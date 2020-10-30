Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия опередила Украину, но такое уже было
Шанс отыграться еще будет
Второй тур группового этапа, как и первый, принес Украине два очка, или 0,4 балла по конвертации Таблицы коэффициентов. Но если неделю назад мы говорили, что это неплохой результат, то сегодня приходится сожалеть о том, что потеряли.
"Динамо" играло против представителя четвертой корзины и недобрало одно очко. "Заря", учитывая характер игры, могла зацепиться за очки в поединке с "Брагой", если бы лучше реализовывала свои моменты. "Шахтер" в противостоянии с "Интером" выжал, наверное, максимум из возможного.
Два очка дали возможность оторваться от Турции, Дании и Кипра – их команды не набрали ничего. Особенно заметен провал турок, которые уже вторую неделю подряд остаются без очков в Таблице коэффициентов. Австрия добыла половину от того, что могла – четыре очка (победы ЛАСКа и "Вольфсберга"), или 0,8 балла по конвертации Таблицы коэффициентов. Еще на шаг эта Ассоциация отдалилась от Украины.
Но теперь главным преследователем Австрии является не сине-желтая компания, а десант из Британии. Шотландия была близка к тому, чтобы взять максимум, но и трех очков (ничья "Селтика" + победа "Рейнджерс") ей хватило для того, чтобы опередить Украину. Сейчас Шотландия впереди на 0,225 балла – и это их вторая попытка в сезоне оставить нас за спиной. Первая состоялась еще во время квалификационных раундов, когда, впрочем, Шотландия не смогла удержать позиции, ибо не получила бонуса за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Сейчас же, забегая вперед, нам может существенно помочь бонус за выход из группы ЛЧ в плей-офф. Но до этого еще очень далеко.
Отметим, что целый балл (5 / 5) в ТК на неделе набрали Нидерланды. А вот Бельгия избежала локального провала благодаря сенсационной победе "Антверпена" над "Тоттенхэмом" (два очка + одно очко за ничью "Брюгге"). Эти страны интересны нам в контексте следующего года, когда за место в топ-10/11 придется бороться, в том числе, против них.
***
В сезонном рейтинге (2020/21) Украина была десятой после матчей Лиги чемпионов, но результаты Лиги Европы внесли серьезные изменения в таблицу. Теперь мы четырнадцатые, пропустив вперед Францию, Португалию, Бельгию и Нидерланды. Однако этим странам проигрывать не стыдно. Надо опередить Данию, Норвегию, Венгрию, две последние Ассоциации – в топ-10 сезонного рейтинга. А Шотландия и Израиль – вообще в топ-5. За ними есть смысл гнаться, хотя видно уже сейчас, что эти страны в этом сезоне строят прочный фундамент для целой пятилетки.
Не лишним будет напомнить, что двенадцатое место, в отличие от одиннадцатого, ни при каких обстоятельствах не даст права чемпиону страны автоматически квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов. Поэтому чтобы в сезоне 2022/23 лучшая команда Украины не проходила отбор евротурнира, в этом году нужно возвращать себе минимум одиннадцатую позицию в Таблице коэффициентов (не гарантирует прямого места в группе ЛЧ для чемпиона, но дает неплохие шансы на это). Да и престиж – дело не последнее. Так низко в ТК Украина не была двенадцать лет.
Следующие еврокубковые матчи состоятся в середине следующей недели. Это будет экватор группового раунда.
