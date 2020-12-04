Таблица коэффициентов УЕФА. Прогресс без гарантий светлого будущего
Самая продуктивная неделя на групповом этапе
Украина выдала самую продуктивную неделю на групповом этапе. Усилиями "Шахтера" и "Зари" было добыто две победы (над представителями топ-чемпионатов), что принесло стране четыре очка, или 0,8 балла по конвертации Таблицы коэффициентов. Но подняться хотя бы на одну позицию это не помогло.
Точнее, мы поднимались, но успех был промежуточным. После победы "Шахтера" над "Реалом", Украина обошла Шотландию, сдвинув ее на двенадцатое место. "Заря" победой над "Лестером" укрепила позицию, но шотландцам оказалось достаточно одной победы для возвращения себе утерянного. Победа "Рейнджерс" над "Стандардом" дала стране два очка, разделив которые на четыре (количество команд), Шотландия вновь стала одиннадцатой. До начала тура отрыв от Украины был небольшим (0,325), а после его завершения – и подавно (0,025). Поэтому еще далеко неизвестно, кто на каком месте будет зимовать.
У Шотландии проваливается "Селтик" – лишь одна ничья в пяти матчах. Конечно же, эта команда не будет играть весной в плей-офф. Наша "Заря" тоже не будет, однако луганчане, к их чести, принесли Украине 0,8 балла в ТК (две победы). Это что-то, да еще есть возможность добыть больше.
Преимущество Шотландии в том, что ее "Рейнджерс" уже вышел из группы, а наши "Динамо" и "Шахтер" еще могут финишировать четвертыми и завершить сезон для Украины в декабре. Правда, "Шахтер" еще сохраняет шансы на плей-офф Лиги чемпионов и пять очков бонуса (один балл в Таблицу коэффициентов). И тогда эта мышиная возня с сотыми / десятыми будет выглядеть смешно.
Турция на неделе не взяла ничего и гарантированно потеряла одного бойца ("Истанбул"). Остается "Сивасспор", которому в последнем туре надо в гостях победить "Маккаби" (Тель-Авив). И один балл отставания Турции от Украины. Стоит ли волноваться? Теоретически на финише мы еще можем оказаться за спиной заморских соседей.
Дания и Кипр на неделе тоже взяли очки, но потеряли шансы продолжить сезон. Вычеркиваем эти страны из конкурентов – по крайней мере, на ближайшее время.
Австрия, несмотря на наш прогресс, не дает взять себя голыми руками. Украина получила четыре очка, а Австрия – пять (победы "Зальцбурга" и "Вольфсбергера", ничья ЛАСКа). То есть, разрыв между Ассоциациями возрастает до 3,725. И "Зальцбургу" (есть шансы даже на 1/8-ю Лиги чемпионов) уж точно легче будет выйти в весну, чем нашему "Шахтеру". "Вольфсбергер" имеет хорошие перспективы относительно 1/16-й Лиги Европы – надо дома не проиграть "Фейеноорду". А "Рапид" за место под солнцем поборется с "Мольде". Единственная гарантированная потеря для австрийцев – это ЛАСК.
***
В сезонном рейтинге Украина, имея коэффициент 4,800, поднялась на тринадцатое место. С бонусом за выход из группы Лиги чемпионов можно помечтать о месте в топ-10 еще до весны, без него же будет успехом обойти Норвегию и не пропустить вперед Сербию и Чехию. Сезон тяжелый, но по состоянию на сейчас не провальный – за спиной такие страны как Дания, Россия, Швейцария, Турция, Греция. Провал будет – если ни одного клуба не увидим весной.
Следующие, последние матчи группового этапа, состоятся уже через неделю.
