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Таблица коэффициентов УЕФА. Ноль так ноль, или Когда движение возможно только вниз

Рейтинг УЕФА
(2 голосов)

Плохо, неприятно, угрожающе...

Таблица коэффициентов УЕФА. Ноль так ноль, или Когда движение возможно только вниз
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

По крайней мере, один позитив в ситуации найти можно – считать легко. Три поражения – ноль очков в Таблицу коэффициентов на неделе. Ноль есть ноль.

Украинские клубы впервые в сезоне не набрали ни одного евроочка во время еврокубковой недели, что априори не могло сдвинуть Ассоциацию с мертвой точки. Точнее, могло поспособствовать тому, что Украина опустится еще ниже, но конкуренты такие, что не спешат воспользоваться провалом. Дания и Кипр (поражения "Мидтьюлланна" и "Омонии") не взяли ничего, а Турции даже максимум не помог догнать Украину. Но две победы (0,8 балла по конвертации Таблицы коэффициентов) до минимума сократили отставание Турции от Украины. Теперь мы опережаем заморских соседей лишь на 0,2 очка. А это – одна ничья. И угроза упасть на тринадцатую позицию.

Таблица коэффициентов УЕФА. Ноль так ноль, или Когда движение возможно только вниз - изображение 1

Шотландия не использовала возможность уйти в отрыв. Из четырех возможных очков "Рейнджерс" (ничья с "Бенфикой") и "Селтик" (поражение от "Спарты" Праги) взяли лишь одно. Это 0,25 балла в Таблицу коэффициентов, что в сумме с преимуществом, полученным на прошлой неделе, дает отрыв в 0,475 очка. Не критично. И подает надежду тот факт, что после половины дистанции "Селтик" – последний в своей группе.

Австрия... С Австрией сложнее. Похоже, конкуренцию этой стране в этом сезоне мы проигрываем безальтернативно. На наш ноль на неделе ЛАСК и "Рапид" (Вена) ответили четырьмя баллами (две победы) или 0,8 очка к Таблице коэффициентов. Отставание - 3,525. Это очень много.

***

В сезонном рейтинге (2020/21) Украина упала на восемнадцатое место. Сейчас легче вылететь из топ-20, нежели подняться в топ-10. Шотландия и Израиль до сих пор в топ-10, после половины пройденной дистанции на групповом этапе туда также ворвалась Австрия. Ниже нас в сезонном – Россия, Чехия, Турция, Кипр, Швейцария. На других равняться не стоит.

Следующий тур будет зеркальным – те же соперники, только на других полях. Состоится он через три недели.

