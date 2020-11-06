Таблица коэффициентов УЕФА. Ноль так ноль, или Когда движение возможно только вниз
Плохо, неприятно, угрожающе...
По крайней мере, один позитив в ситуации найти можно – считать легко. Три поражения – ноль очков в Таблицу коэффициентов на неделе. Ноль есть ноль.
Украинские клубы впервые в сезоне не набрали ни одного евроочка во время еврокубковой недели, что априори не могло сдвинуть Ассоциацию с мертвой точки. Точнее, могло поспособствовать тому, что Украина опустится еще ниже, но конкуренты такие, что не спешат воспользоваться провалом. Дания и Кипр (поражения "Мидтьюлланна" и "Омонии") не взяли ничего, а Турции даже максимум не помог догнать Украину. Но две победы (0,8 балла по конвертации Таблицы коэффициентов) до минимума сократили отставание Турции от Украины. Теперь мы опережаем заморских соседей лишь на 0,2 очка. А это – одна ничья. И угроза упасть на тринадцатую позицию.
Шотландия не использовала возможность уйти в отрыв. Из четырех возможных очков "Рейнджерс" (ничья с "Бенфикой") и "Селтик" (поражение от "Спарты" Праги) взяли лишь одно. Это 0,25 балла в Таблицу коэффициентов, что в сумме с преимуществом, полученным на прошлой неделе, дает отрыв в 0,475 очка. Не критично. И подает надежду тот факт, что после половины дистанции "Селтик" – последний в своей группе.
Австрия... С Австрией сложнее. Похоже, конкуренцию этой стране в этом сезоне мы проигрываем безальтернативно. На наш ноль на неделе ЛАСК и "Рапид" (Вена) ответили четырьмя баллами (две победы) или 0,8 очка к Таблице коэффициентов. Отставание - 3,525. Это очень много.
***
В сезонном рейтинге (2020/21) Украина упала на восемнадцатое место. Сейчас легче вылететь из топ-20, нежели подняться в топ-10. Шотландия и Израиль до сих пор в топ-10, после половины пройденной дистанции на групповом этапе туда также ворвалась Австрия. Ниже нас в сезонном – Россия, Чехия, Турция, Кипр, Швейцария. На других равняться не стоит.
Следующий тур будет зеркальным – те же соперники, только на других полях. Состоится он через три недели.
Новости Таблицы коэффициентов - в профильном телеграм-канале >>>
|Страна
Клубы (турнир)
|Очки
|Осталось
|16/17
|17/18
|18/19
|19/20
|20/21
|Общий
|+/-
|1
|Испания
|50.5
|7/7
|20.142
|19.714
|19.571
|18.928
|7.214
|85.569
|Барселона (ЛЧ)
|10.0
|Гранада (ЛЕ)
|9.5
|Севилья (ЛЧ)
|9.0
|Атлетико (ЛЧ)
|7.0
|Реал (ЛЧ)
|7.0
|Вильярреал (ЛЕ)
|4.0
|Реал Сосьедад (ЛЕ)
|4.0
|2
|Англия
|57.5
|7/7
|14.928
|20.071
|22.642
|18.571
|8.214
|84.426
|Манчестер Сити (ЛЧ)
|10.0
|Ливерпуль (ЛЧ)
|10.0
|Челси (ЛЧ)
|9.0
|Тоттенхэм (ЛЕ)
|8.5
|Манчестер Юнайтед (ЛЧ)
|8.0
|Арсенал (ЛЕ)
|6.0
|Лестер (ЛЕ)
|6.0
|3
|Италия
|46
|7/7
|14.250
|17.333
|12.642
|14.928
|6.571
|65.724
|Лацио (ЛЧ)
|8.0
|Ювентус (ЛЧ)
|8.0
|Милан (ЛЕ)
|8.0
|Аталанта (ЛЧ)
|7.0
|Интер (ЛЧ)
|6.0
|Рома (ЛЕ)
|5.0
|Наполи (ЛЕ)
|4.0
|4
|Германия
|47.5
|6/7
|14.571
|9.857
|15.214
|18.714
|6.785
|65.141
|Бавария (ЛЧ)
|10.0
|Боруссия Менхенгладбах (ЛЧ)
|8.0
|Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ)
|8.0
|РБ Лейпциг (ЛЧ)
|8.0
|Хоффенхайм (ЛЕ)
|6.0
|Байер (ЛЕ)
|4.0
|Вольфсбург (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|5
|Франция
|24.5
|5/6
|14.416
|11.500
|10.583
|11.666
|4.083
|52.248
|ПСЖ (ЛЧ)
|6.0
|Ренн (ЛЧ)
|5.0
|Лилль (ЛЕ)
|5.0
|Марсель (ЛЧ)
|4.0
|Реймс (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Ницца (ЛЕ)
|2.0
|6
|Португалия
|23
|3/5
|8.083
|9.666
|10.900
|10.300
|4.600
|43.549
|Порто (ЛЧ)
|8.0
|Бенфика (ЛЧ/ЛЕ)
|5.5
|Брага (ЛЕ)
|4.0
|Рио Аве (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Спортинг (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|7
|Россия
|21
|4/6
|9.200
|12.600
|7.583
|4.666
|3.500
|37.549
|Краснодар (ЛЧ)
|7.0
|Локомотив (Москва) (ЛЧ)
|6.0
|Зенит (ЛЧ)
|5.0
|ЦСКА (Москва) (ЛЕ)
|2.0
|Динамо (Москва) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ростов (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|8
|Нидерланды
|23
|4/5
|9.100
|2.900
|8.600
|9.400
|4.600
|34.600
|Аякс (ЛЧ)
|7.0
|АЗ (ЛЧ/ЛЕ)
|6.0
|ПСВ (ЛЕ)
|5.0
|Фейеноорд (ЛЕ)
|3.0
|Виллем II (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|9
|Бельгия
|19
|4/5
|12.500
|2.600
|7.800
|7.600
|3.800
|34.300
|Брюгге (ЛЧ)
|7.0
|Стандард (ЛЕ)
|4.5
|Антверпен (ЛЕ)
|4.0
|Шарлеруа (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Гент (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|10
|Австрия
|21.5
|4/5
|7.375
|9.750
|6.200
|5.800
|4.300
|33.425
|Зальцбург (ЛЧ)
|7.0
|ЛАСК (ЛЕ)
|7.0
|Рапид (Вена) (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|Вольфсбергер (ЛЕ)
|3.0
|TSV Hartberg (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|11
