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Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия наступила на пятку – но могло быть и хуже

Рейтинг УЕФА
(1 голосов)

Сенсационная победа Шахтера подстраховала

Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия наступила на пятку – но могло быть и хуже
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

С небольшим опасением ожидалось это время – начало групповых раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Дело в том, что Украине в спину дышат Турция и Шотландия, Австрия впереди, и в первом туре принадлежало нам провести три матча против представителей топ-чемпионатов. Если брать общий класс команд, то нам светили три поражения и неприятности в Таблице коэффициентов. Но "Шахтер" создал сенсацию, а кто-то из конкурентов своего недобрал. Как итог – наши позиции на неделе практически не пошатнулись.

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"Шахтер" добыл два очка, или 0,4 балла по конвертации Таблицы коэффициентов для Украины. Столько же в сумме набрали все австрийские команды (поражения "Рапида" и ЛАСКа, ничьи "Зальцбурга" и "Вольфсберга"). То есть, от Австрии не увеличили и не сократили отставание. Шотландия, которая в группе представлена ​​двумя командами, набрала два очка благодаря победе "Рейнджерс". Но поскольку делитель у этой страны меньше (четыре), то в Таблицу коэффициентов ей упало 0,5 балла – удалось обойти Турцию и сократить отставание от Украины до 0,125 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия наступила на пятку – но могло быть и хуже - изображение 1

С Шотландией будет трудно – с этим стоит смириться. Ее гранды выступают в Лиге Европы, где больше возможностей набирать очки, и меньший делитель дает свой эффект. Однако бороться нужно. Турция не взяла на неделе ничего – "Истанбул" и "Сивасспор" выглядят малоэффективным оружием.

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Можно отметить и то, что не набрала очков Дания – отдаленный конкурент Украины в этом сезоне. Кипр добыл ничью усилиями "Омония" (1/4 = 0,25 очка), но это ветряная угроза – не больше. Надо, наверное, обращать внимание на Бельгию и Нидерланды в контексте следующего сезона – страны будут нашими конкурентами во время кампании 2021/22. Бельгийцы на неделе получили четыре очка (победы "Брюгге" над "Зенитом" и "Антверпена" над "Лудогорцем"), или 0,8 балла к Таблице коэффициентов. Нидерланды обогатились тремя очками / 0,6 бала к ТК благодаря ничьей "Фейеноорда" и сенсационной победе АЗ над "Наполи". Интересный результат, но эту сенсацию "перекрыли" другие неожиданные результаты – поражения ПСВ от "Гранады" и "Гента" – от "Слована". Однако нидерландско-бельгийские разборки – это, повторимся, взгляд в будущее. Сегодня для нас актуальны Австрия, Шотландия и Турция.

Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия наступила на пятку – но могло быть и хуже - изображение 2

***

В сезонном рейтинге (кампания 2020/21) Украина поднялась на тринадцатую позицию. Была пятнадцатой после поражения "Динамо", победа "Шахтера" подняла нас на двенадцатое место, поражение "Зари" опустило на тринадцатую (все это, конечно, с синхронным учетом результатов других Ассоциаций). Впереди остаются Кипр, Румыния, Польша, Норвегия, Венгрия, которых можно доставать, позади находятся Бельгия, Россия, Португалия, Нидерланды – весьма сильные страны. Можно говорить, что сейчас полет нормальный – без провалов.

***

Глобальных изменений в Таблице не произошло. Шотландия обошла Турцию – об этом уже говорили. Греция выскочила из-за спины Швейцарии, а Израиль обошел Чехию и ворвался в топ-20. Израиль лидирует в сезонном рейтинге – пять баллов, это очень серьезное достижение для этой Ассоциации.