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Страна
Клубы (турнир)		 Очки Осталось 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Общий +/-
1 Испания 50.5 7/7 20.142 19.714 19.571 18.928 7.214 85.569
Барселона (ЛЧ) 10.0
Гранада (ЛЕ) 9.5
Севилья (ЛЧ) 9.0
Атлетико (ЛЧ) 7.0
Реал (ЛЧ) 7.0
Вильярреал (ЛЕ) 4.0
Реал Сосьедад (ЛЕ) 4.0
2 Англия 57.5 7/7 14.928 20.071 22.642 18.571 8.214 84.426
Манчестер Сити (ЛЧ) 10.0
Ливерпуль (ЛЧ) 10.0
Челси (ЛЧ) 9.0
Тоттенхэм (ЛЕ) 8.5
Манчестер Юнайтед (ЛЧ) 8.0
Арсенал (ЛЕ) 6.0
Лестер (ЛЕ) 6.0
3 Италия 46 7/7 14.250 17.333 12.642 14.928 6.571 65.724
Лацио (ЛЧ) 8.0
Ювентус (ЛЧ) 8.0
Милан (ЛЕ) 8.0
Аталанта (ЛЧ) 7.0
Интер (ЛЧ) 6.0
Рома (ЛЕ) 5.0
Наполи (ЛЕ) 4.0
4 Германия 47.5 6/7 14.571 9.857 15.214 18.714 6.785 65.141
Бавария (ЛЧ) 10.0
Боруссия Менхенгладбах (ЛЧ) 8.0
Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ) 8.0
РБ Лейпциг (ЛЧ) 8.0
Хоффенхайм (ЛЕ) 6.0
Байер (ЛЕ) 4.0
Вольфсбург (ЛЕ) 3.5 выбыл
5 Франция 24.5 5/6 14.416 11.500 10.583 11.666 4.083 52.248
ПСЖ (ЛЧ) 6.0
Ренн (ЛЧ) 5.0
Лилль (ЛЕ) 5.0
Марсель (ЛЧ) 4.0
Реймс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Ницца (ЛЕ) 2.0
6 Португалия 23 3/5 8.083 9.666 10.900 10.300 4.600 43.549
Порто (ЛЧ) 8.0
Бенфика (ЛЧ/ЛЕ) 5.5
Брага (ЛЕ) 4.0
Рио Аве (ЛЕ) 3.5 выбыл
Спортинг (ЛЕ) 2.0 выбыл
7 Россия 21 4/6 9.200 12.600 7.583 4.666 3.500 37.549
Краснодар (ЛЧ) 7.0
Локомотив (Москва) (ЛЧ) 6.0
Зенит (ЛЧ) 5.0
ЦСКА (Москва) (ЛЕ) 2.0
Динамо (Москва) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ростов (ЛЕ) 0.5 выбыл
8 Нидерланды 23 4/5 9.100 2.900 8.600 9.400 4.600 34.600
Аякс (ЛЧ) 7.0
АЗ (ЛЧ/ЛЕ) 6.0
ПСВ (ЛЕ) 5.0
Фейеноорд (ЛЕ) 3.0
Виллем II (ЛЕ) 2.0 выбыл
9 Бельгия 19 4/5 12.500 2.600 7.800 7.600 3.800 34.300
Брюгге (ЛЧ) 7.0
Стандард (ЛЕ) 4.5
Антверпен (ЛЕ) 4.0
Шарлеруа (ЛЕ) 2.0 выбыл
Гент (ЛЧ/ЛЕ) 1.5
10 Австрия 21.5 4/5 7.375 9.750 6.200 5.800 4.300 33.425
Зальцбург (ЛЧ) 7.0
ЛАСК (ЛЕ) 7.0
Рапид (Вена) (ЛЧ/ЛЕ) 4.0
Вольфсбергер (ЛЕ) 3.0
TSV Hartberg (ЛЕ) 0.5 выбыл
11 Шотландия 22 2/4 4.375 4.000 6.750 9.750 5.500 30.375
Рейнджерс (ЛЕ) 9.5
Селтик (ЛЧ/ЛЕ) 6.0
Абердин (ЛЕ) 3.5 выбыл
Мазервел (ЛЕ) 3.0 выбыл
12 Украина 18 3/5 5.500 8.000 5.600 7.200 3.600 29.900
Динамо (Киев) (ЛЧ) 8.5
Шахтер (ЛЧ) 7.0
Колос (ЛЕ) 2.0 выбыл
Десна (ЛЕ) 0.5 выбыл
Заря (ЛЕ) 0.0
13 Турция 13.5 2/5 9.700 6.800 5.500 5.000 2.700 29.700
Истанмбул ББ (ЛЧ) 6.0
Галатасарай (ЛЕ) 3.5 выбыл
Сивасспор (ЛЕ) 2.0
Бешикташ (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Аланьяспор (ЛЕ) 0.5 выбыл
14 Дания 14.5 1/4 8.500 5.250 4.875 5.125 3.625 27.375
Митьюлланд (ЛЧ) 8.5
Копенгаген (ЛЕ) 3.5 выбыл
Орхус (ЛЕ) 2.0 выбыл
Сеннерйюск (ЛЕ) 0.5 выбыл
15 Кипр 14 1/4 5.500 7.000 6.125 5.125 3.500 27.250
Омония (ЛЧ/ЛЕ) 5.5
Апоэль (Никосиа) (ЛЕ) 4.5 выбыл
Аполлон (ЛЕ) 3.5 выбыл
Анортосис (ЛЕ) 0.5 выбыл
16 Сербия 16 1/4 2.875 6.375 6.000 6.000 4.000 25.250
