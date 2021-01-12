Острая фаза противостояния. Украина снова будет конкурировать с Россией в Таблице коэффициентов

Сейчас Россия опережает Украину в Таблице коэффициентов на 6,682 балла. Седьмая позиция России против двенадцатой - у Украины. Как ни крути, а такая разница не способствует тому, чтобы называть эти две страны конкурентами в борьбе за привилегии Таблицы коэффициентов.

В прошлом году Россию и Украину на финише еврокубков разделила только одна позиция: Россия финишировала седьмой, а Украина – девятой. Однако между показателями еврокоэффициента была пропасть. По состоянию на конец евросезона 2019/20, Россия опередила Украину на 9,449 балла. В 2019-м украинская и российская Ассоциации также финишировали в топ-10 Таблицы коэффициентов, но разрыв в показателях был еще больше: вражеский сосед был впереди почти на двенадцать баллов (11,649).

Завершение периода реальной и острой конкуренции Украины и России в Таблице коэффициента незамысловато совпадает с началом войны России против Украины на Донбассе. Сезон 2012/13 (пятилетний цикл ТК с 2008-го по 2013-й годы) Украина завершила выше России в Таблице (седьмое место против восьмого), а уже дальше было наращивание преимущества России. Или регресс Украины? Так или иначе, а упадок украинских позиций в Таблице коэффициентов начался именно с 2014-го года, когда страна уже вступила в активную фазу войны с недружественным соседом. В 2014-м, собственно, состоялось начало конца периода реальной конкуренции двух стран в еврокубках.

Война еще не закончена, и показатели Украины в Таблице коэффициентов не вышли на уровень довоенных. Например, в текущем пятилетнем цикле наша страна дважды набирала менее шести баллов за сезон (5,500 – в 2016/17, 5,600 – в 2018/19). Да и в текущей еврокампании Украина если и перевалит за показатель в шесть очков, то ненамного (сейчас показатель равен 5,400 балла). Контраст с довоенным периодом поразительный: в течение пятилетнего цикла 2010 - 2015 наша страна ни один сезон не заканчивала с показателем ниже семи баллов. Дважды в течение цикла удавалось набирать десять и более очков. А еще немного ранее удалось выбить исторический максимум страны в Таблице коэффициентов – 16,625 балла.

Но конкуренция с Россией завязывается новым узлом из-за резкого спада результатов представителей страны-агрессора. Два последних сезона цикла (включая текущий по состоянию на сейчас) Украина набирает больше России. Уже следующий сезон Украина начнет с отставанием от России максимум на 2,982 балла, если "Динамо" и "Шахтер" весной наберут не меньше очков, чем "Краснодар". А уже сезон 2022/23 Украина начнет если не выше России в ТК, то примерно на одном уровне. России, чтобы не оказаться за спиной Украины в начале сезона 2022/23, в кампании 2021/22 нужно набрать почти на два очка больше, чем наберет Украина.

При этом, противостояние в Таблице коэффициентов и дальше будет оставаться заочным – без матчей украинских команд против российских. Ведь пока сосед не прекратит оккупацию украинских земель и войну на украинской земле, не восстановятся и нормальные футбольные отношения (если после всего, что произошло и есть, таковы вообще возможны).