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Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия опередила Украину, но такое уже было

Рейтинг УЕФА
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Шанс отыграться еще будет

Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия опередила Украину, но такое уже было
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй тур группового этапа, как и первый, принес Украине два очка, или 0,4 балла по конвертации Таблицы коэффициентов. Но если неделю назад мы говорили, что это неплохой результат, то сегодня приходится сожалеть о том, что потеряли.

"Динамо" играло против представителя четвертой корзины и недобрало одно очко. "Заря", учитывая характер игры, могла зацепиться за очки в поединке с "Брагой", если бы лучше реализовывала свои моменты. "Шахтер" в противостоянии с "Интером" выжал, наверное, максимум из возможного.

Два очка дали возможность оторваться от Турции, Дании и Кипра – их команды не набрали ничего. Особенно заметен провал турок, которые уже вторую неделю подряд остаются без очков в Таблице коэффициентов. Австрия добыла половину от того, что могла – четыре очка (победы ЛАСКа и "Вольфсберга"), или 0,8 балла по конвертации Таблицы коэффициентов. Еще на шаг эта Ассоциация отдалилась от Украины.

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Но теперь главным преследователем Австрии является не сине-желтая компания, а десант из Британии. Шотландия была близка к тому, чтобы взять максимум, но и трех очков (ничья "Селтика" + победа "Рейнджерс") ей хватило для того, чтобы опередить Украину. Сейчас Шотландия впереди на 0,225 балла – и это их вторая попытка в сезоне оставить нас за спиной. Первая состоялась еще во время квалификационных раундов, когда, впрочем, Шотландия не смогла удержать позиции, ибо не получила бонуса за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Сейчас же, забегая вперед, нам может существенно помочь бонус за выход из группы ЛЧ в плей-офф. Но до этого еще очень далеко.

Отметим, что целый балл (5 / 5) в ТК на неделе набрали Нидерланды. А вот Бельгия избежала локального провала благодаря сенсационной победе "Антверпена" над "Тоттенхэмом" (два очка + одно очко за ничью "Брюгге"). Эти страны интересны нам в контексте следующего года, когда за место в топ-10/11 придется бороться, в том числе, против них.

Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия опередила Украину, но такое уже было - изображение 1

***

В сезонном рейтинге (2020/21) Украина была десятой после матчей Лиги чемпионов, но результаты Лиги Европы внесли серьезные изменения в таблицу. Теперь мы четырнадцатые, пропустив вперед Францию, Португалию, Бельгию и Нидерланды. Однако этим странам проигрывать не стыдно. Надо опередить Данию, Норвегию, Венгрию, две последние Ассоциации – в топ-10 сезонного рейтинга. А Шотландия и Израиль – вообще в топ-5. За ними есть смысл гнаться, хотя видно уже сейчас, что эти страны в этом сезоне строят прочный фундамент для целой пятилетки.

Не лишним будет напомнить, что двенадцатое место, в отличие от одиннадцатого, ни при каких обстоятельствах не даст права чемпиону страны автоматически квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов. Поэтому чтобы в сезоне 2022/23 лучшая команда Украины не проходила отбор евротурнира, в этом году нужно возвращать себе минимум одиннадцатую позицию в Таблице коэффициентов (не гарантирует прямого места в группе ЛЧ для чемпиона, но дает неплохие шансы на это). Да и престиж – дело не последнее. Так низко в ТК Украина не была двенадцать лет.

Следующие еврокубковые матчи состоятся в середине следующей недели. Это будет экватор группового раунда.

