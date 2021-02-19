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Таблица коэффициентов УЕФА. Рейнджерс держит Украину на расстоянии. Хотя маленький шаг вперед есть

Рейтинг УЕФА
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Шотландия донимает...

Таблица коэффициентов УЕФА. Рейнджерс держит Украину на расстоянии. Хотя маленький шаг вперед есть

Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов – разборки для сильных и богатых. Почти все команды, пробившиеся в 1/8-ю турнира, представляют топ-чемпионаты. Лишь "Порту" затесался между зубров, однако для нас и Португалия не конкурент. Наш контингент – это Лига Европы. Вот где действительно жарко.

В плей-офф вышли "Динамо" и "Шахтер", а также наши конкуренты из Австрии "Вольфсбергер" и "Зальцбург", также "Рейнджерс" из Шотландии. И уже состоялись первые матчи, итог которых можно охарактеризовать фразой "неплохо, но и не идеально".

Было бы идеально, проиграй "Рейнджерс". Предпосылки к этому были, ведь по ходу матча команда Стивена Джеррарда уступала в счете. Но все же она сильнее "Антверпена" (3:4). А это значит, что Шотландии упали два очка в Таблицу коэффициентов, что по конвертации еврокубков (делитель – "четыре") равно 0,5 балла. Украина совместными усилиями "Динамо" и "Шахтера" взяла больше (ничья + победа = 3 очка, 3/5 = 0,6 балла). Именно об этом маленьком шаге говорится в заголовке – сократили отставание от шотландцев с 0,425 до 0,325. Но могли вообще обойти конкурента, если бы "Динамо" выиграло, а "Рейнджерс" сыграл вничью, или же просто бы проиграл. А так имеем не просто победу конкурента, но и весомый его шаг по направлению к 1/8-й финала.

Очевидно, неплохим вариантом будет столкновение "Рейнджерс" с "Шахтером" на стадии 1/8-й. Так сказать, лбом ко лбу... Хотя постойте! Впереди еще ответные матчи 1/16-й финала. Шотландию можно обойти еще на этом этапе, но для этого "Рейнджерс" обязательно должен потерять очки дома.

"Вольфсбергер" и "Зальцбург" синхронно проиграли в номинально домашних поединках (1:4 и 0: 2), но гандикап Австрии относительно Украины и Шотландии настолько значителен, что на десятой строчке можно удержаться даже без единой победы на стадии плей-офф. Оцените сами: отрыв от Украины был 4,125 балла, а стал 3,525. Но поражения австрийцев – это все равно позитив, ведь надо смотреть в будущее. В следующем сезоне Украина также будет конкурировать с этой страной, и по состоянию на сейчас в Таблице коэффициентов 2022 Австрия впереди только на 1,65. И каждая наша победа в сумме с их поражением уменьшает этот показатель.

Таблица коэффициентов УЕФА. Рейнджерс держит Украину на расстоянии. Хотя маленький шаг вперед есть - изображение 1

То же самое касается Нидерландов – стоит оглядываться на результаты этой страны с прицелом на следующий сезон. Поэтому поражение ПСВ (2:4 на поле "Олимпиакоса") играет Украине на руку. А вот "Аякс" победил (1:2 на поле "Лилля") и добавил стране 0,4 очка ТК. Наконец, надо упомянуть и о России, которая, очевидно, будет нашим конкурентом в несколько отдаленной перспективе. "Краснодар" дома проиграл "Динамо" (Загреб) 2:3, поддержав общую тенденцию "на две головы сильнее" чемпионата: лишь три победы на шестерых в этом еврокубковом сезоне. Лучше России выступают даже Сербия, Норвегия, Швейцария, Греция, Хорватия, Чехия, не говоря уже о более статусных в контексте еврокубков Ассоциациях.

Таблица коэффициентов УЕФА. Рейнджерс держит Украину на расстоянии. Хотя маленький шаг вперед есть - изображение 2

Одним словом, в сезонном рейтинге (коэффициент, набранный в сезоне 2020/21) Россия опустилась уже на девятнадцатую позицию. Среди до сих пор активных на евроарене стран это худший показатель. Украина же, наоборот, опередила Бельгию и поднялась на одиннадцатое место сезонного рейтинга. В зоне достижения впереди – Австрия и Израиль.

"Шахтер", кстати, на полбалла опередил "Динамо" в контексте вклада в Таблицу коэффициентов (12 очков "горняков" против 11,5 "динамовцев"), но это наши внутренние разборки. Суммарно же страна выбила шесть баллов, и за последнюю пятилетку это третий результат. Уже точно не провал, но хочется большего.

