Тринадцатое место в ТК. Чемпиону придется проходить два раунда квалификации ЛЧ. Это грозит Украине
Задания все более приземленные...
Позади половина группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – можно подводить промежуточные итоги. В еврокубковую осень Украина заходила на одиннадцатой позиции Таблицы коэффициентов, но после первого круга групповых раундов опустилась на двенадцатое место. Более того, провал в третьем туре (ноль набранных в Таблицу коэффициентов очков) параллельно с прорывом Турции (набрала максимум из возможного) ставит под угрозу перспективы сохранить за собой и двенадцатую позицию.
Сейчас мы опережаем Турцию всего на 0,2 балла, а от Шотландии отстаем на 0,475. До завершения евросезона еще далеко, но при наихудшем, но далеко не фантастическом, сценарии еврокубки для Украины могут завершиться уже в декабре (если в группах "Шахтер" и "Динамо" финишируют на четвертых местах, а "Заря" не поднимется выше третьей позиции).
Одиннадцатое и двенадцатое места в Таблице коэффициентов не отличаются между собой по схеме старта представителей Ассоциаций в еврокубках. Чемпионы 11-й и 12-й Ассоциаций в ТК должны стартовать с раунда плей-офф ЛЧ, вице-чемпионы этих стран стартуют со второго раунда квалификации ЛЧ, победители Кубков этих Ассоциаций стартуют с раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, третьи (или четвертые) команды лиг стартуют с третьего раунда квалификации Кубка конфедераций, а четвертые (или пятые) команды лиг стартуют со второго раунда квалификации нового турнира.
По сути, единственная разница между одиннадцатой и двенадцатой строчками в Таблице коэффициентов – это шанс для чемпиона одиннадцатой Ассоциации пройти в группу Лиги чемпионов автоматически. Такой шанс представится, если предыдущий турнир ЛЧ выиграет команда, гарантирующая себе место в зоне Лиги чемпионов в своем чемпионате.
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Куда хуже – финишировать на тринадцатом месте в Таблице коэффициентов. По сравнению с двенадцатым местом, тринадцатое дает значительно меньше привилегий.
Изображение кликабельное
Тринадцатое место ТК теряет немало привилегий по сравнению с двенадцатым. Поэтому в погоне за Шотландией очень важно не проморгать рывок Турции. Сегодня мы опережаем эту страну лишь на одну ничью в Таблице коэффициентов.
Важно отметить, что по итогам сезона 2020/21 (текущего) определяется евроквота на сезон 2022/23. Сезон 2021/22 (следующий) Украина еще точно начнет с прямым местом чемпиона в группе Лиги чемпионов.
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