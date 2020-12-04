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Таблица коэффициентов УЕФА. Прогресс без гарантий светлого будущего

Рейтинг УЕФА
(1 голосов)

Самая продуктивная неделя на групповом этапе

Таблица коэффициентов УЕФА. Прогресс без гарантий светлого будущего
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина выдала самую продуктивную неделю на групповом этапе. Усилиями "Шахтера" и "Зари" было добыто две победы (над представителями топ-чемпионатов), что принесло стране четыре очка, или 0,8 балла по конвертации Таблицы коэффициентов. Но подняться хотя бы на одну позицию это не помогло.

Читайте такжеУкраина вернула себе одиннадцатое место в Таблице коэффициентов. Шотландия отстает совсем немного

Точнее, мы поднимались, но успех был промежуточным. После победы "Шахтера" над "Реалом", Украина обошла Шотландию, сдвинув ее на двенадцатое место. "Заря" победой над "Лестером" укрепила позицию, но шотландцам оказалось достаточно одной победы для возвращения себе утерянного. Победа "Рейнджерс" над "Стандардом" дала стране два очка, разделив которые на четыре (количество команд), Шотландия вновь стала одиннадцатой. До начала тура отрыв от Украины был небольшим (0,325), а после его завершения – и подавно (0,025). Поэтому еще далеко неизвестно, кто на каком месте будет зимовать.

Таблица коэффициентов УЕФА. Прогресс без гарантий светлого будущего - изображение 1

У Шотландии проваливается "Селтик" – лишь одна ничья в пяти матчах. Конечно же, эта команда не будет играть весной в плей-офф. Наша "Заря" тоже не будет, однако луганчане, к их чести, принесли Украине 0,8 балла в ТК (две победы). Это что-то, да еще есть возможность добыть больше.

Преимущество Шотландии в том, что ее "Рейнджерс" уже вышел из группы, а наши "Динамо" и "Шахтер" еще могут финишировать четвертыми и завершить сезон для Украины в декабре. Правда, "Шахтер" еще сохраняет шансы на плей-офф Лиги чемпионов и пять очков бонуса (один балл в Таблицу коэффициентов). И тогда эта мышиная возня с сотыми / десятыми будет выглядеть смешно.

Турция на неделе не взяла ничего и гарантированно потеряла одного бойца ("Истанбул"). Остается "Сивасспор", которому в последнем туре надо в гостях победить "Маккаби" (Тель-Авив). И один балл отставания Турции от Украины. Стоит ли волноваться? Теоретически на финише мы еще можем оказаться за спиной заморских соседей.

Дания и Кипр на неделе тоже взяли очки, но потеряли шансы продолжить сезон. Вычеркиваем эти страны из конкурентов – по крайней мере, на ближайшее время.

Таблица коэффициентов УЕФА. Прогресс без гарантий светлого будущего - изображение 2

Австрия, несмотря на наш прогресс, не дает взять себя голыми руками. Украина получила четыре очка, а Австрия – пять (победы "Зальцбурга" и "Вольфсбергера", ничья ЛАСКа). То есть, разрыв между Ассоциациями возрастает до 3,725. И "Зальцбургу" (есть шансы даже на 1/8-ю Лиги чемпионов) уж точно легче будет выйти в весну, чем нашему "Шахтеру". "Вольфсбергер" имеет хорошие перспективы относительно 1/16-й Лиги Европы – надо дома не проиграть "Фейеноорду". А "Рапид" за место под солнцем поборется с "Мольде". Единственная гарантированная потеря для австрийцев – это ЛАСК.

***

Таблица коэффициентов УЕФА. Прогресс без гарантий светлого будущего - изображение 3

В сезонном рейтинге Украина, имея коэффициент 4,800, поднялась на тринадцатое место. С бонусом за выход из группы Лиги чемпионов можно помечтать о месте в топ-10 еще до весны, без него же будет успехом обойти Норвегию и не пропустить вперед Сербию и Чехию. Сезон тяжелый, но по состоянию на сейчас не провальный – за спиной такие страны как Дания, Россия, Швейцария, Турция, Греция. Провал будет – если ни одного клуба не увидим весной.

Следующие, последние матчи группового этапа, состоятся уже через неделю.