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Страна
Клубы (турнир)		 Очки Осталось 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Общий +/-
1 Испания 39.5 7/7 20.142 19.714 19.571 18.928 5.642 83.997
Барселона (ЛЧ) 8.0
Гранада (ЛЕ) 7.5
Севилья (ЛЧ) 7.0
Атлетико (ЛЧ) 6.0
Реал (ЛЧ) 5.0
Вильярреал (ЛЕ) 4.0
Реал Сосьедад (ЛЕ) 2.0
2 Англия 45.5 7/7 14.928 20.071 22.642 18.571 6.500 82.712
Манчестер Сити (ЛЧ) 8.0
Ливерпуль (ЛЧ) 8.0
Манчестер Юнайтед (ЛЧ) 8.0
Челси (ЛЧ) 7.0
Тоттенхэм (ЛЕ) 6.5
Арсенал (ЛЕ) 4.0
Лестер (ЛЕ) 4.0
3 Италия 39 7/7 14.250 17.333 12.642 14.928 5.571 64.724
Милан (ЛЕ) 8.0
Аталанта (ЛЧ) 7.0
Лацио (ЛЧ) 7.0
Интер (ЛЧ) 6.0
Ювентус (ЛЧ) 6.0
Рома (ЛЕ) 3.0
Наполи (ЛЕ) 2.0
4 Германия 35.5 6/7 14.571 9.857 15.214 18.714 5.071 63.427
Бавария (ЛЧ) 8.0
Боруссия Менхенгладбах (ЛЧ) 6.0
Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ) 6.0
РБ Лейпциг (ЛЧ) 6.0
Хоффенхайм (ЛЕ) 4.0
Вольфсбург (ЛЕ) 3.5 выбыл
Байер (ЛЕ) 2.0
5 Франция 22.5 5/6 14.416 11.500 10.583 11.666 3.750 51.915
ПСЖ (ЛЧ) 6.0
Ренн (ЛЧ) 5.0
Марсель (ЛЧ) 4.0
Лилль (ЛЕ) 3.0
Реймс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Ницца (ЛЕ) 2.0
6 Португалия 20 3/5 8.083 9.666 10.900 10.300 4.000 42.949
Порто (ЛЧ) 6.0
Бенфика (ЛЧ/ЛЕ) 4.5
Брага (ЛЕ) 4.0
Рио Аве (ЛЕ) 3.5 выбыл
Спортинг (ЛЕ) 2.0 выбыл
7 Россия 19 4/6 9.200 12.600 7.583 4.666 3.166 37.215
Краснодар (ЛЧ) 7.0
Локомотив (Москва) (ЛЧ) 5.0
Зенит (ЛЧ) 4.0
ЦСКА (Москва) (ЛЕ) 2.0
Динамо (Москва) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ростов (ЛЕ) 0.5 выбыл
8 Бельгия 19 4/5 12.500 2.600 7.800 7.600 3.800 34.300
Брюгге (ЛЧ) 7.0
Стандард (ЛЕ) 4.5
Антверпен (ЛЕ) 4.0
Шарлеруа (ЛЕ) 2.0 выбыл
Гент (ЛЧ/ЛЕ) 1.5
9 Нидерланды 19 4/5 9.100 2.900 8.600 9.400 3.800 33.800
АЗ (ЛЧ/ЛЕ) 6.0
Аякс (ЛЧ) 5.0
ПСВ (ЛЕ) 5.0
Виллем II (ЛЕ) 2.0 выбыл
Фейеноорд (ЛЕ) 1.0
10 Австрия 17.5 4/5 7.375 9.750 6.200 5.800 3.500 32.625
Зальцбург (ЛЧ) 7.0
ЛАСК (ЛЕ) 5.0
Вольфсбергер (ЛЕ) 3.0
Рапид (Вена) (ЛЧ/ЛЕ) 2.0
TSV Hartberg (ЛЕ) 0.5 выбыл
11 Шотландия 21 2/4 4.375 4.000 6.750 9.750 5.250 30.125
Рейнджерс (ЛЕ) 8.5
Селтик (ЛЧ/ЛЕ) 6.0
Абердин (ЛЕ) 3.5 выбыл
Мазервел (ЛЕ) 3.0 выбыл
12 Украина 18 3/5 5.500 8.000 5.600 7.200 3.600 29.900
Динамо (Киев) (ЛЧ) 8.5
Шахтер (ЛЧ) 7.0
Колос (ЛЕ) 2.0 выбыл
Десна (ЛЕ) 0.5 выбыл
Заря (ЛЕ) 0.0
13 Турция 9.5 2/5 9.700 6.800 5.500 5.000 1.900 28.900
Истанмбул ББ (ЛЧ) 4.0
Галатасарай (ЛЕ) 3.5 выбыл
Бешикташ (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Аланьяспор (ЛЕ) 0.5 выбыл
Сивасспор (ЛЕ) 0.0
14 Дания 14.5 1/4 8.500 5.250 4.875 5.125 3.625 27.375
Митьюлланд (ЛЧ) 8.5
Копенгаген (ЛЕ) 3.5 выбыл
Орхус (ЛЕ) 2.0 выбыл
Сеннерйюск (ЛЕ) 0.5 выбыл
15 Кипр 14 1/4 5.500 7.000 6.125 5.125 3.500 27.250
Омония (ЛЧ/ЛЕ) 5.5