Црвена Звезда (ЛЧ/ЛЕ) 9.5
Партизан (ЛЕ) 3.5 выбыл
TSC Backa Topola (ЛЕ) 2.5 выбыл
Войводина (ЛЕ) 0.5 выбыл
17 Греция 20.5 3/5 5.800 5.100 5.100 4.900 4.100 25.000
Олимпиакос (ЛЧ) 7.5
ПАОК (ЛЧ/ЛЕ) 7.0
АЕК (ЛЕ) 5.0
OFI Heraklion (ЛЕ) 0.5 выбыл
Арис (ЛЕ) 0.5 выбыл
18 Швейцария 12.5 1/4 4.300 6.500 3.900 6.400 3.125 24.225
Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ) 6.5
Базель (ЛЕ) 3.5 выбыл
Серветт (ЛЕ) 2.0 выбыл
Санкт-Галлен (ЛЕ) 0.5 выбыл
19 Чехия 16 3/5 5.500 5.500 6.500 2.500 3.200 23.200
Слован (ЛЕ) 6.5
Славия (ЛЧ/ЛЕ) 4.5
Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Спарта (ЛЕ) 2.0
Яблонец (ЛЕ) 0.5 выбыл
20 Хорватия 13.5 2/5 5.125 5.125 5.750 4.375 2.700 23.075
Динамо (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ) 7.0
Риека (ЛЕ) 3.0
Хайдук (ЛЕ) 2.0 выбыл
Локомотив (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Осиек (ЛЕ) 0.5 выбыл
21 Израиль 22 2/4 6.750 5.625 2.625 2.375 5.500 22.875
Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ/ЛЕ) 8.5
Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ) 8.0
Маккаби (Хайфа) (ЛЕ) 5.0 выбыл
Бейтар (Иерусалим) (ЛЕ) 0.5 выбыл
22 Швеция 10 0/4 2.750 5.375 4.125 5.750 2.500 20.500
Мальме (ЛЕ) 5.0 выбыл
Юргорден (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Хаммарбю (ЛЕ) 2.0 выбыл
Гетеборг (ЛЕ) 0.5 выбыл
23 Болгария 13 2/4 4.250 4.000 4.000 4.125 3.250 19.625
ЦСКА (София) (ЛЕ) 7.0
Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ) 3.5
Локомотив Пловдив (ЛЕ) 2.0 выбыл
Славия (София) (ЛЕ) 0.5 выбыл
24 Норвегия 18 1/4 1.375 4.000 5.375 3.750 4.500 19.000
Мельде (ЛЧ/ЛЕ) 9.0
Русенборг (ЛЕ) 5.0 выбыл
Буде-Глимт () 3.5 выбыл
Викинг (ЛЕ) 0.5 выбыл
25 Румыния 14 1/4 3.300 2.900 2.375 5.875 3.500 17.950
Клуж (ЛЧ/ЛЕ) 8.5
Стяуа (ЛЕ) 3.0 выбыл
Ботошани (ЛЕ) 2.0 выбыл
Университатя Крайова (ЛЕ) 0.5 выбыл
26 Азербайджан 9 1/4 4.250 4.375 2.375 3.375 2.250 16.625
Карабах (ЛЧ/ЛЕ) 5.5
Нефтчи (ЛЕ) 2.0 выбыл
Кешля (ЛЕ) 1.0 выбыл
Сумгаит (ЛЕ) 0.5 выбыл
27 Казахстан 4 0/4 2.750 4.250 4.250 3.375 1.000 15.625
Кайрат (ЛЕ) 2.0 выбыл
Астана (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Ордабасы (ЛЕ) 0.5 выбыл
Kaysar Kyzylorda (ЛЕ) 0.5 выбыл
28 Венгрия 17 1/4 1.875 1.625 3.250 4.500 4.250 15.500
Ференцварош (ЛЧ) 10.5
Фехервар (ЛЕ) 4.0 выбыл
Гонвед (ЛЕ) 2.0 выбыл
Академия Пушкаша (ЛЕ) 0.5 выбыл
29 Беларусь 6 0/4 3.000 3.250 5.000 2.500 1.500 15.250
Динамо Брест (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Шахтер Солигорск (ЛЕ) 1.0 выбыл
Динамо (Минск) (ЛЕ) 0.5 выбыл
БАТЭ (Борисов) (ЛЕ) 0.5 выбыл
30 Польша 16 1/4 3.875 2.875 2.250 2.125 4.000 15.125
Лех (Познань) (ЛЕ) 8.0
Легия (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Пяст (ЛЕ) 3.5 выбыл
Краковия (ЛЕ) 0.5 выбыл
31 Словения 9 0/4 2.250 4.625 3.125 2.000 2.250 14.250
Мура (ЛЕ) 3.5 выбыл
Целе (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Олимпия (ЛЕ) 2.0 выбыл