Таблица коэффициентов УЕФА - в профильном телеграм-канале >>>
|Страна
Клубы (турнир)
|Очки
|Осталось
|16/17
|17/18
|18/19
|19/20
|20/21
|Общий
|+/-
|1
|Испания
|79.5
|7/7
|20.142
|19.714
|19.571
|18.928
|11.357
|89.712
|Барселона (ЛЧ)
|19.0
|Севилья (ЛЧ)
|16.0
|Гранада (ЛЕ)
|11.5
|Атлетико (ЛЧ)
|9.0
|Реал (ЛЧ)
|9.0
|Вильярреал (ЛЕ)
|9.0
|Реал Сосьедад (ЛЕ)
|6.0
|2
|Англия
|91.5
|7/7
|14.928
|20.071
|22.642
|18.571
|13.071
|89.283
|Манчестер Сити (ЛЧ)
|18.0
|Челси (ЛЧ)
|18.0
|Ливерпуль (ЛЧ)
|17.0
|Тоттенхэм (ЛЕ)
|11.5
|Манчестер Юнайтед (ЛЧ)
|10.0
|Арсенал (ЛЕ)
|10.0
|Лестер (ЛЕ)
|7.0
|3
|Италия
|73
|7/7
|14.250
|17.333
|12.642
|14.928
|10.428
|69.581
|Ювентус (ЛЧ)
|17.0
|Лацио (ЛЧ)
|11.0
|Милан (ЛЕ)
|11.0
|Аталанта (ЛЧ)
|10.0
|Рома (ЛЕ)
|9.0
|Интер (ЛЧ)
|8.0
|Наполи (ЛЕ)
|7.0
|4
|Германия
|74.5
|6/7
|14.571
|9.857
|15.214
|18.714
|10.642
|68.998
|Бавария (ЛЧ)
|18.0
|Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ)
|16.0
|Боруссия Менхенгладбах (ЛЧ)
|10.0
|РБ Лейпциг (ЛЧ)
|10.0
|Хоффенхайм (ЛЕ)
|9.0
|Байер (ЛЕ)
|8.0
|Вольфсбург (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|5
|Франция
|33.5
|5/6
|14.416
|11.500
|10.583
|11.666
|5.583
|53.748
|ПСЖ (ЛЧ)
|10.0
|Лилль (ЛЕ)
|8.0
|Марсель (ЛЧ)
|6.0
|Ренн (ЛЧ)
|5.0
|Реймс (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Ницца (ЛЕ)
|2.0
|6
|Португалия
|37
|3/5
|8.083
|9.666
|10.900
|10.300
|7.400
|46.349
|Порто (ЛЧ)
|16.0
|Бенфика (ЛЧ/ЛЕ)
|8.5
|Брага (ЛЕ)
|7.0
|Рио Аве (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Спортинг (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|7
|Россия
|25
|4/6
|9.200
|12.600
|7.583
|4.666
|4.166
|38.215
|Краснодар (ЛЧ)
|9.0
|Локомотив (Москва) (ЛЧ)
|7.0
|Зенит (ЛЧ)
|5.0
|ЦСКА (Москва) (ЛЕ)
|3.0
|Динамо (Москва) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ростов (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|8
|Нидерланды
|32
|4/5
|9.100
|2.900
|8.600
|9.400
|6.400
|36.400
|Аякс (ЛЧ)
|9.0
|ПСВ (ЛЕ)
|9.0
|АЗ (ЛЧ/ЛЕ)
|8.0
|Фейеноорд (ЛЕ)
|4.0
|Виллем II (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|9
|Бельгия
|27
|4/5
|12.500
|2.600
|7.800
|7.600
|5.400
|35.900
|Брюгге (ЛЧ)
|9.0
|Антверпен (ЛЕ)
|8.0
|Стандард (ЛЕ)
|6.5
|Шарлеруа (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Гент (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|10
|Австрия
|28.5
|4/5
|7.375
|9.750
|6.200
|5.800
|5.700
|34.825
|Зальцбург (ЛЧ)
|9.0
|ЛАСК (ЛЕ)
|8.0
|Рапид (Вена) (ЛЧ/ЛЕ)
|6.0
|Вольфсбергер (ЛЕ)
|5.0
|TSV Hartberg (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|11
|Шотландия
|25
|2/4
|4.375
|4.000
|6.750
|9.750
|6.250
|31.125
|Рейнджерс (ЛЕ)
|12.5
|Селтик (ЛЧ/ЛЕ)
|6.0
|Абердин (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Мазервел (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|12
|Украина
|24
|3/5
|5.500
|8.000
|5.600
|7.200
|4.800
|31.100
|Шахтер (ЛЧ)
|9.0
|Динамо (Киев) (ЛЧ)
|8.5
|Заря (ЛЕ)
|4.0
|Колос (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Десна (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|13
|Турция
|15.5
|2/5
|9.700
|6.800
|5.500
|5.000
|3.100
|30.100
|Истанмбул ББ (ЛЧ)
|6.0
|Сивасспор (ЛЕ)
|4.0
|Галатасарай (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Бешикташ (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Аланьяспор (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|14
|Кипр
|16
|1/4
|5.500
|7.000
|6.125
|5.125
|4.000
|27.750
|Омония (ЛЧ/ЛЕ)
|7.5
|Апоэль (Никосиа) (ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Аполлон (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Анортосис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|15
|Дания
|15.5
|1/4
|8.500
|5.250
|4.875
|5.125
|3.875
|27.625
|Митьюлланд (ЛЧ)
|9.5
|Копенгаген (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Орхус (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Сеннерйюск (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|16
|Сербия
|19
|1/4
|2.875
|6.375
|6.000
|6.000
|4.750
|26.000
|Црвена Звезда (ЛЧ/ЛЕ)
|12.5
|Партизан (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|TSC Backa Topola (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Войводина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|17
|Греция
|20.5
|3/5
|5.800
|5.100
|5.100
|4.900
|4.100
|25.000
|Олимпиакос (ЛЧ)
|7.5
|ПАОК (ЛЧ/ЛЕ)
|7.0
|АЕК (ЛЕ)
|5.0
|OFI Heraklion (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Арис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|18
|Чехия
|24
|3/5
|5.500
|5.500
|6.500
|2.500
|4.800
|24.800
|Славия (ЛЧ/ЛЕ)
|8.5
|Слован (ЛЕ)
|8.5
|Спарта (ЛЕ)
|4.0
|Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Яблонец (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|19
|Швейцария
|14.5
|1/4
|4.300
|6.500
|3.900
|6.400
|3.625
|24.725
|Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ)
|8.5
|Базель (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Серветт (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Санкт-Галлен (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|20
|Хорватия
|18.5
|2/5
|5.125
|5.125
|5.750
|4.375
|3.700
|24.075
|Динамо (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ)
|11.0
|Риека (ЛЕ)
|4.0
|Хайдук (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Локомотив (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Осиек (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|21
