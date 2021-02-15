Таблица коэффициентов: сохранит ли Украина прямое место в группе ЛЧ?
Важная миссия
Олександр Приходько
На этой неделе возобновляются Лига чемпионов и Лиги Европы, а с ними – и борьба в Таблице коэффициентов. Борьба, в которой определится, на каком месте Украина завершит сезон. И сохранится ли, соответственно, прямое место в группе Лиги чемпионов 2022/23 для чемпиона нашей страны.
Напоминаем себе основные тезисы:
- Украина – двенадцатая и ниже этой позиции в этом сезоне уже не финиширует;
- чтобы не лишиться гарантированного места в группе Лиги чемпионов, нужно финишировать минимума на десятом месте Таблицы коэффициентов;
- одиннадцатая финишная позиция в Таблице коэффициентов оставит шансы для чемпиона Украины пройти в группу Лиги чемпионов без квалификации – это при условии, что Лигу чемпионов 2021/22 выиграет команда, которая параллельно пробьется в групповой этап турнира через чемпионат;
- главный конкурент Украины – Шотландия; также – Австрия; отдаленными конкурентами можно считать Бельгию и Нидерланды;
- в весне Украина представлена двумя командами (Лига Европы); также по две команды вывели из групп Австрия, Нидерланды и Бельгия; одной командой представлена Шотландия, но набранные ею очки делятся на "четыре" (у Украине – на "пять");
- бонусы в Таблице коэффициентов можно получить (речь об Украине) при выходе в четвертьфинал и дальше (по одному баллу бонуса за каждую пройденную стадию), за выход в 1/16-ю и 1/8-ю финала Лиги Европы бонусов не начисляют;
- представители Австрии на первом весеннем этапе сыграют против команд из топ-чемпионатов ( "Тоттенхэма" и "Вильярреала"), шотландскому "Рейнджерс" достался представитель Бельгии "Антверпен";
- Украину и Шотландию разделяют в Таблице коэффициентов 0,425 очка; это означает, что обойти конкурента на первой неделе весенней стадии можно лишь при условии потери "Рейнджерс" очков, а вот по сумме двух матчей 1/16-й Лиги Европы Украина может обойти Шотландию независимо от результата "Рейнджерс"; но для этого нужен максимум (четыре победы в четырех матчах) от "Шахтера" и "Динамо";
- Австрию можно догнать (отставание – 4,124 балла) только при условии раннего вылета австрийских команд и продвижения "Динамо" и "Шахтера" (с максимальным набором очков) минимум в четвертьфинал Лиги Европы;
- чтобы следующий сезон начать в топ-10 Таблицы коэффициентов, Украине нужно в плей-офф еврокубков текущего сезона набрать на 1,55 очка больше, чем Нидерланды, или на 1,6 очка больше, чем Шотландия.
- в Лиге чемпионов команд из стран-конкурентов Украины не осталось. Все самые интересные для нас матчи состоятся в Лиге Европы.
Важнейшие противостояния недели (все – в четверг, 18.02.2021):
- "Динамо" 19:55 "Брюгге";
- "Маккаби" Т.-А. 22:00 "Шахтер";
- "Вольфсбергер" 19:55 "Тоттенхэм";
- "Зальцбург" 22:00 "Вильярреал";
- "Антверпен" 22:00 "Рейнджерс".
Менее важные:
- "Олимпиакос" 22:00 ПСВ;
- "Лилль" 22:00 "Аякс".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гендиректор Зари заявил, что не оставит без внимания инцидент в матче с Десной
- Шабанов уже в Варшаве, потенциальные новички Волыни. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Ничья Шахтера, рывок Днепра-1, новый лидер Серии А. Главные новости за 14 февраля
- Легионер Ворсклы заявил, что хочет стать первым темнокожим игроком в сборной Украины
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
royalstas (Вінниця)
15.02.2021 в 16:33
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...