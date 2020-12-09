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Украина снова опередила Шотландию в Таблице коэффициентов. Шахтер может помочь удержать преимущество

Рейтинг УЕФА
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Заря - как страховочный вариант

Украина снова опередила Шотландию в Таблице коэффициентов. Шахтер может помочь удержать преимущество
UA-Футбол
Новина українською

Повторяется картина прошлой недели. По итогам вторника, как и неделю назад, Украина снова опередила Шотландию в Таблице коэффициентов и вернула себе одиннадцатое место. Преимущество – 0,375 балла.

У Украины на групповом этапе осталось два матча, столько и у Шотландии. Однако у нас на кону больше очков. "Шахтер" еще сохраняет шансы на плей-офф Лиги чемпионов, а значит – и на бонус за выход из группы Лиги чемпионов, который составляет пять очков (один балл в Таблицу коэффициентов). Если удастся его забрать, Украина гарантированно будет зимовать на одиннадцатом месте в ТК.

Украина снова опередила Шотландию в Таблице коэффициентов. Шахтер может помочь удержать преимущество - изображение 1

Собственно, если "Шахтер" проиграет, есть еще один вариант – это победа "Зари". Но тогда для сохранения одиннадцатого места нужно, чтобы шотландские команды на неделе не взяли максимум.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) коэффициенты Шахтер (Донецк)
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