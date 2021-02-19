  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рейтинг УЕФА
  4. Три победы на шестерых. Россия – худшая Ассоциация по еврокоэффициенту среди представленных в плей-офф стран
В тренде

Три победы на шестерых. Россия – худшая Ассоциация по еврокоэффициенту среди представленных в плей-офф стран

Рейтинг УЕФА
(2 голосов)

Но вы держитесь...

Три победы на шестерых. Россия – худшая Ассоциация по еврокоэффициенту среди представленных в плей-офф стран

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

После первых матчей 1/8-й финала Луги чемпионов и 1/16-й Лиги Европы Россия в сезонном рейтинге 2020/21 опустилась на девятнадцатое место в плане еврокоэффициента. Шесть российских клубов выбили суммарно 4,333 очка, что является худшим показателем среди всех Ассоциаций, которые сумели преодолеть групповой этап и представлены в плей-офф евротурниров. Для самой же России это худший показатель еврокоэффициента за последние восемнадцать лет (с сезона 2002/03).

Читайте такжеТаблица коэффициентов УЕФА. Рейнджерс держит Украину на расстоянии. Хотя маленький шаг вперед есть

Суммарно шесть российских клубов в еврокубках одержали три победы. Все – в активе "Краснодара". Две из них – на этапе квалификации Лиги чемпионов, еще одна – в группе. В первом матче плей-офф Лиги Европы "Краснодар" дома проиграл "Динамо" Загреб 2:3.

Следующий евросезон Россия начнет в топ-10 Таблицы коэффициентов, однако уже в 2023-м году может вылететь за пределы первой двенадцатки. Также Россия потеряла право заявлять третью команду на Лигу чемпионов, а также потеряла право проводить в групой этап Лиги чемпионов без квалификации две комнады. Теперь в группу без отбора будет попадать только чемпион.

Читайте такжеТелеграм-канал автора о Таблице коэффициентов. Присоединиться >>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: коэффициенты
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Подолье)
19.02.2021 в 13:24
Из этих 4.3 балла паРаши , которая называет себя "сильнейшим на две головы чемпионат" половина просто бонус за две команды в ЛЧ напрямую. Ребров за два года с Фради набрал столько же , сколько эти "встающие с колен сосущие член" лишнехромосомные мышебратья
Ответить
+1
0
sawyer1936
19.02.2021 в 12:58
Шо, знову в сусiда корова здохла? Це перемога!
Ответить
+2
-5
мы за динамо (киев)
19.02.2021 в 13:04
сусідами можуть бути тільки люди. аж ніяк не худоба.
Ответить
+6
0
Dr. House (Подолье)
19.02.2021 в 13:13
Швондєр вже є. Де Шаріков?)))
Ответить
+1
0
мы за динамо (киев)
19.02.2021 в 12:57
ну ось. на своє місце. в стойло. козляче.
Ответить
+4
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...