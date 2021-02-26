  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рейтинг УЕФА
  4. Таблица коэффициентов УЕФА. Украинский дубль, австрийское падение и шотландские аргументы
В тренде

Таблица коэффициентов УЕФА. Украинский дубль, австрийское падение и шотландские аргументы

Рейтинг УЕФА
(1 голосов)

И конец агонии России

Таблица коэффициентов УЕФА. Украинский дубль, австрийское падение и шотландские аргументы

Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Таблица коэффициентов, в отличие от болельщиков, на игру не смотрит. Где-где, а здесь действительно главное результат. И в плане результата неделя для Украины получилась идеальной – "Динамо" и "Шахтер" синхронно победили, дали максимум в Таблицу коэффициентов и прошли в следующий круг Лиги Европы.

Если смотреть на стадию 1/16-й финала Лиги Европы в целом, то с восьми евроочков, стоявших перед Украиной на кону, было взято семь (1,4 балла по конвертации Таблицы коэффициентов). Но как раз одного потерянного очка (0,2 балла) и не хватило для опережения Шотландии уже сейчас. "Рейнджерс", дважды одолев "Антверпен", взял четыре очка, что при делителе "четыре" дало стране целый балл в ТК. Поэтому Шотландия все еще впереди, но на мизерную долю – 0,025. Это даже не вопрос одной победы, а вопрос одной ничьей. С другой стороны – жребий может быть весьма коварным. Если, например, "Шахтеру" – МЮ, "Динамо" – "Вильярреал", а "Рейнджерс" – "Янг Бойз? Тогда и 0,025 могут показаться весомой форой.

Но с Шотландией борьба продолжается, и будет продолжаться еще минимум один круг. А вот некоторые другие наши конкуренты уже сложили оружие и будут сторонними зрителями. Прежде всего, речь об Австрии, которая после группового этапа имела 6.700 очка и ничего не добавила на стадии плей-офф. "Зальцбург" и "Вольфсбергер" синхронно вылетели с четырьмя поражениями в пассиве.

Бельгия после группового этапа имела 5.800, а на стадии плей-офф добавила лишь 0,2 очка за киевскую ничью "Брюгге" с "Динамо". Приятно, к слову, что собственноручно остановили поход их главного добытчика очков. За это благодарность команде Мирчи Луческу. Наконец, прекратились конвульсии и агонии России. Да-да, именно конвульсии и агонии, иначе их выступление на евроарене и не назовешь. Три победы на шестерых (!) за весь сезон, девятнадцатое место сезонного рейтинга, самый низкий личный показатель (4.333) за последние восемнадцать лет. Заслужили то, что имеют.

Читайте такжеТри победы на шестерых. Россия – худшая Ассоциация по еврокоэффициенту среди представленных в плей-офф стран

Внимательный читатель может заметить, что несколько расширился горизонт нашей Таблицы коэффициентов. Мол, раньше больше всего концентрировались на результатах Шотландии и Австрии, а здесь уже говорим и о Бельгии, и о России. Но это не из-за эмоций, вызванных победой двух украинских команд. А потому, что евросезон достиг стадии, когда уже можно заглядывать в будущее. А в ближайшем будущем Украина яростно будет конкурировать сразу с четырьмя или даже пятью странами. Кроме Шотландии и Австрии, это как раз таки Россия, Бельгия и Нидерланды. Важна вот эта таблица:

Таблица коэффициентов УЕФА. Украинский дубль, австрийское падение и шотландские аргументы - изображение 1

Поэтому в контексте следующего сезона как позитив отмечаем также вылет ПСВ, хотя на прощание команда сумела зацепить победу над "Олимпиакосом" (2:1). У "оранжевых" остался один лишь "Аякс", хотя в теории он может быть грозной силой. В сезонном рейтинге (коэффициент 2020/21) Нидерланды идут на седьмой строчке, а Украина поднялась на десятое место, вытеснив оттуда Австрию. И не видно, кто может потеснить нас. Ближайший преследователь – Норвегия, которая отстает на 0,8 балла и выступает одной командой. А перед Украиной – Израиль, последнего представителя которого выбил "Шахтер". Отставание – 0,2 балла, что является ценой одной ничьи.

Не лишним будет напомнить, что успешное преодоление 1/8-й финала Лиги Европы будет давать бонусное очко в Таблицу коэффициентов (плюс 0,2 балла к результату команды). Украина пока имеет третий лучший личный результат за пятилетку (6.800), но недалеко и до второго. Надо стремиться. И стараться.