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|Страна
Клубы (турнир)
|Очки
|Осталось
|16/17
|17/18
|18/19
|19/20
|20/21
|Общий
|+/-
|1
|Испания
|39.5
|7/7
|20.142
|19.714
|19.571
|18.928
|5.642
|83.997
|Барселона (ЛЧ)
|8.0
|Гранада (ЛЕ)
|7.5
|Севилья (ЛЧ)
|7.0
|Атлетико (ЛЧ)
|6.0
|Реал (ЛЧ)
|5.0
|Вильярреал (ЛЕ)
|4.0
|Реал Сосьедад (ЛЕ)
|2.0
|2
|Англия
|45.5
|7/7
|14.928
|20.071
|22.642
|18.571
|6.500
|82.712
|Манчестер Сити (ЛЧ)
|8.0
|Ливерпуль (ЛЧ)
|8.0
|Манчестер Юнайтед (ЛЧ)
|8.0
|Челси (ЛЧ)
|7.0
|Тоттенхэм (ЛЕ)
|6.5
|Арсенал (ЛЕ)
|4.0
|Лестер (ЛЕ)
|4.0
|3
|Италия
|39
|7/7
|14.250
|17.333
|12.642
|14.928
|5.571
|64.724
|Милан (ЛЕ)
|8.0
|Аталанта (ЛЧ)
|7.0
|Лацио (ЛЧ)
|7.0
|Интер (ЛЧ)
|6.0
|Ювентус (ЛЧ)
|6.0
|Рома (ЛЕ)
|3.0
|Наполи (ЛЕ)
|2.0
|4
|Германия
|35.5
|6/7
|14.571
|9.857
|15.214
|18.714
|5.071
|63.427
|Бавария (ЛЧ)
|8.0
|Боруссия Менхенгладбах (ЛЧ)
|6.0
|Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ)
|6.0
|РБ Лейпциг (ЛЧ)
|6.0
|Хоффенхайм (ЛЕ)
|4.0
|Вольфсбург (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Байер (ЛЕ)
|2.0
|5
|Франция
|22.5
|5/6
|14.416
|11.500
|10.583
|11.666
|3.750
|51.915
|ПСЖ (ЛЧ)
|6.0
|Ренн (ЛЧ)
|5.0
|Марсель (ЛЧ)
|4.0
|Лилль (ЛЕ)
|3.0
|Реймс (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Ницца (ЛЕ)
|2.0
|6
|Португалия
|20
|3/5
|8.083
|9.666
|10.900
|10.300
|4.000
|42.949
|Порто (ЛЧ)
|6.0
|Бенфика (ЛЧ/ЛЕ)
|4.5
|Брага (ЛЕ)
|4.0
|Рио Аве (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Спортинг (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|7
|Россия
|19
|4/6
|9.200
|12.600
|7.583
|4.666
|3.166
|37.215
|Краснодар (ЛЧ)
|7.0
|Локомотив (Москва) (ЛЧ)
|5.0
|Зенит (ЛЧ)
|4.0
|ЦСКА (Москва) (ЛЕ)
|2.0
|Динамо (Москва) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ростов (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|8
|Бельгия
|19
|4/5
|12.500
|2.600
|7.800
|7.600
|3.800
|34.300
|Брюгге (ЛЧ)
|7.0
|Стандард (ЛЕ)
|4.5
|Антверпен (ЛЕ)
|4.0
|Шарлеруа (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Гент (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|9
|Нидерланды
|19
|4/5
|9.100
|2.900
|8.600
|9.400
|3.800
|33.800
|АЗ (ЛЧ/ЛЕ)
|6.0
|Аякс (ЛЧ)
|5.0
|ПСВ (ЛЕ)
|5.0
|Виллем II (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Фейеноорд (ЛЕ)
|1.0
|10
|Австрия
|17.5
|4/5
|7.375
|9.750
|6.200
|5.800
|3.500
|32.625
|Зальцбург (ЛЧ)
|7.0
|ЛАСК (ЛЕ)
|5.0
|Вольфсбергер (ЛЕ)
|3.0
|Рапид (Вена) (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|TSV Hartberg (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|11
|Шотландия
|21
|2/4
|4.375
|4.000
|6.750
|9.750
|5.250
|30.125
|Рейнджерс (ЛЕ)
|8.5
|Селтик (ЛЧ/ЛЕ)
|6.0
|Абердин (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Мазервел (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|12
|Украина
|18
|3/5
|5.500
|8.000
|5.600
|7.200
|3.600
|29.900
|Динамо (Киев) (ЛЧ)
|8.5
|Шахтер (ЛЧ)
|7.0
|Колос (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Десна (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Заря (ЛЕ)
|0.0
|13
|Турция
|9.5
|2/5
|9.700
|6.800
|5.500
|5.000
|1.900
|28.900
|Истанмбул ББ (ЛЧ)
|4.0
|Галатасарай (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Бешикташ (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Аланьяспор (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Сивасспор (ЛЕ)
|0.0
|14
|Дания
|14.5
|1/4
|8.500
|5.250
|4.875
|5.125
|3.625
|27.375
|Митьюлланд (ЛЧ)
|8.5
|Копенгаген (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Орхус (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Сеннерйюск (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|15
|Кипр
|14
|1/4
|5.500
|7.000
|6.125
|5.125
|3.500
|27.250
|Омония (ЛЧ/ЛЕ)
|5.5
|Апоэль (Никосиа) (ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Аполлон (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Анортосис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|16
|Сербия
|14
|1/4
|2.875
|6.375
|6.000
|6.000
|3.500
|24.750
|Црвена Звезда (ЛЧ/ЛЕ)
|7.5
|Партизан (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|TSC Backa Topola (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Войводина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|17
|Греция
|16.5
|3/5
|5.800
|5.100
|5.100
|4.900
|3.300
|24.200
|Олимпиакос (ЛЧ)
|7.5
|ПАОК (ЛЧ/ЛЕ)
|5.0
|АЕК (ЛЕ)
|3.0
|OFI Heraklion (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Арис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|18
|Швейцария
|10.5
|1/4
|4.300
|6.500
|3.900
|6.400
|2.625
|23.725
|Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ)
|4.5
|Базель (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Серветт (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Санкт-Галлен (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|19
|Израиль
|22
|2/4
|6.750
|5.625
|2.625
|2.375
|5.500
|22.875
|Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ/ЛЕ)
|8.5
|Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ)
|8.0
|Маккаби (Хайфа) (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Бейтар (Иерусалим) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|20
|Хорватия
|11.5
|2/5
|5.125
|5.125
|5.750
|4.375
|2.300
|22.675
|Динамо (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ)
|5.0
|Риека (ЛЕ)
|3.0