Апоэль (Никосиа) (ЛЕ) 4.5 выбыл
Аполлон (ЛЕ) 3.5 выбыл
Анортосис (ЛЕ) 0.5 выбыл
16 Сербия 14 1/4 2.875 6.375 6.000 6.000 3.500 24.750
Црвена Звезда (ЛЧ/ЛЕ) 7.5
Партизан (ЛЕ) 3.5 выбыл
TSC Backa Topola (ЛЕ) 2.5 выбыл
Войводина (ЛЕ) 0.5 выбыл
17 Греция 16.5 3/5 5.800 5.100 5.100 4.900 3.300 24.200
Олимпиакос (ЛЧ) 7.5
ПАОК (ЛЧ/ЛЕ) 5.0
АЕК (ЛЕ) 3.0
OFI Heraklion (ЛЕ) 0.5 выбыл
Арис (ЛЕ) 0.5 выбыл
18 Швейцария 10.5 1/4 4.300 6.500 3.900 6.400 2.625 23.725
Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ) 4.5
Базель (ЛЕ) 3.5 выбыл
Серветт (ЛЕ) 2.0 выбыл
Санкт-Галлен (ЛЕ) 0.5 выбыл
19 Израиль 22 2/4 6.750 5.625 2.625 2.375 5.500 22.875
Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ/ЛЕ) 8.5
Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ) 8.0
Маккаби (Хайфа) (ЛЕ) 5.0 выбыл
Бейтар (Иерусалим) (ЛЕ) 0.5 выбыл
20 Хорватия 11.5 2/5 5.125 5.125 5.750 4.375 2.300 22.675
Динамо (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ) 5.0
Риека (ЛЕ) 3.0
Хайдук (ЛЕ) 2.0 выбыл
Локомотив (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Осиек (ЛЕ) 0.5 выбыл
21 Чехия 12 3/5 5.500 5.500 6.500 2.500 2.400 22.400
Слован (ЛЕ) 6.5
Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Славия (ЛЧ/ЛЕ) 2.5
Яблонец (ЛЕ) 0.5 выбыл
Спарта (ЛЕ) 0.0
22 Швеция 10 0/4 2.750 5.375 4.125 5.750 2.500 20.500
Мальме (ЛЕ) 5.0 выбыл
Юргорден (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Хаммарбю (ЛЕ) 2.0 выбыл
Гетеборг (ЛЕ) 0.5 выбыл
23 Болгария 13 2/4 4.250 4.000 4.000 4.125 3.250 19.625
ЦСКА (София) (ЛЕ) 7.0
Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ) 3.5
Локомотив Пловдив (ЛЕ) 2.0 выбыл
Славия (София) (ЛЕ) 0.5 выбыл
24 Норвегия 18 1/4 1.375 4.000 5.375 3.750 4.500 19.000
Мельде (ЛЧ/ЛЕ) 9.0
Русенборг (ЛЕ) 5.0 выбыл
Буде-Глимт () 3.5 выбыл
Викинг (ЛЕ) 0.5 выбыл
25 Румыния 14 1/4 3.300 2.900 2.375 5.875 3.500 17.950
Клуж (ЛЧ/ЛЕ) 8.5
Стяуа (ЛЕ) 3.0 выбыл
Ботошани (ЛЕ) 2.0 выбыл
Университатя Крайова (ЛЕ) 0.5 выбыл
26 Азербайджан 9 1/4 4.250 4.375 2.375 3.375 2.250 16.625
Карабах (ЛЧ/ЛЕ) 5.5
Нефтчи (ЛЕ) 2.0 выбыл
Кешля (ЛЕ) 1.0 выбыл
Сумгаит (ЛЕ) 0.5 выбыл
27 Казахстан 4 0/4 2.750 4.250 4.250 3.375 1.000 15.625
Кайрат (ЛЕ) 2.0 выбыл
Астана (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Ордабасы (ЛЕ) 0.5 выбыл
Kaysar Kyzylorda (ЛЕ) 0.5 выбыл
28 Венгрия 17 1/4 1.875 1.625 3.250 4.500 4.250 15.500
Ференцварош (ЛЧ) 10.5
Фехервар (ЛЕ) 4.0 выбыл
Гонвед (ЛЕ) 2.0 выбыл
Академия Пушкаша (ЛЕ) 0.5 выбыл
29 Беларусь 6 0/4 3.000 3.250 5.000 2.500 1.500 15.250
Динамо Брест (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Шахтер Солигорск (ЛЕ) 1.0 выбыл
Динамо (Минск) (ЛЕ) 0.5 выбыл
БАТЭ (Борисов) (ЛЕ) 0.5 выбыл
30 Польша 14 1/4 3.875 2.875 2.250 2.125 3.500 14.625
Лех (Познань) (ЛЕ) 6.0
