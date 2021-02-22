Таблица коэффициентов: фактор Динамо важный с учетом борьбы в следующем сезоне

К сожалению, потеря киевским "Динамо" одного очка в первом матче с "Брюгге" (ничья 1:1) не позволяет рассчитывать Украине исключительно на собственные силы в борьбе с Шотландией на этапе поединков в 1/16-й финала Лиги Европы. То есть, чтобы опередить Шотландию по итогам этого этапа турнира , нужно обязательно дождаться потери очков "Рейнджерс" в матче с "Антверпеном". Если же шотландцы победят, и параллельно в своих ответных матчах "Шахтер" и "Динамо" одолеют "Маккаби" и "Брюгге" соответственно, Шотландия все равно будет впереди. Но отставание сократится до мизерных 0,025.

За выход в 1/8-ю финала Лиги Европы бонусов не дают, потому бонусами можем считать выход в следующий раунд. Положение "Шахтера" можно сравнить с положением "Рейнджерс" – выездная победа в первом поединке (2:0 и 4:3 соответственно). Многое в плане украинских перспектив в этой схватке с Шотландией зависит от результата матча "Динамо". С другой стороны, можно обойтись и без киевлян, но тогда желательно для "Шахтера" на этапе 1/8-й финала Лиги Европы в соперники получить "Рейнджерс" и решить вопрос "один на один" (рассматриваем вариант, что обе преодолеют стадию 1/16-й).

Фактор "Динамо" важен также в плане следующего сезона. Его Украина, скорее всего, начнет выше Бельгии в Таблице коэффициентов, поэтому, чтобы облегчить себе жизнь в сезоне 2021/22 в плане посягательств снизу, желательно бы собственноручно притормозить ход конкурента уже сейчас (но если брать во внимание противостояние "Рейнджерс" с "Антверпеном", то там более выгодной для Украины будет победа бельгийцев).

Учитывая следующий сезон, надо обращать внимание и на результаты представителей Австрии, Нидерландов и даже России. Из пяти команд, представляющих вышеназванные страны в 1/16-й финала Лиги Европы, в первых матчах победила лишь одна – "Аякс" (в гостях одолел "Лилль" 2:1). Хорошие перспективы пройти дальше есть у ПСВ (поражение в гостях от "Олимпиакоса" 2:4), а вот "Краснодару", "Зальцбургу" и "Вольфсбергу" будет непросто отыграться после домашних неудач с "Динамо" (Загреб), "Вильярреалом" и "Тоттенхэмом" соответственно. В ответных матчах этим командам нужны гостевые победы с разницей в два-три-четыре мяча.

В сезонном рейтинге (коэффициент 2020/21) Украины на неделе может обойти Австрию и оказаться в топ-10 (сейчас – одиннадцатое место). Для этого нужны две победы наших и два поражения австрийцев.

Все интересные и важные для нас матчи состоятся в среду (24-го февраля) и четверг (25-го февраля) (нужны победы команд, которые выделены жирным):

24-е февраля:

"Тоттенхэм" 19:00 "Вольфсбергер";

25-е февраля: