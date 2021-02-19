Таблица коэффициентов УЕФА. Рейнджерс держит Украину на расстоянии. Хотя маленький шаг вперед есть
Шотландия донимает...
Олександр Приходько
Лига чемпионов – разборки для сильных и богатых. Почти все команды, пробившиеся в 1/8-ю турнира, представляют топ-чемпионаты. Лишь "Порту" затесался между зубров, однако для нас и Португалия не конкурент. Наш контингент – это Лига Европы. Вот где действительно жарко.
В плей-офф вышли "Динамо" и "Шахтер", а также наши конкуренты из Австрии "Вольфсбергер" и "Зальцбург", также "Рейнджерс" из Шотландии. И уже состоялись первые матчи, итог которых можно охарактеризовать фразой "неплохо, но и не идеально".
Было бы идеально, проиграй "Рейнджерс". Предпосылки к этому были, ведь по ходу матча команда Стивена Джеррарда уступала в счете. Но все же она сильнее "Антверпена" (3:4). А это значит, что Шотландии упали два очка в Таблицу коэффициентов, что по конвертации еврокубков (делитель – "четыре") равно 0,5 балла. Украина совместными усилиями "Динамо" и "Шахтера" взяла больше (ничья + победа = 3 очка, 3/5 = 0,6 балла). Именно об этом маленьком шаге говорится в заголовке – сократили отставание от шотландцев с 0,425 до 0,325. Но могли вообще обойти конкурента, если бы "Динамо" выиграло, а "Рейнджерс" сыграл вничью, или же просто бы проиграл. А так имеем не просто победу конкурента, но и весомый его шаг по направлению к 1/8-й финала.
Очевидно, неплохим вариантом будет столкновение "Рейнджерс" с "Шахтером" на стадии 1/8-й. Так сказать, лбом ко лбу... Хотя постойте! Впереди еще ответные матчи 1/16-й финала. Шотландию можно обойти еще на этом этапе, но для этого "Рейнджерс" обязательно должен потерять очки дома.
"Вольфсбергер" и "Зальцбург" синхронно проиграли в номинально домашних поединках (1:4 и 0: 2), но гандикап Австрии относительно Украины и Шотландии настолько значителен, что на десятой строчке можно удержаться даже без единой победы на стадии плей-офф. Оцените сами: отрыв от Украины был 4,125 балла, а стал 3,525. Но поражения австрийцев – это все равно позитив, ведь надо смотреть в будущее. В следующем сезоне Украина также будет конкурировать с этой страной, и по состоянию на сейчас в Таблице коэффициентов 2022 Австрия впереди только на 1,65. И каждая наша победа в сумме с их поражением уменьшает этот показатель.
То же самое касается Нидерландов – стоит оглядываться на результаты этой страны с прицелом на следующий сезон. Поэтому поражение ПСВ (2:4 на поле "Олимпиакоса") играет Украине на руку. А вот "Аякс" победил (1:2 на поле "Лилля") и добавил стране 0,4 очка ТК. Наконец, надо упомянуть и о России, которая, очевидно, будет нашим конкурентом в несколько отдаленной перспективе. "Краснодар" дома проиграл "Динамо" (Загреб) 2:3, поддержав общую тенденцию "на две головы сильнее" чемпионата: лишь три победы на шестерых в этом еврокубковом сезоне. Лучше России выступают даже Сербия, Норвегия, Швейцария, Греция, Хорватия, Чехия, не говоря уже о более статусных в контексте еврокубков Ассоциациях.
Одним словом, в сезонном рейтинге (коэффициент, набранный в сезоне 2020/21) Россия опустилась уже на девятнадцатую позицию. Среди до сих пор активных на евроарене стран это худший показатель. Украина же, наоборот, опередила Бельгию и поднялась на одиннадцатое место сезонного рейтинга. В зоне достижения впереди – Австрия и Израиль.
"Шахтер", кстати, на полбалла опередил "Динамо" в контексте вклада в Таблицу коэффициентов (12 очков "горняков" против 11,5 "динамовцев"), но это наши внутренние разборки. Суммарно же страна выбила шесть баллов, и за последнюю пятилетку это третий результат. Уже точно не провал, но хочется большего.