Марибор (ЛЕ) 1.0 выбыл
32 Словакия 6 0/4 2.125 1.875 5.125 3.000 1.500 13.625
ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ) 3.5 выбыл
Слован (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Жилина (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ружемборок (ЛЕ) 0.5 выбыл
33 Лихтенштейн 0.5 0/1 2.500 2.000 1.500 2.500 0.500 9.000
Вадуц (ЛЕ) 0.5 выбыл
34 Литва 6.5 0/4 0.500 2.375 2.625 1.625 1.625 8.750
Тракай (ЛЕ) 2.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 2.0 выбыл
Судува (ЛЧ/ЛЕ) 2.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 0.5 выбыл
35 Люксембург 4 0/4 0.750 0.875 2.625 3.000 1.000 8.250
Прогрес (ЛЕ) 2.0 выбыл
Фола (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Дифферданж (ЛЕ) 0.5 выбыл
Union Titus Pétange (ЛЕ) 0.5 выбыл
36 Босния-Герцеговина 10.5 0/4 0.500 1.375 2.000 1.500 2.625 8.000
Зриньски (ЛЕ) 4.0 выбыл
ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Борац Баня-Лука (ЛЕ) 2.0 выбыл
Железничар (ЛЕ) 0.5 выбыл
37 Ирландия 7.5 1/4 2.625 1.125 1.000 1.250 1.875 7.875
Дандолк (ЛЧ/ЛЕ) 4.5
Шэмрок Роверс (ЛЕ) 1.5 выбыл
Богемианс (ЛЕ) 1.0 выбыл
Дерри Сити (ЛЕ) 0.5 выбыл
38 Северная Македония 7 0/4 1.250 3.125 1.000 0.500 1.750 7.625
Шкендия (ЛЕ) 3.5 выбыл
Ренова (ЛЕ) 2.0 выбыл
Силекс (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Шкупи (ЛЕ) 0.5 выбыл
39 Армения 5.5 0/4 1.125 0.625 1.500 2.750 1.375 7.375
Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Алашкерт (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ширак (ЛЕ) 0.5 выбыл
FC Noah (ЛЕ) 0.5 выбыл
40 Латвия 5.5 0/4 1.375 0.750 1.625 2.250 1.375 7.375
Рига (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Вентспилс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Рига (ЛЕ) 0.5 выбыл
Valmieras FK (ЛЕ) 0.5 выбыл
41 Албания 8 0/4 0.875 2.625 1.000 0.750 2.000 7.250
Тирана (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Кукес (ЛЕ) 2.0 выбыл
Теута (ЛЕ) 2.0 выбыл
Лачи (ЛЕ) 1.5 выбыл
42 Северная Ирландия 8.5 0/3 0.500 0.750 0.500 2.375 2.833 6.958
Колрейн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Линфилд (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Гленторан (ЛЕ) 2.0 выбыл
43 Грузия 7 0/4 1.125 0.125 1.625 2.250 1.750 6.875
Локомотив Тбилиси (ЛЕ) 3.5 выбыл
Динамо (Тбилиси) (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Динамо (Батуми) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Сабуртало (ЛЕ) 0.5 выбыл
44 Финляндия 5.5 0/4 1.750 1.250 0.875 1.625 1.375 6.875
Куопио (ЛЧ/ЛЕ) 3.5 выбыл
Ilves Tampere (ЛЕ) 1.0 выбыл
Интер (Турку) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Хонка (ЛЕ) 0.5 выбыл
45 Молдова 5.5 0/4 0.875 2.750 1.125 0.750 1.375 6.875
Шериф (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Sfântul Gheorghe (ЛЕ) 1.5 выбыл
Динамо-Авто Тирасполь (ЛЕ) 0.5 выбыл
Петрокуб (ЛЕ) 0.5 выбыл
