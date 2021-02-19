Таблица коэффициентов УЕФА. Рейнджерс держит Украину на расстоянии. Хотя маленький шаг вперед есть

Лига чемпионов – разборки для сильных и богатых. Почти все команды, пробившиеся в 1/8-ю турнира, представляют топ-чемпионаты. Лишь "Порту" затесался между зубров, однако для нас и Португалия не конкурент. Наш контингент – это Лига Европы. Вот где действительно жарко.

В плей-офф вышли "Динамо" и "Шахтер", а также наши конкуренты из Австрии "Вольфсбергер" и "Зальцбург", также "Рейнджерс" из Шотландии. И уже состоялись первые матчи, итог которых можно охарактеризовать фразой "неплохо, но и не идеально".

Было бы идеально, проиграй "Рейнджерс". Предпосылки к этому были, ведь по ходу матча команда Стивена Джеррарда уступала в счете. Но все же она сильнее "Антверпена" (3:4). А это значит, что Шотландии упали два очка в Таблицу коэффициентов, что по конвертации еврокубков (делитель – "четыре") равно 0,5 балла. Украина совместными усилиями "Динамо" и "Шахтера" взяла больше (ничья + победа = 3 очка, 3/5 = 0,6 балла). Именно об этом маленьком шаге говорится в заголовке – сократили отставание от шотландцев с 0,425 до 0,325. Но могли вообще обойти конкурента, если бы "Динамо" выиграло, а "Рейнджерс" сыграл вничью, или же просто бы проиграл. А так имеем не просто победу конкурента, но и весомый его шаг по направлению к 1/8-й финала.

Очевидно, неплохим вариантом будет столкновение "Рейнджерс" с "Шахтером" на стадии 1/8-й. Так сказать, лбом ко лбу... Хотя постойте! Впереди еще ответные матчи 1/16-й финала. Шотландию можно обойти еще на этом этапе, но для этого "Рейнджерс" обязательно должен потерять очки дома.

"Вольфсбергер" и "Зальцбург" синхронно проиграли в номинально домашних поединках (1:4 и 0: 2), но гандикап Австрии относительно Украины и Шотландии настолько значителен, что на десятой строчке можно удержаться даже без единой победы на стадии плей-офф. Оцените сами: отрыв от Украины был 4,125 балла, а стал 3,525. Но поражения австрийцев – это все равно позитив, ведь надо смотреть в будущее. В следующем сезоне Украина также будет конкурировать с этой страной, и по состоянию на сейчас в Таблице коэффициентов 2022 Австрия впереди только на 1,65. И каждая наша победа в сумме с их поражением уменьшает этот показатель.

То же самое касается Нидерландов – стоит оглядываться на результаты этой страны с прицелом на следующий сезон. Поэтому поражение ПСВ (2:4 на поле "Олимпиакоса") играет Украине на руку. А вот "Аякс" победил (1:2 на поле "Лилля") и добавил стране 0,4 очка ТК. Наконец, надо упомянуть и о России, которая, очевидно, будет нашим конкурентом в несколько отдаленной перспективе. "Краснодар" дома проиграл "Динамо" (Загреб) 2:3, поддержав общую тенденцию "на две головы сильнее" чемпионата: лишь три победы на шестерых в этом еврокубковом сезоне. Лучше России выступают даже Сербия, Норвегия, Швейцария, Греция, Хорватия, Чехия, не говоря уже о более статусных в контексте еврокубков Ассоциациях.

Одним словом, в сезонном рейтинге (коэффициент, набранный в сезоне 2020/21) Россия опустилась уже на девятнадцатую позицию. Среди до сих пор активных на евроарене стран это худший показатель. Украина же, наоборот, опередила Бельгию и поднялась на одиннадцатое место сезонного рейтинга. В зоне достижения впереди – Австрия и Израиль.

"Шахтер", кстати, на полбалла опередил "Динамо" в контексте вклада в Таблицу коэффициентов (12 очков "горняков" против 11,5 "динамовцев"), но это наши внутренние разборки. Суммарно же страна выбила шесть баллов, и за последнюю пятилетку это третий результат. Уже точно не провал, но хочется большего.

А будет ли это большее? Зависит от ответных матчей "Шахтера" против "Маккаби" и "Динамо" против "Боюгге". Уже через неделю. Дождитесь.