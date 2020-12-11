Еще девять стран завершили для себя еврокубковый сезон

Завершился групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы. По его итогам последних представителей в еврокубках лишились Дания, Венгрия, Турция, Ирландия, Румыния, Кипр, Болгария, Азербайджан, Польша – девять стран.

Они присоединились к 27-и Ассоциациям, которые завершили евросезон еще до группового раунда. Это Казахстан, Лихтенштейн, Люксембург, Северная Ирландия, Гибралтар, Уэльс, Исландия, Андорра, Сан-Марино, Словения, Словакия, Литва, Северная Македония, Латвия, Грузия, Молдова, Мальта, Косово, Черногория, Швеция, Беларусь, Босния и Герцеговина Армения, Албания, Финляндия, Фарерские острова и Эстония. Всего 36 стран.

В игре остаются еще 19 Ассоциаций. Это первых двенадцать стран в Таблице коэффициентов (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция, Португалия, Россия, Нидерланды, Бельгия, Австрия, Шотландия, Украина), а также Чехия, Сербия, Хорватия, Швейцария, Греция, Израиль и Норвегия. Девять стран (Россия, Шотландия, Сербия, Швейцария, Греция, Чехия, Хорватия, Израиль, Норвегия) имеют по одной команде, пять стран (Франция, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Украина) – по две команды, одна страна (Португалия) – три команды, две страны (Италия и Германия) – по шесть команд, и только две страны сохраняют максимальное представительство. Это Англия и Испания (по семь команд).

Следующие еврокубковые матчи состоятся в феврале 2021-го года.