Таблица коэффициентов УЕФА - в профильном телеграм-канале >>>

Страна
Клубы (турнир)		 Очки Осталось 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Общий +/-
1 Испания 79.5 7/7 20.142 19.714 19.571 18.928 11.357 89.712
Барселона (ЛЧ) 19.0
Севилья (ЛЧ) 16.0
Гранада (ЛЕ) 11.5
Атлетико (ЛЧ) 9.0
Реал (ЛЧ) 9.0
Вильярреал (ЛЕ) 9.0
Реал Сосьедад (ЛЕ) 6.0
2 Англия 91.5 7/7 14.928 20.071 22.642 18.571 13.071 89.283
Манчестер Сити (ЛЧ) 18.0
Челси (ЛЧ) 18.0
Ливерпуль (ЛЧ) 17.0
Тоттенхэм (ЛЕ) 11.5
Манчестер Юнайтед (ЛЧ) 10.0
Арсенал (ЛЕ) 10.0
Лестер (ЛЕ) 7.0
3 Италия 73 7/7 14.250 17.333 12.642 14.928 10.428 69.581
Ювентус (ЛЧ) 17.0
Лацио (ЛЧ) 11.0
Милан (ЛЕ) 11.0
Аталанта (ЛЧ) 10.0
Рома (ЛЕ) 9.0
Интер (ЛЧ) 8.0
Наполи (ЛЕ) 7.0
4 Германия 74.5 6/7 14.571 9.857 15.214 18.714 10.642 68.998
Бавария (ЛЧ) 18.0
Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ) 16.0
Боруссия Менхенгладбах (ЛЧ) 10.0
РБ Лейпциг (ЛЧ) 10.0
Хоффенхайм (ЛЕ) 9.0
Байер (ЛЕ) 8.0
Вольфсбург (ЛЕ) 3.5 выбыл
5 Франция 33.5 5/6 14.416 11.500 10.583 11.666 5.583 53.748
ПСЖ (ЛЧ) 10.0
Лилль (ЛЕ) 8.0
Марсель (ЛЧ) 6.0
Ренн (ЛЧ) 5.0
Реймс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Ницца (ЛЕ) 2.0
6 Португалия 37 3/5 8.083 9.666 10.900 10.300 7.400 46.349
Порто (ЛЧ) 16.0
Бенфика (ЛЧ/ЛЕ) 8.5
Брага (ЛЕ) 7.0
Рио Аве (ЛЕ) 3.5 выбыл
Спортинг (ЛЕ) 2.0 выбыл
7 Россия 25 4/6 9.200 12.600 7.583 4.666 4.166 38.215
Краснодар (ЛЧ) 9.0
Локомотив (Москва) (ЛЧ) 7.0
Зенит (ЛЧ) 5.0
ЦСКА (Москва) (ЛЕ) 3.0
Динамо (Москва) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ростов (ЛЕ) 0.5 выбыл
8 Нидерланды 32 4/5 9.100 2.900 8.600 9.400 6.400 36.400
Аякс (ЛЧ) 9.0
ПСВ (ЛЕ) 9.0
АЗ (ЛЧ/ЛЕ) 8.0
Фейеноорд (ЛЕ) 4.0
Виллем II (ЛЕ) 2.0 выбыл
9 Бельгия 27 4/5 12.500 2.600 7.800 7.600 5.400 35.900
Брюгге (ЛЧ) 9.0
Антверпен (ЛЕ) 8.0
Стандард (ЛЕ) 6.5
Шарлеруа (ЛЕ) 2.0 выбыл
Гент (ЛЧ/ЛЕ) 1.5
10 Австрия 28.5 4/5 7.375 9.750 6.200 5.800 5.700 34.825
Зальцбург (ЛЧ) 9.0
ЛАСК (ЛЕ) 8.0
Рапид (Вена) (ЛЧ/ЛЕ) 6.0
Вольфсбергер (ЛЕ) 5.0
TSV Hartberg (ЛЕ) 0.5 выбыл
11 Шотландия 25 2/4 4.375 4.000 6.750 9.750 6.250 31.125
Рейнджерс (ЛЕ) 12.5
Селтик (ЛЧ/ЛЕ) 6.0
Абердин (ЛЕ) 3.5 выбыл
Мазервел (ЛЕ) 3.0 выбыл
12 Украина 24 3/5 5.500 8.000 5.600 7.200 4.800 31.100
Шахтер (ЛЧ) 9.0
Динамо (Киев) (ЛЧ) 8.5
Заря (ЛЕ) 4.0
Колос (ЛЕ) 2.0 выбыл
Десна (ЛЕ) 0.5 выбыл
13 Турция 15.5 2/5 9.700 6.800 5.500 5.000 3.100 30.100
Истанмбул ББ (ЛЧ) 6.0
Сивасспор (ЛЕ) 4.0
Галатасарай (ЛЕ) 3.5 выбыл
Бешикташ (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Аланьяспор (ЛЕ) 0.5 выбыл
14 Кипр 16 1/4 5.500 7.000 6.125 5.125 4.000 27.750
Омония (ЛЧ/ЛЕ) 7.5
Апоэль (Никосиа) (ЛЕ) 4.5 выбыл
Аполлон (ЛЕ) 3.5 выбыл
