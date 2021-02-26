Таблица коэффициентов УЕФА. Украинский дубль, австрийское падение и шотландские аргументы
И конец агонии России
Олександр Приходько
Таблица коэффициентов, в отличие от болельщиков, на игру не смотрит. Где-где, а здесь действительно главное результат. И в плане результата неделя для Украины получилась идеальной – "Динамо" и "Шахтер" синхронно победили, дали максимум в Таблицу коэффициентов и прошли в следующий круг Лиги Европы.
Если смотреть на стадию 1/16-й финала Лиги Европы в целом, то с восьми евроочков, стоявших перед Украиной на кону, было взято семь (1,4 балла по конвертации Таблицы коэффициентов). Но как раз одного потерянного очка (0,2 балла) и не хватило для опережения Шотландии уже сейчас. "Рейнджерс", дважды одолев "Антверпен", взял четыре очка, что при делителе "четыре" дало стране целый балл в ТК. Поэтому Шотландия все еще впереди, но на мизерную долю – 0,025. Это даже не вопрос одной победы, а вопрос одной ничьей. С другой стороны – жребий может быть весьма коварным. Если, например, "Шахтеру" – МЮ, "Динамо" – "Вильярреал", а "Рейнджерс" – "Янг Бойз? Тогда и 0,025 могут показаться весомой форой.
Но с Шотландией борьба продолжается, и будет продолжаться еще минимум один круг. А вот некоторые другие наши конкуренты уже сложили оружие и будут сторонними зрителями. Прежде всего, речь об Австрии, которая после группового этапа имела 6.700 очка и ничего не добавила на стадии плей-офф. "Зальцбург" и "Вольфсбергер" синхронно вылетели с четырьмя поражениями в пассиве.
Бельгия после группового этапа имела 5.800, а на стадии плей-офф добавила лишь 0,2 очка за киевскую ничью "Брюгге" с "Динамо". Приятно, к слову, что собственноручно остановили поход их главного добытчика очков. За это благодарность команде Мирчи Луческу. Наконец, прекратились конвульсии и агонии России. Да-да, именно конвульсии и агонии, иначе их выступление на евроарене и не назовешь. Три победы на шестерых (!) за весь сезон, девятнадцатое место сезонного рейтинга, самый низкий личный показатель (4.333) за последние восемнадцать лет. Заслужили то, что имеют.
Внимательный читатель может заметить, что несколько расширился горизонт нашей Таблицы коэффициентов. Мол, раньше больше всего концентрировались на результатах Шотландии и Австрии, а здесь уже говорим и о Бельгии, и о России. Но это не из-за эмоций, вызванных победой двух украинских команд. А потому, что евросезон достиг стадии, когда уже можно заглядывать в будущее. А в ближайшем будущем Украина яростно будет конкурировать сразу с четырьмя или даже пятью странами. Кроме Шотландии и Австрии, это как раз таки Россия, Бельгия и Нидерланды. Важна вот эта таблица:
Поэтому в контексте следующего сезона как позитив отмечаем также вылет ПСВ, хотя на прощание команда сумела зацепить победу над "Олимпиакосом" (2:1). У "оранжевых" остался один лишь "Аякс", хотя в теории он может быть грозной силой. В сезонном рейтинге (коэффициент 2020/21) Нидерланды идут на седьмой строчке, а Украина поднялась на десятое место, вытеснив оттуда Австрию. И не видно, кто может потеснить нас. Ближайший преследователь – Норвегия, которая отстает на 0,8 балла и выступает одной командой. А перед Украиной – Израиль, последнего представителя которого выбил "Шахтер". Отставание – 0,2 балла, что является ценой одной ничьи.
Не лишним будет напомнить, что успешное преодоление 1/8-й финала Лиги Европы будет давать бонусное очко в Таблицу коэффициентов (плюс 0,2 балла к результату команды). Украина пока имеет третий лучший личный результат за пятилетку (6.800), но недалеко и до второго. Надо стремиться. И стараться.
