
|18.000
|Русенборг (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Мельде (ЛЧ/ЛЕ)
|5.0
|Буде-Глимт ()
|3.5
|выбыл
|Викинг (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|25
|Румыния
|11
|1/4
|3.300
|2.900
|2.375
|5.875
|2.750
|17.200
|Клуж (ЛЧ/ЛЕ)
|5.5
|Стяуа (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Ботошани (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Университатя Крайова (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|26
|Азербайджан
|9
|1/4
|4.250
|4.375
|2.375
|3.375
|2.250
|16.625
|Карабах (ЛЧ/ЛЕ)
|5.5
|Нефтчи (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Кешля (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Сумгаит (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|27
|Казахстан
|4
|0/4
|2.750
|4.250
|4.250
|3.375
|1.000
|15.625
|Кайрат (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Астана (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Ордабасы (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Kaysar Kyzylorda (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|28
|Венгрия
|16
|1/4
|1.875
|1.625
|3.250
|4.500
|4.000
|15.250
|Ференцварош (ЛЧ)
|9.5
|Фехервар (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Гонвед (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Академия Пушкаша (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|29
|Беларусь
|6
|0/4
|3.000
|3.250
|5.000
|2.500
|1.500
|15.250
|Динамо Брест (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Шахтер Солигорск (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Динамо (Минск) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|БАТЭ (Борисов) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|30
|Польша
|14
|1/4
|3.875
|2.875
|2.250
|2.125
|3.500
|14.625
|Лех (Познань) (ЛЕ)
|6.0
|Легия (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Пяст (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Краковия (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|31
|Словения
|9
|0/4
|2.250
|4.625
|3.125
|2.000
|2.250
|14.250
|Мура (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Целе (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Олимпия (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Марибор (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|32
|Словакия
|6
|0/4
|2.125
|1.875
|5.125
|3.000
|1.500
|13.625
|ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Слован (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Жилина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ружемборок (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|33
|Лихтенштейн
|0.5
|0/1
|2.500
|2.000
|1.500
|2.500
|0.500
|9.000
|Вадуц (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|34
|Литва
|6.5
|0/4
|0.500
|2.375
|2.625
|1.625
|1.625
|8.750
|Тракай (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Жальгирис (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Судува (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Жальгирис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|35
|Люксембург
|4
|0/4
|0.750
|0.875
|2.625
|3.000
|1.000
|8.250
|Прогрес (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Фола (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Дифферданж (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Union Titus Pétange (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|36
|Босния-Герцеговина
|10.5
|0/4
|0.500
|1.375
|2.000
|1.500
|2.625
|8.000
|Зриньски (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Борац Баня-Лука (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Железничар (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|37
|Ирландия
|7.5
|1/4
|2.625
|1.125
|1.000
|1.250
|1.875
|7.875
|Дандолк (ЛЧ/ЛЕ)
|4.5
|Шэмрок Роверс (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Богемианс (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Дерри Сити (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|38
|Северная Македония
|7
|0/4
|1.250
|3.125
|1.000
|0.500
|1.750
|7.625
|Шкендия (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Ренова (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Силекс (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Шкупи (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|39
|Армения
|5.5
|0/4
|1.125
|0.625
|1.500
|2.750
|1.375
|7.375
|Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Алашкерт (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ширак (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|FC Noah (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|40
|Латвия
|5.5
|0/4
|1.375
|0.750
|1.625
|2.250
|1.375
|7.375
|Рига (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Вентспилс (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Рига (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Valmieras FK (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|41
|Албания
|8
|0/4
|0.875
|2.625
|1.000
|0.750
|2.000
|7.250
|Тирана (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Кукес (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Теута (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Лачи (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|42
|Северная Ирландия
|8.5
|0/3
|0.500
|0.750
|0.500
|2.375
|2.833
|6.958
|Колрейн (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Линфилд (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Гленторан (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|43
|Грузия
|7
|0/4
|1.125
|0.125
|1.625
|2.250
|1.750
|6.875
|Локомотив Тбилиси (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Динамо (Тбилиси) (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Динамо (Батуми) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Сабуртало (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|44
|Финляндия
|5.5
|0/4
|1.750
|1.250
|0.875
|1.625
|1.375
|6.875
|Куопио (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Ilves Tampere (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Интер (Турку) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Хонка (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|45
|Молдова
|5.5
|0/4
|0.875
|2.750
|1.125
|0.750
|1.375
|6.875
|Шериф (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Sfântul Gheorghe (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Динамо-Авто Тирасполь (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Петрокуб (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|46
|Мальта
|6
|0/4
|1.250
|1.375
|1.500
|0.750
|1.500
|6.375
|Флориана (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Хайбернианс (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Валетта (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Sirens FC (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|47
|Фарерские острова
|11
|0/4
|0.375
|0.750
|1.125
|1.125
|2.750
|6.125
|Б-36 (ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Клаксвик (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Рунавик (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Торсхавн (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|48
|Косово
|5.5
|0/3
|0.000
|0.000
|2.500
|1.500
|1.833
|5.833
|Дрита (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|SC Gjilani (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Приштина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|49
|Гибралтар
|5
|0/3
|1.500
|0.500
|1.000
|1.000
|1.666
|5.666
|Линкольн (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Европа (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|St Joseph's FC (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|50
|Черногория
|6.5
|0/4
|0.875
|1.125
|0.375
|1.000
|1.625
|5.000
|Будучность (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Зета (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Искра Даниловград (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Сутьеска (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|51
|Уэльс
|6
|0/4
|1.000
|0.500
|1.000
|1.000
|1.500
|5.000
|Нью Сэйнтс (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Бала Таун (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Connah's Quay (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Барри Таун (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|52
|Исландия
|2.5
|0/4
|1.000
|1.125
|1.500
|0.625
|0.625
|4.875
|Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Викингур (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Брейдаблик (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Хафнарфьордур (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|53
|Эстония
|5.5
|0/4
|1.375
|0.625
|0.500
|0.875
|1.375
|4.750
|Флора (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Левадия (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Paide Linnameeskond (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Калью (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|54
|Андорра
|2
|0/3
|0.166
|0.166
|0.833
|1.500
|0.666
|3.331
|ФК Санта-Колома (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Энгордани (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Inter Club d'Escaldes (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|55
|Сан-Марино
|1.5
|0/3
|0.000
|0.166
|0.500
|0.000
|0.500
|1.166
|Тре Пенне (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Фиорита (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Тре Фиори (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|выбыл
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