|Хайдук (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Локомотив (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Осиек (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|21
|Чехия
|12
|3/5
|5.500
|5.500
|6.500
|2.500
|2.400
|22.400
|Слован (ЛЕ)
|6.5
|Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Славия (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|Яблонец (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Спарта (ЛЕ)
|0.0
|22
|Швеция
|10
|0/4
|2.750
|5.375
|4.125
|5.750
|2.500
|20.500
|Мальме (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Юргорден (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Хаммарбю (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Гетеборг (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|23
|Болгария
|13
|2/4
|4.250
|4.000
|4.000
|4.125
|3.250
|19.625
|ЦСКА (София) (ЛЕ)
|7.0
|Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|Локомотив Пловдив (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Славия (София) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|24
|Норвегия
|18
|1/4
|1.375
|4.000
|5.375
|3.750
|4.500
|19.000
|Мельде (ЛЧ/ЛЕ)
|9.0
|Русенборг (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Буде-Глимт ()
|3.5
|выбыл
|Викинг (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|25
|Румыния
|14
|1/4
|3.300
|2.900
|2.375
|5.875
|3.500
|17.950
|Клуж (ЛЧ/ЛЕ)
|8.5
|Стяуа (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Ботошани (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Университатя Крайова (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|26
|Азербайджан
|9
|1/4
|4.250
|4.375
|2.375
|3.375
|2.250
|16.625
|Карабах (ЛЧ/ЛЕ)
|5.5
|Нефтчи (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Кешля (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Сумгаит (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|27
|Казахстан
|4
|0/4
|2.750
|4.250
|4.250
|3.375
|1.000
|15.625
|Кайрат (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Астана (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Ордабасы (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Kaysar Kyzylorda (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|28
|Венгрия
|17
|1/4
|1.875
|1.625
|3.250
|4.500
|4.250
|15.500
|Ференцварош (ЛЧ)
|10.5
|Фехервар (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Гонвед (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Академия Пушкаша (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|29
|Беларусь
|6
|0/4
|3.000
|3.250
|5.000
|2.500
|1.500
|15.250
|Динамо Брест (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Шахтер Солигорск (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Динамо (Минск) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|БАТЭ (Борисов) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|30
|Польша
|14
|1/4
|3.875
|2.875
|2.250
|2.125
|3.500
|14.625
|Лех (Познань) (ЛЕ)
|6.0
|Легия (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Пяст (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Краковия (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|31
|Словения
|9
|0/4
|2.250
|4.625
|3.125
|2.000
|2.250
|14.250
|Мура (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Целе (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Олимпия (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Марибор (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|32
|Словакия
|6
|0/4
|2.125
|1.875
|5.125
|3.000
|1.500
|13.625
|ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Слован (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Жилина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ружемборок (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|33
|Лихтенштейн
|0.5
|0/1
|2.500
|2.000
|1.500
|2.500
|0.500
|9.000
|Вадуц (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|34
|Литва
|6.5
|0/4
|0.500
|2.375
|2.625
|1.625
|1.625
|8.750
|Тракай (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Жальгирис (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Судува (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Жальгирис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|35
|Люксембург
|4
|0/4
|0.750
|0.875
|2.625
|3.000
|1.000
|8.250
|Прогрес (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Фола (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Дифферданж (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Union Titus Pétange (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|36
|Босния-Герцеговина
|10.5
|0/4
|0.500
|1.375
|2.000
|1.500
|2.625
|8.000
|Зриньски (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Борац Баня-Лука (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Железничар (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|37
|Ирландия
|7.5
|1/4
|2.625
|1.125
|1.000
|1.250
|1.875
|7.875
|Дандолк (ЛЧ/ЛЕ)
|4.5
|Шэмрок Роверс (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Богемианс (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Дерри Сити (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|38
|Северная Македония
|7
|0/4
|1.250
|3.125
|1.000
|0.500
|1.750
|7.625
|Шкендия (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Ренова (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Силекс (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Шкупи (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|39
