Динамо и Шахтер снова вытянут? Чем грозит Украине деградация в таблице коэффициентов. ВИДЕО
Разбираемся
Таблица коэффициентов УЕФА – это система, которая максимально объективно характеризует уровень национального чемпионата. Долгое время Украина находилась в топ-10 и нюансы мало кого интересовали. Интерес к коэффициентам вырос лишь тогда, когда перед страной замаячила реальная угроза потери прямого места в группе Лиги чемпионов.
Именно так... Нынче продолжается сезон, который может увенчаться рекордно низким для Украины падением в Таблице коэффициентов за последние двенадцать лет. Зимует наша Ассоциация на двенадцатом месте и если весной "Динамо" и "Шахтер" не опередят Шотландию, представленную "Рейнджерс", в сезоне 2022/23 квалификацию Лиги чемпионов придется проходить двум нашим командам.
А если опередят? Кого из конкурентов еще стоит остерегаться, высокие ли шансы избежать падения и как вообще футбольная Украина докатилась до такой жизни, рассказываем в нашем видеосюжете на Youtube-канале UA-Футбол.
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