Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия наступила на пятку – но могло быть и хуже

С небольшим опасением ожидалось это время – начало групповых раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Дело в том, что Украине в спину дышат Турция и Шотландия, Австрия впереди, и в первом туре принадлежало нам провести три матча против представителей топ-чемпионатов. Если брать общий класс команд, то нам светили три поражения и неприятности в Таблице коэффициентов. Но "Шахтер" создал сенсацию, а кто-то из конкурентов своего недобрал. Как итог – наши позиции на неделе практически не пошатнулись.

"Шахтер" добыл два очка, или 0,4 балла по конвертации Таблицы коэффициентов для Украины. Столько же в сумме набрали все австрийские команды (поражения "Рапида" и ЛАСКа, ничьи "Зальцбурга" и "Вольфсберга"). То есть, от Австрии не увеличили и не сократили отставание. Шотландия, которая в группе представлена ​​двумя командами, набрала два очка благодаря победе "Рейнджерс". Но поскольку делитель у этой страны меньше (четыре), то в Таблицу коэффициентов ей упало 0,5 балла – удалось обойти Турцию и сократить отставание от Украины до 0,125 балла.

С Шотландией будет трудно – с этим стоит смириться. Ее гранды выступают в Лиге Европы, где больше возможностей набирать очки, и меньший делитель дает свой эффект. Однако бороться нужно. Турция не взяла на неделе ничего – "Истанбул" и "Сивасспор" выглядят малоэффективным оружием.

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Можно отметить и то, что не набрала очков Дания – отдаленный конкурент Украины в этом сезоне. Кипр добыл ничью усилиями "Омония" (1/4 = 0,25 очка), но это ветряная угроза – не больше. Надо, наверное, обращать внимание на Бельгию и Нидерланды в контексте следующего сезона – страны будут нашими конкурентами во время кампании 2021/22. Бельгийцы на неделе получили четыре очка (победы "Брюгге" над "Зенитом" и "Антверпена" над "Лудогорцем"), или 0,8 балла к Таблице коэффициентов. Нидерланды обогатились тремя очками / 0,6 бала к ТК благодаря ничьей "Фейеноорда" и сенсационной победе АЗ над "Наполи". Интересный результат, но эту сенсацию "перекрыли" другие неожиданные результаты – поражения ПСВ от "Гранады" и "Гента" – от "Слована". Однако нидерландско-бельгийские разборки – это, повторимся, взгляд в будущее. Сегодня для нас актуальны Австрия, Шотландия и Турция.

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В сезонном рейтинге (кампания 2020/21) Украина поднялась на тринадцатую позицию. Была пятнадцатой после поражения "Динамо", победа "Шахтера" подняла нас на двенадцатое место, поражение "Зари" опустило на тринадцатую (все это, конечно, с синхронным учетом результатов других Ассоциаций). Впереди остаются Кипр, Румыния, Польша, Норвегия, Венгрия, которых можно доставать, позади находятся Бельгия, Россия, Португалия, Нидерланды – весьма сильные страны. Можно говорить, что сейчас полет нормальный – без провалов.

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Глобальных изменений в Таблице не произошло. Шотландия обошла Турцию – об этом уже говорили. Греция выскочила из-за спины Швейцарии, а Израиль обошел Чехию и ворвался в топ-20. Израиль лидирует в сезонном рейтинге – пять баллов, это очень серьезное достижение для этой Ассоциации.