А будет ли это большее? Зависит от ответных матчей "Шахтера" против "Маккаби" и "Динамо" против "Боюгге". Уже через неделю. Дождитесь.

Читайте такжеТаблица коэффициентов и наши в еврокубках - в профильном телеграм-канале автора >>>

Страна
Клубы (турнир)		 Очки Осталось 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Общий +/-
1 Испания 103.5 7/7 20.142 19.714 19.571 18.928 14.785 93.140
Барселона (ЛЧ) 19.0
Севилья (ЛЧ) 18.0
Атлетико (ЛЧ) 16.0
Реал (ЛЧ) 16.0
Гранада (ЛЕ) 14.5
Вильярреал (ЛЕ) 13.0
Реал Сосьедад (ЛЕ) 7.0
2 Англия 109.5 7/7 14.928 20.071 22.642 18.571 15.642 91.854
Манчестер Сити (ЛЧ) 20.0
Ливерпуль (ЛЧ) 20.0
Челси (ЛЧ) 19.0
Тоттенхэм (ЛЕ) 15.5
Арсенал (ЛЕ) 13.0
Манчестер Юнайтед (ЛЧ/ЛЕ) 12.0
Лестер (ЛЕ) 10.0
3 Италия 95 6/7 14.250 17.333 12.642 14.928 13.571 72.724
Ювентус (ЛЧ) 19.0
Аталанта (ЛЧ) 17.0
Лацио (ЛЧ) 17.0
Милан (ЛЕ) 14.0
Рома (ЛЕ) 11.0
Интер (ЛЧ) 9.0 выбыл
Наполи (ЛЕ) 8.0
4 Германия 97.5 6/7 14.571 9.857 15.214 18.714 13.928 72.284
Бавария (ЛЧ) 20.0
Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ) 20.0
РБ Лейпциг (ЛЧ) 17.0
Боруссия Менхенгладбах (ЛЧ) 15.0
Хоффенхайм (ЛЕ) 12.0
Байер (ЛЕ) 10.0
Вольфсбург (ЛЕ) 3.5 выбыл
5 Франция 42.5 2/6 14.416 11.500 10.583 11.666 7.083 55.248
ПСЖ (ЛЧ) 19.0
Лилль (ЛЕ) 8.0
Марсель (ЛЧ) 6.0 выбыл
Ренн (ЛЧ) 5.0 выбыл
Реймс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Ницца (ЛЕ) 2.0 выбыл
6 Португалия 45 3/5 8.083 9.666 10.900 10.300 9.000 47.949
Порто (ЛЧ) 20.0
Бенфика (ЛЧ/ЛЕ) 10.5
Брага (ЛЕ) 9.0
Рио Аве (ЛЕ) 3.5 выбыл
Спортинг (ЛЕ) 2.0 выбыл
7 Россия 26 1/6 9.200 12.600 7.583 4.666 4.333 38.382
Краснодар (ЛЧ/ЛЕ) 10.0
Локомотив (Москва) (ЛЧ) 7.0 выбыл
Зенит (ЛЧ) 5.0 выбыл
ЦСКА (Москва) (ЛЕ) 3.0 выбыл
Динамо (Москва) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ростов (ЛЕ) 0.5 выбыл
8 Нидерланды 36 2/5 9.100 2.900 8.600 9.400 7.200 37.200
Аякс (ЛЧ/ЛЕ) 11.0
ПСВ (ЛЕ) 11.0
АЗ (ЛЧ/ЛЕ) 8.0 выбыл
Фейеноорд (ЛЕ) 4.0 выбыл
Виллем II (ЛЕ) 2.0 выбыл
9 Бельгия 30 2/5 12.500 2.600 7.800 7.600 6.000 36.500
Брюгге (ЛЧ/ЛЕ) 11.0
Антверпен (ЛЕ) 8.0
Стандард (ЛЕ) 7.5 выбыл
Шарлеруа (ЛЕ) 2.0 выбыл
Гент (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
10 Австрия 33.5 2/5 7.375 9.750 6.200 5.800 6.700 35.825
ЛАСК (ЛЕ) 10.0 выбыл
Зальцбург (ЛЧ/ЛЕ) 9.0
Вольфсбергер (ЛЕ) 7.0
Рапид (Вена) (ЛЧ/ЛЕ) 7.0 выбыл
TSV Hartberg (ЛЕ) 0.5 выбыл
11 Шотландия 31 1/4 4.375 4.000 6.750 9.750 7.750 32.625
Рейнджерс (ЛЕ) 16.5
Селтик (ЛЧ/ЛЕ) 8.0 выбыл
Абердин (ЛЕ) 3.5 выбыл
Мазервел (ЛЕ) 3.0 выбыл
12 Украина 30 2/5 5.500 8.000 5.600 7.200 6.000 32.300
Шахтер (ЛЧ/ЛЕ) 12.0
Динамо (Киев) (ЛЧ/ЛЕ) 11.5
Заря (ЛЕ) 4.0 выбыл
Колос (ЛЕ) 2.0 выбыл
Десна (ЛЕ) 0.5 выбыл
13 Турция 15.5 0/5 9.700 6.800 5.500 5.000 3.100 30.100
Истанмбул ББ (ЛЧ) 6.0 выбыл
Сивасспор (ЛЕ) 4.0 выбыл