|Армения
|5.5
|0/4
|1.125
|0.625
|1.500
|2.750
|1.375
|7.375
|Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Алашкерт (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ширак (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|FC Noah (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|40
|Латвия
|5.5
|0/4
|1.375
|0.750
|1.625
|2.250
|1.375
|7.375
|Рига (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Вентспилс (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Рига (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Valmieras FK (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|41
|Албания
|8
|0/4
|0.875
|2.625
|1.000
|0.750
|2.000
|7.250
|Тирана (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Кукес (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Теута (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Лачи (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|42
|Северная Ирландия
|8.5
|0/3
|0.500
|0.750
|0.500
|2.375
|2.833
|6.958
|Колрейн (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Линфилд (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Гленторан (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|43
|Грузия
|7
|0/4
|1.125
|0.125
|1.625
|2.250
|1.750
|6.875
|Локомотив Тбилиси (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Динамо (Тбилиси) (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Динамо (Батуми) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Сабуртало (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|44
|Финляндия
|5.5
|0/4
|1.750
|1.250
|0.875
|1.625
|1.375
|6.875
|Куопио (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Ilves Tampere (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Интер (Турку) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Хонка (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|45
|Молдова
|5.5
|0/4
|0.875
|2.750
|1.125
|0.750
|1.375
|6.875
|Шериф (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Sfântul Gheorghe (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Динамо-Авто Тирасполь (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Петрокуб (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|46
|Мальта
|6
|0/4
|1.250
|1.375
|1.500
|0.750
|1.500
|6.375
|Флориана (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Хайбернианс (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Валетта (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Sirens FC (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|47
|Фарерские острова
|11
|0/4
|0.375
|0.750
|1.125
|1.125
|2.750
|6.125
|Б-36 (ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Клаксвик (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Рунавик (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Торсхавн (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|48
|Косово
|5.5
|0/3
|0.000
|0.000
|2.500
|1.500
|1.833
|5.833
|Дрита (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|SC Gjilani (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Приштина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|49
|Гибралтар
|5
|0/3
|1.500
|0.500
|1.000
|1.000
|1.666
|5.666
|Линкольн (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Европа (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|St Joseph's FC (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|50
|Черногория
|6.5
|0/4
|0.875
|1.125
|0.375
|1.000
|1.625
|5.000
|Будучность (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Зета (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Искра Даниловград (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Сутьеска (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|51
|Уэльс
|6
|0/4
|1.000
|0.500
|1.000
|1.000
|1.500
|5.000
|Нью Сэйнтс (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Бала Таун (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Connah's Quay (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Барри Таун (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|52
|Исландия
|2.5
|0/4
|1.000
|1.125
|1.500
|0.625
|0.625
|4.875
|Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Викингур (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Брейдаблик (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Хафнарфьордур (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|53
|Эстония
|5.5
|0/4
|1.375
|0.625
|0.500
|0.875
|1.375
|4.750
|Флора (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Левадия (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Paide Linnameeskond (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Калью (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|54
|Андорра
|2
|0/3
|0.166
|0.166
|0.833
|1.500
|0.666
|3.331
|ФК Санта-Колома (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Энгордани (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Inter Club d'Escaldes (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|55
|Сан-Марино
|1.5
|0/3
|0.000
|0.166
|0.500
|0.000
|0.500
|1.166
|Тре Пенне (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Фиорита (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Тре Фиори (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|выбыл
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