Легия (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Пяст (ЛЕ) 3.5 выбыл
Краковия (ЛЕ) 0.5 выбыл
31 Словения 9 0/4 2.250 4.625 3.125 2.000 2.250 14.250
Мура (ЛЕ) 3.5 выбыл
Целе (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Олимпия (ЛЕ) 2.0 выбыл
Марибор (ЛЕ) 1.0 выбыл
32 Словакия 6 0/4 2.125 1.875 5.125 3.000 1.500 13.625
ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ) 3.5 выбыл
Слован (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Жилина (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ружемборок (ЛЕ) 0.5 выбыл
33 Лихтенштейн 0.5 0/1 2.500 2.000 1.500 2.500 0.500 9.000
Вадуц (ЛЕ) 0.5 выбыл
34 Литва 6.5 0/4 0.500 2.375 2.625 1.625 1.625 8.750
Тракай (ЛЕ) 2.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 2.0 выбыл
Судува (ЛЧ/ЛЕ) 2.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 0.5 выбыл
35 Люксембург 4 0/4 0.750 0.875 2.625 3.000 1.000 8.250
Прогрес (ЛЕ) 2.0 выбыл
Фола (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Дифферданж (ЛЕ) 0.5 выбыл
Union Titus Pétange (ЛЕ) 0.5 выбыл
36 Босния-Герцеговина 10.5 0/4 0.500 1.375 2.000 1.500 2.625 8.000
Зриньски (ЛЕ) 4.0 выбыл
ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Борац Баня-Лука (ЛЕ) 2.0 выбыл
Железничар (ЛЕ) 0.5 выбыл
37 Ирландия 7.5 1/4 2.625 1.125 1.000 1.250 1.875 7.875
Дандолк (ЛЧ/ЛЕ) 4.5
Шэмрок Роверс (ЛЕ) 1.5 выбыл
Богемианс (ЛЕ) 1.0 выбыл
Дерри Сити (ЛЕ) 0.5 выбыл
38 Северная Македония 7 0/4 1.250 3.125 1.000 0.500 1.750 7.625
Шкендия (ЛЕ) 3.5 выбыл
Ренова (ЛЕ) 2.0 выбыл
Силекс (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Шкупи (ЛЕ) 0.5 выбыл
39 Армения 5.5 0/4 1.125 0.625 1.500 2.750 1.375 7.375
Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Алашкерт (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ширак (ЛЕ) 0.5 выбыл
FC Noah (ЛЕ) 0.5 выбыл
40 Латвия 5.5 0/4 1.375 0.750 1.625 2.250 1.375 7.375
Рига (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Вентспилс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Рига (ЛЕ) 0.5 выбыл
Valmieras FK (ЛЕ) 0.5 выбыл
41 Албания 8 0/4 0.875 2.625 1.000 0.750 2.000 7.250
Тирана (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Кукес (ЛЕ) 2.0 выбыл
Теута (ЛЕ) 2.0 выбыл
Лачи (ЛЕ) 1.5 выбыл
42 Северная Ирландия 8.5 0/3 0.500 0.750 0.500 2.375 2.833 6.958
Колрейн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Линфилд (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Гленторан (ЛЕ) 2.0 выбыл
43 Грузия 7 0/4 1.125 0.125 1.625 2.250 1.750 6.875
Локомотив Тбилиси (ЛЕ) 3.5 выбыл
Динамо (Тбилиси) (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Динамо (Батуми) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Сабуртало (ЛЕ) 0.5 выбыл
44 Финляндия 5.5 0/4 1.750 1.250 0.875 1.625 1.375 6.875
Куопио (ЛЧ/ЛЕ) 3.5 выбыл