|Израиль
|24
|2/4
|6.750
|5.625
|2.625
|2.375
|6.000
|23.375
|Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ/ЛЕ)
|10.5
|Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ)
|8.0
|Маккаби (Хайфа) (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Бейтар (Иерусалим) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|22
|Швеция
|10
|0/4
|2.750
|5.375
|4.125
|5.750
|2.500
|20.500
|Мальме (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Юргорден (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Хаммарбю (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Гетеборг (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|23
|Болгария
|14
|2/4
|4.250
|4.000
|4.000
|4.125
|3.500
|19.875
|ЦСКА (София) (ЛЕ)
|8.0
|Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|Локомотив Пловдив (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Славия (София) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|24
|Норвегия
|20
|1/4
|1.375
|4.000
|5.375
|3.750
|5.000
|19.500
|Мельде (ЛЧ/ЛЕ)
|11.0
|Русенборг (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Буде-Глимт ()
|3.5
|выбыл
|Викинг (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|25
|Румыния
|15
|1/4
|3.300
|2.900
|2.375
|5.875
|3.750
|18.200
|Клуж (ЛЧ/ЛЕ)
|9.5
|Стяуа (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Ботошани (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Университатя Крайова (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|26
|Азербайджан
|10
|1/4
|4.250
|4.375
|2.375
|3.375
|2.500
|16.875
|Карабах (ЛЧ/ЛЕ)
|6.5
|Нефтчи (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Кешля (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Сумгаит (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|27
|Казахстан
|4
|0/4
|2.750
|4.250
|4.250
|3.375
|1.000
|15.625
|Кайрат (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Астана (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Ордабасы (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Kaysar Kyzylorda (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|28
|Венгрия
|17
|1/4
|1.875
|1.625
|3.250
|4.500
|4.250
|15.500
|Ференцварош (ЛЧ)
|10.5
|Фехервар (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Гонвед (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Академия Пушкаша (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|29
|Беларусь
|6
|0/4
|3.000
|3.250
|5.000
|2.500
|1.500
|15.250
|Динамо Брест (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Шахтер Солигорск (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Динамо (Минск) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|БАТЭ (Борисов) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|30
|Польша
|16
|1/4
|3.875
|2.875
|2.250
|2.125
|4.000
|15.125
|Лех (Познань) (ЛЕ)
|8.0
|Легия (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Пяст (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Краковия (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|31
|Словения
|9
|0/4
|2.250
|4.625
|3.125
|2.000
|2.250
|14.250
|Мура (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Целе (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Олимпия (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Марибор (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|32
|Словакия
|6
|0/4
|2.125
|1.875
|5.125
|3.000
|1.500
|13.625
|ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Слован (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Жилина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ружемборок (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|33
|Лихтенштейн
|0.5
|0/1
|2.500
|2.000
|1.500
|2.500
|0.500
|9.000
|Вадуц (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|34
|Литва
|6.5
|0/4
|0.500
|2.375
|2.625
|1.625
|1.625
|8.750
|Тракай (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Жальгирис (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Судува (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Жальгирис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|35
|Люксембург
|4
|0/4
|0.750
|0.875
|2.625
|3.000
|1.000
|8.250
|Прогрес (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Фола (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Дифферданж (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Union Titus Pétange (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|36
|Босния-Герцеговина
|10.5
|0/4
|0.500
|1.375
|2.000
|1.500
|2.625
|8.000
|Зриньски (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Борац Баня-Лука (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Железничар (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|37
|Ирландия
|7.5
|1/4
|2.625
|1.125
|1.000
|1.250
|1.875
|7.875
|Дандолк (ЛЧ/ЛЕ)
|4.5
|Шэмрок Роверс (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Богемианс (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Дерри Сити (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|38
|Северная Македония
|7
|0/4
|1.250
|3.125
|1.000
|0.500
|1.750
|7.625
|Шкендия (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Ренова (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Силекс (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Шкупи (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|39