Страна
Клубы (турнир)		 Очки Осталось 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Общий +/-
1 Испания 29.5 7/7 20.142 19.714 19.571 18.928 4.214 82.569
Гранада (ЛЕ) 6.5
Барселона (ЛЧ) 6.0
Севилья (ЛЧ) 5.0
Атлетико (ЛЧ) 4.0
Реал (ЛЧ) 4.0
Реал Сосьедад (ЛЕ) 2.0
Вильярреал (ЛЕ) 2.0
2 Англия 33.5 7/7 14.928 20.071 22.642 18.571 4.785 80.997
Тоттенхэм (ЛЕ) 6.5
Манчестер Сити (ЛЧ) 6.0
Ливерпуль (ЛЧ) 6.0
Манчестер Юнайтед (ЛЧ) 6.0
Челси (ЛЧ) 5.0
Арсенал (ЛЕ) 2.0
Лестер (ЛЕ) 2.0
3 Италия 31 7/7 14.250 17.333 12.642 14.928 4.428 63.581
Аталанта (ЛЧ) 6.0
Лацио (ЛЧ) 6.0
Ювентус (ЛЧ) 6.0
Милан (ЛЕ) 6.0
Интер (ЛЧ) 5.0
Рома (ЛЕ) 2.0
Наполи (ЛЕ) 0.0
4 Германия 28.5 6/7 14.571 9.857 15.214 18.714 4.071 62.427
Бавария (ЛЧ) 6.0
РБ Лейпциг (ЛЧ) 6.0
Боруссия Менхенгладбах (ЛЧ) 5.0
Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ) 4.0
Вольфсбург (ЛЕ) 3.5 выбыл
Байер (ЛЕ) 2.0
Хоффенхайм (ЛЕ) 2.0
5 Франция 17.5 5/6 14.416 11.500 10.583 11.666 2.916 51.081
Ренн (ЛЧ) 5.0
Марсель (ЛЧ) 4.0
ПСЖ (ЛЧ) 4.0
Реймс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Лилль (ЛЕ) 2.0
Ницца (ЛЕ) 0.0
6 Португалия 14 3/5 8.083 9.666 10.900 10.300 2.800 41.749
Порто (ЛЧ) 4.0
Рио Аве (ЛЕ) 3.5 выбыл
Бенфика (ЛЧ/ЛЕ) 2.5
Брага (ЛЕ) 2.0
Спортинг (ЛЕ) 2.0 выбыл
7 Россия 18 4/6 9.200 12.600 7.583 4.666 3.000 37.049
Краснодар (ЛЧ) 7.0
Локомотив (Москва) (ЛЧ) 5.0
Зенит (ЛЧ) 4.0
ЦСКА (Москва) (ЛЕ) 1.0
Динамо (Москва) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ростов (ЛЕ) 0.5 выбыл
8 Бельгия 16 4/5 12.500 2.600 7.800 7.600 3.200 33.700
Брюгге (ЛЧ) 6.0
Стандард (ЛЕ) 4.5
Антверпен (ЛЕ) 2.0
Шарлеруа (ЛЕ) 2.0 выбыл
Гент (ЛЧ/ЛЕ) 1.5
9 Нидерланды 14 4/5 9.100 2.900 8.600 9.400 2.800 32.800
Аякс (ЛЧ) 4.0
АЗ (ЛЧ/ЛЕ) 4.0
ПСВ (ЛЕ) 3.0
Виллем II (ЛЕ) 2.0 выбыл
Фейеноорд (ЛЕ) 1.0
10 Австрия 13.5 4/5 7.375 9.750 6.200 5.800 2.700 31.825
Зальцбург (ЛЧ) 7.0
ЛАСК (ЛЕ) 3.0
Рапид (Вена) (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
Вольфсбергер (ЛЕ) 1.0
TSV Hartberg (ЛЕ) 0.5 выбыл
11 Украина 16 3/5 5.500 8.000 5.600 7.200 3.200 29.500
Динамо (Киев) (ЛЧ) 7.5
Шахтер (ЛЧ) 6.0
Колос (ЛЕ) 2.0 выбыл
Десна (ЛЕ) 0.5 выбыл
Заря (ЛЕ) 0.0
12 Шотландия 18 2/4 4.375 4.000 6.750 9.750 4.500 29.375
Рейнджерс (ЛЕ) 6.5
Селтик (ЛЧ/ЛЕ) 5.0
Абердин (ЛЕ) 3.5 выбыл
Мазервел (ЛЕ) 3.0 выбыл
13 Турция 9.5 2/5 9.700 6.800 5.500 5.000 1.900 28.900
Истанмбул ББ (ЛЧ) 4.0
Галатасарай (ЛЕ) 3.5 выбыл
Бешикташ (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Аланьяспор (ЛЕ) 0.5 выбыл
Сивасспор (ЛЕ) 0.0
14 Дания 14.5 1/4 8.500 5.250 4.875 5.125 3.625 27.375
Митьюлланд (ЛЧ) 8.5
Копенгаген (ЛЕ) 3.5 выбыл
Орхус (ЛЕ) 2.0 выбыл
Сеннерйюск (ЛЕ) 0.5 выбыл
