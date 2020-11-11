Тринадцатое место в ТК. Чемпиону придется проходить два раунда квалификации ЛЧ. Это грозит Украине

Позади половина группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – можно подводить промежуточные итоги. В еврокубковую осень Украина заходила на одиннадцатой позиции Таблицы коэффициентов, но после первого круга групповых раундов опустилась на двенадцатое место. Более того, провал в третьем туре (ноль набранных в Таблицу коэффициентов очков) параллельно с прорывом Турции (набрала максимум из возможного) ставит под угрозу перспективы сохранить за собой и двенадцатую позицию.

Сейчас мы опережаем Турцию всего на 0,2 балла, а от Шотландии отстаем на 0,475. До завершения евросезона еще далеко, но при наихудшем, но далеко не фантастическом, сценарии еврокубки для Украины могут завершиться уже в декабре (если в группах "Шахтер" и "Динамо" финишируют на четвертых местах, а "Заря" не поднимется выше третьей позиции).

Одиннадцатое и двенадцатое места в Таблице коэффициентов не отличаются между собой по схеме старта представителей Ассоциаций в еврокубках. Чемпионы 11-й и 12-й Ассоциаций в ТК должны стартовать с раунда плей-офф ЛЧ, вице-чемпионы этих стран стартуют со второго раунда квалификации ЛЧ, победители Кубков этих Ассоциаций стартуют с раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, третьи (или четвертые) команды лиг стартуют с третьего раунда квалификации Кубка конфедераций, а четвертые (или пятые) команды лиг стартуют со второго раунда квалификации нового турнира.

По сути, единственная разница между одиннадцатой и двенадцатой строчками в Таблице коэффициентов – это шанс для чемпиона одиннадцатой Ассоциации пройти в группу Лиги чемпионов автоматически. Такой шанс представится, если предыдущий турнир ЛЧ выиграет команда, гарантирующая себе место в зоне Лиги чемпионов в своем чемпионате.

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Куда хуже – финишировать на тринадцатом месте в Таблице коэффициентов. По сравнению с двенадцатым местом, тринадцатое дает значительно меньше привилегий.

- Во-первых, чемпиону страны придется проходить не один этап отбора в группу Лиги чемпионов, а два (старт в третьем раунде квалификации ЛЧ ветки чемпионов);

- во-вторых, победителю Кубка тринадцатой в ТК Ассоциации (или третьей команде турнирной таблицы – если Кубок выиграет команда из зоны ЛЧ) на пути в группу Лиги Европы придется проходить не один раунд квалификации, а два;

- в-третьих, в Кубке Конференций третья и четвертая команды лиги (или четвертая и пятая – если победитель Кубка будет из зоны ЛЧ) будут вынуждены стартовать со второго раунда квалификации. То есть, на пути к группе придется пройти трех соперников.

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Тринадцатое место ТК теряет немало привилегий по сравнению с двенадцатым. Поэтому в погоне за Шотландией очень важно не проморгать рывок Турции. Сегодня мы опережаем эту страну лишь на одну ничью в Таблице коэффициентов.

Важно отметить, что по итогам сезона 2020/21 (текущего) определяется евроквота на сезон 2022/23. Сезон 2021/22 (следующий) Украина еще точно начнет с прямым местом чемпиона в группе Лиги чемпионов.