Анортосис (ЛЕ) 0.5 выбыл
15 Дания 15.5 1/4 8.500 5.250 4.875 5.125 3.875 27.625
Митьюлланд (ЛЧ) 9.5
Копенгаген (ЛЕ) 3.5 выбыл
Орхус (ЛЕ) 2.0 выбыл
Сеннерйюск (ЛЕ) 0.5 выбыл
16 Сербия 19 1/4 2.875 6.375 6.000 6.000 4.750 26.000
Црвена Звезда (ЛЧ/ЛЕ) 12.5
Партизан (ЛЕ) 3.5 выбыл
TSC Backa Topola (ЛЕ) 2.5 выбыл
Войводина (ЛЕ) 0.5 выбыл
17 Греция 20.5 3/5 5.800 5.100 5.100 4.900 4.100 25.000
Олимпиакос (ЛЧ) 7.5
ПАОК (ЛЧ/ЛЕ) 7.0
АЕК (ЛЕ) 5.0
OFI Heraklion (ЛЕ) 0.5 выбыл
Арис (ЛЕ) 0.5 выбыл
18 Чехия 24 3/5 5.500 5.500 6.500 2.500 4.800 24.800
Славия (ЛЧ/ЛЕ) 8.5
Слован (ЛЕ) 8.5
Спарта (ЛЕ) 4.0
Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Яблонец (ЛЕ) 0.5 выбыл
19 Швейцария 14.5 1/4 4.300 6.500 3.900 6.400 3.625 24.725
Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ) 8.5
Базель (ЛЕ) 3.5 выбыл
Серветт (ЛЕ) 2.0 выбыл
Санкт-Галлен (ЛЕ) 0.5 выбыл
20 Хорватия 18.5 2/5 5.125 5.125 5.750 4.375 3.700 24.075
Динамо (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ) 11.0
Риека (ЛЕ) 4.0
Хайдук (ЛЕ) 2.0 выбыл
Локомотив (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Осиек (ЛЕ) 0.5 выбыл
21 Израиль 24 2/4 6.750 5.625 2.625 2.375 6.000 23.375
Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ/ЛЕ) 10.5
Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ) 8.0
Маккаби (Хайфа) (ЛЕ) 5.0 выбыл
Бейтар (Иерусалим) (ЛЕ) 0.5 выбыл
22 Швеция 10 0/4 2.750 5.375 4.125 5.750 2.500 20.500
Мальме (ЛЕ) 5.0 выбыл
Юргорден (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Хаммарбю (ЛЕ) 2.0 выбыл
Гетеборг (ЛЕ) 0.5 выбыл
23 Болгария 14 2/4 4.250 4.000 4.000 4.125 3.500 19.875
ЦСКА (София) (ЛЕ) 8.0
Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ) 3.5
Локомотив Пловдив (ЛЕ) 2.0 выбыл
Славия (София) (ЛЕ) 0.5 выбыл
24 Норвегия 20 1/4 1.375 4.000 5.375 3.750 5.000 19.500
Мельде (ЛЧ/ЛЕ) 11.0
Русенборг (ЛЕ) 5.0 выбыл
Буде-Глимт () 3.5 выбыл
Викинг (ЛЕ) 0.5 выбыл
25 Румыния 15 1/4 3.300 2.900 2.375 5.875 3.750 18.200
Клуж (ЛЧ/ЛЕ) 9.5
Стяуа (ЛЕ) 3.0 выбыл
Ботошани (ЛЕ) 2.0 выбыл
Университатя Крайова (ЛЕ) 0.5 выбыл
26 Азербайджан 10 1/4 4.250 4.375 2.375 3.375 2.500 16.875
Карабах (ЛЧ/ЛЕ) 6.5
Нефтчи (ЛЕ) 2.0 выбыл
Кешля (ЛЕ) 1.0 выбыл
Сумгаит (ЛЕ) 0.5 выбыл
27 Казахстан 4 0/4 2.750 4.250 4.250 3.375 1.000 15.625
Кайрат (ЛЕ) 2.0 выбыл
Астана (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Ордабасы (ЛЕ) 0.5 выбыл
Kaysar Kyzylorda (ЛЕ) 0.5 выбыл
28 Венгрия 17 1/4 1.875 1.625 3.250 4.500 4.250 15.500
Ференцварош (ЛЧ) 10.5
Фехервар (ЛЕ) 4.0 выбыл
Гонвед (ЛЕ) 2.0 выбыл
Академия Пушкаша (ЛЕ) 0.5 выбыл
29 Беларусь 6 0/4 3.000 3.250 5.000 2.500 1.500 15.250
Динамо Брест (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Шахтер Солигорск (ЛЕ) 1.0 выбыл
