Россия тоже. Еще пять стран прекратили выступления в еврокубках
В игре еще четырнадцать Ассоциаций
После группового этапа активными в еврокубках оставались девятнадцать Ассоциаций. Теперь же, - после ответных матчей 1/16-й финала Лиги Европы, - такими остаются лишь четырнадцать стран. Это Испания, Англия, Италия, Германия, Франция, Португалия, Нидерланды, Шотландия, Украина, а также Чехия, Хорватия, Швейцария, Греция и Норвегия.
У большинстве из них осталось по одной команде в еврокубках. Только Англия и Испания сохраняют по шесть команд, Италия – пять, а Германия – четыре. И у Украины две.
К тем, кто еще раньше прекратил борьбу в еврокубках (Казахстан, Лихтенштейн, Люксембург, Северная Ирландия, Гибралтар, Уэльс, Исландия, Андорра, Сан-Марино, Словения, Словакия, Литва, Северная Македония, Латвия, Грузия, Молдова, Мальта, Косово Черногория, Швеция, Беларусь, Босния и Герцеговина, Армения, Албания, Финляндия, Фарерские острова, Эстония, Дания, Венгрия, Турция, Ирландия, Румыния, Кипр, Болгария, Азербайджан, Польша), присоединились еще пять ассоциаций. Это Россия, Бельгия, Австрия, Израиль и Сербия. В общем 41 страна.
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