Читайте такжеТаблица коэффициентов и наши в еврокубках - в профильном телеграм-канале автора >>>

Страна
Клубы (турнир)		 Очки Осталось 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Общий +/-
1 Испания 108.5 6/7 20.142 19.714 19.571 18.928 15.500 93.855
Барселона (ЛЧ) 19.0
Реал (ЛЧ) 18.0
Севилья (ЛЧ) 18.0
Атлетико (ЛЧ) 16.0
Вильярреал (ЛЕ) 15.0
Гранада (ЛЕ) 14.5
Реал Сосьедад (ЛЕ) 8.0 выбыл
2 Англия 118.5 6/7 14.928 20.071 22.642 18.571 16.928 93.140
Манчестер Сити (ЛЧ) 22.0
Челси (ЛЧ) 21.0
Ливерпуль (ЛЧ) 20.0
Тоттенхэм (ЛЕ) 17.5
Арсенал (ЛЕ) 15.0
Манчестер Юнайтед (ЛЧ/ЛЕ) 13.0
Лестер (ЛЕ) 10.0 выбыл
3 Италия 100 5/7 14.250 17.333 12.642 14.928 14.285 73.438
Ювентус (ЛЧ) 19.0
Аталанта (ЛЧ) 17.0
Лацио (ЛЧ) 17.0
Милан (ЛЕ) 15.0
Рома (ЛЕ) 13.0
Наполи (ЛЕ) 10.0 выбыл
Интер (ЛЧ) 9.0 выбыл
4 Германия 99.5 4/7 14.571 9.857 15.214 18.714 14.214 72.570
Бавария (ЛЧ) 22.0
Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ) 20.0
РБ Лейпциг (ЛЧ) 17.0
Боруссия Менхенгладбах (ЛЧ) 15.0
Хоффенхайм (ЛЕ) 12.0 выбыл
Байер (ЛЕ) 10.0 выбыл
Вольфсбург (ЛЕ) 3.5 выбыл
5 Франция 42.5 1/6 14.416 11.500 10.583 11.666 7.083 55.248
ПСЖ (ЛЧ) 19.0
Лилль (ЛЕ) 8.0 выбыл
Марсель (ЛЧ) 6.0 выбыл
Ренн (ЛЧ) 5.0 выбыл
Реймс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Ницца (ЛЕ) 2.0 выбыл
6 Португалия 45 1/5 8.083 9.666 10.900 10.300 9.000 47.949
Порто (ЛЧ) 20.0
Бенфика (ЛЧ/ЛЕ) 10.5 выбыл
Брага (ЛЕ) 9.0 выбыл
Рио Аве (ЛЕ) 3.5 выбыл
Спортинг (ЛЕ) 2.0 выбыл
7 Россия 26 0/6 9.200 12.600 7.583 4.666 4.333 38.382
Краснодар (ЛЧ/ЛЕ) 10.0 выбыл
Локомотив (Москва) (ЛЧ) 7.0 выбыл
Зенит (ЛЧ) 5.0 выбыл
ЦСКА (Москва) (ЛЕ) 3.0 выбыл
Динамо (Москва) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ростов (ЛЕ) 0.5 выбыл
8 Нидерланды 40 1/5 9.100 2.900 8.600 9.400 8.000 38.000
Аякс (ЛЧ/ЛЕ) 13.0
ПСВ (ЛЕ) 13.0 выбыл
АЗ (ЛЧ/ЛЕ) 8.0 выбыл
Фейеноорд (ЛЕ) 4.0 выбыл
Виллем II (ЛЕ) 2.0 выбыл
9 Бельгия 30 0/5 12.500 2.600 7.800 7.600 6.000 36.500
Брюгге (ЛЧ/ЛЕ) 11.0 выбыл
Антверпен (ЛЕ) 8.0 выбыл
Стандард (ЛЕ) 7.5 выбыл
Шарлеруа (ЛЕ) 2.0 выбыл
Гент (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
10 Австрия 33.5 0/5 7.375 9.750 6.200 5.800 6.700 35.825
ЛАСК (ЛЕ) 10.0 выбыл
Зальцбург (ЛЧ/ЛЕ) 9.0 выбыл
Рапид (Вена) (ЛЧ/ЛЕ) 7.0 выбыл
Вольфсбергер (ЛЕ) 7.0 выбыл
TSV Hartberg (ЛЕ) 0.5 выбыл
11 Шотландия 33 1/4 4.375 4.000 6.750 9.750 8.250 33.125
Рейнджерс (ЛЕ) 18.5
Селтик (ЛЧ/ЛЕ) 8.0 выбыл
Абердин (ЛЕ) 3.5 выбыл
Мазервел (ЛЕ) 3.0 выбыл
12 Украина 34 2/5 5.500 8.000 5.600 7.200 6.800 33.100
Шахтер (ЛЧ/ЛЕ) 14.0
Динамо (Киев) (ЛЧ/ЛЕ) 13.5
Заря (ЛЕ) 4.0 выбыл
Колос (ЛЕ) 2.0 выбыл
Десна (ЛЕ) 0.5 выбыл
13 Турция 15.5 0/5 9.700 6.800 5.500 5.000 3.100 30.100
Истанмбул ББ (ЛЧ) 6.0 выбыл
Сивасспор (ЛЕ) 4.0 выбыл
Галатасарай (ЛЕ) 3.5 выбыл