15 Кипр 14 1/4 5.500 7.000 6.125 5.125 3.500 27.250
Омония (ЛЧ/ЛЕ) 5.5
Апоэль (Никосиа) (ЛЕ) 4.5 выбыл
Аполлон (ЛЕ) 3.5 выбыл
Анортосис (ЛЕ) 0.5 выбыл
16 Сербия 12 1/4 2.875 6.375 6.000 6.000 3.000 24.250
Црвена Звезда (ЛЧ/ЛЕ) 5.5
Партизан (ЛЕ) 3.5 выбыл
TSC Backa Topola (ЛЕ) 2.5 выбыл
Войводина (ЛЕ) 0.5 выбыл
17 Греция 15.5 3/5 5.800 5.100 5.100 4.900 3.100 24.000
Олимпиакос (ЛЧ) 7.5
ПАОК (ЛЧ/ЛЕ) 4.0
АЕК (ЛЕ) 3.0
OFI Heraklion (ЛЕ) 0.5 выбыл
Арис (ЛЕ) 0.5 выбыл
18 Швейцария 9.5 1/4 4.300 6.500 3.900 6.400 2.375 23.475
Базель (ЛЕ) 3.5 выбыл
Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ) 3.5
Серветт (ЛЕ) 2.0 выбыл
Санкт-Галлен (ЛЕ) 0.5 выбыл
19 Хорватия 10.5 2/5 5.125 5.125 5.750 4.375 2.100 22.475
Динамо (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ) 4.0
Риека (ЛЕ) 3.0
Хайдук (ЛЕ) 2.0 выбыл
Локомотив (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Осиек (ЛЕ) 0.5 выбыл
20 Израиль 20 2/4 6.750 5.625 2.625 2.375 5.000 22.375
Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ) 8.0
Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ/ЛЕ) 6.5
Маккаби (Хайфа) (ЛЕ) 5.0 выбыл
Бейтар (Иерусалим) (ЛЕ) 0.5 выбыл
21 Чехия 10 3/5 5.500 5.500 6.500 2.500 2.000 22.000
Слован (ЛЕ) 6.5
Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Яблонец (ЛЕ) 0.5 выбыл
Славия (ЛЧ/ЛЕ) 0.5
Спарта (ЛЕ) 0.0
22 Швеция 10 0/4 2.750 5.375 4.125 5.750 2.500 20.500
Мальме (ЛЕ) 5.0 выбыл
Юргорден (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Хаммарбю (ЛЕ) 2.0 выбыл
Гетеборг (ЛЕ) 0.5 выбыл
23 Болгария 12 2/4 4.250 4.000 4.000 4.125 3.000 19.375
ЦСКА (София) (ЛЕ) 6.0
Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ) 3.5
Локомотив Пловдив (ЛЕ) 2.0 выбыл
Славия (София) (ЛЕ) 0.5 выбыл
24 Норвегия 16 1/4 1.375 4.000 5.375 3.750 4.000 18.500
Мельде (ЛЧ/ЛЕ) 7.0
Русенборг (ЛЕ) 5.0 выбыл
Буде-Глимт () 3.5 выбыл
Викинг (ЛЕ) 0.5 выбыл
25 Румыния 13 1/4 3.300 2.900 2.375 5.875 3.250 17.700
Клуж (ЛЧ/ЛЕ) 7.5
Стяуа (ЛЕ) 3.0 выбыл
Ботошани (ЛЕ) 2.0 выбыл
Университатя Крайова (ЛЕ) 0.5 выбыл
26 Азербайджан 9 1/4 4.250 4.375 2.375 3.375 2.250 16.625
Карабах (ЛЧ/ЛЕ) 5.5
Нефтчи (ЛЕ) 2.0 выбыл
Кешля (ЛЕ) 1.0 выбыл
Сумгаит (ЛЕ) 0.5 выбыл
27 Казахстан 4 0/4 2.750 4.250 4.250 3.375 1.000 15.625
Кайрат (ЛЕ) 2.0 выбыл
Астана (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Ордабасы (ЛЕ) 0.5 выбыл
Kaysar Kyzylorda (ЛЕ) 0.5 выбыл
28 Венгрия 16 1/4 1.875 1.625 3.250 4.500 4.000 15.250
Ференцварош (ЛЧ) 9.5
Фехервар (ЛЕ) 4.0 выбыл
Гонвед (ЛЕ) 2.0 выбыл
Академия Пушкаша (ЛЕ) 0.5 выбыл
29 Беларусь 6 0/4 3.000 3.250 5.000 2.500 1.500 15.250
Динамо Брест (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Шахтер Солигорск (ЛЕ) 1.0 выбыл