|Шотландия
|22
|2/4
|4.375
|4.000
|6.750
|9.750
|5.500
|30.375
|Рейнджерс (ЛЕ)
|9.5
|Селтик (ЛЧ/ЛЕ)
|6.0
|Абердин (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Мазервел (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|12
|Украина
|18
|3/5
|5.500
|8.000
|5.600
|7.200
|3.600
|29.900
|Динамо (Киев) (ЛЧ)
|8.5
|Шахтер (ЛЧ)
|7.0
|Колос (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Десна (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Заря (ЛЕ)
|0.0
|13
|Турция
|13.5
|2/5
|9.700
|6.800
|5.500
|5.000
|2.700
|29.700
|Истанмбул ББ (ЛЧ)
|6.0
|Галатасарай (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Сивасспор (ЛЕ)
|2.0
|Бешикташ (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Аланьяспор (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|14
|Дания
|14.5
|1/4
|8.500
|5.250
|4.875
|5.125
|3.625
|27.375
|Митьюлланд (ЛЧ)
|8.5
|Копенгаген (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Орхус (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Сеннерйюск (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|15
|Кипр
|14
|1/4
|5.500
|7.000
|6.125
|5.125
|3.500
|27.250
|Омония (ЛЧ/ЛЕ)
|5.5
|Апоэль (Никосиа) (ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Аполлон (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Анортосис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|16
|Сербия
|16
|1/4
|2.875
|6.375
|6.000
|6.000
|4.000
|25.250
|Црвена Звезда (ЛЧ/ЛЕ)
|9.5
|Партизан (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|TSC Backa Topola (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Войводина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|17
|Греция
|20.5
|3/5
|5.800
|5.100
|5.100
|4.900
|4.100
|25.000
|Олимпиакос (ЛЧ)
|7.5
|ПАОК (ЛЧ/ЛЕ)
|7.0
|АЕК (ЛЕ)
|5.0
|OFI Heraklion (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Арис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|18
|Швейцария
|12.5
|1/4
|4.300
|6.500
|3.900
|6.400
|3.125
|24.225
|Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ)
|6.5
|Базель (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Серветт (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Санкт-Галлен (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|19
|Чехия
|16
|3/5
|5.500
|5.500
|6.500
|2.500
|3.200
|23.200
|Слован (ЛЕ)
|6.5
|Славия (ЛЧ/ЛЕ)
|4.5
|Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Спарта (ЛЕ)
|2.0
|Яблонец (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|20
|Хорватия
|13.5
|2/5
|5.125
|5.125
|5.750
|4.375
|2.700
|23.075
|Динамо (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ)
|7.0
|Риека (ЛЕ)
|3.0
|Хайдук (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Локомотив (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Осиек (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|21
|Израиль
|22
|2/4
|6.750
|5.625
|2.625
|2.375
|5.500
|22.875
|Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ/ЛЕ)
|8.5
|Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ)
|8.0
|Маккаби (Хайфа) (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Бейтар (Иерусалим) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|22
|Швеция
|10
|0/4
|2.750
|5.375
|4.125
|5.750
|2.500
|20.500
|Мальме (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Юргорден (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Хаммарбю (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Гетеборг (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|23
|Болгария
|13
|2/4
|4.250
|4.000
|4.000
|4.125
|3.250
|19.625
|ЦСКА (София) (ЛЕ)
|7.0
|Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|Локомотив Пловдив (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Славия (София) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|24
|Норвегия
|18
|1/4
|1.375
|4.000
|5.375
|3.750
|4.500
|19.000
|Мельде (ЛЧ/ЛЕ)
|9.0
|Русенборг (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Буде-Глимт ()
|3.5
|выбыл
|Викинг (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|25
|Румыния
|14
|1/4
|3.300
|2.900
|2.375
|5.875
|3.500
|17.950
|Клуж (ЛЧ/ЛЕ)
|8.5
|Стяуа (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Ботошани (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Университатя Крайова (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|26
|Азербайджан
|9
|1/4
|4.250
|4.375
|2.375
|3.375
|2.250
|16.625
|Карабах (ЛЧ/ЛЕ)
|5.5
|Нефтчи (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Кешля (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Сумгаит (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|27
|Казахстан
|4
|0/4
|2.750
|4.250
|4.250
|3.375
|1.000
|15.625