Бешикташ (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Аланьяспор (ЛЕ) 0.5 выбыл
14 Дания 16.5 0/4 8.500 5.250 4.875 5.125 4.125 27.875
Митьюлланд (ЛЧ) 10.5 выбыл
Копенгаген (ЛЕ) 3.5 выбыл
Орхус (ЛЕ) 2.0 выбыл
Сеннерйюск (ЛЕ) 0.5 выбыл
15 Кипр 16 0/4 5.500 7.000 6.125 5.125 4.000 27.750
Омония (ЛЧ/ЛЕ) 7.5 выбыл
Апоэль (Никосиа) (ЛЕ) 4.5 выбыл
Аполлон (ЛЕ) 3.5 выбыл
Анортосис (ЛЕ) 0.5 выбыл
16 Сербия 22 0/4 2.875 6.375 6.000 6.000 5.500 26.750
Црвена Звезда (ЛЧ/ЛЕ) 15.5 выбыл
Партизан (ЛЕ) 3.5 выбыл
TSC Backa Topola (ЛЕ) 2.5 выбыл
Войводина (ЛЕ) 0.5 выбыл
17 Швейцария 20.5 1/4 4.300 6.500 3.900 6.400 5.125 26.225
Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ) 14.5
Базель (ЛЕ) 3.5 выбыл
Серветт (ЛЕ) 2.0 выбыл
Санкт-Галлен (ЛЕ) 0.5 выбыл
18 Хорватия 26.5 1/5 5.125 5.125 5.750 4.375 5.300 25.675
Динамо (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ) 17.0
Риека (ЛЕ) 6.0 выбыл
Хайдук (ЛЕ) 2.0 выбыл
Локомотив (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Осиек (ЛЕ) 0.5 выбыл
19 Чехия 28 1/5 5.500 5.500 6.500 2.500 5.600 25.600
Славия (ЛЧ/ЛЕ) 11.5
Слован (ЛЕ) 9.5 выбыл
Спарта (ЛЕ) 4.0 выбыл
Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Яблонец (ЛЕ) 0.5 выбыл
20 Греция 23.5 1/5 5.800 5.100 5.100 4.900 4.700 25.600
Олимпиакос (ЛЧ/ЛЕ) 9.5
ПАОК (ЛЧ/ЛЕ) 8.0 выбыл
АЕК (ЛЕ) 5.0 выбыл
OFI Heraklion (ЛЕ) 0.5 выбыл
Арис (ЛЕ) 0.5 выбыл
21 Израиль 28 0/4 6.750 5.625 2.625 2.375 7.000 24.375
Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ/ЛЕ) 12.5 выбыл
Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ) 10.0 выбыл
Маккаби (Хайфа) (ЛЕ) 5.0 выбыл
Бейтар (Иерусалим) (ЛЕ) 0.5 выбыл
22 Норвегия 24 1/4 1.375 4.000 5.375 3.750 6.000 20.500
Мельде (ЛЧ/ЛЕ) 15.0
Русенборг (ЛЕ) 5.0 выбыл
Буде-Глимт () 3.5 выбыл
Викинг (ЛЕ) 0.5 выбыл
23 Швеция 10 0/4 2.750 5.375 4.125 5.750 2.500 20.500
Мальме (ЛЕ) 5.0 выбыл
Юргорден (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Хаммарбю (ЛЕ) 2.0 выбыл
Гетеборг (ЛЕ) 0.5 выбыл
24 Болгария 16 0/4 4.250 4.000 4.000 4.125 4.000 20.375
ЦСКА (София) (ЛЕ) 10.0 выбыл
Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ) 3.5 выбыл
Локомотив Пловдив (ЛЕ) 2.0 выбыл
Славия (София) (ЛЕ) 0.5 выбыл
25 Румыния 15 0/4 3.300 2.900 2.375 5.875 3.750 18.200
Клуж (ЛЧ/ЛЕ) 9.5 выбыл
Стяуа (ЛЕ) 3.0 выбыл
Ботошани (ЛЕ) 2.0 выбыл
Университатя Крайова (ЛЕ) 0.5 выбыл
26 Азербайджан 10 0/4 4.250 4.375 2.375 3.375 2.500 16.875
Карабах (ЛЧ/ЛЕ) 6.5 выбыл
Нефтчи (ЛЕ) 2.0 выбыл
Кешля (ЛЕ) 1.0 выбыл
Сумгаит (ЛЕ) 0.5 выбыл
27 Казахстан 4 0/4 2.750 4.250 4.250 3.375 1.000 15.625
Кайрат (ЛЕ) 2.0 выбыл
Астана (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Ордабасы (ЛЕ) 0.5 выбыл
Kaysar Kyzylorda (ЛЕ) 0.5 выбыл
28 Венгрия 17 0/4 1.875 1.625 3.250 4.500 4.250 15.500
Ференцварош (ЛЧ) 10.5 выбыл