|Страна
Клубы (турнир)
|Очки
|Осталось
|16/17
|17/18
|18/19
|19/20
|20/21
|Общий
|+/-
|1
|Испания
|108.5
|6/7
|20.142
|19.714
|19.571
|18.928
|15.500
|93.855
|Барселона (ЛЧ)
|19.0
|Реал (ЛЧ)
|18.0
|Севилья (ЛЧ)
|18.0
|Атлетико (ЛЧ)
|16.0
|Вильярреал (ЛЕ)
|15.0
|Гранада (ЛЕ)
|14.5
|Реал Сосьедад (ЛЕ)
|8.0
|выбыл
|2
|Англия
|118.5
|6/7
|14.928
|20.071
|22.642
|18.571
|16.928
|93.140
|Манчестер Сити (ЛЧ)
|22.0
|Челси (ЛЧ)
|21.0
|Ливерпуль (ЛЧ)
|20.0
|Тоттенхэм (ЛЕ)
|17.5
|Арсенал (ЛЕ)
|15.0
|Манчестер Юнайтед (ЛЧ/ЛЕ)
|13.0
|Лестер (ЛЕ)
|10.0
|выбыл
|3
|Италия
|100
|5/7
|14.250
|17.333
|12.642
|14.928
|14.285
|73.438
|Ювентус (ЛЧ)
|19.0
|Аталанта (ЛЧ)
|17.0
|Лацио (ЛЧ)
|17.0
|Милан (ЛЕ)
|15.0
|Рома (ЛЕ)
|13.0
|Наполи (ЛЕ)
|10.0
|выбыл
|Интер (ЛЧ)
|9.0
|выбыл
|4
|Германия
|99.5
|4/7
|14.571
|9.857
|15.214
|18.714
|14.214
|72.570
|Бавария (ЛЧ)
|22.0
|Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ)
|20.0
|РБ Лейпциг (ЛЧ)
|17.0
|Боруссия Менхенгладбах (ЛЧ)
|15.0
|Хоффенхайм (ЛЕ)
|12.0
|выбыл
|Байер (ЛЕ)
|10.0
|выбыл
|Вольфсбург (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|5
|Франция
|42.5
|1/6
|14.416
|11.500
|10.583
|11.666
|7.083
|55.248
|ПСЖ (ЛЧ)
|19.0
|Лилль (ЛЕ)
|8.0
|выбыл
|Марсель (ЛЧ)
|6.0
|выбыл
|Ренн (ЛЧ)
|5.0
|выбыл
|Реймс (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Ницца (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|6
|Португалия
|45
|1/5
|8.083
|9.666
|10.900
|10.300
|9.000
|47.949
|Порто (ЛЧ)
|20.0
|Бенфика (ЛЧ/ЛЕ)
|10.5
|выбыл
|Брага (ЛЕ)
|9.0
|выбыл
|Рио Аве (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Спортинг (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|7
|Россия
|26
|0/6
|9.200
|12.600
|7.583
|4.666
|4.333
|38.382
|Краснодар (ЛЧ/ЛЕ)
|10.0
|выбыл
|Локомотив (Москва) (ЛЧ)
|7.0
|выбыл
|Зенит (ЛЧ)
|5.0
|выбыл
|ЦСКА (Москва) (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Динамо (Москва) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ростов (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|8
|Нидерланды
|40
|1/5
|9.100
|2.900
|8.600
|9.400
|8.000
|38.000
|Аякс (ЛЧ/ЛЕ)
|13.0
|ПСВ (ЛЕ)
|13.0
|выбыл
|АЗ (ЛЧ/ЛЕ)
|8.0
|выбыл
|Фейеноорд (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Виллем II (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|9
|Бельгия
|30
|0/5
|12.500
|2.600
|7.800
|7.600
|6.000
|36.500
|Брюгге (ЛЧ/ЛЕ)
|11.0
|выбыл
|Антверпен (ЛЕ)
|8.0
|выбыл
|Стандард (ЛЕ)
|7.5
|выбыл
|Шарлеруа (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Гент (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|10
|Австрия
|33.5
|0/5
|7.375
|9.750
|6.200
|5.800
|6.700
|35.825
|ЛАСК (ЛЕ)
|10.0
|выбыл
|Зальцбург (ЛЧ/ЛЕ)
|9.0
|выбыл
|Рапид (Вена) (ЛЧ/ЛЕ)
|7.0
|выбыл
|Вольфсбергер (ЛЕ)
|7.0
|выбыл
|TSV Hartberg (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|11
|Шотландия
|33
|1/4
|4.375
|4.000
|6.750
|9.750
|8.250
|33.125
|Рейнджерс (ЛЕ)
|18.5
|Селтик (ЛЧ/ЛЕ)
|8.0
|выбыл
|Абердин (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Мазервел (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|12
|Украина
|34
|2/5
|5.500
|8.000
|5.600
|7.200
|6.800
|33.100
|Шахтер (ЛЧ/ЛЕ)
|14.0
|Динамо (Киев) (ЛЧ/ЛЕ)
|13.5
|Заря (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Колос (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Десна (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|13
|Турция
|15.5
|0/5
|9.700
|6.800
|5.500
|5.000
|3.100
|30.100
|Истанмбул ББ (ЛЧ)
|6.0
|выбыл
|Сивасспор (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Галатасарай (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Бешикташ (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Аланьяспор (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|14
|Дания
|16.5
|0/4
|8.500
|5.250
|4.875
|5.125
|4.125
|27.875
|Митьюлланд (ЛЧ)
|10.5
|выбыл
|Копенгаген (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Орхус (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Сеннерйюск (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|15
|Кипр
|16
|0/4
|5.500
|7.000
|6.125
|5.125
|4.000
|27.750
|Омония (ЛЧ/ЛЕ)
|7.5
|выбыл
|Апоэль (Никосиа) (ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Аполлон (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Анортосис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|16
|Сербия
|22
|0/4
|2.875
|6.375
|6.000
|6.000
|5.500
|26.750
|Црвена Звезда (ЛЧ/ЛЕ)
|15.5
|выбыл
|Партизан (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|TSC Backa Topola (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Войводина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|17
|Швейцария
|20.5
|1/4
|4.300
|6.500
|3.900
|6.400
|5.125
|26.225
|Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ)
|14.5
|Базель (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Серветт (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Санкт-Галлен (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|18
|Хорватия
|26.5
|1/5
|5.125
|5.125
|5.750
|4.375
|5.300
|25.675
|Динамо (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ)
|17.0
|Риека (ЛЕ)
|6.0
|выбыл
|Хайдук (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Локомотив (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Осиек (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|19
|Чехия
|28
|1/5
|5.500
|5.500
|6.500
|2.500
|5.600
|25.600
|Славия (ЛЧ/ЛЕ)
|11.5
|Слован (ЛЕ)
|9.5
|выбыл
|Спарта (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Яблонец (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|20
