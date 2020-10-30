Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия опередила Украину, но такое уже было

Второй тур группового этапа, как и первый, принес Украине два очка, или 0,4 балла по конвертации Таблицы коэффициентов. Но если неделю назад мы говорили, что это неплохой результат, то сегодня приходится сожалеть о том, что потеряли.

"Динамо" играло против представителя четвертой корзины и недобрало одно очко. "Заря", учитывая характер игры, могла зацепиться за очки в поединке с "Брагой", если бы лучше реализовывала свои моменты. "Шахтер" в противостоянии с "Интером" выжал, наверное, максимум из возможного.

Два очка дали возможность оторваться от Турции, Дании и Кипра – их команды не набрали ничего. Особенно заметен провал турок, которые уже вторую неделю подряд остаются без очков в Таблице коэффициентов. Австрия добыла половину от того, что могла – четыре очка (победы ЛАСКа и "Вольфсберга"), или 0,8 балла по конвертации Таблицы коэффициентов. Еще на шаг эта Ассоциация отдалилась от Украины.

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Но теперь главным преследователем Австрии является не сине-желтая компания, а десант из Британии. Шотландия была близка к тому, чтобы взять максимум, но и трех очков (ничья "Селтика" + победа "Рейнджерс") ей хватило для того, чтобы опередить Украину. Сейчас Шотландия впереди на 0,225 балла – и это их вторая попытка в сезоне оставить нас за спиной. Первая состоялась еще во время квалификационных раундов, когда, впрочем, Шотландия не смогла удержать позиции, ибо не получила бонуса за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Сейчас же, забегая вперед, нам может существенно помочь бонус за выход из группы ЛЧ в плей-офф. Но до этого еще очень далеко.

Отметим, что целый балл (5 / 5) в ТК на неделе набрали Нидерланды. А вот Бельгия избежала локального провала благодаря сенсационной победе "Антверпена" над "Тоттенхэмом" (два очка + одно очко за ничью "Брюгге"). Эти страны интересны нам в контексте следующего года, когда за место в топ-10/11 придется бороться, в том числе, против них.

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В сезонном рейтинге (2020/21) Украина была десятой после матчей Лиги чемпионов, но результаты Лиги Европы внесли серьезные изменения в таблицу. Теперь мы четырнадцатые, пропустив вперед Францию, Португалию, Бельгию и Нидерланды. Однако этим странам проигрывать не стыдно. Надо опередить Данию, Норвегию, Венгрию, две последние Ассоциации – в топ-10 сезонного рейтинга. А Шотландия и Израиль – вообще в топ-5. За ними есть смысл гнаться, хотя видно уже сейчас, что эти страны в этом сезоне строят прочный фундамент для целой пятилетки.

Не лишним будет напомнить, что двенадцатое место, в отличие от одиннадцатого, ни при каких обстоятельствах не даст права чемпиону страны автоматически квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов. Поэтому чтобы в сезоне 2022/23 лучшая команда Украины не проходила отбор евротурнира, в этом году нужно возвращать себе минимум одиннадцатую позицию в Таблице коэффициентов (не гарантирует прямого места в группе ЛЧ для чемпиона, но дает неплохие шансы на это). Да и престиж – дело не последнее. Так низко в ТК Украина не была двенадцать лет.

Следующие еврокубковые матчи состоятся в середине следующей недели. Это будет экватор группового раунда.

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