Фехервар (ЛЕ) 4.0 выбыл
Гонвед (ЛЕ) 2.0 выбыл
Академия Пушкаша (ЛЕ) 0.5 выбыл
29 Беларусь 6 0/4 3.000 3.250 5.000 2.500 1.500 15.250
Динамо Брест (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Шахтер Солигорск (ЛЕ) 1.0 выбыл
Динамо (Минск) (ЛЕ) 0.5 выбыл
БАТЭ (Борисов) (ЛЕ) 0.5 выбыл
30 Польша 16 0/4 3.875 2.875 2.250 2.125 4.000 15.125
Лех (Познань) (ЛЕ) 8.0 выбыл
Легия (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Пяст (ЛЕ) 3.5 выбыл
Краковия (ЛЕ) 0.5 выбыл
31 Словения 9 0/4 2.250 4.625 3.125 2.000 2.250 14.250
Мура (ЛЕ) 3.5 выбыл
Целе (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Олимпия (ЛЕ) 2.0 выбыл
Марибор (ЛЕ) 1.0 выбыл
32 Словакия 6 0/4 2.125 1.875 5.125 3.000 1.500 13.625
ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ) 3.5 выбыл
Слован (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Жилина (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ружемборок (ЛЕ) 0.5 выбыл
33 Лихтенштейн 0.5 0/1 2.500 2.000 1.500 2.500 0.500 9.000
Вадуц (ЛЕ) 0.5 выбыл
34 Литва 6.5 0/4 0.500 2.375 2.625 1.625 1.625 8.750
Тракай (ЛЕ) 2.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 2.0 выбыл
Судува (ЛЧ/ЛЕ) 2.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 0.5 выбыл
35 Люксембург 4 0/4 0.750 0.875 2.625 3.000 1.000 8.250
Прогрес (ЛЕ) 2.0 выбыл
Фола (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Дифферданж (ЛЕ) 0.5 выбыл
Union Titus Pétange (ЛЕ) 0.5 выбыл
36 Босния-Герцеговина 10.5 0/4 0.500 1.375 2.000 1.500 2.625 8.000
Зриньски (ЛЕ) 4.0 выбыл
ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Борац Баня-Лука (ЛЕ) 2.0 выбыл
Железничар (ЛЕ) 0.5 выбыл
37 Ирландия 7.5 0/4 2.625 1.125 1.000 1.250 1.875 7.875
Дандолк (ЛЧ/ЛЕ) 4.5 выбыл
Шэмрок Роверс (ЛЕ) 1.5 выбыл
Богемианс (ЛЕ) 1.0 выбыл
Дерри Сити (ЛЕ) 0.5 выбыл
38 Северная Македония 7 0/4 1.250 3.125 1.000 0.500 1.750 7.625
Шкендия (ЛЕ) 3.5 выбыл
Ренова (ЛЕ) 2.0 выбыл
Силекс (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Шкупи (ЛЕ) 0.5 выбыл
39 Армения 5.5 0/4 1.125 0.625 1.500 2.750 1.375 7.375
Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Алашкерт (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ширак (ЛЕ) 0.5 выбыл
FC Noah (ЛЕ) 0.5 выбыл
40 Латвия 5.5 0/4 1.375 0.750 1.625 2.250 1.375 7.375
Рига (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Вентспилс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Рига (ЛЕ) 0.5 выбыл
Valmieras FK (ЛЕ) 0.5 выбыл
41 Албания 8 0/4 0.875 2.625 1.000 0.750 2.000 7.250
Тирана (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Кукес (ЛЕ) 2.0 выбыл
Теута (ЛЕ) 2.0 выбыл
Лачи (ЛЕ) 1.5 выбыл
42 Северная Ирландия 8.5 0/3 0.500 0.750 0.500 2.375 2.833 6.958
Колрейн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Линфилд (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Гленторан (ЛЕ) 2.0 выбыл