|Кайрат (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Астана (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Ордабасы (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Kaysar Kyzylorda (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|28
|Венгрия
|17
|1/4
|1.875
|1.625
|3.250
|4.500
|4.250
|15.500
|Ференцварош (ЛЧ)
|10.5
|Фехервар (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Гонвед (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Академия Пушкаша (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|29
|Беларусь
|6
|0/4
|3.000
|3.250
|5.000
|2.500
|1.500
|15.250
|Динамо Брест (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Шахтер Солигорск (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Динамо (Минск) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|БАТЭ (Борисов) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|30
|Польша
|16
|1/4
|3.875
|2.875
|2.250
|2.125
|4.000
|15.125
|Лех (Познань) (ЛЕ)
|8.0
|Легия (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Пяст (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Краковия (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|31
|Словения
|9
|0/4
|2.250
|4.625
|3.125
|2.000
|2.250
|14.250
|Мура (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Целе (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Олимпия (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Марибор (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|32
|Словакия
|6
|0/4
|2.125
|1.875
|5.125
|3.000
|1.500
|13.625
|ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Слован (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Жилина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ружемборок (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|33
|Лихтенштейн
|0.5
|0/1
|2.500
|2.000
|1.500
|2.500
|0.500
|9.000
|Вадуц (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|34
|Литва
|6.5
|0/4
|0.500
|2.375
|2.625
|1.625
|1.625
|8.750
|Тракай (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Жальгирис (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Судува (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Жальгирис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|35
|Люксембург
|4
|0/4
|0.750
|0.875
|2.625
|3.000
|1.000
|8.250
|Прогрес (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Фола (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Дифферданж (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Union Titus Pétange (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|36
|Босния-Герцеговина
|10.5
|0/4
|0.500
|1.375
|2.000
|1.500
|2.625
|8.000
|Зриньски (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Борац Баня-Лука (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Железничар (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|37
|Ирландия
|7.5
|1/4
|2.625
|1.125
|1.000
|1.250
|1.875
|7.875
|Дандолк (ЛЧ/ЛЕ)
|4.5
|Шэмрок Роверс (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Богемианс (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Дерри Сити (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|38
|Северная Македония
|7
|0/4
|1.250
|3.125
|1.000
|0.500
|1.750
|7.625
|Шкендия (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Ренова (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Силекс (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Шкупи (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|39
|Армения
|5.5
|0/4
|1.125
|0.625
|1.500
|2.750
|1.375
|7.375
|Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Алашкерт (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ширак (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|FC Noah (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|40
|Латвия
|5.5
|0/4
|1.375
|0.750
|1.625
|2.250
|1.375
|7.375
|Рига (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Вентспилс (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Рига (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Valmieras FK (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|41
|Албания
|8
|0/4
|0.875
|2.625
|1.000
|0.750
|2.000
|7.250
|Тирана (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Кукес (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Теута (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Лачи (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|42
|Северная Ирландия
|8.5
|0/3
|0.500
|0.750
|0.500
|2.375
|2.833
|6.958
|Колрейн (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Линфилд (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Гленторан (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|43
|Грузия
|7
|0/4
|1.125
|0.125
|1.625
|2.250
|1.750
|6.875