А будет ли это большее? Зависит от ответных матчей "Шахтера" против "Маккаби" и "Динамо" против "Боюгге". Уже через неделю. Дождитесь.
|Страна
Клубы (турнир)
|Очки
|Осталось
|16/17
|17/18
|18/19
|19/20
|20/21
|Общий
|+/-
|1
|Испания
|103.5
|7/7
|20.142
|19.714
|19.571
|18.928
|14.785
|93.140
|Барселона (ЛЧ)
|19.0
|Севилья (ЛЧ)
|18.0
|Атлетико (ЛЧ)
|16.0
|Реал (ЛЧ)
|16.0
|Гранада (ЛЕ)
|14.5
|Вильярреал (ЛЕ)
|13.0
|Реал Сосьедад (ЛЕ)
|7.0
|2
|Англия
|109.5
|7/7
|14.928
|20.071
|22.642
|18.571
|15.642
|91.854
|Манчестер Сити (ЛЧ)
|20.0
|Ливерпуль (ЛЧ)
|20.0
|Челси (ЛЧ)
|19.0
|Тоттенхэм (ЛЕ)
|15.5
|Арсенал (ЛЕ)
|13.0
|Манчестер Юнайтед (ЛЧ/ЛЕ)
|12.0
|Лестер (ЛЕ)
|10.0
|3
|Италия
|95
|6/7
|14.250
|17.333
|12.642
|14.928
|13.571
|72.724
|Ювентус (ЛЧ)
|19.0
|Аталанта (ЛЧ)
|17.0
|Лацио (ЛЧ)
|17.0
|Милан (ЛЕ)
|14.0
|Рома (ЛЕ)
|11.0
|Интер (ЛЧ)
|9.0
|выбыл
|Наполи (ЛЕ)
|8.0
|4
|Германия
|97.5
|6/7
|14.571
|9.857
|15.214
|18.714
|13.928
|72.284
|Бавария (ЛЧ)
|20.0
|Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ)
|20.0
|РБ Лейпциг (ЛЧ)
|17.0
|Боруссия Менхенгладбах (ЛЧ)
|15.0
|Хоффенхайм (ЛЕ)
|12.0
|Байер (ЛЕ)
|10.0
|Вольфсбург (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|5
|Франция
|42.5
|2/6
|14.416
|11.500
|10.583
|11.666
|7.083
|55.248
|ПСЖ (ЛЧ)
|19.0
|Лилль (ЛЕ)
|8.0
|Марсель (ЛЧ)
|6.0
|выбыл
|Ренн (ЛЧ)
|5.0
|выбыл
|Реймс (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Ницца (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|6
|Португалия
|45
|3/5
|8.083
|9.666
|10.900
|10.300
|9.000
|47.949
|Порто (ЛЧ)
|20.0
|Бенфика (ЛЧ/ЛЕ)
|10.5
|Брага (ЛЕ)
|9.0
|Рио Аве (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Спортинг (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|7
|Россия
|26
|1/6
|9.200
|12.600
|7.583
|4.666
|4.333
|38.382
|Краснодар (ЛЧ/ЛЕ)
|10.0
|Локомотив (Москва) (ЛЧ)
|7.0
|выбыл
|Зенит (ЛЧ)
|5.0
|выбыл
|ЦСКА (Москва) (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Динамо (Москва) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ростов (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|8
|Нидерланды
|36
|2/5
|9.100
|2.900
|8.600
|9.400
|7.200
|37.200
|Аякс (ЛЧ/ЛЕ)
|11.0
|ПСВ (ЛЕ)
|11.0
|АЗ (ЛЧ/ЛЕ)
|8.0
|выбыл
|Фейеноорд (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Виллем II (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|9
|Бельгия
|30
|2/5
|12.500
|2.600
|7.800
|7.600
|6.000
|36.500
|Брюгге (ЛЧ/ЛЕ)
|11.0
|Антверпен (ЛЕ)
|8.0
|Стандард (ЛЕ)
|7.5
|выбыл
|Шарлеруа (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Гент (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|10
|Австрия
|33.5
|2/5
|7.375
|9.750
|6.200
|5.800
|6.700
|35.825
|ЛАСК (ЛЕ)
|10.0
|выбыл
|Зальцбург (ЛЧ/ЛЕ)
|9.0
|Вольфсбергер (ЛЕ)
|7.0
|Рапид (Вена) (ЛЧ/ЛЕ)
|7.0
|выбыл
|TSV Hartberg (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|11
|Шотландия
|31
|1/4
|4.375
|4.000
|6.750
|9.750
|7.750
|32.625
|Рейнджерс (ЛЕ)
|16.5
|Селтик (ЛЧ/ЛЕ)
|8.0
|выбыл
|Абердин (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Мазервел (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|12
|Украина
|30
|2/5
|5.500
|8.000
|5.600
|7.200
|6.000
|32.300
|Шахтер (ЛЧ/ЛЕ)
|12.0
|Динамо (Киев) (ЛЧ/ЛЕ)
|11.5
|Заря (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Колос (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Десна (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|13
|Турция
|15.5
|0/5
|9.700
|6.800
|5.500
|5.000
|3.100
|30.100
|Истанмбул ББ (ЛЧ)
|6.0
|выбыл
|Сивасспор (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Галатасарай (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Бешикташ (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Аланьяспор (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|14
|Дания
|16.5
|0/4
|8.500
|5.250
|4.875
|5.125
|4.125
|27.875
|Митьюлланд (ЛЧ)
|10.5
|выбыл
|Копенгаген (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Орхус (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Сеннерйюск (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|15
|Кипр
|16
|0/4
|5.500
|7.000
|6.125
|5.125
|4.000
|27.750
|Омония (ЛЧ/ЛЕ)
|7.5
|выбыл
|Апоэль (Никосиа) (ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Аполлон (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Анортосис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|16
|Сербия
|21
|1/4
|2.875
|6.375
|6.000
|6.000
|5.250
|26.500
|Црвена Звезда (ЛЧ/ЛЕ)
|14.5
|Партизан (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|TSC Backa Topola (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Войводина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|17
|Швейцария
|18.5
|1/4
|4.300
|6.500
|3.900
|6.400
|4.625
|25.725
|Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ)
|12.5
|Базель (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Серветт (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Санкт-Галлен (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|18
|Греция
|23.5
|1/5
|5.800
|5.100
|5.100
|4.900
|4.700
|25.600
|Олимпиакос (ЛЧ/ЛЕ)
|9.5
|ПАОК (ЛЧ/ЛЕ)
|8.0
|выбыл
|АЕК (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|OFI Heraklion (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Арис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|19
|Хорватия
|24.5
|1/5
|5.125
|5.125
|5.750
|4.375
|4.900
|25.275
|Динамо (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ)
|15.0
|Риека (ЛЕ)
|6.0
|выбыл