|Армения
|5.5
|0/4
|1.125
|0.625
|1.500
|2.750
|1.375
|7.375
|Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Алашкерт (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ширак (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|FC Noah (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|40
|Латвия
|5.5
|0/4
|1.375
|0.750
|1.625
|2.250
|1.375
|7.375
|Рига (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Вентспилс (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Рига (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Valmieras FK (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|41
|Албания
|8
|0/4
|0.875
|2.625
|1.000
|0.750
|2.000
|7.250
|Тирана (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Кукес (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Теута (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Лачи (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|42
|Северная Ирландия
|8.5
|0/3
|0.500
|0.750
|0.500
|2.375
|2.833
|6.958
|Колрейн (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Линфилд (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Гленторан (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|43
|Грузия
|7
|0/4
|1.125
|0.125
|1.625
|2.250
|1.750
|6.875
|Локомотив Тбилиси (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Динамо (Тбилиси) (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Динамо (Батуми) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Сабуртало (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|44
|Финляндия
|5.5
|0/4
|1.750
|1.250
|0.875
|1.625
|1.375
|6.875
|Куопио (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Ilves Tampere (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Интер (Турку) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Хонка (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|45
|Молдова
|5.5
|0/4
|0.875
|2.750
|1.125
|0.750
|1.375
|6.875
|Шериф (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Sfântul Gheorghe (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Динамо-Авто Тирасполь (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Петрокуб (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|46
|Мальта
|6
|0/4
|1.250
|1.375
|1.500
|0.750
|1.500
|6.375
|Флориана (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Хайбернианс (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Валетта (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Sirens FC (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|47
|Фарерские острова
|11
|0/4
|0.375
|0.750
|1.125
|1.125
|2.750
|6.125
|Б-36 (ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Клаксвик (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Рунавик (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Торсхавн (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|48
|Косово
|5.5
|0/3
|0.000
|0.000
|2.500
|1.500
|1.833
|5.833
|Дрита (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|SC Gjilani (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Приштина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|49
|Гибралтар
|5
|0/3
|1.500
|0.500
|1.000
|1.000
|1.666
|5.666
|Линкольн (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Европа (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|St Joseph's FC (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|50
|Черногория
|6.5
|0/4
|0.875
|1.125
|0.375
|1.000
|1.625
|5.000
|Будучность (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Зета (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Искра Даниловград (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Сутьеска (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|51
|Уэльс
|6
|0/4
|1.000
|0.500
|1.000
|1.000
|1.500
|5.000
|Нью Сэйнтс (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Бала Таун (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Connah's Quay (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Барри Таун (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|52
|Исландия
|2.5
|0/4
|1.000
|1.125
|1.500
|0.625
|0.625
|4.875
|Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Викингур (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Брейдаблик (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Хафнарфьордур (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|53
|Эстония
|5.5
|0/4
|1.375
|0.625
|0.500
|0.875
|1.375
|4.750
|Флора (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Левадия (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Paide Linnameeskond (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Калью (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|54
|Андорра
|2
|0/3
|0.166
|0.166
|0.833
|1.500
|0.666
|3.331
|ФК Санта-Колома (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Энгордани (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Inter Club d'Escaldes (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|55
|Сан-Марино
|1.5
|0/3
|0.000
|0.166
|0.500
|0.000
|0.500
|1.166
|Тре Пенне (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Фиорита (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Тре Фиори (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|выбыл
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