|Локомотив Тбилиси (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Динамо (Тбилиси) (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Динамо (Батуми) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Сабуртало (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|44
|Финляндия
|5.5
|0/4
|1.750
|1.250
|0.875
|1.625
|1.375
|6.875
|Куопио (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Ilves Tampere (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Интер (Турку) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Хонка (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|45
|Молдова
|5.5
|0/4
|0.875
|2.750
|1.125
|0.750
|1.375
|6.875
|Шериф (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Sfântul Gheorghe (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Динамо-Авто Тирасполь (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Петрокуб (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|46
|Мальта
|6
|0/4
|1.250
|1.375
|1.500
|0.750
|1.500
|6.375
|Флориана (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Хайбернианс (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Валетта (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Sirens FC (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|47
|Фарерские острова
|11
|0/4
|0.375
|0.750
|1.125
|1.125
|2.750
|6.125
|Б-36 (ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Клаксвик (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Рунавик (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Торсхавн (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|48
|Косово
|5.5
|0/3
|0.000
|0.000
|2.500
|1.500
|1.833
|5.833
|Дрита (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|SC Gjilani (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Приштина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|49
|Гибралтар
|5
|0/3
|1.500
|0.500
|1.000
|1.000
|1.666
|5.666
|Линкольн (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Европа (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|St Joseph's FC (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|50
|Черногория
|6.5
|0/4
|0.875
|1.125
|0.375
|1.000
|1.625
|5.000
|Будучность (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Зета (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Искра Даниловград (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Сутьеска (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|51
|Уэльс
|6
|0/4
|1.000
|0.500
|1.000
|1.000
|1.500
|5.000
|Нью Сэйнтс (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Бала Таун (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Connah's Quay (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Барри Таун (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|52
|Исландия
|2.5
|0/4
|1.000
|1.125
|1.500
|0.625
|0.625
|4.875
|Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Викингур (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Брейдаблик (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Хафнарфьордур (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|53
|Эстония
|5.5
|0/4
|1.375
|0.625
|0.500
|0.875
|1.375
|4.750
|Флора (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Левадия (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Paide Linnameeskond (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Калью (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|54
|Андорра
|2
|0/3
|0.166
|0.166
|0.833
|1.500
|0.666
|3.331
|ФК Санта-Колома (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Энгордани (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Inter Club d'Escaldes (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|55
|Сан-Марино
|1.5
|0/3
|0.000
|0.166
|0.500
|0.000
|0.500
|1.166
|Тре Пенне (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Фиорита (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Тре Фиори (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|выбыл
Популярное сейчас
- Заря – АЕК. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги Европы
- "Рожденный ползать - летать не может" - Леоненко высказался о поражении Динамо от Барсы
- Михалик: Патриотизм заключается не в пении гимна, руке на сердце и вышиванке
- Де Пена рассказал, как ему при участии Суареса удалось заполучить игровую футболку Месси
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО
Новости по теме
- 09:03 Украинские Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия наступила на пятку – но могло быть и хуже
- 06:53 Украинские Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия опередила Украину, но такое уже было
- 14:17 Украинские Украина поднялась в топ-10 сезонного рейтинга, Динамо все еще лидер украинского коэффициента 2020/21