|Греция
|23.5
|1/5
|5.800
|5.100
|5.100
|4.900
|4.700
|25.600
|Олимпиакос (ЛЧ/ЛЕ)
|9.5
|ПАОК (ЛЧ/ЛЕ)
|8.0
|выбыл
|АЕК (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|OFI Heraklion (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Арис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|21
|Израиль
|28
|0/4
|6.750
|5.625
|2.625
|2.375
|7.000
|24.375
|Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ/ЛЕ)
|12.5
|выбыл
|Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ)
|10.0
|выбыл
|Маккаби (Хайфа) (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Бейтар (Иерусалим) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|22
|Норвегия
|24
|1/4
|1.375
|4.000
|5.375
|3.750
|6.000
|20.500
|Мельде (ЛЧ/ЛЕ)
|15.0
|Русенборг (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Буде-Глимт ()
|3.5
|выбыл
|Викинг (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|23
|Швеция
|10
|0/4
|2.750
|5.375
|4.125
|5.750
|2.500
|20.500
|Мальме (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Юргорден (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Хаммарбю (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Гетеборг (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|24
|Болгария
|16
|0/4
|4.250
|4.000
|4.000
|4.125
|4.000
|20.375
|ЦСКА (София) (ЛЕ)
|10.0
|выбыл
|Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Локомотив Пловдив (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Славия (София) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|25
|Румыния
|15
|0/4
|3.300
|2.900
|2.375
|5.875
|3.750
|18.200
|Клуж (ЛЧ/ЛЕ)
|9.5
|выбыл
|Стяуа (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Ботошани (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Университатя Крайова (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|26
|Азербайджан
|10
|0/4
|4.250
|4.375
|2.375
|3.375
|2.500
|16.875
|Карабах (ЛЧ/ЛЕ)
|6.5
|выбыл
|Нефтчи (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Кешля (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Сумгаит (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|27
|Казахстан
|4
|0/4
|2.750
|4.250
|4.250
|3.375
|1.000
|15.625
|Кайрат (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Астана (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Ордабасы (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Kaysar Kyzylorda (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|28
|Венгрия
|17
|0/4
|1.875
|1.625
|3.250
|4.500
|4.250
|15.500
|Ференцварош (ЛЧ)
|10.5
|выбыл
|Фехервар (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Гонвед (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Академия Пушкаша (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|29
|Беларусь
|6
|0/4
|3.000
|3.250
|5.000
|2.500
|1.500
|15.250
|Динамо Брест (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Шахтер Солигорск (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Динамо (Минск) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|БАТЭ (Борисов) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|30
|Польша
|16
|0/4
|3.875
|2.875
|2.250
|2.125
|4.000
|15.125
|Лех (Познань) (ЛЕ)
|8.0
|выбыл
|Легия (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Пяст (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Краковия (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|31
|Словения
|9
|0/4
|2.250
|4.625
|3.125
|2.000
|2.250
|14.250
|Мура (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Целе (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Олимпия (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Марибор (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|32
|Словакия
|6
|0/4
|2.125
|1.875
|5.125
|3.000
|1.500
|13.625
|ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Слован (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Жилина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ружемборок (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|33
|Лихтенштейн
|0.5
|0/1
|2.500
|2.000
|1.500
|2.500
|0.500
|9.000
|Вадуц (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|34
|Литва
|6.5
|0/4
|0.500
|2.375
|2.625
|1.625
|1.625
|8.750
|Тракай (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Жальгирис (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Судува (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Жальгирис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|35
|Люксембург
|4
|0/4
|0.750
|0.875
|2.625
|3.000
|1.000
|8.250
|Прогрес (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Фола (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Дифферданж (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Union Titus Pétange (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|36
|Босния-Герцеговина
|10.5
|0/4
|0.500
|1.375
|2.000
|1.500
|2.625
|8.000
|Зриньски (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Борац Баня-Лука (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Железничар (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|37
|Ирландия
|7.5
|0/4
|2.625
|1.125
|1.000
|1.250
|1.875
|7.875
|Дандолк (ЛЧ/ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Шэмрок Роверс (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Богемианс (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Дерри Сити (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|38
|Северная Македония
|7
|0/4
|1.250
|3.125
|1.000
|0.500
|1.750
|7.625