|Хайдук (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Локомотив (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Осиек (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|20
|Чехия
|26
|1/5
|5.500
|5.500
|6.500
|2.500
|5.200
|25.200
|Славия (ЛЧ/ЛЕ)
|9.5
|Слован (ЛЕ)
|9.5
|выбыл
|Спарта (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Яблонец (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|21
|Израиль
|28
|1/4
|6.750
|5.625
|2.625
|2.375
|7.000
|24.375
|Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ/ЛЕ)
|12.5
|Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ)
|10.0
|выбыл
|Маккаби (Хайфа) (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Бейтар (Иерусалим) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|22
|Швеция
|10
|0/4
|2.750
|5.375
|4.125
|5.750
|2.500
|20.500
|Мальме (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Юргорден (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Хаммарбю (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Гетеборг (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|23
|Болгария
|16
|0/4
|4.250
|4.000
|4.000
|4.125
|4.000
|20.375
|ЦСКА (София) (ЛЕ)
|10.0
|выбыл
|Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Локомотив Пловдив (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Славия (София) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|24
|Норвегия
|22
|1/4
|1.375
|4.000
|5.375
|3.750
|5.500
|20.000
|Мельде (ЛЧ/ЛЕ)
|13.0
|Русенборг (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Буде-Глимт ()
|3.5
|выбыл
|Викинг (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|25
|Румыния
|15
|0/4
|3.300
|2.900
|2.375
|5.875
|3.750
|18.200
|Клуж (ЛЧ/ЛЕ)
|9.5
|выбыл
|Стяуа (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Ботошани (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Университатя Крайова (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|26
|Азербайджан
|10
|0/4
|4.250
|4.375
|2.375
|3.375
|2.500
|16.875
|Карабах (ЛЧ/ЛЕ)
|6.5
|выбыл
|Нефтчи (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Кешля (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Сумгаит (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|27
|Казахстан
|4
|0/4
|2.750
|4.250
|4.250
|3.375
|1.000
|15.625
|Кайрат (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Астана (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Ордабасы (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Kaysar Kyzylorda (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|28
|Венгрия
|17
|0/4
|1.875
|1.625
|3.250
|4.500
|4.250
|15.500
|Ференцварош (ЛЧ)
|10.5
|выбыл
|Фехервар (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Гонвед (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Академия Пушкаша (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|29
|Беларусь
|6
|0/4
|3.000
|3.250
|5.000
|2.500
|1.500
|15.250
|Динамо Брест (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Шахтер Солигорск (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Динамо (Минск) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|БАТЭ (Борисов) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|30
|Польша
|16
|0/4
|3.875
|2.875
|2.250
|2.125
|4.000
|15.125
|Лех (Познань) (ЛЕ)
|8.0
|выбыл
|Легия (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Пяст (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Краковия (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|31
|Словения
|9
|0/4
|2.250
|4.625
|3.125
|2.000
|2.250
|14.250
|Мура (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Целе (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Олимпия (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Марибор (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|32
|Словакия
|6
|0/4
|2.125
|1.875
|5.125
|3.000
|1.500
|13.625
|ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Слован (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Жилина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ружемборок (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|33
|Лихтенштейн
|0.5
|0/1
|2.500
|2.000
|1.500
|2.500
|0.500
|9.000
|Вадуц (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|34
|Литва
|6.5
|0/4
|0.500
|2.375
|2.625
|1.625
|1.625
|8.750
|Тракай (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Жальгирис (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Судува (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Жальгирис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|35
|Люксембург
|4
|0/4
|0.750
|0.875
|2.625
|3.000
|1.000
|8.250
|Прогрес (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Фола (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Дифферданж (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Union Titus Pétange (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|36
|Босния-Герцеговина
|10.5
|0/4
|0.500
|1.375
|2.000
|1.500
|2.625
|8.000
|Зриньски (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Борац Баня-Лука (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Железничар (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|37
|Ирландия
|7.5
|0/4
|2.625
|1.125
|1.000
|1.250
|1.875
|7.875
|Дандолк (ЛЧ/ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Шэмрок Роверс (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Богемианс (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Дерри Сити (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|38
|Северная Македония
|7
|0/4
|1.250
|3.125
|1.000
|0.500
|1.750
|7.625