Галатасарай (ЛЕ) 3.5 выбыл
Бешикташ (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Аланьяспор (ЛЕ) 0.5 выбыл
14 Дания 16.5 0/4 8.500 5.250 4.875 5.125 4.125 27.875
Митьюлланд (ЛЧ) 10.5 выбыл
Копенгаген (ЛЕ) 3.5 выбыл
Орхус (ЛЕ) 2.0 выбыл
Сеннерйюск (ЛЕ) 0.5 выбыл
15 Кипр 16 0/4 5.500 7.000 6.125 5.125 4.000 27.750
Омония (ЛЧ/ЛЕ) 7.5 выбыл
Апоэль (Никосиа) (ЛЕ) 4.5 выбыл
Аполлон (ЛЕ) 3.5 выбыл
Анортосис (ЛЕ) 0.5 выбыл
16 Сербия 21 1/4 2.875 6.375 6.000 6.000 5.250 26.500
Црвена Звезда (ЛЧ/ЛЕ) 14.5
Партизан (ЛЕ) 3.5 выбыл
TSC Backa Topola (ЛЕ) 2.5 выбыл
Войводина (ЛЕ) 0.5 выбыл
17 Швейцария 18.5 1/4 4.300 6.500 3.900 6.400 4.625 25.725
Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ) 12.5
Базель (ЛЕ) 3.5 выбыл
Серветт (ЛЕ) 2.0 выбыл
Санкт-Галлен (ЛЕ) 0.5 выбыл
18 Греция 23.5 1/5 5.800 5.100 5.100 4.900 4.700 25.600
Олимпиакос (ЛЧ/ЛЕ) 9.5
ПАОК (ЛЧ/ЛЕ) 8.0 выбыл
АЕК (ЛЕ) 5.0 выбыл
OFI Heraklion (ЛЕ) 0.5 выбыл
Арис (ЛЕ) 0.5 выбыл
19 Хорватия 24.5 1/5 5.125 5.125 5.750 4.375 4.900 25.275
Динамо (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ) 15.0
Риека (ЛЕ) 6.0 выбыл
Хайдук (ЛЕ) 2.0 выбыл
Локомотив (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Осиек (ЛЕ) 0.5 выбыл
20 Чехия 26 1/5 5.500 5.500 6.500 2.500 5.200 25.200
Славия (ЛЧ/ЛЕ) 9.5
Слован (ЛЕ) 9.5 выбыл
Спарта (ЛЕ) 4.0 выбыл
Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Яблонец (ЛЕ) 0.5 выбыл
21 Израиль 28 1/4 6.750 5.625 2.625 2.375 7.000 24.375
Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ/ЛЕ) 12.5
Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ) 10.0 выбыл
Маккаби (Хайфа) (ЛЕ) 5.0 выбыл
Бейтар (Иерусалим) (ЛЕ) 0.5 выбыл
22 Швеция 10 0/4 2.750 5.375 4.125 5.750 2.500 20.500
Мальме (ЛЕ) 5.0 выбыл
Юргорден (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Хаммарбю (ЛЕ) 2.0 выбыл
Гетеборг (ЛЕ) 0.5 выбыл
23 Болгария 16 0/4 4.250 4.000 4.000 4.125 4.000 20.375
ЦСКА (София) (ЛЕ) 10.0 выбыл
Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ) 3.5 выбыл
Локомотив Пловдив (ЛЕ) 2.0 выбыл
Славия (София) (ЛЕ) 0.5 выбыл
24 Норвегия 22 1/4 1.375 4.000 5.375 3.750 5.500 20.000
Мельде (ЛЧ/ЛЕ) 13.0
Русенборг (ЛЕ) 5.0 выбыл
Буде-Глимт () 3.5 выбыл
Викинг (ЛЕ) 0.5 выбыл
25 Румыния 15 0/4 3.300 2.900 2.375 5.875 3.750 18.200
Клуж (ЛЧ/ЛЕ) 9.5 выбыл
Стяуа (ЛЕ) 3.0 выбыл
Ботошани (ЛЕ) 2.0 выбыл
Университатя Крайова (ЛЕ) 0.5 выбыл
26 Азербайджан 10 0/4 4.250 4.375 2.375 3.375 2.500 16.875
Карабах (ЛЧ/ЛЕ) 6.5 выбыл
Нефтчи (ЛЕ) 2.0 выбыл
Кешля (ЛЕ) 1.0 выбыл
Сумгаит (ЛЕ) 0.5 выбыл
27 Казахстан 4 0/4 2.750 4.250 4.250 3.375 1.000 15.625
Кайрат (ЛЕ) 2.0 выбыл
Астана (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Ордабасы (ЛЕ) 0.5 выбыл
Kaysar Kyzylorda (ЛЕ) 0.5 выбыл
28 Венгрия 17 0/4 1.875 1.625 3.250 4.500 4.250 15.500