Динамо (Минск) (ЛЕ) 0.5 выбыл
БАТЭ (Борисов) (ЛЕ) 0.5 выбыл
30 Польша 16 1/4 3.875 2.875 2.250 2.125 4.000 15.125
Лех (Познань) (ЛЕ) 8.0
Легия (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Пяст (ЛЕ) 3.5 выбыл
Краковия (ЛЕ) 0.5 выбыл
31 Словения 9 0/4 2.250 4.625 3.125 2.000 2.250 14.250
Мура (ЛЕ) 3.5 выбыл
Целе (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Олимпия (ЛЕ) 2.0 выбыл
Марибор (ЛЕ) 1.0 выбыл
32 Словакия 6 0/4 2.125 1.875 5.125 3.000 1.500 13.625
ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ) 3.5 выбыл
Слован (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Жилина (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ружемборок (ЛЕ) 0.5 выбыл
33 Лихтенштейн 0.5 0/1 2.500 2.000 1.500 2.500 0.500 9.000
Вадуц (ЛЕ) 0.5 выбыл
34 Литва 6.5 0/4 0.500 2.375 2.625 1.625 1.625 8.750
Тракай (ЛЕ) 2.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 2.0 выбыл
Судува (ЛЧ/ЛЕ) 2.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 0.5 выбыл
35 Люксембург 4 0/4 0.750 0.875 2.625 3.000 1.000 8.250
Прогрес (ЛЕ) 2.0 выбыл
Фола (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Дифферданж (ЛЕ) 0.5 выбыл
Union Titus Pétange (ЛЕ) 0.5 выбыл
36 Босния-Герцеговина 10.5 0/4 0.500 1.375 2.000 1.500 2.625 8.000
Зриньски (ЛЕ) 4.0 выбыл
ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Борац Баня-Лука (ЛЕ) 2.0 выбыл
Железничар (ЛЕ) 0.5 выбыл
37 Ирландия 7.5 1/4 2.625 1.125 1.000 1.250 1.875 7.875
Дандолк (ЛЧ/ЛЕ) 4.5
Шэмрок Роверс (ЛЕ) 1.5 выбыл
Богемианс (ЛЕ) 1.0 выбыл
Дерри Сити (ЛЕ) 0.5 выбыл
38 Северная Македония 7 0/4 1.250 3.125 1.000 0.500 1.750 7.625
Шкендия (ЛЕ) 3.5 выбыл
Ренова (ЛЕ) 2.0 выбыл
Силекс (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Шкупи (ЛЕ) 0.5 выбыл
39 Армения 5.5 0/4 1.125 0.625 1.500 2.750 1.375 7.375
Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Алашкерт (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ширак (ЛЕ) 0.5 выбыл
FC Noah (ЛЕ) 0.5 выбыл
40 Латвия 5.5 0/4 1.375 0.750 1.625 2.250 1.375 7.375
Рига (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Вентспилс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Рига (ЛЕ) 0.5 выбыл
Valmieras FK (ЛЕ) 0.5 выбыл
41 Албания 8 0/4 0.875 2.625 1.000 0.750 2.000 7.250
Тирана (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Кукес (ЛЕ) 2.0 выбыл
Теута (ЛЕ) 2.0 выбыл
Лачи (ЛЕ) 1.5 выбыл
42 Северная Ирландия 8.5 0/3 0.500 0.750 0.500 2.375 2.833 6.958
Колрейн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Линфилд (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Гленторан (ЛЕ) 2.0 выбыл
43 Грузия 7 0/4 1.125 0.125 1.625 2.250 1.750 6.875
Локомотив Тбилиси (ЛЕ) 3.5 выбыл