46 Мальта 6 0/4 1.250 1.375 1.500 0.750 1.500 6.375
Флориана (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Хайбернианс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Валетта (ЛЕ) 0.5 выбыл
Sirens FC (ЛЕ) 0.5 выбыл
47 Фарерские острова 11 0/4 0.375 0.750 1.125 1.125 2.750 6.125
Б-36 (ЛЕ) 4.5 выбыл
Клаксвик (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Рунавик (ЛЕ) 2.0 выбыл
Торсхавн (ЛЕ) 0.5 выбыл
48 Косово 5.5 0/3 0.000 0.000 2.500 1.500 1.833 5.833
Дрита (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
SC Gjilani (ЛЕ) 2.0 выбыл
Приштина (ЛЕ) 0.5 выбыл
49 Гибралтар 5 0/3 1.500 0.500 1.000 1.000 1.666 5.666
Линкольн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Европа (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
St Joseph's FC (ЛЕ) 0.5 выбыл
50 Черногория 6.5 0/4 0.875 1.125 0.375 1.000 1.625 5.000
Будучность (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Зета (ЛЕ) 2.0 выбыл
Искра Даниловград (ЛЕ) 1.5 выбыл
Сутьеска (ЛЕ) 0.5 выбыл
51 Уэльс 6 0/4 1.000 0.500 1.000 1.000 1.500 5.000
Нью Сэйнтс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Бала Таун (ЛЕ) 2.0 выбыл
Connah's Quay (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Барри Таун (ЛЕ) 0.5 выбыл
52 Исландия 2.5 0/4 1.000 1.125 1.500 0.625 0.625 4.875
Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Викингур (ЛЕ) 0.5 выбыл
Брейдаблик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Хафнарфьордур (ЛЕ) 0.5 выбыл
53 Эстония 5.5 0/4 1.375 0.625 0.500 0.875 1.375 4.750
Флора (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Левадия (ЛЕ) 0.5 выбыл
Paide Linnameeskond (ЛЕ) 0.5 выбыл
Калью (ЛЕ) 0.5 выбыл
54 Андорра 2 0/3 0.166 0.166 0.833 1.500 0.666 3.331
ФК Санта-Колома (ЛЕ) 1.0 выбыл
Энгордани (ЛЕ) 0.5 выбыл
Inter Club d'Escaldes (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
55 Сан-Марино 1.5 0/3 0.000 0.166 0.500 0.000 0.500 1.166
Тре Пенне (ЛЕ) 0.5 выбыл
Фиорита (ЛЕ) 0.5 выбыл
Тре Фиори (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) коэффициенты Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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МиколаТерн (Тернопіль)
06.11.2020 в 01:51
Коли закінчиться корупція в Українському футболі тоді і будуть очки!Усі бачили як Зоря і Десна злили останю гру минулого чемпіонату на користь Динамо от і результати такі бо усі не на своїх місцях.
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0
0
alext1467 (Kiev)
06.11.2020 в 02:48
В Польше, Словакии, Норвегии, Исландии, Швеции, Израиле и многих других странах европы нету коррупции. Почему же норвежские и исландские клубы не выигрывают ЛЧ?))))
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0
0
andyua (Kyiv)
06.11.2020 в 01:00
До речі, Зоря - єдина команда з усіх учасників єврокубків, що не набрала жодного очка...
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