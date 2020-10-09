Украина потеряет прямое место в группе Лиги чемпионов? Стоит ли паниковать и за что бороться

Об этом говорят уже давно. Этим пугают украинский футбол, словно детей – бабайкой. Это ставят в вину "предшественникам", вспоминая огрехи прошлого. Это называют производной от слабого уровня УПЛ. Но без конкретики.

Итак, может ли Украина потерять прямую путевку в группу Лиги чемпионов и если потеряет – то когда? Разбираться надо на основе раскладов в Таблице коэффициентов. Прежде всего, отметим, что ни при каких обстоятельствах следующий сезон, - 2021/22, - Украина не начнет без автоматического прохода чемпиона в группу самого престижного турнира континента. Заявка на сезон 2021/22 формируется на основе Таблицы коэффициентов 2019/20. А тот сезон Украина завершила на девятой позиции, то есть с прямым попаданием чемпиона в элиту европейского футбола.

Проблемы могут возникнуть в сезоне 2022/23, представительство в котором определяется по состоянию текущей Таблицы коэффициентов (окончательно заявочный лист будет сформирован после последнего еврокубкового поединка сезона 2020/21). Если Украина закончит нынешнюю кампанию на двенадцатой строчке или ниже, то летом 2022-го квалификацию Лиги чемпионов придется проходить не только вице-чемпиону, но и сильнейшей команде страны.

Никак не влияет на расклады запуск еще одного турнира – Лиги Конфедераций. Этот турнир призван повысить шансы представителей низких по рангу Ассоциаций продлить евросезон до зимы (теперь в групповом раунде трех турниров сыграют 96 команд, тогда как ранее в групповом раунде двух турниров было 80 команд). Повысится усредненный уровень Лиги Европы (автоматически в группу будут попадать только представители топ-6 Ассоциаций в ТК), а Лига чемпионов фактически никак не изменится.

Итак, Украина и наши перспективы. Для того, чтобы гарантированно не потерять прямого месяца в группе ЛЧ на сезон 2022/23, нужно текущий сезон завершить минимум на десятой позиции. Если будет двенадцатое итоговое место или ниже, то мы гарантированно минимум на сезон потеряем прямое место в групповом этапе ЛЧ (но не две команды в турнире; чтобы потерять две команды в Лиге чемпионов, надо опуститься ниже пятнадцатого места в Таблице коэффициентов). Загвоздка возникает с одиннадцатой позицией, на которой Украина и начинает групповой этап текущего сезона.

Теоретически эта позиция в ТК является первой, которая не дает права автоматического выхода чемпиона страны в групповой этап ЛЧ. Однако на практике часто эта позиция бывает проходной для чемпиона Ассоциации в групповой этап благодаря тому, что Лигу чемпионов выиграет команда, гарантировавшая себе участие в групповом этапе результатами в национальном чемпионате. Например, в групповой этап текущей Лиги чемпионов "Аякс", - чемпион одиннадцатой Ассоциации в ТК, - попал автоматически благодаря тому, что "Бавария", выигравшая ЛЧ 2019/20, вышла в группу и через чемпионат Германии. Однако если бы предыдущую ЛЧ выиграл "Лион", который во Франции финишировал лишь седьмым, то "Аяксу" пришлось бы проходить квалификацию.

У Украины сегодня острая конкуренция с десятой Австрией, двенадцатой Турцией и тринадцатой Шотландией.

Что важнее, догнать того, кто впереди и подняться на десятую строчку, или же не пропустить вперед себя тех, кто за спиной и не опуститься на двенадцатое / тринадцатое место? Все же, важнее второе, ведь в истории Лиги чемпионов было не так уж и много случаев, когда лигочемпионовский турнир выигрывала команда, не гарантировавшая себе его через национальный чемпионат. Сразу вспоминается кампания 2004/05 с невероятной историей "Ливерпуля". Еще ранее относительно слабо выступали в национальном первенстве, но выигрывали Лигу чемпионов "Ювентус" (1995/96), "Боруссия" Д (1996/97), "Реал" (1999/00), а последний такой случай датирован сезоном 2011/12 , когда сенсацию в ЛЧ создал "Челси" Ди Маттео. В чемпионате Англии та команда финишировала на шестом месте.

Судя по результатам квалификации, а также итогам жеребьевки, можно предположить, что Австрию с десятой позиции потеснить будет весьма непросто. Но катастрофы в этом нет. Важнее не дать Турции и Шотландии опередить себя – и это вполне реальное для выполнения задание. А в конце текущего евросезона у Украины отвалится наименьший по сравнению с конкурентами коэффициент, что даст преимущество в новом цикле борьбы за как можно лучшие позиции в Таблице коэффициентов.

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