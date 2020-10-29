Украина поднялась в топ-10 сезонного рейтинга, Динамо все еще лидер украинского коэффициента 2020/21
Но у Динамо пять сыгранных матчей, а у Шахтера только два
Во втором туре Лиги чемпионов украинские команды одержали две ничьи. И хотя привкус этих ничьих разный (для "Шахтера" ничья – как достижение, для "Динамо" – как потеря), в Таблицу коэффициентов упало одинаковое количество очков. Два балла, или 0,4 очка по конвертации Таблицы коэффициентов – это больше, чем во втором туре Лиги чемпионов набрали все конкуренты вместе взятые.
"Зальцбург" проиграл "Атлетико" (2:3), "Истанбул" – ПСЖ (0:2), а "Мидтьюлланн" – "Ливерпулю" (0:2). Получается, что Украина сократила отставание от Австрии, и нарастила преимущество над Данией и Турцией.
Однако картина неполная, потому что еще не сыграны матчи Лиги Европы. У нас на кону два очка в матче "Зари" против "Браги" (0,4 по конвертации ТК), тогда как Австрия может взять шесть баллов, или 1,2 по конвертации ТК.
Турция может только отыграть то, что набрали на неделе "Динамо" и "Шахтер".
Шотландия с двумя командами может получить целый балл в Таблицу коэффициентов (2+2 = 4; 4/4 = 1). Если эта страна возьмет максимум в сегодняшних поединках, то обойдет Украину в ТК независимо от результата матча "Зари".
Важно добавить, что после ничьих "Шахтера" и "Динамо" Украина поднялась на десятую позицию в сезонном рейтинге. Впереди, кроме топ-Ассоциаций, расположены такие страны как Норвегия, Венгрия, Дания, Шотландия и Израиль. Ориентироваться надо на то, чтобы быть выше них в сезонном рейтинге. Лидером украинского рейтинга в сезоне 2020/21 до сих пор остается "Динамо". Команда Луческу принесла Украине 8,5 очков. "Шахтер" по состоянию на сейчас добыл для Украины семь очков. Но "горняки" сыграли только два еврокубковых поединка в сезоне, тогда как "Динамо" – уже целых пять.
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