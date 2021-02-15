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Таблица коэффициентов: сохранит ли Украина прямое место в группе ЛЧ?

Рейтинг УЕФА
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Важная миссия

Таблица коэффициентов: сохранит ли Украина прямое место в группе ЛЧ?

Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе возобновляются Лига чемпионов и Лиги Европы, а с ними – и борьба в Таблице коэффициентов. Борьба, в которой определится, на каком месте Украина завершит сезон. И сохранится ли, соответственно, прямое место в группе Лиги чемпионов 2022/23 для чемпиона нашей страны.

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Напоминаем себе основные тезисы:

  • Украина – двенадцатая и ниже этой позиции в этом сезоне уже не финиширует;

  • чтобы не лишиться гарантированного места в группе Лиги чемпионов, нужно финишировать минимума на десятом месте Таблицы коэффициентов;

  • одиннадцатая финишная позиция в Таблице коэффициентов оставит шансы для чемпиона Украины пройти в группу Лиги чемпионов без квалификации – это при условии, что Лигу чемпионов 2021/22 выиграет команда, которая параллельно пробьется в групповой этап турнира через чемпионат;

  • главный конкурент Украины – Шотландия; также – Австрия; отдаленными конкурентами можно считать Бельгию и Нидерланды;

  • в весне Украина представлена ​​двумя командами (Лига Европы); также по две команды вывели из групп Австрия, Нидерланды и Бельгия; одной командой представлена Шотландия, но набранные ею очки делятся на "четыре" (у Украине – на "пять");

  • бонусы в Таблице коэффициентов можно получить (речь об Украине) при выходе в четвертьфинал и дальше (по одному баллу бонуса за каждую пройденную стадию), за выход в 1/16-ю и 1/8-ю финала Лиги Европы бонусов не начисляют;

  • представители Австрии на первом весеннем этапе сыграют против команд из топ-чемпионатов ( "Тоттенхэма" и "Вильярреала"), шотландскому "Рейнджерс" достался представитель Бельгии "Антверпен";

  • Украину и Шотландию разделяют в Таблице коэффициентов 0,425 очка; это означает, что обойти конкурента на первой неделе весенней стадии можно лишь при условии потери "Рейнджерс" очков, а вот по сумме двух матчей 1/16-й Лиги Европы Украина может обойти Шотландию независимо от результата "Рейнджерс"; но для этого нужен максимум (четыре победы в четырех матчах) от "Шахтера" и "Динамо";

  • Австрию можно догнать (отставание – 4,124 балла) только при условии раннего вылета австрийских команд и продвижения "Динамо" и "Шахтера" (с максимальным набором очков) минимум в четвертьфинал Лиги Европы;

  • чтобы следующий сезон начать в топ-10 Таблицы коэффициентов, Украине нужно в плей-офф еврокубков текущего сезона набрать на 1,55 очка больше, чем Нидерланды, или на 1,6 очка больше, чем Шотландия.

  • в Лиге чемпионов команд из стран-конкурентов Украины не осталось. Все самые интересные для нас матчи состоятся в Лиге Европы.

Важнейшие противостояния недели (все – в четверг, 18.02.2021):

  • "Динамо" 19:55 "Брюгге";
  • "Маккаби" Т.-А. 22:00 "Шахтер";
  • "Вольфсбергер" 19:55 "Тоттенхэм";
  • "Зальцбург" 22:00 "Вильярреал";
  • "Антверпен" 22:00 "Рейнджерс".

Менее важные:

  • "Олимпиакос" 22:00 ПСВ;
  • "Лилль" 22:00 "Аякс".

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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
15.02.2021 в 16:33
Потрібно сподіватись що прийдуть інвестори які зможуть підняти команди до рівня колишніх Дніпра і Металіста. Можливо Ярославський візьметься за Метал......було б круто.
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