Таблица коэффициентов УЕФА. Прогресс без гарантий светлого будущего

Украина выдала самую продуктивную неделю на групповом этапе. Усилиями "Шахтера" и "Зари" было добыто две победы (над представителями топ-чемпионатов), что принесло стране четыре очка, или 0,8 балла по конвертации Таблицы коэффициентов. Но подняться хотя бы на одну позицию это не помогло.

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Точнее, мы поднимались, но успех был промежуточным. После победы "Шахтера" над "Реалом", Украина обошла Шотландию, сдвинув ее на двенадцатое место. "Заря" победой над "Лестером" укрепила позицию, но шотландцам оказалось достаточно одной победы для возвращения себе утерянного. Победа "Рейнджерс" над "Стандардом" дала стране два очка, разделив которые на четыре (количество команд), Шотландия вновь стала одиннадцатой. До начала тура отрыв от Украины был небольшим (0,325), а после его завершения – и подавно (0,025). Поэтому еще далеко неизвестно, кто на каком месте будет зимовать.

У Шотландии проваливается "Селтик" – лишь одна ничья в пяти матчах. Конечно же, эта команда не будет играть весной в плей-офф. Наша "Заря" тоже не будет, однако луганчане, к их чести, принесли Украине 0,8 балла в ТК (две победы). Это что-то, да еще есть возможность добыть больше.

Преимущество Шотландии в том, что ее "Рейнджерс" уже вышел из группы, а наши "Динамо" и "Шахтер" еще могут финишировать четвертыми и завершить сезон для Украины в декабре. Правда, "Шахтер" еще сохраняет шансы на плей-офф Лиги чемпионов и пять очков бонуса (один балл в Таблицу коэффициентов). И тогда эта мышиная возня с сотыми / десятыми будет выглядеть смешно.

Турция на неделе не взяла ничего и гарантированно потеряла одного бойца ("Истанбул"). Остается "Сивасспор", которому в последнем туре надо в гостях победить "Маккаби" (Тель-Авив). И один балл отставания Турции от Украины. Стоит ли волноваться? Теоретически на финише мы еще можем оказаться за спиной заморских соседей.

Дания и Кипр на неделе тоже взяли очки, но потеряли шансы продолжить сезон. Вычеркиваем эти страны из конкурентов – по крайней мере, на ближайшее время.

Австрия, несмотря на наш прогресс, не дает взять себя голыми руками. Украина получила четыре очка, а Австрия – пять (победы "Зальцбурга" и "Вольфсбергера", ничья ЛАСКа). То есть, разрыв между Ассоциациями возрастает до 3,725. И "Зальцбургу" (есть шансы даже на 1/8-ю Лиги чемпионов) уж точно легче будет выйти в весну, чем нашему "Шахтеру". "Вольфсбергер" имеет хорошие перспективы относительно 1/16-й Лиги Европы – надо дома не проиграть "Фейеноорду". А "Рапид" за место под солнцем поборется с "Мольде". Единственная гарантированная потеря для австрийцев – это ЛАСК.

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В сезонном рейтинге Украина, имея коэффициент 4,800, поднялась на тринадцатое место. С бонусом за выход из группы Лиги чемпионов можно помечтать о месте в топ-10 еще до весны, без него же будет успехом обойти Норвегию и не пропустить вперед Сербию и Чехию. Сезон тяжелый, но по состоянию на сейчас не провальный – за спиной такие страны как Дания, Россия, Швейцария, Турция, Греция. Провал будет – если ни одного клуба не увидим весной.

Следующие, последние матчи группового этапа, состоятся уже через неделю.

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