Динамо (Тбилиси) (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Динамо (Батуми) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Сабуртало (ЛЕ) 0.5 выбыл
44 Финляндия 5.5 0/4 1.750 1.250 0.875 1.625 1.375 6.875
Куопио (ЛЧ/ЛЕ) 3.5 выбыл
Ilves Tampere (ЛЕ) 1.0 выбыл
Интер (Турку) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Хонка (ЛЕ) 0.5 выбыл
45 Молдова 5.5 0/4 0.875 2.750 1.125 0.750 1.375 6.875
Шериф (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Sfântul Gheorghe (ЛЕ) 1.5 выбыл
Динамо-Авто Тирасполь (ЛЕ) 0.5 выбыл
Петрокуб (ЛЕ) 0.5 выбыл
46 Мальта 6 0/4 1.250 1.375 1.500 0.750 1.500 6.375
Флориана (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Хайбернианс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Валетта (ЛЕ) 0.5 выбыл
Sirens FC (ЛЕ) 0.5 выбыл
47 Фарерские острова 11 0/4 0.375 0.750 1.125 1.125 2.750 6.125
Б-36 (ЛЕ) 4.5 выбыл
Клаксвик (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Рунавик (ЛЕ) 2.0 выбыл
Торсхавн (ЛЕ) 0.5 выбыл
48 Косово 5.5 0/3 0.000 0.000 2.500 1.500 1.833 5.833
Дрита (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
SC Gjilani (ЛЕ) 2.0 выбыл
Приштина (ЛЕ) 0.5 выбыл
49 Гибралтар 5 0/3 1.500 0.500 1.000 1.000 1.666 5.666
Линкольн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Европа (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
St Joseph's FC (ЛЕ) 0.5 выбыл
50 Черногория 6.5 0/4 0.875 1.125 0.375 1.000 1.625 5.000
Будучность (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Зета (ЛЕ) 2.0 выбыл
Искра Даниловград (ЛЕ) 1.5 выбыл
Сутьеска (ЛЕ) 0.5 выбыл
51 Уэльс 6 0/4 1.000 0.500 1.000 1.000 1.500 5.000
Нью Сэйнтс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Бала Таун (ЛЕ) 2.0 выбыл
Connah's Quay (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Барри Таун (ЛЕ) 0.5 выбыл
52 Исландия 2.5 0/4 1.000 1.125 1.500 0.625 0.625 4.875
Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Викингур (ЛЕ) 0.5 выбыл
Брейдаблик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Хафнарфьордур (ЛЕ) 0.5 выбыл
53 Эстония 5.5 0/4 1.375 0.625 0.500 0.875 1.375 4.750
Флора (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Левадия (ЛЕ) 0.5 выбыл
Paide Linnameeskond (ЛЕ) 0.5 выбыл
Калью (ЛЕ) 0.5 выбыл
54 Андорра 2 0/3 0.166 0.166 0.833 1.500 0.666 3.331
ФК Санта-Колома (ЛЕ) 1.0 выбыл
Энгордани (ЛЕ) 0.5 выбыл
Inter Club d'Escaldes (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
55 Сан-Марино 1.5 0/3 0.000 0.166 0.500 0.000 0.500 1.166
Тре Пенне (ЛЕ) 0.5 выбыл
Фиорита (ЛЕ) 0.5 выбыл
Тре Фиори (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) коэффициенты Шахтер (Донецк)
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