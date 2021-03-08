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Таблица коэффициентов. Цена удачных результатов возрастает

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Таблица коэффициентов. Цена удачных результатов возрастает

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Цена успешных результатов возрастает. По итогам 1/8-й финала Лиги Европы в Таблицу коэффициентов можно получить бонусные очки. Однако, напомним, бонусы даются не за победу в матче, а за результат противостояния. То есть, можно дважды сыграть вничью или проиграть один из матчей и получить дополнительное очко в Таблицу коэффициентов (0,2 балла) за выход в четвертьфинал.

Украина по сравнению с конкурентами – в привилегированном положении. Ведь представлена ​​в 1/8-й сразу двумя клубами ("Динамо" К и "Шахтер"). Правда, соперники – представители топ-чемпионатов ("Вильярреал" и "Рома" соответственно), тогда как "Рейнджерс" и "Аякс" сыграют против представителей более слабых футбольных стран: "Славия" (Прага) и "Янг Бойз" соответственно.

Главное противостояние для нас – с Шотландией, которая впереди в Таблице коэффициентов на 0,025. Это очень мало, и даже меньший делитель (четыре против пяти) не позволяет Шотландии надеяться только на себя. То есть, при условии максимального набора очков Шотландией и Украиной, выше будет Украина. Но, повторимся, у "Рейнджерс" – "Славия", а у "Динамо" К / "Шахтера" – "Вильярреал" и "Рома".

Нидерланды в этом сезоне догнать практически нереально (они впереди почти на пять баллов), но важно бороться за перспективы следующего сезона. Там Украина будет в плотной группе претендентов на седьмую позицию Таблицы коэффициентов, поэтому каждое очко, заработанное еще в этом сезоне, будет укреплять позиции Ассоциации относительно уже стоячих Австрии, Бельгии и России. С Нидерландами и Шотландией пока борьба ведется в режиме двустороннего движения.

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Еще одно примечание: хотя бы одна победа "Аякса" (или две ничьи) в противостоянии с "Янг Бойз" поднимет Нидерланды на седьмую позицию в Таблице коэффициентов, а Россию подвинет на восьмую. Это может иметь значение в контексте распределения команд на корзины в следующей Лиге чемпионов.

На этой стадии турнира (говорим о Лиге Европы, потому что в Лиге чемпионов, за исключением "Порту", соревнуются только представители топ-чемпионатов, с которыми Украина не конкурирует) перед Украиной не стоит острая угроза потерять десятое место в сезонном рейтинге (коэффициент 2020/21). Теоретически нас может подвинуть Норвегия, но для этого "Мольде" должен брать минимум ничью и победу в двух матчах с "Гранадой", а "Динамо" К и "Шахтер" должны проиграть все четыре поединка. Зато чтобы опередить в сезонном рейтинге не активный Израиль, Украине нужна всего-навсего одна ничья.

Но главная задача на сезон – финишировать выше Шотландии в общей Таблице коэффициентов. Это нужно для сохранения шансов на прямое место в группе Лиги чемпионов 2022/23.

Все важнейшие матчи на этой неделе пройдут в четверг, 11-го марта:

  • "Аякс" 19:55 "Янг Бойз";
  • "Славия" 19:55 "Рейнджерс";
  • "Динамо" К 19:55 "Вильярреал";
  • "Рома" 22:00 "Шахтер".

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Скриншоты - kassiesa.net

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.03.2021 в 14:43
Задачи решаемые, но у нас в нападении Беседины с Марлосами, поэтому усложняются за счёт "супернападающих".
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