Три победы на шестерых. Россия – худшая Ассоциация по еврокоэффициенту среди представленных в плей-офф стран

После первых матчей 1/8-й финала Луги чемпионов и 1/16-й Лиги Европы Россия в сезонном рейтинге 2020/21 опустилась на девятнадцатое место в плане еврокоэффициента. Шесть российских клубов выбили суммарно 4,333 очка, что является худшим показателем среди всех Ассоциаций, которые сумели преодолеть групповой этап и представлены в плей-офф евротурниров. Для самой же России это худший показатель еврокоэффициента за последние восемнадцать лет (с сезона 2002/03).

Суммарно шесть российских клубов в еврокубках одержали три победы. Все – в активе "Краснодара". Две из них – на этапе квалификации Лиги чемпионов, еще одна – в группе. В первом матче плей-офф Лиги Европы "Краснодар" дома проиграл "Динамо" Загреб 2:3.

Следующий евросезон Россия начнет в топ-10 Таблицы коэффициентов, однако уже в 2023-м году может вылететь за пределы первой двенадцатки. Также Россия потеряла право заявлять третью команду на Лигу чемпионов, а также потеряла право проводить в групой этап Лиги чемпионов без квалификации две комнады. Теперь в группу без отбора будет попадать только чемпион.