|Шкендия (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Ренова (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Силекс (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Шкупи (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|39
|Армения
|5.5
|0/4
|1.125
|0.625
|1.500
|2.750
|1.375
|7.375
|Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Алашкерт (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ширак (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|FC Noah (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|40
|Латвия
|5.5
|0/4
|1.375
|0.750
|1.625
|2.250
|1.375
|7.375
|Рига (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Вентспилс (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Рига (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Valmieras FK (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|41
|Албания
|8
|0/4
|0.875
|2.625
|1.000
|0.750
|2.000
|7.250
|Тирана (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Кукес (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Теута (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Лачи (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|42
|Северная Ирландия
|8.5
|0/3
|0.500
|0.750
|0.500
|2.375
|2.833
|6.958
|Колрейн (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Линфилд (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Гленторан (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|43
|Грузия
|7
|0/4
|1.125
|0.125
|1.625
|2.250
|1.750
|6.875
|Локомотив Тбилиси (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Динамо (Тбилиси) (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Динамо (Батуми) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Сабуртало (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|44
|Финляндия
|5.5
|0/4
|1.750
|1.250
|0.875
|1.625
|1.375
|6.875
|Куопио (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Ilves Tampere (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Интер (Турку) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Хонка (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|45
|Молдова
|5.5
|0/4
|0.875
|2.750
|1.125
|0.750
|1.375
|6.875
|Шериф (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Sfântul Gheorghe (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Динамо-Авто Тирасполь (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Петрокуб (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|46
|Мальта
|6
|0/4
|1.250
|1.375
|1.500
|0.750
|1.500
|6.375
|Флориана (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Хайбернианс (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Валетта (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Sirens FC (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|47
|Фарерские острова
|11
|0/4
|0.375
|0.750
|1.125
|1.125
|2.750
|6.125
|Б-36 (ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Клаксвик (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Рунавик (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Торсхавн (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|48
|Косово
|5.5
|0/3
|0.000
|0.000
|2.500
|1.500
|1.833
|5.833
|Дрита (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|SC Gjilani (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Приштина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|49
|Гибралтар
|5
|0/3
|1.500
|0.500
|1.000
|1.000
|1.666
|5.666
|Линкольн (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Европа (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|St Joseph's FC (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|50
|Черногория
|6.5
|0/4
|0.875
|1.125
|0.375
|1.000
|1.625
|5.000
|Будучность (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Зета (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Искра Даниловград (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Сутьеска (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|51
|Уэльс
|6
|0/4
|1.000
|0.500
|1.000
|1.000
|1.500
|5.000
|Нью Сэйнтс (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Бала Таун (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Connah's Quay (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Барри Таун (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|52
|Исландия
|2.5
|0/4
|1.000
|1.125
|1.500
|0.625
|0.625
|4.875
|Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Викингур (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Брейдаблик (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Хафнарфьордур (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|53
|Эстония
|5.5
|0/4
|1.375
|0.625
|0.500
|0.875
|1.375
|4.750
|Флора (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Левадия (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Paide Linnameeskond (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Калью (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|54
|Андорра
|2
|0/3
|0.166
|0.166
|0.833
|1.500
|0.666
|3.331
|ФК Санта-Колома (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Энгордани (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Inter Club d'Escaldes (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|55
|Сан-Марино
|1.5
|0/3
|0.000
|0.166
|0.500
|0.000
|0.500
|1.166
|Тре Пенне (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Фиорита (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Тре Фиори (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|выбыл
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