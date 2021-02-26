Таблица коэффициентов УЕФА. Украинский дубль, австрийское падение и шотландские аргументы

Таблица коэффициентов, в отличие от болельщиков, на игру не смотрит. Где-где, а здесь действительно главное результат. И в плане результата неделя для Украины получилась идеальной – "Динамо" и "Шахтер" синхронно победили, дали максимум в Таблицу коэффициентов и прошли в следующий круг Лиги Европы.

Если смотреть на стадию 1/16-й финала Лиги Европы в целом, то с восьми евроочков, стоявших перед Украиной на кону, было взято семь (1,4 балла по конвертации Таблицы коэффициентов). Но как раз одного потерянного очка (0,2 балла) и не хватило для опережения Шотландии уже сейчас. "Рейнджерс", дважды одолев "Антверпен", взял четыре очка, что при делителе "четыре" дало стране целый балл в ТК. Поэтому Шотландия все еще впереди, но на мизерную долю – 0,025. Это даже не вопрос одной победы, а вопрос одной ничьей. С другой стороны – жребий может быть весьма коварным. Если, например, "Шахтеру" – МЮ, "Динамо" – "Вильярреал", а "Рейнджерс" – "Янг Бойз? Тогда и 0,025 могут показаться весомой форой.

Но с Шотландией борьба продолжается, и будет продолжаться еще минимум один круг. А вот некоторые другие наши конкуренты уже сложили оружие и будут сторонними зрителями. Прежде всего, речь об Австрии, которая после группового этапа имела 6.700 очка и ничего не добавила на стадии плей-офф. "Зальцбург" и "Вольфсбергер" синхронно вылетели с четырьмя поражениями в пассиве.

Бельгия после группового этапа имела 5.800, а на стадии плей-офф добавила лишь 0,2 очка за киевскую ничью "Брюгге" с "Динамо". Приятно, к слову, что собственноручно остановили поход их главного добытчика очков. За это благодарность команде Мирчи Луческу. Наконец, прекратились конвульсии и агонии России. Да-да, именно конвульсии и агонии, иначе их выступление на евроарене и не назовешь. Три победы на шестерых (!) за весь сезон, девятнадцатое место сезонного рейтинга, самый низкий личный показатель (4.333) за последние восемнадцать лет. Заслужили то, что имеют.

Внимательный читатель может заметить, что несколько расширился горизонт нашей Таблицы коэффициентов. Мол, раньше больше всего концентрировались на результатах Шотландии и Австрии, а здесь уже говорим и о Бельгии, и о России. Но это не из-за эмоций, вызванных победой двух украинских команд. А потому, что евросезон достиг стадии, когда уже можно заглядывать в будущее. А в ближайшем будущем Украина яростно будет конкурировать сразу с четырьмя или даже пятью странами. Кроме Шотландии и Австрии, это как раз таки Россия, Бельгия и Нидерланды. Важна вот эта таблица:

Поэтому в контексте следующего сезона как позитив отмечаем также вылет ПСВ, хотя на прощание команда сумела зацепить победу над "Олимпиакосом" (2:1). У "оранжевых" остался один лишь "Аякс", хотя в теории он может быть грозной силой. В сезонном рейтинге (коэффициент 2020/21) Нидерланды идут на седьмой строчке, а Украина поднялась на десятое место, вытеснив оттуда Австрию. И не видно, кто может потеснить нас. Ближайший преследователь – Норвегия, которая отстает на 0,8 балла и выступает одной командой. А перед Украиной – Израиль, последнего представителя которого выбил "Шахтер". Отставание – 0,2 балла, что является ценой одной ничьи.

Не лишним будет напомнить, что успешное преодоление 1/8-й финала Лиги Европы будет давать бонусное очко в Таблицу коэффициентов (плюс 0,2 балла к результату команды). Украина пока имеет третий лучший личный результат за пятилетку (6.800), но недалеко и до второго. Надо стремиться. И стараться.