Ilves Tampere (ЛЕ) 1.0 выбыл
Интер (Турку) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Хонка (ЛЕ) 0.5 выбыл
45 Молдова 5.5 0/4 0.875 2.750 1.125 0.750 1.375 6.875
Шериф (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Sfântul Gheorghe (ЛЕ) 1.5 выбыл
Динамо-Авто Тирасполь (ЛЕ) 0.5 выбыл
Петрокуб (ЛЕ) 0.5 выбыл
46 Мальта 6 0/4 1.250 1.375 1.500 0.750 1.500 6.375
Флориана (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Хайбернианс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Валетта (ЛЕ) 0.5 выбыл
Sirens FC (ЛЕ) 0.5 выбыл
47 Фарерские острова 11 0/4 0.375 0.750 1.125 1.125 2.750 6.125
Б-36 (ЛЕ) 4.5 выбыл
Клаксвик (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Рунавик (ЛЕ) 2.0 выбыл
Торсхавн (ЛЕ) 0.5 выбыл
48 Косово 5.5 0/3 0.000 0.000 2.500 1.500 1.833 5.833
Дрита (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
SC Gjilani (ЛЕ) 2.0 выбыл
Приштина (ЛЕ) 0.5 выбыл
49 Гибралтар 5 0/3 1.500 0.500 1.000 1.000 1.666 5.666
Линкольн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Европа (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
St Joseph's FC (ЛЕ) 0.5 выбыл
50 Черногория 6.5 0/4 0.875 1.125 0.375 1.000 1.625 5.000
Будучность (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Зета (ЛЕ) 2.0 выбыл
Искра Даниловград (ЛЕ) 1.5 выбыл
Сутьеска (ЛЕ) 0.5 выбыл
51 Уэльс 6 0/4 1.000 0.500 1.000 1.000 1.500 5.000
Нью Сэйнтс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Бала Таун (ЛЕ) 2.0 выбыл
Connah's Quay (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Барри Таун (ЛЕ) 0.5 выбыл
52 Исландия 2.5 0/4 1.000 1.125 1.500 0.625 0.625 4.875
Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Викингур (ЛЕ) 0.5 выбыл
Брейдаблик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Хафнарфьордур (ЛЕ) 0.5 выбыл
53 Эстония 5.5 0/4 1.375 0.625 0.500 0.875 1.375 4.750
Флора (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Левадия (ЛЕ) 0.5 выбыл
Paide Linnameeskond (ЛЕ) 0.5 выбыл
Калью (ЛЕ) 0.5 выбыл
54 Андорра 2 0/3 0.166 0.166 0.833 1.500 0.666 3.331
ФК Санта-Колома (ЛЕ) 1.0 выбыл
Энгордани (ЛЕ) 0.5 выбыл
Inter Club d'Escaldes (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
55 Сан-Марино 1.5 0/3 0.000 0.166 0.500 0.000 0.500 1.166
Тре Пенне (ЛЕ) 0.5 выбыл
Фиорита (ЛЕ) 0.5 выбыл
Тре Фиори (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) коэффициенты Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Saturn (Киев)
30.10.2020 в 08:51
Прорвемся
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0
0
Nik777 (Ужгород)
30.10.2020 в 07:50
Головна інтрига, після якого туру Англія зіб'є з престолу Іспанію? До речі, скільки років підряд Іспанія на першому місці у таблиці?
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