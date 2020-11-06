Таблица коэффициентов УЕФА. Ноль так ноль, или Когда движение возможно только вниз

По крайней мере, один позитив в ситуации найти можно – считать легко. Три поражения – ноль очков в Таблицу коэффициентов на неделе. Ноль есть ноль.

Украинские клубы впервые в сезоне не набрали ни одного евроочка во время еврокубковой недели, что априори не могло сдвинуть Ассоциацию с мертвой точки. Точнее, могло поспособствовать тому, что Украина опустится еще ниже, но конкуренты такие, что не спешат воспользоваться провалом. Дания и Кипр (поражения "Мидтьюлланна" и "Омонии") не взяли ничего, а Турции даже максимум не помог догнать Украину. Но две победы (0,8 балла по конвертации Таблицы коэффициентов) до минимума сократили отставание Турции от Украины. Теперь мы опережаем заморских соседей лишь на 0,2 очка. А это – одна ничья. И угроза упасть на тринадцатую позицию.

Шотландия не использовала возможность уйти в отрыв. Из четырех возможных очков "Рейнджерс" (ничья с "Бенфикой") и "Селтик" (поражение от "Спарты" Праги) взяли лишь одно. Это 0,25 балла в Таблицу коэффициентов, что в сумме с преимуществом, полученным на прошлой неделе, дает отрыв в 0,475 очка. Не критично. И подает надежду тот факт, что после половины дистанции "Селтик" – последний в своей группе.

Австрия... С Австрией сложнее. Похоже, конкуренцию этой стране в этом сезоне мы проигрываем безальтернативно. На наш ноль на неделе ЛАСК и "Рапид" (Вена) ответили четырьмя баллами (две победы) или 0,8 очка к Таблице коэффициентов. Отставание - 3,525. Это очень много.

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В сезонном рейтинге (2020/21) Украина упала на восемнадцатое место. Сейчас легче вылететь из топ-20, нежели подняться в топ-10. Шотландия и Израиль до сих пор в топ-10, после половины пройденной дистанции на групповом этапе туда также ворвалась Австрия. Ниже нас в сезонном – Россия, Чехия, Турция, Кипр, Швейцария. На других равняться не стоит.

Следующий тур будет зеркальным – те же соперники, только на других полях. Состоится он через три недели.

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