|Шкендия (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Ренова (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Силекс (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Шкупи (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|39
|Армения
|5.5
|0/4
|1.125
|0.625
|1.500
|2.750
|1.375
|7.375
|Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Алашкерт (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ширак (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|FC Noah (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|40
|Латвия
|5.5
|0/4
|1.375
|0.750
|1.625
|2.250
|1.375
|7.375
|Рига (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Вентспилс (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Рига (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Valmieras FK (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|41
|Албания
|8
|0/4
|0.875
|2.625
|1.000
|0.750
|2.000
|7.250
|Тирана (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Кукес (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Теута (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Лачи (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|42
|Северная Ирландия
|8.5
|0/3
|0.500
|0.750
|0.500
|2.375
|2.833
|6.958
|Колрейн (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Линфилд (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Гленторан (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|43
|Грузия
|7
|0/4
|1.125
|0.125
|1.625
|2.250
|1.750
|6.875
|Локомотив Тбилиси (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Динамо (Тбилиси) (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Динамо (Батуми) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Сабуртало (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|44
|Финляндия
|5.5
|0/4
|1.750
|1.250
|0.875
|1.625
|1.375
|6.875
|Куопио (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Ilves Tampere (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Интер (Турку) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Хонка (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|45
|Молдова
|5.5
|0/4
|0.875
|2.750
|1.125
|0.750
|1.375
|6.875
|Шериф (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Sfântul Gheorghe (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Динамо-Авто Тирасполь (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Петрокуб (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|46
|Мальта
|6
|0/4
|1.250
|1.375
|1.500
|0.750
|1.500
|6.375
|Флориана (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Хайбернианс (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Валетта (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Sirens FC (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|47
|Фарерские острова
|11
|0/4
|0.375
|0.750
|1.125
|1.125
|2.750
|6.125
|Б-36 (ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Клаксвик (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Рунавик (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Торсхавн (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|48
|Косово
|5.5
|0/3
|0.000
|0.000
|2.500
|1.500
|1.833
|5.833
|Дрита (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|SC Gjilani (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Приштина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|49
|Гибралтар
|5
|0/3
|1.500
|0.500
|1.000
|1.000
|1.666
|5.666
|Линкольн (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Европа (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|St Joseph's FC (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|50
|Черногория
|6.5
|0/4
|0.875
|1.125
|0.375
|1.000
|1.625
|5.000
|Будучность (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Зета (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Искра Даниловград (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Сутьеска (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|51
|Уэльс
|6
|0/4
|1.000
|0.500
|1.000
|1.000
|1.500
|5.000
|Нью Сэйнтс (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Бала Таун (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Connah's Quay (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Барри Таун (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|52
|Исландия
|2.5
|0/4
|1.000
|1.125
|1.500
|0.625
|0.625
|4.875
|Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Викингур (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Брейдаблик (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Хафнарфьордур (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|53
|Эстония
|5.5
|0/4
|1.375
|0.625
|0.500
|0.875
|1.375
|4.750
|Флора (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Левадия (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Paide Linnameeskond (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Калью (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|54
|Андорра
|2
|0/3
|0.166
|0.166
|0.833
|1.500
|0.666
|3.331
|ФК Санта-Колома (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Энгордани (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Inter Club d'Escaldes (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|55
|Сан-Марино
|1.5
|0/3
|0.000
|0.166
|0.500
|0.000
|0.500
|1.166
|Тре Пенне (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Фиорита (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Тре Фиори (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|выбыл
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