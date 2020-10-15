Спасение от упадка? В конце сезона Украина потеряет наименьший за пятилетний цикл еврокоэффициент

В настоящее время Украина находится за пределами топ-10 в Таблице коэффициентов, готовясь к напряженной борьбы с Турцией и Шотландией за право не потерять возможность выставлять две команды в Лигу чемпионов. Важно удержаться на одиннадцатой строчке (текущее место) и набрать более шести баллов за сезон.

Ведь летом, - после последнего матча еврокампании 2020/21, - Украина потеряет наименьший коэффициент за пятилетний цикл. "Отвалится" показатель сезона 2016/17 – 5,500. Это второй самый низкий показатель среди всех Ассоциаций, которые сейчас занимают места с первого по пятнадцатое в Таблице коэффициентов. Меньший коэффициент "отвалится" только у Шотландии – 4,375 (такой же, как у Украины – у Кипра).

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Хорошо оценить картину можно на примере Бельгии. Сегодня она восьмая в Таблице коэффициентов, но в конце текущего сезона потеряет 12,500 баллов – свой лучший показатель за пятилетку. Это сразу опустит бельгийцев в зону, которая не дает права заявлять две команды в Лигу чемпионов. Вернуться можно в результате успешного выступления в текущем сезоне.

Те показатели, которые есть сейчас, говорят о том, что сезон 2021/22 Бельгия начнет за спиной Украины. Чтобы этого не случилось, бельгийцам нужно по итогам текущей еврокампании опередить Украину на более чем три балла. Благодаря тому, что отпадет у нас низкий коэффициент, на старте следующего сезона получим преимущество и над Турцией. Но опасность исходит от других стран – Австрии, Шотландии и даже Кипра.

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