43 Грузия 7 0/4 1.125 0.125 1.625 2.250 1.750 6.875
Локомотив Тбилиси (ЛЕ) 3.5 выбыл
Динамо (Тбилиси) (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Динамо (Батуми) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Сабуртало (ЛЕ) 0.5 выбыл
44 Финляндия 5.5 0/4 1.750 1.250 0.875 1.625 1.375 6.875
Куопио (ЛЧ/ЛЕ) 3.5 выбыл
Ilves Tampere (ЛЕ) 1.0 выбыл
Интер (Турку) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Хонка (ЛЕ) 0.5 выбыл
45 Молдова 5.5 0/4 0.875 2.750 1.125 0.750 1.375 6.875
Шериф (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Sfântul Gheorghe (ЛЕ) 1.5 выбыл
Динамо-Авто Тирасполь (ЛЕ) 0.5 выбыл
Петрокуб (ЛЕ) 0.5 выбыл
46 Мальта 6 0/4 1.250 1.375 1.500 0.750 1.500 6.375
Флориана (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Хайбернианс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Валетта (ЛЕ) 0.5 выбыл
Sirens FC (ЛЕ) 0.5 выбыл
47 Фарерские острова 11 0/4 0.375 0.750 1.125 1.125 2.750 6.125
Б-36 (ЛЕ) 4.5 выбыл
Клаксвик (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Рунавик (ЛЕ) 2.0 выбыл
Торсхавн (ЛЕ) 0.5 выбыл
48 Косово 5.5 0/3 0.000 0.000 2.500 1.500 1.833 5.833
Дрита (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
SC Gjilani (ЛЕ) 2.0 выбыл
Приштина (ЛЕ) 0.5 выбыл
49 Гибралтар 5 0/3 1.500 0.500 1.000 1.000 1.666 5.666
Линкольн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Европа (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
St Joseph's FC (ЛЕ) 0.5 выбыл
50 Черногория 6.5 0/4 0.875 1.125 0.375 1.000 1.625 5.000
Будучность (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Зета (ЛЕ) 2.0 выбыл
Искра Даниловград (ЛЕ) 1.5 выбыл
Сутьеска (ЛЕ) 0.5 выбыл
51 Уэльс 6 0/4 1.000 0.500 1.000 1.000 1.500 5.000
Нью Сэйнтс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Бала Таун (ЛЕ) 2.0 выбыл
Connah's Quay (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Барри Таун (ЛЕ) 0.5 выбыл
52 Исландия 2.5 0/4 1.000 1.125 1.500 0.625 0.625 4.875
Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Викингур (ЛЕ) 0.5 выбыл
Брейдаблик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Хафнарфьордур (ЛЕ) 0.5 выбыл
53 Эстония 5.5 0/4 1.375 0.625 0.500 0.875 1.375 4.750
Флора (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Левадия (ЛЕ) 0.5 выбыл
Paide Linnameeskond (ЛЕ) 0.5 выбыл
Калью (ЛЕ) 0.5 выбыл
54 Андорра 2 0/3 0.166 0.166 0.833 1.500 0.666 3.331
ФК Санта-Колома (ЛЕ) 1.0 выбыл
Энгордани (ЛЕ) 0.5 выбыл
Inter Club d'Escaldes (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
55 Сан-Марино 1.5 0/3 0.000 0.166 0.500 0.000 0.500 1.166
Тре Пенне (ЛЕ) 0.5 выбыл
Фиорита (ЛЕ) 0.5 выбыл
Тре Фиори (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: коэффициенты
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...