Ференцварош (ЛЧ) 10.5 выбыл
Фехервар (ЛЕ) 4.0 выбыл
Гонвед (ЛЕ) 2.0 выбыл
Академия Пушкаша (ЛЕ) 0.5 выбыл
29 Беларусь 6 0/4 3.000 3.250 5.000 2.500 1.500 15.250
Динамо Брест (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Шахтер Солигорск (ЛЕ) 1.0 выбыл
Динамо (Минск) (ЛЕ) 0.5 выбыл
БАТЭ (Борисов) (ЛЕ) 0.5 выбыл
30 Польша 16 0/4 3.875 2.875 2.250 2.125 4.000 15.125
Лех (Познань) (ЛЕ) 8.0 выбыл
Легия (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Пяст (ЛЕ) 3.5 выбыл
Краковия (ЛЕ) 0.5 выбыл
31 Словения 9 0/4 2.250 4.625 3.125 2.000 2.250 14.250
Мура (ЛЕ) 3.5 выбыл
Целе (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Олимпия (ЛЕ) 2.0 выбыл
Марибор (ЛЕ) 1.0 выбыл
32 Словакия 6 0/4 2.125 1.875 5.125 3.000 1.500 13.625
ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ) 3.5 выбыл
Слован (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Жилина (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ружемборок (ЛЕ) 0.5 выбыл
33 Лихтенштейн 0.5 0/1 2.500 2.000 1.500 2.500 0.500 9.000
Вадуц (ЛЕ) 0.5 выбыл
34 Литва 6.5 0/4 0.500 2.375 2.625 1.625 1.625 8.750
Тракай (ЛЕ) 2.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 2.0 выбыл
Судува (ЛЧ/ЛЕ) 2.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 0.5 выбыл
35 Люксембург 4 0/4 0.750 0.875 2.625 3.000 1.000 8.250
Прогрес (ЛЕ) 2.0 выбыл
Фола (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Дифферданж (ЛЕ) 0.5 выбыл
Union Titus Pétange (ЛЕ) 0.5 выбыл
36 Босния-Герцеговина 10.5 0/4 0.500 1.375 2.000 1.500 2.625 8.000
Зриньски (ЛЕ) 4.0 выбыл
ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Борац Баня-Лука (ЛЕ) 2.0 выбыл
Железничар (ЛЕ) 0.5 выбыл
37 Ирландия 7.5 0/4 2.625 1.125 1.000 1.250 1.875 7.875
Дандолк (ЛЧ/ЛЕ) 4.5 выбыл
Шэмрок Роверс (ЛЕ) 1.5 выбыл
Богемианс (ЛЕ) 1.0 выбыл
Дерри Сити (ЛЕ) 0.5 выбыл
38 Северная Македония 7 0/4 1.250 3.125 1.000 0.500 1.750 7.625
Шкендия (ЛЕ) 3.5 выбыл
Ренова (ЛЕ) 2.0 выбыл
Силекс (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Шкупи (ЛЕ) 0.5 выбыл
39 Армения 5.5 0/4 1.125 0.625 1.500 2.750 1.375 7.375
Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Алашкерт (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ширак (ЛЕ) 0.5 выбыл
FC Noah (ЛЕ) 0.5 выбыл
40 Латвия 5.5 0/4 1.375 0.750 1.625 2.250 1.375 7.375
Рига (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Вентспилс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Рига (ЛЕ) 0.5 выбыл
Valmieras FK (ЛЕ) 0.5 выбыл
41 Албания 8 0/4 0.875 2.625 1.000 0.750 2.000 7.250
Тирана (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Кукес (ЛЕ) 2.0 выбыл
Теута (ЛЕ) 2.0 выбыл
Лачи (ЛЕ) 1.5 выбыл
42 Северная Ирландия 8.5 0/3 0.500 0.750 0.500 2.375 2.833 6.958
Колрейн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Линфилд (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Гленторан (ЛЕ) 2.0 выбыл
43 Грузия 7 0/4 1.125 0.125 1.625 2.250 1.750 6.875
Локомотив Тбилиси (ЛЕ) 3.5 выбыл
Динамо (Тбилиси) (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Динамо (Батуми) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Сабуртало (ЛЕ) 0.5 выбыл
44 Финляндия 5.5 0/4 1.750 1.250 0.875 1.625 1.375 6.875
Куопио (ЛЧ/ЛЕ) 3.5 выбыл
Ilves Tampere (ЛЕ) 1.0 выбыл
Интер (Турку) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Хонка (ЛЕ) 0.5 выбыл
45 Молдова 5.5 0/4 0.875 2.750 1.125 0.750 1.375 6.875
Шериф (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Sfântul Gheorghe (ЛЕ) 1.5 выбыл
Динамо-Авто Тирасполь (ЛЕ) 0.5 выбыл
Петрокуб (ЛЕ) 0.5 выбыл
46 Мальта 6 0/4 1.250 1.375 1.500 0.750 1.500 6.375
Флориана (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Хайбернианс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Валетта (ЛЕ) 0.5 выбыл
Sirens FC (ЛЕ) 0.5 выбыл
47 Фарерские острова 11 0/4 0.375 0.750 1.125 1.125 2.750 6.125
Б-36 (ЛЕ) 4.5 выбыл
Клаксвик (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Рунавик (ЛЕ) 2.0 выбыл
Торсхавн (ЛЕ) 0.5 выбыл
48 Косово 5.5 0/3 0.000 0.000 2.500 1.500 1.833 5.833
Дрита (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
SC Gjilani (ЛЕ) 2.0 выбыл
Приштина (ЛЕ) 0.5 выбыл
49 Гибралтар 5 0/3 1.500 0.500 1.000 1.000 1.666 5.666
Линкольн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Европа (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
St Joseph's FC (ЛЕ) 0.5 выбыл
50 Черногория 6.5 0/4 0.875 1.125 0.375 1.000 1.625 5.000
Будучность (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Зета (ЛЕ) 2.0 выбыл
Искра Даниловград (ЛЕ) 1.5 выбыл
Сутьеска (ЛЕ) 0.5 выбыл
51 Уэльс 6 0/4 1.000 0.500 1.000 1.000 1.500 5.000
Нью Сэйнтс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Бала Таун (ЛЕ) 2.0 выбыл
Connah's Quay (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Барри Таун (ЛЕ) 0.5 выбыл
52 Исландия 2.5 0/4 1.000 1.125 1.500 0.625 0.625 4.875
Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Викингур (ЛЕ) 0.5 выбыл
Брейдаблик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Хафнарфьордур (ЛЕ) 0.5 выбыл
53 Эстония 5.5 0/4 1.375 0.625 0.500 0.875 1.375 4.750
Флора (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Левадия (ЛЕ) 0.5 выбыл
Paide Linnameeskond (ЛЕ) 0.5 выбыл
Калью (ЛЕ) 0.5 выбыл
54 Андорра 2 0/3 0.166 0.166 0.833 1.500 0.666 3.331
ФК Санта-Колома (ЛЕ) 1.0 выбыл
Энгордани (ЛЕ) 0.5 выбыл
Inter Club d'Escaldes (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
55 Сан-Марино 1.5 0/3 0.000 0.166 0.500 0.000 0.500 1.166
Тре Пенне (ЛЕ) 0.5 выбыл
Фиорита (ЛЕ) 0.5 выбыл
Тре Фиори (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
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