Динамо (Минск) (ЛЕ) 0.5 выбыл
БАТЭ (Борисов) (ЛЕ) 0.5 выбыл
30 Польша 14 1/4 3.875 2.875 2.250 2.125 3.500 14.625
Лех (Познань) (ЛЕ) 6.0
Легия (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Пяст (ЛЕ) 3.5 выбыл
Краковия (ЛЕ) 0.5 выбыл
31 Словения 9 0/4 2.250 4.625 3.125 2.000 2.250 14.250
Мура (ЛЕ) 3.5 выбыл
Целе (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Олимпия (ЛЕ) 2.0 выбыл
Марибор (ЛЕ) 1.0 выбыл
32 Словакия 6 0/4 2.125 1.875 5.125 3.000 1.500 13.625
ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ) 3.5 выбыл
Слован (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Жилина (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ружемборок (ЛЕ) 0.5 выбыл
33 Лихтенштейн 0.5 0/1 2.500 2.000 1.500 2.500 0.500 9.000
Вадуц (ЛЕ) 0.5 выбыл
34 Литва 6.5 0/4 0.500 2.375 2.625 1.625 1.625 8.750
Тракай (ЛЕ) 2.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 2.0 выбыл
Судува (ЛЧ/ЛЕ) 2.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 0.5 выбыл
35 Люксембург 4 0/4 0.750 0.875 2.625 3.000 1.000 8.250
Прогрес (ЛЕ) 2.0 выбыл
Фола (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Дифферданж (ЛЕ) 0.5 выбыл
Union Titus Pétange (ЛЕ) 0.5 выбыл
36 Босния-Герцеговина 10.5 0/4 0.500 1.375 2.000 1.500 2.625 8.000
Зриньски (ЛЕ) 4.0 выбыл
ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Борац Баня-Лука (ЛЕ) 2.0 выбыл
Железничар (ЛЕ) 0.5 выбыл
37 Ирландия 7.5 1/4 2.625 1.125 1.000 1.250 1.875 7.875
Дандолк (ЛЧ/ЛЕ) 4.5
Шэмрок Роверс (ЛЕ) 1.5 выбыл
Богемианс (ЛЕ) 1.0 выбыл
Дерри Сити (ЛЕ) 0.5 выбыл
38 Северная Македония 7 0/4 1.250 3.125 1.000 0.500 1.750 7.625
Шкендия (ЛЕ) 3.5 выбыл
Ренова (ЛЕ) 2.0 выбыл
Силекс (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Шкупи (ЛЕ) 0.5 выбыл
39 Армения 5.5 0/4 1.125 0.625 1.500 2.750 1.375 7.375
Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Алашкерт (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ширак (ЛЕ) 0.5 выбыл
FC Noah (ЛЕ) 0.5 выбыл
40 Латвия 5.5 0/4 1.375 0.750 1.625 2.250 1.375 7.375
Рига (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Вентспилс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Рига (ЛЕ) 0.5 выбыл
Valmieras FK (ЛЕ) 0.5 выбыл
41 Албания 8 0/4 0.875 2.625 1.000 0.750 2.000 7.250
Тирана (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Кукес (ЛЕ) 2.0 выбыл
Теута (ЛЕ) 2.0 выбыл
Лачи (ЛЕ) 1.5 выбыл
42 Северная Ирландия 8.5 0/3 0.500 0.750 0.500 2.375 2.833 6.958
Колрейн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Линфилд (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Гленторан (ЛЕ) 2.0 выбыл
43 Грузия 7 0/4 1.125 0.125 1.625 2.250 1.750 6.875
Локомотив Тбилиси (ЛЕ) 3.5 выбыл
Динамо (Тбилиси) (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Динамо (Батуми) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Сабуртало (ЛЕ) 0.5 выбыл
44 Финляндия 5.5 0/4 1.750 1.250 0.875 1.625 1.375 6.875
Куопио (ЛЧ/ЛЕ) 3.5 выбыл
Ilves Tampere (ЛЕ) 1.0 выбыл
Интер (Турку) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Хонка (ЛЕ) 0.5 выбыл
45 Молдова 5.5 0/4 0.875 2.750 1.125 0.750 1.375 6.875
Шериф (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Sfântul Gheorghe (ЛЕ) 1.5 выбыл
Динамо-Авто Тирасполь (ЛЕ) 0.5 выбыл
Петрокуб (ЛЕ) 0.5 выбыл
46 Мальта 6 0/4 1.250 1.375 1.500 0.750 1.500 6.375
Флориана (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Хайбернианс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Валетта (ЛЕ) 0.5 выбыл
Sirens FC (ЛЕ) 0.5 выбыл
47 Фарерские острова 11 0/4 0.375 0.750 1.125 1.125 2.750 6.125
Б-36 (ЛЕ) 4.5 выбыл
Клаксвик (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Рунавик (ЛЕ) 2.0 выбыл
Торсхавн (ЛЕ) 0.5 выбыл
48 Косово 5.5 0/3 0.000 0.000 2.500 1.500 1.833 5.833
Дрита (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
SC Gjilani (ЛЕ) 2.0 выбыл
Приштина (ЛЕ) 0.5 выбыл
49 Гибралтар 5 0/3 1.500 0.500 1.000 1.000 1.666 5.666
Линкольн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Европа (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
St Joseph's FC (ЛЕ) 0.5 выбыл
50 Черногория 6.5 0/4 0.875 1.125 0.375 1.000 1.625 5.000
Будучность (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Зета (ЛЕ) 2.0 выбыл
Искра Даниловград (ЛЕ) 1.5 выбыл
Сутьеска (ЛЕ) 0.5 выбыл
51 Уэльс 6 0/4 1.000 0.500 1.000 1.000 1.500 5.000
Нью Сэйнтс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Бала Таун (ЛЕ) 2.0 выбыл
Connah's Quay (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Барри Таун (ЛЕ) 0.5 выбыл
52 Исландия 2.5 0/4 1.000 1.125 1.500 0.625 0.625 4.875
Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Викингур (ЛЕ) 0.5 выбыл
Брейдаблик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Хафнарфьордур (ЛЕ) 0.5 выбыл
53 Эстония 5.5 0/4 1.375 0.625 0.500 0.875 1.375 4.750
Флора (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Левадия (ЛЕ) 0.5 выбыл
Paide Linnameeskond (ЛЕ) 0.5 выбыл
Калью (ЛЕ) 0.5 выбыл
54 Андорра 2 0/3 0.166 0.166 0.833 1.500 0.666 3.331
ФК Санта-Колома (ЛЕ) 1.0 выбыл
Энгордани (ЛЕ) 0.5 выбыл
Inter Club d'Escaldes (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
55 Сан-Марино 1.5 0/3 0.000 0.166 0.500 0.000 0.500 1.166
Тре Пенне (ЛЕ) 0.5 выбыл
Фиорита (ЛЕ) 0.5 выбыл
Тре Фиори (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) коэффициенты Шахтер (Донецк)
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